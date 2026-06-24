Мои заказы

Здравствуй, Махачкала

Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Махачкале, где вы узнаете о богатой истории и культуре этого уникального города
Махачкала - город с богатым историческим наследием и уникальной культурой.

Эта индивидуальная экскурсия позволит вам познакомиться с его основными достопримечательностями: величественной Джума-мечетью, живописным Родопским бульваром и восхитительными видами с горы Тарки-Тау.

Вы узнаете о прошлом и настоящем Махачкалы, ощутите дух Кавказа и прикоснетесь к его культурному наследию. Эта экскурсия обещает быть не только познавательной, но и незабываемой
4.8
162 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальная прогулка по центру Махачкалы
  • 🕌 Посещение величественной Джума-мечети
  • 🌄 Потрясающие виды с горы Тарки-Тау
  • 🚗 Комфортный авто-пешеходный формат
  • 📜 Интересные исторические факты о городе
  • 👗 Учет местных традиций и дресс-кода

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы идеально подходят для экскурсии по Махачкале. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Погружение в атмосферу города и его истории станет незабываемым опытом.

Весной и осенью также можно комфортно посетить экскурсию. В это время меньше туристов, что позволяет более спокойно изучить архитектуру и культуру города. Эти месяцы подойдут для тех, кто предпочитает более уединенные прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Здравствуй, Махачкала
Здравствуй, Махачкала
Здравствуй, Махачкала

Что можно увидеть

  • Парк им. Ленинского Комсомола
  • Родопский бульвар
  • Главная площадь
  • ЦУМ
  • Театр драмы им. Горького
  • Дом-корабль 19 века
  • Джума-мечеть
  • Гора Тарки-Тау

Описание экскурсии

Прогулка по центру

Мы пройдем по парку им. Ленинского Комсомола и по уютному Родопскому бульвару, наблюдая за местной жизнью и рассматривая здания разных эпох. Вы увидите главную площадь, ЦУМ, театр драмы им. Горького и дом-корабль 19 века. Я расскажу, кем и когда был основан город, как он развивался, какие важные события здесь происходили и какие у Махачкалы планы на будущее.

Джума-мечеть и гора Тарки-Тау

Вы посетите одну из главных святынь города — центральную Джума-мечеть, похожую на стамбульскую Голубую мечеть. Расшифруете особенности ее архитектуры и услышите о роли религии в жизни современного Дагестана. В завершение мы съездим на смотровую площадку на горе Тарки-Тау: с нее открывается потрясающий вид на Махачкалу и окрестности.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Пешая часть — 1,5 часа, на автомобиле мы только перемещаемся между объектами. Транспорт включен в стоимость
  • Пожалуйста, позаботьтесь о своей одежде: недопустимы открытые живот, плечи и руки, короткие юбки (выше колена) для женщин и шорты для мужчин. При несоблюдении вами этого дресс-кода я не смогу провести экскурсию
  • Для посещения мечети обязательно возьмите с собой носки
  • Мечеть в летний период открыта для посещения после 13:00

Вы можете забронировать проведение экскурсии:

  • В любое удобное время в пн-чт, сб-вс
  • Пт с 13:30

Все детали, вопросы и предложения можно уточнить в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Привокзальная площадь Махачкалы. Эмирова 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Осман
Осман — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1994 туристов
Здравствуйте уважаемые гости нашего горного края. Меня зовут Осман. В моей команде — Абдурахман, Саид и Амир, все мы являемся коренными жителями нашей республике и не понаслышке знаем обо всех
читать дальшеуменьшить

её достопримечательностях. С удовольствием покажем вам наши главные достопримечательности, самые популярные локации, расскажем о выдающихся личностях нашего горного края. А самое главное — каждый из нас может стать душой вашей компании и вам будет приятно и интересно провести с нами время на экскурсии!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 162 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
147
4
10
3
4
2
1
1
В
Гид Саид профессионал, вежливый и обходительный человек, помогает во всем, рекоменбуем
Гид Саид профессионал, вежливый и обходительный человек, помогает во всем, рекоменбуем
Гид Саид профессионал, вежливый и обходительный человек, помогает во всем, рекоменбуем
Гид Саид профессионал, вежливый и обходительный человек, помогает во всем, рекоменбуем
Вам был полезен этот отзыв?
Alexandra
все понравилось, спасибо за экскурсию, было интересно и комфортно👍🏼
все понравилось, спасибо за экскурсию, было интересно и комфортно👍🏼
все понравилось, спасибо за экскурсию, было интересно и комфортно👍🏼
все понравилось, спасибо за экскурсию, было интересно и комфортно👍🏼
Вам был полезен этот отзыв?
Ульяна
Было интересно, познавательно и без лишнего. Погуляли по городу,послушали историю и поднялись в горы,откуда открылся потрясающий вид на город.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Дата посещения: 11 июн 2025
Спасибо Осману за интересную экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Дата посещения: 3 июн 2025
Спасибо огромное! Всё понравилось 👍
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Маршрут не сложный, хорошо спланирован. Время пролетело быстро. Осман отличный рассказчик. Забрал нас от гостиницы и в конце экскурсии отвез нас на рынок (по нашей просьбе). Спасибо ему за интересную экскурсию. Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым
Маршрут не сложный, хорошо спланирован. Время пролетело быстро. Осман отличный рассказчик. Забрал нас от гостиницы и
Маршрут не сложный, хорошо спланирован. Время пролетело быстро. Осман отличный рассказчик. Забрал нас от гостиницы и
Маршрут не сложный, хорошо спланирован. Время пролетело быстро. Осман отличный рассказчик. Забрал нас от гостиницы и
Маршрут не сложный, хорошо спланирован. Время пролетело быстро. Осман отличный рассказчик. Забрал нас от гостиницы и
Маршрут не сложный, хорошо спланирован. Время пролетело быстро. Осман отличный рассказчик. Забрал нас от гостиницы и
Маршрут не сложный, хорошо спланирован. Время пролетело быстро. Осман отличный рассказчик. Забрал нас от гостиницы и
Маршрут не сложный, хорошо спланирован. Время пролетело быстро. Осман отличный рассказчик. Забрал нас от гостиницы и
Маршрут не сложный, хорошо спланирован. Время пролетело быстро. Осман отличный рассказчик. Забрал нас от гостиницы и+2
Маршрут не сложный, хорошо спланирован. Время пролетело быстро. Осман отличный рассказчик. Забрал нас от гостиницы и
Маршрут не сложный, хорошо спланирован. Время пролетело быстро. Осман отличный рассказчик. Забрал нас от гостиницы и
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Махачкалы

Похожие экскурсии на «Здравствуй, Махачкала»

Знакомьтесь, Махачкала
На машине
1.5 часа
163 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Махачкала
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, узнайте её историю и традиции на увлекательной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5500 ₽ за всё до 4 чел.
Колоритная Махачкала: обзорная экскурсия
Пешая
3.5 часа
124 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выбор
Колоритная Махачкала: обзорная экскурсия
Начало: Русский театр ИМ.М. Горького
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2000 ₽ за человека
Настоящая Махачкала
На машине
3 часа
204 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Настоящая Махачкала
Познайте душу Махачкалы, города с богатой историей и культурой, через уникальные места и рассказы о знаменитых личностях
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8500 ₽ за всё до 4 чел.
Махачкала: старинная и современная
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
Махачкала: старинная и современная
Увидеть главное и узнать самое важное о столице Дагестана в автопешеходном формате
Начало: На проспекте Расула Гамзатова
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:30
от 1999 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Махачкале
от 6000 ₽ за экскурсию