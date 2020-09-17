2 отзыва оставили туристы

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Знакомьтесь, Махачкала!

Посетить «визитные карточки» города и узнать о них интересные факты на авто-пешеходной экскурсии

4.5
2 отзыва
Марианна
Марианна – Гид из Махачкалы
За 1, 5 часа вы увидите главные достопримечательности 🏛️ дагестанской столицы ⭐️, подниметесь на смотровую площадку на горе Тарки-Тау и получите представление о том, как живет современная Махачкала.

А я расскажу о местных традициях, истории 📖 и культуре и развею некоторые популярные стереотипы о Дагестане.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Знакомьтесь, Махачкала!
Знакомьтесь, Махачкала!

Что вас ожидает

Махачкала старинная и современная
Вы увидите главные символы Махачкалы: белоснежную Джума-мечеть, площадь имени Ленина, театр Драмы и памятники важным политическим деятелям. А также услышите интересные факты из истории 📖 города c момента основания Петром I до наших дней. Я раскрою, как было выбрано место для его строительства, что происходило с Махачкалой в начале 20 века, как в ней менялась власть и когда и кем были заложены основы современного развития мегаполиса.

Махачкала и знаменитые люди
Расскажу я и об известных дагестанцах, живших в разное время в Махачкале. Вы вспомните произведения Расула Гамзатова и Фазу Алиевой и узнаете, слепки рук какого местного художника хранятся в музее Метрополитен в Нью-Йорке. А также услышите любопытные факты о поэтах революции, современных деятелях искусства и мореплавателе, в одиночку совершившем три кругосветных путешествия.

Организационные детали

Экскурсия начинается и заканчивается в любом удобном для вас месте города.

Знакомьтесь, Махачкала!
Знакомьтесь, Махачкала!
Знакомьтесь, Махачкала!
Знакомьтесь, Махачкала!
Знакомьтесь, Махачкала!
Знакомьтесь, Махачкала!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марианна
Марианна
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Марианна, более 30 лет я преподавала в Дагестанском университете. Также много путешествовала, посетила около двадцати стран и еще больше городов. С радостью покажу вам родную Махачкалу и расскажу о ней самое интересное!
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2 отзыва оставили туристы

17 сентября 2020
Экскурсия очень понравилась. Видно сразу, что Марианна знает и любит свой город. Отвечала абсолютно на все вопросы. В салоне автомобиля звучала музыка на стихи Расула Гамзатова. Всем рекомендую обратиться именно к Марианне
16 сентября 2020
Огромное спасибо Марианне!

Марианна проводит ещё 2 экскурсии

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