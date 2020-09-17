2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Махачкала старинная и современная

Вы увидите главные символы Махачкалы: белоснежную Джума-мечеть, площадь имени Ленина, театр Драмы и памятники важным политическим деятелям. А также услышите интересные факты из истории 📖 города c момента основания Петром I до наших дней. Я раскрою, как было выбрано место для его строительства, что происходило с Махачкалой в начале 20 века, как в ней менялась власть и когда и кем были заложены основы современного развития мегаполиса.

Махачкала и знаменитые люди

Расскажу я и об известных дагестанцах, живших в разное время в Махачкале. Вы вспомните произведения Расула Гамзатова и Фазу Алиевой и узнаете, слепки рук какого местного художника хранятся в музее Метрополитен в Нью-Йорке. А также услышите любопытные факты о поэтах революции, современных деятелях искусства и мореплавателе, в одиночку совершившем три кругосветных путешествия.

Организационные детали

Экскурсия начинается и заканчивается в любом удобном для вас месте города.