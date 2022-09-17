Мы пройдем по парку им. Ленинского Комсомола и по уютному Родопскому бульвару, наблюдая за местной жизнью и рассматривая здания разных эпох. Вы увидите главную площадь, ЦУМ, театр драмы им. Горького и дом-корабль 19 века. Я расскажу, кем и когда был основан город, как он развивался, какие важные события здесь происходили и какие у Махачкалы планы на будущее.
Вы посетите одну из главных святынь города — центральную Джума-мечеть, похожую на стамбульскую Голубую мечеть. Расшифруете особенности ее архитектуры и услышите о роли религии в жизни современного Дагестана. В завершение мы съездим на смотровую площадку на горе Тарки-Тау: с нее открывается потрясающий вид на Махачкалу и окрестности.
Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включен в стоимость.