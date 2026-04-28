Дагестанский государственный театр кукол – экскурсии в Махачкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Дагестанский государственный театр кукол» в Махачкале, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Огни ночной Махачкалы
Пешая
3 часа
26 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Начало: Ул. Расула Гамзатова 40, Кукольный театр
Расписание: Вторник, суббота 17.00
1900 ₽ за человека
«Солнце, море, город»: ваш идеальный день в Махачкале
Пешая
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Начало: Улица Буйнакского, 10, Дагестанский государственны...
1500 ₽ за человека
«Столица ветров и солнца»: открывая Махачкалу
Пешая
3 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Начало: Площадь Ленина
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

О
«Солнце, море, город»: ваш идеальный день в Махачкале
У меня действительно получился практически идеальный день: замечательная погода, прогулка по в прекрасной компании, вкусный кофе и интересный рассказ памятниках, парках, зданиях и людях Махачкалы. Время пролетело очень быстро!!!!
В
«Солнце, море, город»: ваш идеальный день в Махачкале
Спасибо Анне, которая показала разные стороны Махачкалы и рассказала о ее истории. В районы старого города я сама вероятно не дошла бы. Интересно увидеть не только парадный город, но и дом-корабль, порт, дом Расула Гамзатова. Если вам интересно узнать о городе, в котором вы оказались, рекомендую эту экскурсию.
З
«Солнце, море, город»: ваш идеальный день в Махачкале
Нашим гидом была Анна. Очень прекрасная девушка,нам интересно рассказала о Махачкале,народе,который проживает в Дагестане. Прошлись по улочкам города,набережной. С погодой нам очень повезло! Посоветовала места,которые можно посетить уже без гида. Рынок шикарный! Всем советуем этого экскурсовода! Успешной работы Анне и вашему Спутнику!!!
С
Огни ночной Махачкалы
Л
Огни ночной Махачкалы
Мы увидели Махачкалу глазами человека, который её любит. Спасибо Оксане за дружелюбие, открытость, прекрасное знание материала
Е
Огни ночной Махачкалы
Классная девушка, всё интересно и подробно рассказала. Погуляли, пофоткались, посмотрели центральную часть Махачкалы, пляж.
И
Огни ночной Махачкалы
Спасибо большое нашему гиду Оксане за чудесную экскурсию по Махачкале. Мы заказали экскурсию которая должна быть в вечернее время в 11:00. И не пожалели. Увидели и узнали много интересного, чего
бы сами гуляя по городу и не заметили. Оксана хороший грамотный гид, приятная в общении и просто красавица. Провела с нами более 3 часов и мы не устали, время пролетело быстро но эффективно. Были приятные сюрпризы. Жаль что не знали что у Оксаны есть и другие экскурсии, мы бы весь отдых в Дагестане доверили ей. Спасибо Оксана!

И
Огни ночной Махачкалы
Мы были с мужем на экскурсии 14 марта и с нами была замечательный экскурсовод Оксана. Очень знающая, обаятельная, располагающая и любящая свой родной город. Мы прошли пешком основные достопримечательности и
тоже полюбили этот город благодаря ей. С такой душой, с гордостью и где то с грустью Оксана нам рассказывала и показывала уголки своего города. Очень понравилось, что у памятников дагестанских поэтов наш гид читала их стихи, это добавляло изюминки для восприятия информации. Так же, приятно и неожиданно было, когда Оксана привела нас в свой бывший дом - это очень колоритно и интересно! Он находится в Старом городе. Все соседи здоровались с Оксаной и с нами) По пути мы фотографировались и Оксана подскзывала, где сделать фото и фотографировала нас и действительно получились удачные и классные кадры. Мы получили много грамотной информации и подача материала доступная и простая и главное запоминающаяся. Мы в восторге от нашего гида. Спасибо огромное! Экскурсия правда супер!!!

Т
Огни ночной Махачкалы
Нам очень повезло с гидом. Оксана уроженка Махачкалы и просто влюблена в этот город. Любовь к родному ей городу передаётся в каждой фразе, которую она произносит.
Обязательно возьмите экскурсию по Махачкале. Без гида вы никогда не загляните в дом-корабль и, возможно, никогда не пройдёте по старинным улицам этого города.
А
Огни ночной Махачкалы
Прекрасный гид, очень интересно рассказывала, провела по удивительным местам, сами бы точно их не нашли и не увидели.
Всего 32 отзыва в Махачкале в категории "Дагестанский государственный театр кукол"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Дагестанский государственный театр кукол»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Огни ночной Махачкалы;
  2. «Солнце, море, город»: ваш идеальный день в Махачкале;
  3. «Столица ветров и солнца»: открывая Махачкалу.
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Сулакский каньон;
  2. Ирганайское водохранилище;
  3. Гимринский тоннель;
  4. Бархан Сарыкум;
  5. Язык Тролля;
  6. Водопад Тобот;
  7. Гамсутль;
  8. Каменная чаша;
  9. Хунзах;
  10. Село Гоор.
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в мае 2026
Сейчас в Махачкале в категории "Дагестанский государственный театр кукол" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 1900. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
