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очень вежливый и внимательный человек. Он обладает глубокими знаниями о локациях, которые мы посещали, и сумел сделать каждую остановку интересной и познавательной. Отдельно хочу отметить его мастерство вождения: поездка была не только комфортной, но и очень безопасной. Чувствуется, что он действительно заботится о своих пассажирах и стремится сделать путешествие максимально приятным. Магомед, спасибо вам за замечательный день и массу положительных эмоций! Обязательно буду рекомендовать ваши экскурсии всем своим друзьям и знакомым.