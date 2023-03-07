Новогодняя сказка в Дагестане

Что такое Новый год - это прекрасная возможность оглянуться назад

4.7
3 отзыва
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Что такое Новый год — это прекрасная возможность оглянуться назад и оценить приобретения и потери.

Где же лучше всего думается, где человеку легче всего заглянуть в самого себя? Конечно, в горах, — вдали от бешеного ритма городских скачек, от пестроты и навязчивости маркетинговых картинок, среди покоя вековых деревьев и грандиозных картин горного Дагестана!
Новогодняя сказка в Дагестане
Новогодняя сказка в Дагестане
Новогодняя сказка в Дагестане
Новогодняя сказка в Дагестане
Новогодняя сказка в Дагестане
Новогодняя сказка в Дагестане
Новогодняя сказка в Дагестане
Новогодняя сказка в Дагестане
Новогодняя сказка в Дагестане
Новогодняя сказка в Дагестане
Новогодняя сказка в Дагестане
Новогодняя сказка в Дагестане
Новогодняя сказка в Дагестане
Новогодняя сказка в Дагестане
Новогодняя сказка в Дагестане
Новогодняя сказка в Дагестане
Новогодняя сказка в Дагестане
Новогодняя сказка в Дагестане
Новогодняя сказка в Дагестане
Новогодняя сказка в Дагестане
Новогодняя сказка в Дагестане
Новогодняя сказка в Дагестане
Новогодняя сказка в Дагестане
Ближайшие даты:

Программа тура по дням

1 день

Встреча, форелевое хозяйство, Сулакский каньон

Встреча группы в аэропорту г Махачкала.

Рекомендуемое время прилета до 12.00.

Сегодня день захватывает дух, и вы еще долго будете повторять «Как же красиво!».

Сегодня наше путешествие по самым сказочным местам Дагестана.

Забираем вас из аэропорта Махачкалы.

Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.

Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в форелевом хозяйстве, где нам предложат вкуснейшую форель или шашлык на выбор.

Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.

Насладившись красотой и величием каньона, мы спускаемся к Чиркейскому водохранилищу.

Катание на катере по бирюзовым водам Сулака зарядит нас положительными эмоциями, которыми мы будем делиться по пути в гостиницу.

После всех приключений и потрясений (в хорошем смысле!) мы едем в Дербент на размещение в гостиницу на берегу Каспийского моря.

Свободный вечер.

За доп. плату возможен ужин (600 рублей).

Встреча, форелевое хозяйство, Сулакский каньонВстреча, форелевое хозяйство, Сулакский каньонВстреча, форелевое хозяйство, Сулакский каньонВстреча, форелевое хозяйство, Сулакский каньонВстреча, форелевое хозяйство, Сулакский каньон
2 день

Экскурсионная программа «Новогодний Дербент»

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсионную программу «Новогодний Дербент».

Сегодня мы познакомимся с главной дагестанской крепостью – Нарын Кала с её загадками, мощными стенами, потайными местами и панорамными видами на город.

С крепости спустимся на улочки Старого города, заглянем в необычную Джума мечеть.

Вы увидите традиционные для Востока Подземные бани (Девичьи бани), место для омовения перед брачным обрядом (внешний осмотр).

Посетим Дербентский рынок.

Прогуляемся по модерновому авеню вдоль крепостной стены.

Пройдем по улице «Счастливых людей» и загадаем желание.

Завершим путешествие самой вкусной едой в Дагестане — на иммерсивной трапезе в Этнодоме.

Это застолье-погружение в этнических интерьерах с рассказами про традиции и гастрономию Южного Дагестана.

Вы попробуете довгу, долму, чуду, пахлаву, исито и шах-плов!

Так же для вас проведут мастер-класс по приготовлению тонкого чуду.

За чаепитием поделимся самыми красивыми событиями уходящего 2022 года и загадаем желания!

Далее прогуляемся по самой красивой набережной.

Сделаем красивое фото у главной Новогодней красавице.

Свободное время.

Подготовка к встрече Нового года 2023!

За дополнительную плату Вы можете заказать праздничный ужин в ресторане гостиницы (стоимость уточняется).

Экскурсионная программа «Новогодний Дербент»Экскурсионная программа «Новогодний Дербент»Экскурсионная программа «Новогодний Дербент»Экскурсионная программа «Новогодний Дербент»Экскурсионная программа «Новогодний Дербент»
3 день

Знакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, «Лунь»

Поздний завтрак.

Сегодня день погружения в настоящую кавказскую культуру!

Мы побываем с Вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана.

Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем эко-кухню Кавказа.

Переезд в Хучни — центр Табасаранского района Дагестана.

Осмотр Хучнинской крепости «Семи братьев и одной сестры».

Крепость окружена многочисленными легендами.

Все предания говорят о том, что крепость несколько раз осаждали, но она оставалась неприступной.

Прогуляемся к уникальному живописному месту «маленькой Швейцарии» — Хучнинскому водопаду.

Погостим в настоящей кавказской семье, где нас угостят обедом из национальных блюд, научат готовить «чуду» и покажут мастер-класс по ковроткачеству.

Отъезд в Дербент с остановкой для фотосессии на фоне легендарного Каспийского монстра — «Лунь» — самого большого в мире ракетоносца — экраноплана.

Свободное время.

Знакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, «Лунь»Знакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, «Лунь»Знакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, «Лунь»Знакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, «Лунь»Знакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, «Лунь»Знакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, «Лунь»
4 день

Хунзах, водопад Тобот

Ранний завтрак по-дагестански.

Сегодня мы едем в самое сердце горного Дагестана на высоту 2000 метров над уровнем моря — Хунзах!

Родину воинов и поэтов.

Увидим один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа — водопад Тобот.

Водопад украшает собой Хунзахское плато.

Здесь есть несколько водопадов, но этот самый живописный!

Рядом с аулом Хунзах растянулся Цолотлинский каньон, в который и срываются в виде водопадов три речки.

Здесь же располагается и смотровая площадка — с ее высоты открывается потрясающий вид!

Мы посетим село Мочох.

Там увидим живописное горное озеро на высоте больше полутора тысяч метров над уровнем моря. И каждую зиму горное озеро на окраине села превращается в каток.

Отведаем вкусный домашний обед с красивыми видами на озеро.

Relax на озере Мочох (зимние покатушки на ватрушках, катание на коньках, катание на лошадях, зимнее чаепитие из самовара).

Дышим свежим горным воздухом, набираемся сил, отдыхаем, фотографируемся, чувствуем себя свободными от городской суеты!

Вечером отъезд в Дербент.

Свободный вечер.

Хунзах, водопад ТоботХунзах, водопад ТоботХунзах, водопад ТоботХунзах, водопад Тобот
5 день

Махачкала, отъезд

Завтрак в гостинице.

Сбор группы с вещами.

Переезд в Махачкалу.

Познакомимся с Махачкалой — столицей Республики Дагестан, южный форпост России.

Махачкала — столица молодая.

Городу нет и двухсот лет, однако истории тут хранится столько, что хватит на много-много городов.

Посетим смотровую площадку в Тарки-Тау, откуда открывается прекрасный вид и весь город предстает как на ладони.

Посетим Джума мечеть.

Пообедаем в национальном кафе с блюдами национальной кухни.

Посетим современный интерактивный музей «Россия моя история».

Прогуляемся по набережной под звук прибоя.

Посетим знаменитый рынок в Махачкале.

Купим подарки себе и родным.

После – отправляемся в аэропорт и домой!

Влюбленные в Дагестан и с огромным желанием вернуться, отдыхать, исследовать и узнавать его больше и больше!

Время вылета из Дагестана — после 18:00.

Махачкала, отъездМахачкала, отъездМахачкала, отъездМахачкала, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Стоимость 1/2 twin/dbl40 000
Доплата за одноместное размещение 8 000

Варианты проживания

Алые паруса 3

4 ночи

Гостиница Алые Паруса располагается на берегу Каспийского моря в зоне отдыха города Дербент. В пользовании проживающих различные номера, ресторан, небольшую кофейню, медицинский центр и частную пляжную зону.

Постояльцам предоставляются 17 номеров, все они оснащены телевизором с плоским экраном, а в некоторых предусмотрен уютный гостиный уголок, тапочки, халаты и бесплатные средства личной гигиены.

В отеле имеется ресторан, предлагающий различные вкусные блюда. Разнообразие изысканной национальной кавказской и европейской кухни помогут Вам в полной мере ощутить прелести отдыха.

Современный конференц-зал, оснащенный необходимым оборудованием, отлично подойдет для организации конференций, семинаров, тренингов и других видов мероприятий.

Отель находится на первой береговой линии в 20 метрах от Каспийского моря, в 110 км от аэропорта и в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в гостинице 4 ночи г. Дербент
  • Питание, указанное в программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (ужины, примерно 600 руб. /чел.)
  • Праздничный ужин – 4 500 руб. /чел.
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • телефон;
  • зарядка для телефона + powerbank;
  • лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
  • увлажняющий крем;
  • антисептик;
  • средства личной гигиены;
  • расческа;
  • дезодорант;
  • полотенце;
  • нижнее белье и носки;
  • майки;
  • удобная обувь;
  • удобные вещи по погоде.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
7 мар 2023
Кавказ - по- разному красив. Природа Дагестана очаровывает своей историей, пропитана бытностью и традициями своего народа. . Сулакский каноьн с парящими над проопастью орлами захватил душу, Гамсутль - отличная, прогулка в горах(для тех, кто любит гулять- лучше запланировать больше время и подняться пешком с самой нижней тур. точки- Где Декорации к фильму Аманат. Старый Дербент обязателен для посещения- мы гуляли по магалам и жители просто приглашали нас в гости, каждый рассказывал свою историю про город, угощали домашним гранатовым вином просто так.. Из нац. кухни меня лично больше всего впечатлила абрикосовая каша с урбечом(тут, конечно, дело вкуса)… Очень гостеприимный народ и пока не избалован туристами. Но и заработать копейку тоже, конечно любят- цены на отели/ стоимость самого тура слегка на соизмерим с сервисом.
Кавказ - по- разному красив. Природа Дагестана очаровывает своей историей, пропитана бытностью и традициями своего народа.Кавказ - по- разному красив. Природа Дагестана очаровывает своей историей, пропитана бытностью и традициями своего народа.Кавказ - по- разному красив. Природа Дагестана очаровывает своей историей, пропитана бытностью и традициями своего народа.Кавказ - по- разному красив. Природа Дагестана очаровывает своей историей, пропитана бытностью и традициями своего народа.
Т
28 фев 2023
Путешествовали с сыном с 20 по 24 февраля 2023 года, в Дагестане были первый раз. Тур включает в себя интересные локации, которые теперь хочется рассмотреть по отдельности в более длительном путешествии. Дербент покорил наши сердца своим колоритом, размеренностью жизни, яркими красками, не смотря на февральскую погоду. Послевкусие от путешествия очень приятное, природа, горы и люди, с которыми нам довелось общаться оставили только положительные эмоции. Выражаем благодарность нашему экскурсоводу Амине за гостеприимство, за интересный рассказ о своем доме "республика Дагестан". Амина настоящая хозяйка, сумела показать нам самое прекрасное своего родного края и дала нам почувствовать, что мы здесь желанные гости. Особое спасибо водителю Аслану за комфорт в путешествии, за душевные разговоры и позитивный настрой. В путешествии мы увидели как живут люди здесь и сейчас, какова культура питания, отдыха, развлечений. И это был не парадный фасад, а настоящая жизнь.
Путешествовали с сыном с 20 по 24 февраля 2023 года, в Дагестане были первый раз. ТурПутешествовали с сыном с 20 по 24 февраля 2023 года, в Дагестане были первый раз. ТурПутешествовали с сыном с 20 по 24 февраля 2023 года, в Дагестане были первый раз. ТурПутешествовали с сыном с 20 по 24 февраля 2023 года, в Дагестане были первый раз. ТурПутешествовали с сыном с 20 по 24 февраля 2023 года, в Дагестане были первый раз. ТурПутешествовали с сыном с 20 по 24 февраля 2023 года, в Дагестане были первый раз. ТурПутешествовали с сыном с 20 по 24 февраля 2023 года, в Дагестане были первый раз. Тур
М
7 мар 2023
Организация Большой страны на высоте, все четко на каждом этапе, просто и понятно для выбора и покупки дистанционно. Отвечают в чате не сразу, но при этом на повторяющий вопрос и инд. запросы перезванивали. У принимающей стороны в Дагестане были не большие косяки, которые гид исправлял по ходу тура(не испортило впечатлений- мы были всего 4 дня, но это к моменту соответствия цены /качество). Гиду Амине отдельно спасибо за заботу! Она удивила нас приятным сюрпризом, не входящим в тур, - на самом верху в Гамсутле сварила в турке дагестанский кофе со специями для нас. Мы пили этот чудесный подарок с Дагестанской халвой и вкушали виды гор и горного воздуха вперемешку с ароматом кофе… этот момент у меня в сердце останется на долго))

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