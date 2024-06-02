Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Возьмите с собой воду и легкий перекус.

Зарядите фотоаппараты — вы захотите сделать много фото вечернего города.

Здравствуй, Махачкала! Мой город отсчитывает свою историю с 1857 года. В то время наш город был сильнейшей крепостью. Сегодня же Махачкала — это современный город, культурный, научный и торговый центр всего Северного Кавказа. Наша экскурсия будет проходить по улочкам старого города до современных объектов Махачкалы. Вы увидите как переплетается история с современной архитектурой. Начнём прогулку с Русского театра имени М. Горького. Театр с его богатой историей и чередой талантливых режиссёров и актёров был первым учителем и воспитателем театрального зрителя Дагестана. Увидим советскую гостиницу «Ленинград». Для тех, советских времен это было это фантастически громадное (18 этажей) здание. Далее спустимся к Радопскому Бульвару, где вы услышите историю Аварского музыкально-драматического театра. Пройдёмся по старым улочкам, которых так и не коснулась рука реставраторов. Вы увидите дом купца Мамедова, поднимемся по узким лестницам до площади имени Ленина. Затем мы прогуляемся по берегу Каспия и посетим памятники Сулеймана Стальского, Гамзата Цадасы, Фазу Алиевы. Важная инфомация: