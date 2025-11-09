Мои заказы

Махачкала - сердце Дагестана

Обзорная автомобильная экскурсия по главным достопримечательностям столицы республики
Добро пожаловать на увлекательную экскурсию по Махачкале! Вы увидите главные символы города: величественную Джума-мечеть, площадь Ленина, национальные театры, прогуляетесь по Родопскому бульвару и спуститесь к Каспийскому морю. А с высоты Тарки-Тау перед вами откроется потрясающая панорама. И конечно, вас ждут интересные истории о прошлом и настоящем республики.
Описание экскурсии

  • Вы увидите величественную Джума-мечеть
  • Заглянем на площадь Ленина — главную в городе
  • Посмотрите на аварский и кумыкский театры
  • Затем прогуляемся по Родопскому бульвару
  • Спустимся к Каспийскому морю
  • Поднимемся на смотровую площадку Тарки-Тау и посмотрим на город с высоты

А ещё вы узнаете:

  • почему 85% дагестанцев вкладывали личные деньги в постройку Джума-мечети
  • какое бедствие возникло в 1970 году
  • какую пользу Дагестан приносит России
  • почему можно иметь четырёх жён
  • как Сталин повлиял на популяризацию имени Магомед
  • почему Питер Паркер не захотел встречаться с Мэри Джейн
  • какой из дагестанских языков неофициально входит в топ-5 самых сложных языков мира

И многое-многое другое!

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Alphard
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 7
  • Пожалуйста, выбирайте закрытую одежду — это не только проявление уважения к местной культуре, но и залог самого доброго отношения и гостеприимства для вас
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Гаджимурад
Гаджимурад — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 65 туристов
Всех приветствую, меня зовут Гаджимурад, я родился и вырос в Махачкале, являюсь дипломированным гидом. Люблю природу, отдых, делать людей счастливее — и конечно, мне нравится моя работа. Итак, почему нужно
читать дальше

ехать именно со мной? Я изучал историю своего родного края, множество раз был на всех этих локациях, к тому же у меня большой опыт общения с людьми. А моё главное преимущество — я хорошо чувствую группу и могу найти к каждому гостю особый подход.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1

Н
Наталья
9 ноя 2025
Гаджимурад коммуникабельный и интересный собеседник. Заехал за нами в отель в заранее согласованное время на комфортном автомобиле. За время экскурсии посетили множество локаций города, узнали много интересного про сам город, жизнь и быт жителей Дагестана. Было заметно, что к своей работе, Гаджи подходит с удовольствие и большим энтузиазмом.
М
Марина
9 ноя 2025
Гаджимурад - гид божьей милостью! Понравилось все: содержание материала, его подача, продуманность маршрута, а особенно - особое внимание к клиентам, готовность исполнить их любое желание. Приятно удивил "комплемент от повара"
читать дальше

в виде горячего рафа с урбенчем, причем с подробным описанием процесса приготовления и видов напитка. Желаем Гаджимураду исполнения всех его мечт, но настоятельно советуем не оставлять поприще экскурсовода, иначе Трипстер станет на один талант беднее. Обязательно будем рекомендовать этого гида всем, кто соберется в солнечную Махачкалу.
Путешественники со стажем Марина и Вячеслав

М
Мария
6 ноя 2025
В Махачкале были впервые и решили взять обзорную экскурсию по городу. Изучив множество отзывов, выбрали своим гидом Гаджимурада, чему очень рады. Гаджи- отличный гид и приятный человек! Вежливый, пунктуальный, доброжелательный, очень аккуратный водитель. Правильная, грамотная речь и живой стиль изложения. Рассказал много интересного о своём городе и о национальных традициях Дагестана! Спасибо за экскурсию!
О
Ольга
4 ноя 2025
Спасибо огромное! Все очень понравилось!
Айгуль
Айгуль
1 ноя 2025
Спустя 2 часа по окончании экскурсии, пока свежи эмоции и впечатления хочется сказать спасибо Гаджи за интересную, познавательную, комфортную и приятную экскурсию!
Гаджи интересный рассказчик, скучно точно не будет)
Вопросы не остались без ответа, просьбы были учтены)
Обязательно еще вернусь!
Н
Николай
6 окт 2025
Всё отлично, доброжелательный парень, интересный рассказчик, отзывчивый к просьбам.
Л
Людмила
5 окт 2025
Хочется сказать большое спасибо Гаджи! Нам невероятно повезло с гидом! Очень интересный собеседник, которого хочется слушать и слушать. Всё доступно и с юмором. Спасибо Гаджи за самые яркие эмоции, впечатления и воспоминания о городе Махачкала! Три часа пролетели на одном дыхании! Советую всем!
Б
Быкова
5 окт 2025
Спасибо Гаджи за экскурсию. Очень познавательно. Посмотрели основные достопримечательности. Особенно смотровая площадка на горе Тарки-Тау. Очень комфортная машина. Ещё раз спасибо!
И
Ирина
24 сен 2025
Мне все очень понравилось. Прошлись/проехались по всем локациям. Посмотрели все самое интересное) Гаджи - замечательный гид! Правильная речь, интересные рассказы. Это то, чего мне и хотелось
Наталья
Наталья
14 сен 2025
Спасибо огромное Гаджимураду за проведенную прогулку по красавице Махачкале. Каждый раз открываю в этом городе что то новое, потому что она меняется, хорошеет на глазах. Гаджи с юмором отвечал на каверзные вопросы, ловко жонглировал датами, показал много классных мест столицы. Перемещение происходило на удобном минивэне. Спасибо ещё раз.
А
Анна
13 сен 2025
Мы (я, муж и сын 4,5 года) были на обзорной экскурсии по Махачкале. Экскурсию провел Гаджи.
На комфортном автомобиле, маршрут был составлен с учетом пробок и пятничных мероприятий города.
Все заявленные достопримечательности мы увидели и узнали интересную информацию о них и даже больше💯. Интересно было и нам и сыну. Времяни на осмотр достаточно.
Благодарю и рекомендую!
Галина
Галина
11 сен 2025
Незабываемое путешествие по Махачкале: делюсь впечатлениями!
Недавно мы брали индивидуальную экскурсию по Махачкале и хочу поделиться своими яркими впечатлениями. Мы погрузились в удивительный мир дагестанской столицы, где гармонично переплетаются история и
читать дальше

современность.
Программа экскурсии оказалась невероятно насыщенной. Мы посетили знаковые места города такие как величественная Джума-мечеть. Особенно впечатлила смотровая площадка на горе Тарки-Тау — оттуда открывается захватывающий панорамный вид на весь город.
Гид проявил себя настоящим профессионалом. Его увлекательные рассказы об истории города, местных традициях и обычаях сделали прогулку по-настоящему познавательной. Особенно ценно, что он смог передать атмосферу Махачкалы, её колорит и неповторимый характер.
Маршрут экскурсии был продуман до мелочей: мы прогулялись по живописному Родопскому бульвару, побывали на площади, где справа от здания правительства Дагестана можно увидеть мечеть, а слева церковь. Каждое место было интересно по-своему и оставляло яркие впечатления.
В итоге экскурсия превзошла все мои ожидания. Я увезла с собой не только прекрасные фотографии, но и незабываемые впечатления о столице Дагестана. Искренне рекомендую гида Гаджимурад, кто хочет познакомиться с колоритной Махачкалой и её богатой историей!

Надежда
Надежда
14 апр 2025
Отличная экскурсия, очень хорошо провели время и погуляли по городу. Гаджи прекрасный собеседник. Спасибо
⭐⭐⭐⭐⭐
И
Ирина
28 мар 2025
Встретил нас позитивный парень Ганджи, очень добрый, вежливый и приветливый! ☺️🔥 показал нам город, все главные и красивые места, интересно рассказывая о городе и о жизни дагестанцев! Ооочень аккуратно нас
читать дальше

вез, потому что движение в Махачкале оставляет желать лучшего, но он молодец👍 был и фотографом, и видеооператором☺️👍 в теплой атмосфере провели время, с удовольствием! Всегда был на связи и до экскурсии, и после! Поэтому хотите провести время тепло, радушно, интересно, познавательно, весело и «по-братски!» - советую обратиться к Ганджи👍🔥

Баринова
Баринова
21 мар 2025
Была в Махачкале одним днём и было пару часов свободного времени, выбрала данную экскурсию и не пожалела) Удобно, что на машине, можно посетить места на более дальнем расстоянии, пешком туда не дойти) Гаджи рассказывал историю и основания города и моменты нашего времени. Идеальная экскурсия для знакомства с городом! Спасибо!
