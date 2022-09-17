Махачкала — невероятно колоритный и радушный город. Я помогу вам раскрыть его прошлое и настоящее, проникнуться духом Кавказа и прикоснуться к его культурному наследию. Вы посетите величественную Джума-мечеть, погуляете по живописному Родопскому бульвару и полюбуетесь видами с горы Тарки-Тау. И это далеко не всё!

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по центру

Мы пройдем по парку им. Ленинского Комсомола и по уютному Родопскому бульвару, наблюдая за местной жизнью и рассматривая здания разных эпох. Вы увидите главную площадь, ЦУМ, театр драмы им. Горького и дом-корабль 19 века. Я расскажу, кем и когда был основан город, как он развивался, какие важные события здесь происходили и какие у Махачкалы планы на будущее.

Джума-мечеть и гора Тарки-Тау

Вы посетите одну из главных святынь города — центральную Джума-мечеть, похожую на стамбульскую Голубую мечеть. Расшифруете особенности ее архитектуры и услышите о роли религии в жизни современного Дагестана. В завершение мы съездим на смотровую площадку на горе Тарки-Тау: с нее открывается потрясающий вид на Махачкалу и окрестности.

Организационные детали

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включен в стоимость.