Здравствуй, Махачкала

Главные достопримечательности Старого и Нового города на обзорной авто-пешеходной экскурсии

5
3 отзыва
Махачкала — невероятно колоритный и радушный город.

Я помогу вам раскрыть его прошлое и настоящее, проникнуться духом Кавказа и прикоснуться к его культурному наследию.

Вы посетите величественную Джума-мечеть, погуляете по живописному Родопскому бульвару и полюбуетесь видами с горы Тарки-Тау. И это далеко не всё!
Здравствуй, Махачкала
Здравствуй, Махачкала
Здравствуй, Махачкала
Здравствуй, Махачкала
Здравствуй, Махачкала
Здравствуй, Махачкала
Здравствуй, Махачкала
Здравствуй, Махачкала
Здравствуй, Махачкала
Здравствуй, Махачкала
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по центру

Мы пройдем по парку им. Ленинского Комсомола и по уютному Родопскому бульвару, наблюдая за местной жизнью и рассматривая здания разных эпох. Вы увидите главную площадь, ЦУМ, театр драмы им. Горького и дом-корабль 19 века. Я расскажу, кем и когда был основан город, как он развивался, какие важные события здесь происходили и какие у Махачкалы планы на будущее.

Джума-мечеть и гора Тарки-Тау

Вы посетите одну из главных святынь города — центральную Джума-мечеть, похожую на стамбульскую Голубую мечеть. Расшифруете особенности ее архитектуры и услышите о роли религии в жизни современного Дагестана. В завершение мы съездим на смотровую площадку на горе Тарки-Тау: с нее открывается потрясающий вид на Махачкалу и окрестности.

Организационные детали

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включен в стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в парке им. Ленинского комсомола
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Жанна
17 сен 2022
Огромное спасибо Осману за организацию нашей экскурсии по вечерней Махачкале- это было классно! Чувствуется, что Осман хорошо знает историю своей земли, историю города. Маршрут продуман до мелочей - очень много интересных и неизвестных фактов узнали во время прогулки. Ну, и конечно кульминацией была великолепная панорама ночной Махачкалы со смотровой площадки!
Спасибо большое. Жанна и сотоварищи 🙏🙏🙏
Д
8 сен 2022
Спасибо гиду - внимательный, ответственный, хорошо водит машину и хорошо знает Дагестан. Экскурсия была познавательной и интересной.
Сергей
5 сен 2022
Осман отличный парень и рассказчик. Показал нам Махачкалу во всей красе. Провёл по не туристическим маршрутам и рассказал истории устами человека, который родился и вырос на этой земле. В экскурсию включен проезд на смотровую площадку, что не каждый предлагает на рынке. Спасибо Осман. Развития и хороших гостей тебе.

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