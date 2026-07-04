2 отзыва оставили туристы

🏞 Поднимитесь на смотровую площадку на горе Тарки-Тау
📜 Откройте для себя историю города с момента основания
🎭 Познакомьтесь с культурой и традициями Дагестана
📚 Узнайте о знаменитых дагестанцах и их вкладе в искусство
🌍 Получите уникальные факты о местных жителях и их достижениях
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для знакомства с Махачкалой. В это время город оживает, предлагая множество культурных мероприятий и фестивалей, которые делают экскурсию особенно насыщенной и интересной. Кроме того, летом удобно планировать прогулки по историческим местам и наслаждаться атмосферой города.
Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, Махачкала также привлекает туристов. В это время можно спокойно исследовать город, наслаждаясь его культурным наследием и уникальной архитектурой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Джума-мечеть
Площадь имени Ленина
Театр Драмы
Памятники важным политическим деятелям
Гора Тарки-Тау
Описание экскурсии
Махачкала старинная и современная
Вы увидите главные символы Махачкалы: белоснежную Джума-мечеть, площадь имени Ленина, театр Драмы и памятники важным политическим деятелям. А также услышите интересные факты из истории города c момента основания Петром I до наших дней. Я раскрою, как было выбрано место для его строительства, что происходило с Махачкалой в начале 20 века, как в ней менялась власть и когда и кем были заложены основы современного развития мегаполиса.
Махачкала и знаменитые люди
Расскажу я и об известных дагестанцах, живших в разное время в Махачкале. Вы вспомните произведения Расула Гамзатова и Фазу Алиевой и узнаете, слепки рук какого местного художника хранятся в музее Метрополитен в Нью-Йорке. А также услышите любопытные факты о поэтах революции, современных деятелях искусства и мореплавателе, в одиночку совершившем три кругосветных путешествия.
Организационные детали
Экскурсия начинается и заканчивается в любом удобном для вас месте города
Просим соблюдать «исламский дресс-код» для мужчин и женщин: прикрытые плечи и колени
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7232 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Марианна, более 30 лет я преподавала в Дагестанском университете. Также много путешествовала, посетила около двадцати стран и еще больше городов. С радостью покажу вам родную Махачкалу и расскажу о ней самое интересное!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 163 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Спасибо, Марианне, за ознакомительную прогулку по Махачкале! вошла в положение и за короткое время провела нам увлекательную экскурсию.
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Марина
Спасибо Марианне! Очень всё понравилось. Махачкала удивила и стала для нас совсем другой. Рекомендую!
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М
Марина
Очень информативно проведена экскурсия, узнали много нового о Махачкале и истории Дагестана. Автомобильная экскурсия проведена на высоком профессиональном уровне, безопасный уровень вождения, что достаточно важно для путешественников. Большое спасибо Марианне.
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И
Ирина
Дата посещения: 4 июл 2025
Прекрасная экскурсия ! Теперь мы точно знаем что приедим ещё раз и уже в большем составе , на больший срок !👍
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Софья
Марианна очень приятная женщина и отличный экскурсовод, за 1,5 часа везде нас повозила и много интересного рассказала. все шикарно, мы с мужем очень довольны 😊
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О
Ольга
Благодарим Марианну за интересную, познавательную экскурсию. Профессионал своего дела, найдет ответ на все Ваши вопросы🫶