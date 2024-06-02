Хотите с головой погрузиться в колорит города? Наша экскурсия будет проходить по улочкам старого города до современных объектов Махачкалы. Вы увидите как переплетается история с современной архитектурой.
Город предстанет перед вами во всем своем великолепии — вечерняя Махачкала в огнях особенно привлекательна. Захватите фотоаппараты — вы точно захотите сделать как можно больше фото города на память!
Город предстанет перед вами во всем своем великолепии — вечерняя Махачкала в огнях особенно привлекательна. Захватите фотоаппараты — вы точно захотите сделать как можно больше фото города на память!
Ближайшие даты:
Время начала: 18:15, 18:30
Описание экскурсии
Здравствуй, Махачкала! Мой город отсчитывает свою историю с 1857 года. В то время наш город был сильнейшей крепостью. Сегодня же Махачкала — это современный город, культурный, научный и торговый центр всего Северного Кавказа. Наша экскурсия будет проходить по улочкам старого города до современных объектов Махачкалы. Вы увидите как переплетается история с современной архитектурой. Начнём прогулку с Русского театра имени М. Горького. Театр с его богатой историей и чередой талантливых режиссёров и актёров был первым учителем и воспитателем театрального зрителя Дагестана. Увидим советскую гостиницу «Ленинград». Для тех, советских времен это было это фантастически громадное (18 этажей) здание. Далее спустимся к Радопскому Бульвару, где вы услышите историю Аварского музыкально-драматического театра. Пройдёмся по старым улочкам, которых так и не коснулась рука реставраторов. Вы увидите дом купца Мамедова, поднимемся по узким лестницам до площади имени Ленина. Затем мы прогуляемся по берегу Каспия и посетим памятники Сулеймана Стальского, Гамзата Цадасы, Фазу Алиевы. Важная инфомация:
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
- Возьмите с собой воду и легкий перекус.
- Зарядите фотоаппараты — вы захотите сделать много фото вечернего города.
По колендарю
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расход
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии улица Гамзатова Русский театра
Завершение: Планируем закончить экскурсию на площади Махачкалы
Когда и сколько длится?
Когда: По колендарю
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Хотите с головой погрузиться в колорит города? Наша экскурсия будет проходить по улочкам старого города до современных объектов Махачкалы. Вы увидите как переплетается история с современной архитектурой
- Начнём прогулку с Аварского театра вдоль Родопского бульвара, пройдёмся по старым улочкам, которых так и не коснулась рука реставраторов, Вы увидите дом купца Мамедова, поднимемся по узким лестницам до площади имени Ленина
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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