Летние месяцы идеально подходят для экскурсии по Махачкале. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Погружение в атмосферу города и его истории станет незабываемым опытом.
Весной и осенью также можно комфортно посетить экскурсию. В это время меньше туристов, что позволяет более спокойно изучить архитектуру и культуру города. Эти месяцы подойдут для тех, кто предпочитает более уединенные прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Парк им. Ленинского Комсомола
Родопский бульвар
Главная площадь
ЦУМ
Театр драмы им. Горького
Дом-корабль 19 века
Джума-мечеть
Гора Тарки-Тау
Описание экскурсии
Прогулка по центру
Мы пройдем по парку им. Ленинского Комсомола и по уютному Родопскому бульвару, наблюдая за местной жизнью и рассматривая здания разных эпох. Вы увидите главную площадь, ЦУМ, театр драмы им. Горького и дом-корабль 19 века. Я расскажу, кем и когда был основан город, как он развивался, какие важные события здесь происходили и какие у Махачкалы планы на будущее.
Джума-мечеть и гора Тарки-Тау
Вы посетите одну из главных святынь города — центральную Джума-мечеть, похожую на стамбульскую Голубую мечеть. Расшифруете особенности ее архитектуры и услышите о роли религии в жизни современного Дагестана. В завершение мы съездим на смотровую площадку на горе Тарки-Тау: с нее открывается потрясающий вид на Махачкалу и окрестности.
Организационные детали
Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Пешая часть — 1,5 часа, на автомобиле мы только перемещаемся между объектами. Транспорт включен в стоимость
Пожалуйста, позаботьтесь о своей одежде: недопустимы открытые живот, плечи и руки, короткие юбки (выше колена) для женщин и шорты для мужчин. При несоблюдении вами этого дресс-кода я не смогу провести экскурсию
Для посещения мечети обязательно возьмите с собой носки
Мечеть в летний период открыта для посещения после 13:00
Вы можете забронировать проведение экскурсии:
В любое удобное время в пн-чт, сб-вс
Пт с 13:30
Все детали, вопросы и предложения можно уточнить в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Привокзальная площадь Махачкалы. Эмирова 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Осман — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1994 туристов
Здравствуйте уважаемые гости нашего горного края. Меня зовут Осман. В моей команде — Абдурахман, Саид и Амир, все мы являемся коренными жителями нашей республике и не понаслышке знаем обо всех читать дальшеуменьшить
её достопримечательностях. С удовольствием покажем вам наши главные достопримечательности, самые популярные локации, расскажем о выдающихся личностях нашего горного края. А самое главное — каждый из нас может стать душой вашей компании и вам будет приятно и интересно провести с нами время на экскурсии!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 162 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Владимир
Гид Саид профессионал, вежливый и обходительный человек, помогает во всем, рекоменбуем
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Alexandra
все понравилось, спасибо за экскурсию, было интересно и комфортно👍🏼
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Ульяна
Было интересно, познавательно и без лишнего. Погуляли по городу,послушали историю и поднялись в горы,откуда открылся потрясающий вид на город.
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Д
Дмитрий
Дата посещения: 11 июн 2025
Спасибо Осману за интересную экскурсию.
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Н
Нина
Дата посещения: 3 июн 2025
Спасибо огромное! Всё понравилось 👍
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Наталья
Маршрут не сложный, хорошо спланирован. Время пролетело быстро. Осман отличный рассказчик. Забрал нас от гостиницы и в конце экскурсии отвез нас на рынок (по нашей просьбе). Спасибо ему за интересную экскурсию. Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым