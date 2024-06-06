Вечерние экскурсии Махачкалы

Найдено 13 экскурсий в категории «Вечерние» в Махачкале, цены от 1 944 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
66 отзывов
В тренде
Конные прогулки на горе Тарки-Тау: путешествие и фотосессия
Погрузитесь в мир природы и красоты на конной прогулке в Махачкале. Откройте для себя великолепие гор и Каспийского моря с высоты птичьего полета
Начало: Улица Магомеда Ярагского, 126
«А после захода солнца вас до глубины души впечатлят мириады огней ночной столицы»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
27771 944 за человека
Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
43 отзыва
Популярное предложение
Сулакский каньон: путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир дагестанской природы, истории и культуры с индивидуальной экскурсией в Сулакский каньон
«А вечером встретите малиновый закат в золотых песках бархана Сарыкум»
11 июня в 18:00
17 июня в 18:00
88007 920 за всё до 4 чел.
Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
15 отзывов
Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
Познакомиться с символами древнейшего города России - на групповой экскурсии из Махачкалы
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
«После экраноплана мы погуляем по Улице счастливых людей и посетим вечерний светомузыкальный фонтан»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 600 за человека
«Махнём с тобой на небо!»: из Махачкалы - на гору Тарки-Тау
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
«Махнём с тобой на небо!»: из Махачкалы - на гору Тарки-Тау
Посетить смотровую площадку на горном плато и увидеть город с высоты птичьего полёта
Начало: На улице Акушинского
«Если решите отправиться туда на закате, вас ждут мириады огней ночной столицы»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
8 000 за всё до 6 чел.
Ночная жизнь Махачкалы
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Ночная жизнь Махачкалы
Раскрыть историю клубного движения в Дагестане и пройти по местам, где принято отдыхать после заката
Начало: у памятника Петру Первому
«Я начну нашу ночную прогулку у памятника Петру Первому, покажу вам единственный в Дагестане «готический храм» и угощу кофе в доме, в котором когда-то жил Расул Гамзатов»
Сегодня в 19:00
14 июня в 19:00
8 000 за всё до 3 чел.
Ночной и дневной Грозный, Аргун, Шали
Индивидуальная
11 часов
20 отзывов
Ночной и дневной Грозный, Аргун, Шали: Путешествие по Чечне
Познайте культурное богатство Чечни, посетив её величественные мечети и насладившись видами с высоты
Начало: Точный адрес после бронирование
Расписание: В любое время
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в ночной и дневной Грозный, а также в Аргун и Шали
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
18 отзывов
Путешествие в ночной и дневной Грозный, а также в Аргун и Шали
Начало: Договаривается после бронирования
Расписание: Ежедневно 8:00 и 9:00, 10:00,11:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 9 500 за всё до 4 чел.
Чеченская республика: Грозный, Аргун, Шали
Индивидуальная
12 часов
45 отзывов
Чеченская республика: Грозный, Аргун, Шали
Начало: По договоренности
«Также по желанию клиента… Мы сделаем ночные экскурсии в Чеченскую республику В вечерней подсветке столица Чечни особенно хорошо 👌 Вас ждёт прогулка по городу, освещенному тысячами огней»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 10 000 за всё до 3 чел.
«Добрый вечер, Махачкала!» - экскурсия по ночному городу
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
«Добрый вечер, Махачкала!» - экскурсия по ночному городу
Начало: Начало экскурсии улица Гамзатова Русский театра
«Зарядите фотоаппараты — вы захотите сделать много фото вечернего города»
Расписание: По колендарю
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:15
50004 500 за всё до 10 чел.
Дербентская крепость «Каспийский монстр» и ночной Фонтан
🚌 На автобусе
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Дербентская крепость «Каспийский монстр» и ночной Фонтан
Начало: Махачкала, ул. Буганова 14
Расписание: По колендарю
10 июня в 09:30
11 июня в 09:45
1400012 600 за всё до 4 чел.
Дагестанская Швейцария + мастер-классы (кулинарный и ткацкий)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Дагестанская Швейцария + мастер-классы (кулинарный и ткацкий)
Посетить живописный Табасаранский район, полюбоваться природой и прикоснуться к местным ремёслам
«На закате путешествия мы угостим вас кофе, сваренным в турке»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
По тропам Кавказской войны: горы, история и мастер-класс (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
По тропам Кавказской войны: горы, история и мастер-класс (всё включено)
Побывать в красивейших местах, где 2 века назад проходили сражения, и научиться местному ремеслу
«Вас ждёт вид уже с другого ракурса на водохранилище, где вы на высоте 1500 метров полюбуетесь закатом, попивая чай из горных трав»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Экстремальный Дагестан: рафтинг и прогулка на сапборде к водопаду
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Экстремальный Дагестан: рафтинг и прогулка на сапборде к водопаду
Покорить горную реку, отыскать скрытый водопад и полюбоваться закатом на Ирганайском водохранилище
Начало: У вашего отеля
«На водохранилище мы проведём около 2 часов и при желании посмотрим здесь на невероятный закат»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
8 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    6 июня 2024
    Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
    Хочу выразить свою искреннюю благодарность нашему экскурсоводу Магомеду! Экскурсия превзошла все мои ожидания. Магомед не только великолепный рассказчик, но и
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    очень вежливый и внимательный человек. Он обладает глубокими знаниями о локациях, которые мы посещали, и сумел сделать каждую остановку интересной и познавательной. Отдельно хочу отметить его мастерство вождения: поездка была не только комфортной, но и очень безопасной. Чувствуется, что он действительно заботится о своих пассажирах и стремится сделать путешествие максимально приятным. Магомед, спасибо вам за замечательный день и массу положительных эмоций! Обязательно буду рекомендовать ваши экскурсии всем своим друзьям и знакомым.

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
    Взяли расширенный маршрут, занял 1ч 40мин, хватило с головой, если бы был дольше, совсем отбили бы задницу. Впечатлений куча, все
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    очень понравилось, кони послушные. Был очень жаркий день, +28, но маршрут был по бОльшей части в лесу, так что жарко не было. Внимательно выбирайте обувь, чтобы не слетела и лучше в штанах.

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
    Магомед провел замечательную экскурсию, по дороге все рассказывал, показывал, отвечал на вопросы, рассказывал про культуру и традиции. Заезжали на смотровые
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    с замечательными видами, Магомед знает где толпы туристов и где их меньше, где можно сделать красивые фото и просто насладиться видами. Очень комфортно и приятно удалось провести целый день в горах. Хочу еще вернуться!

  • Э
    Эльвира
    4 июня 2024
    Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
    Вернулись из замечательной поездки в Дагестан, где есть море, солнце, вкусная еда и знаменитое кавказское гостеприимство. Выбрали индивидуальную экскурсию по
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    красотам Сулацкого каньона, закончили известными барханами Сарыкума. День пролетел на одном дыхании. Мы приехали на автомобиле, но сами не нашли бы те локации, которые нам показал Магомед. От души рекомендую данного гида. Машина чистая, комфортная. Очень пунктуальный, знающий историю своего края, тактичный и просто интересный собеседник. Кстати, фотографирует тоже хорошо)))) Обязательно вернемся в солнечный Дагестан, теперь хотим экскурсию в горы не на один день.

  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
    По желанию ребёнка приехали покататься на лошадях. Но влюбились все! В лошадей, атмосферу, великолепные виды на море с гор 🥰Организация
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    порадовала, лошади чистые, ооочень приятные, а главное спокойные!! Дружественная обстановка, тренера классные, подходит даже тем кто первый раз в седле. Настолько понравилось, что ребёнок просился крайний день в Махачкале провести на ферме. Душевные светлые люди, свой собственный размеренный вайб, море эмоций! Не знаем теперь как отговорить ребёнка жить в Махачкале)

    По желанию ребёнка приехали покататься на лошадях. Но влюбились все! В лошадей, атмосферу, великолепные виды наПо желанию ребёнка приехали покататься на лошадях. Но влюбились все! В лошадей, атмосферу, великолепные виды на
  • Г
    Галина
    28 мая 2024
    Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
    Мы взяли большой круг на 2 часа. Конечно для первого раза оказалось очень тяжело, особенно тем кто впервые садится на
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    коня. Окружающая природа и виды просто очаровали нас, на пути следования пели птички,шли коровки, видели большую змею. Лошадки очень и красивые и послушные. Большую часть маршрута мы шли медленно, но иногда казалось что мы скакали как в ковбойских боевиках.

  • С
    Света
    27 мая 2024
    Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
    Были на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлечен своей работой, с таким
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    интересом рассказывал,что мы погрузились в историю,традиции. Сначала посетили гиганта экроплан Лунь,узнали историю создания. Было завораживающе. В крепости Нарын-кала нас встретила экскурсовод Фарида,очень понравилось ее умение преподносить историю,было очень интересно и доступно. А вот обед в кафе Гранат не понравился (советуем пересмотреть место обеда). После крепости мы погуляли по Дербенту,посетили магазинчики (особенно с самой вкусной пахлавой) и отправились к фонтанам. Фонтан понравился,если не считать,что в начале идет голограмма с рекламой ипотеки). Уже уставшие мы отправились домой. Но энергичный Амирхан нам не давал скучать. В дороге проводил розыгрыши,рассказывал истории. Спасибо огромное за это увлекательное путешествие и энергию!

    Были на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлеченБыли на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлеченБыли на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлеченБыли на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлеченБыли на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлечен
  • С
    Софья
    27 мая 2024
    Путешествие в ночной и дневной Грозный, а также в Аргун и Шали
    Ночной Грозный просто шикарен 👌 Ездили с Амином. Очень приятный и культурный молодой человек. Рассказал об основных достопримечательностях Грозного.
  • Р
    Регина
    22 мая 2024
    Чеченская республика: Грозный, Аргун, Шали
    Ездили в Грозный вместе с Арсеном. Посетили Аргун, Шали и Грозный. Очень всё понравилось! Великолепие и величие мечетей поражает! Замечательная
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    экскурсия и сопровождение! В каждой локации было достаточно времени. Всё прошло великолепно! Ещё нас забрали с нашего адреса и сделали индивидуальную экскурсию

  • Е
    Екатерина
    22 мая 2024
    Ночной и дневной Грозный, Аргун, Шали
    Здравствуйте. После экскурсии мы остались под впечатлением! Якуб замечательный человек и потрясающий гид - огромное ему спасибо! Он сумел заинтересовать не только
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    взрослых, но и детей разных возрастов: 5, 11 и 16 лет - так еще надо найти подход к каждому. И конечно, отдельное спасибо за свежесваренный кофе в горах в комплекте с шикарным видом! Экскурсия была длиной, совмещали поездку на Кузеном Ам и Грозный. Удобная машина тоже была плюсом. Делали остановки по дороге в самых интересных местах. Всем советую!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Вечерние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
  2. Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
  3. Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
  4. «Махнём с тобой на небо!»: из Махачкалы - на гору Тарки-Тау
  5. Ночная жизнь Махачкалы
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
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