Летние месяцы идеально подходят для экскурсии по Махачкале. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Погружение в атмосферу города и его истории станет незабываемым опытом. Весной и осенью также можно комфортно посетить экскурсию. В это время меньше туристов, что позволяет более спокойно изучить архитектуру и культуру города. Эти месяцы подойдут для тех, кто предпочитает более уединенные прогулки.

Махачкала - город с богатым историческим наследием и уникальной культурой. Эта индивидуальная экскурсия позволит вам познакомиться с его основными достопримечательностями: величественной Джума-мечетью, живописным Родопским бульваром и восхитительными видами с горы Тарки-Тау. Вы узнаете о прошлом и настоящем Махачкалы, ощутите дух Кавказа и прикоснетесь к его культурному наследию. Эта экскурсия обещает быть не только познавательной, но и незабываемой

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка по центру

Мы пройдем по парку им. Ленинского Комсомола и по уютному Родопскому бульвару, наблюдая за местной жизнью и рассматривая здания разных эпох. Вы увидите главную площадь, ЦУМ, театр драмы им. Горького и дом-корабль 19 века. Я расскажу, кем и когда был основан город, как он развивался, какие важные события здесь происходили и какие у Махачкалы планы на будущее.

Джума-мечеть и гора Тарки-Тау

Вы посетите одну из главных святынь города — центральную Джума-мечеть, похожую на стамбульскую Голубую мечеть. Расшифруете особенности ее архитектуры и услышите о роли религии в жизни современного Дагестана. В завершение мы съездим на смотровую площадку на горе Тарки-Тау: с нее открывается потрясающий вид на Махачкалу и окрестности.

Организационные детали

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Пешая часть — 1,5 часа, на автомобиле мы только перемещаемся между объектами. Транспорт включен в стоимость

Пожалуйста, позаботьтесь о своей одежде: недопустимы открытые живот, плечи и руки, короткие юбки (выше колена) для женщин и шорты для мужчин. При несоблюдении вами этого дресс-кода я не смогу провести экскурсию

Для посещения мечети обязательно возьмите с собой носки

Мечеть в летний период открыта для посещения после 13:00

Вы можете забронировать проведение экскурсии:

В любое удобное время в пн-чт, сб-вс

Пт с 13:30

Все детали, вопросы и предложения можно уточнить в переписке