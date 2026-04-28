тоже полюбили этот город благодаря ей. С такой душой, с гордостью и где то с грустью Оксана нам рассказывала и показывала уголки своего города. Очень понравилось, что у памятников дагестанских поэтов наш гид читала их стихи, это добавляло изюминки для восприятия информации. Так же, приятно и неожиданно было, когда Оксана привела нас в свой бывший дом - это очень колоритно и интересно! Он находится в Старом городе. Все соседи здоровались с Оксаной и с нами) По пути мы фотографировались и Оксана подскзывала, где сделать фото и фотографировала нас и действительно получились удачные и классные кадры. Мы получили много грамотной информации и подача материала доступная и простая и главное запоминающаяся. Мы в восторге от нашего гида. Спасибо огромное! Экскурсия правда супер!!!