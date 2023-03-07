Встреча, форелевое хозяйство, Сулакский каньон

Встреча группы в аэропорту г Махачкала.
Рекомендуемое время прилета до 12.00.
Сегодня день захватывает дух, и вы еще долго будете повторять «Как же красиво!».
Сегодня наше путешествие по самым сказочным местам Дагестана.
Забираем вас из аэропорта Махачкалы.
Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.
Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в форелевом хозяйстве, где нам предложат вкуснейшую форель или шашлык на выбор.
Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.
Насладившись красотой и величием каньона, мы спускаемся к Чиркейскому водохранилищу.
Катание на катере по бирюзовым водам Сулака зарядит нас положительными эмоциями, которыми мы будем делиться по пути в гостиницу.
После всех приключений и потрясений (в хорошем смысле!) мы едем в Дербент на размещение в гостиницу на берегу Каспийского моря.
Свободный вечер.
За доп. плату возможен ужин (600 рублей).
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсионную программу «Новогодний Дербент».
Сегодня мы познакомимся с главной дагестанской крепостью – Нарын Кала с её загадками, мощными стенами, потайными местами и панорамными видами на город.
С крепости спустимся на улочки Старого города, заглянем в необычную Джума мечеть.
Вы увидите традиционные для Востока Подземные бани (Девичьи бани), место для омовения перед брачным обрядом (внешний осмотр).
Посетим Дербентский рынок.
Прогуляемся по модерновому авеню вдоль крепостной стены.
Пройдем по улице «Счастливых людей» и загадаем желание.
Завершим путешествие самой вкусной едой в Дагестане — на иммерсивной трапезе в Этнодоме.
Это застолье-погружение в этнических интерьерах с рассказами про традиции и гастрономию Южного Дагестана.
Вы попробуете довгу, долму, чуду, пахлаву, исито и шах-плов!
Так же для вас проведут мастер-класс по приготовлению тонкого чуду.
За чаепитием поделимся самыми красивыми событиями уходящего 2022 года и загадаем желания!
Далее прогуляемся по самой красивой набережной.
Сделаем красивое фото у главной Новогодней красавице.
Свободное время.
Подготовка к встрече Нового года 2023!
За дополнительную плату Вы можете заказать праздничный ужин в ресторане гостиницы (стоимость уточняется).
Поздний завтрак.
Сегодня день погружения в настоящую кавказскую культуру!
Мы побываем с Вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана.
Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем эко-кухню Кавказа.
Переезд в Хучни — центр Табасаранского района Дагестана.
Осмотр Хучнинской крепости «Семи братьев и одной сестры».
Крепость окружена многочисленными легендами.
Все предания говорят о том, что крепость несколько раз осаждали, но она оставалась неприступной.
Прогуляемся к уникальному живописному месту «маленькой Швейцарии» — Хучнинскому водопаду.
Погостим в настоящей кавказской семье, где нас угостят обедом из национальных блюд, научат готовить «чуду» и покажут мастер-класс по ковроткачеству.
Отъезд в Дербент с остановкой для фотосессии на фоне легендарного Каспийского монстра — «Лунь» — самого большого в мире ракетоносца — экраноплана.
Свободное время.
Ранний завтрак по-дагестански.
Сегодня мы едем в самое сердце горного Дагестана на высоту 2000 метров над уровнем моря — Хунзах!
Родину воинов и поэтов.
Увидим один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа — водопад Тобот.
Водопад украшает собой Хунзахское плато.
Здесь есть несколько водопадов, но этот самый живописный!
Рядом с аулом Хунзах растянулся Цолотлинский каньон, в который и срываются в виде водопадов три речки.
Здесь же располагается и смотровая площадка — с ее высоты открывается потрясающий вид!
Мы посетим село Мочох.
Там увидим живописное горное озеро на высоте больше полутора тысяч метров над уровнем моря. И каждую зиму горное озеро на окраине села превращается в каток.
Отведаем вкусный домашний обед с красивыми видами на озеро.
Relax на озере Мочох (зимние покатушки на ватрушках, катание на коньках, катание на лошадях, зимнее чаепитие из самовара).
Дышим свежим горным воздухом, набираемся сил, отдыхаем, фотографируемся, чувствуем себя свободными от городской суеты!
Вечером отъезд в Дербент.
Свободный вечер.
Завтрак в гостинице.
Сбор группы с вещами.
Переезд в Махачкалу.
Познакомимся с Махачкалой — столицей Республики Дагестан, южный форпост России.
Махачкала — столица молодая.
Городу нет и двухсот лет, однако истории тут хранится столько, что хватит на много-много городов.
Посетим смотровую площадку в Тарки-Тау, откуда открывается прекрасный вид и весь город предстает как на ладони.
Посетим Джума мечеть.
Пообедаем в национальном кафе с блюдами национальной кухни.
Посетим современный интерактивный музей «Россия моя история».
Прогуляемся по набережной под звук прибоя.
Посетим знаменитый рынок в Махачкале.
Купим подарки себе и родным.
После – отправляемся в аэропорт и домой!
Влюбленные в Дагестан и с огромным желанием вернуться, отдыхать, исследовать и узнавать его больше и больше!
Время вылета из Дагестана — после 18:00.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стоимость 1/2 twin/dbl
|40 000
|Доплата за одноместное размещение
|8 000
Гостиница Алые Паруса располагается на берегу Каспийского моря в зоне отдыха города Дербент. В пользовании проживающих различные номера, ресторан, небольшую кофейню, медицинский центр и частную пляжную зону.
Постояльцам предоставляются 17 номеров, все они оснащены телевизором с плоским экраном, а в некоторых предусмотрен уютный гостиный уголок, тапочки, халаты и бесплатные средства личной гигиены.
В отеле имеется ресторан, предлагающий различные вкусные блюда. Разнообразие изысканной национальной кавказской и европейской кухни помогут Вам в полной мере ощутить прелести отдыха.
Современный конференц-зал, оснащенный необходимым оборудованием, отлично подойдет для организации конференций, семинаров, тренингов и других видов мероприятий.
Отель находится на первой береговой линии в 20 метрах от Каспийского моря, в 110 км от аэропорта и в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».