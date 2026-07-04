2 отзыва оставили туристы

За полтора часа экскурсии «Знакомьтесь, Махачкала» вы познакомитесь с яркими страницами истории и культуры дагестанской столицы.Вас ждёт восхождение на смотровую площадку горы Тарки-Тау, откуда открывается завораживающий вид на город.Вы узнаете

о местных традициях, посетите белоснежную Джума-мечеть, площадь имени Ленина, театр Драмы и встретитесь с памятниками важнейших исторических личностей. Ваш личный гид расскажет о влиятельных дагестанцах, внесших вклад в культурное наследие региона, и развеет распространённые стереотипы о Дагестане. Экскурсия начинается в удобном для вас месте, и мы просим уважать местные традиции, соблюдая исламский дресс-код

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для знакомства с Махачкалой. В это время город оживает, предлагая множество культурных мероприятий и фестивалей, которые делают экскурсию особенно насыщенной и интересной. Кроме того, летом удобно планировать прогулки по историческим местам и наслаждаться атмосферой города.



Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, Махачкала также привлекает туристов. В это время можно спокойно исследовать город, наслаждаясь его культурным наследием и уникальной архитектурой.

Сейчас август — это идеальное время.