1 чел.
По популярности
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
В тренде
Конные прогулки на горе Тарки-Тау: путешествие и фотосессия
Погрузитесь в мир природы и красоты на конной прогулке в Махачкале. Откройте для себя великолепие гор и Каспийского моря с высоты птичьего полета
Начало: Улица Магомеда Ярагского, 126
«А после захода солнца вас до глубины души впечатлят мириады огней ночной столицы»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
27771 944₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Сулакский каньон: путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир дагестанской природы, истории и культуры с индивидуальной экскурсией в Сулакский каньон
«А вечером встретите малиновый закат в золотых песках бархана Сарыкум»
11 июня в 18:00
17 июня в 18:00
88007 920₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
Познакомиться с символами древнейшего города России - на групповой экскурсии из Махачкалы
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
«После экраноплана мы погуляем по Улице счастливых людей и посетим вечерний светомузыкальный фонтан»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 600₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
«Махнём с тобой на небо!»: из Махачкалы - на гору Тарки-Тау
Посетить смотровую площадку на горном плато и увидеть город с высоты птичьего полёта
Начало: На улице Акушинского
«Если решите отправиться туда на закате, вас ждут мириады огней ночной столицы»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ночная жизнь Махачкалы
Раскрыть историю клубного движения в Дагестане и пройти по местам, где принято отдыхать после заката
Начало: у памятника Петру Первому
«Я начну нашу ночную прогулку у памятника Петру Первому, покажу вам единственный в Дагестане «готический храм» и угощу кофе в доме, в котором когда-то жил Расул Гамзатов»
Сегодня в 19:00
14 июня в 19:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Ночной и дневной Грозный, Аргун, Шали: Путешествие по Чечне
Познайте культурное богатство Чечни, посетив её величественные мечети и насладившись видами с высоты
Начало: Точный адрес после бронирование
Расписание: В любое время
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в ночной и дневной Грозный, а также в Аргун и Шали
Начало: Договаривается после бронирования
Расписание: Ежедневно 8:00 и 9:00, 10:00,11:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Чеченская республика: Грозный, Аргун, Шали
Начало: По договоренности
«Также по желанию клиента… Мы сделаем ночные экскурсии в Чеченскую республику В вечерней подсветке столица Чечни особенно хорошо 👌 Вас ждёт прогулка по городу, освещенному тысячами огней»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 10 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
«Добрый вечер, Махачкала!» - экскурсия по ночному городу
Начало: Начало экскурсии улица Гамзатова Русский театра
«Зарядите фотоаппараты — вы захотите сделать много фото вечернего города»
Расписание: По колендарю
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:15
50004 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Дербентская крепость «Каспийский монстр» и ночной Фонтан
Начало: Махачкала, ул. Буганова 14
Расписание: По колендарю
10 июня в 09:30
11 июня в 09:45
1400012 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дагестанская Швейцария + мастер-классы (кулинарный и ткацкий)
Посетить живописный Табасаранский район, полюбоваться природой и прикоснуться к местным ремёслам
«На закате путешествия мы угостим вас кофе, сваренным в турке»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
По тропам Кавказской войны: горы, история и мастер-класс (всё включено)
Побывать в красивейших местах, где 2 века назад проходили сражения, и научиться местному ремеслу
«Вас ждёт вид уже с другого ракурса на водохранилище, где вы на высоте 1500 метров полюбуетесь закатом, попивая чай из горных трав»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Экстремальный Дагестан: рафтинг и прогулка на сапборде к водопаду
Покорить горную реку, отыскать скрытый водопад и полюбоваться закатом на Ирганайском водохранилище
Начало: У вашего отеля
«На водохранилище мы проведём около 2 часов и при желании посмотрим здесь на невероятный закат»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
8 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман6 июня 2024Хочу выразить свою искреннюю благодарность нашему экскурсоводу Магомеду! Экскурсия превзошла все мои ожидания. Магомед не только великолепный рассказчик, но и
- ААнна6 июня 2024Взяли расширенный маршрут, занял 1ч 40мин, хватило с головой, если бы был дольше, совсем отбили бы задницу. Впечатлений куча, все
- ЮЮлия5 июня 2024Магомед провел замечательную экскурсию, по дороге все рассказывал, показывал, отвечал на вопросы, рассказывал про культуру и традиции. Заезжали на смотровые
- ЭЭльвира4 июня 2024Вернулись из замечательной поездки в Дагестан, где есть море, солнце, вкусная еда и знаменитое кавказское гостеприимство. Выбрали индивидуальную экскурсию по
- ННаталья2 июня 2024По желанию ребёнка приехали покататься на лошадях. Но влюбились все! В лошадей, атмосферу, великолепные виды на море с гор 🥰Организация
- ГГалина28 мая 2024Мы взяли большой круг на 2 часа. Конечно для первого раза оказалось очень тяжело, особенно тем кто впервые садится на
- ССвета27 мая 2024Были на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлечен своей работой, с таким
- ССофья27 мая 2024Ночной Грозный просто шикарен 👌 Ездили с Амином. Очень приятный и культурный молодой человек. Рассказал об основных достопримечательностях Грозного.
- РРегина22 мая 2024Ездили в Грозный вместе с Арсеном. Посетили Аргун, Шали и Грозный. Очень всё понравилось! Великолепие и величие мечетей поражает! Замечательная
- ЕЕкатерина22 мая 2024Здравствуйте. После экскурсии мы остались под впечатлением! Якуб замечательный человек и потрясающий гид - огромное ему спасибо! Он сумел заинтересовать не только
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Вечерние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Вечерние" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 1 944 до 22 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 212 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Махачкале на 2024 год по теме «Вечерние», 212 ⭐ отзывов, цены от 1944₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август