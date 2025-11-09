Н Наталья Гаджимурад коммуникабельный и интересный собеседник. Заехал за нами в отель в заранее согласованное время на комфортном автомобиле. За время экскурсии посетили множество локаций города, узнали много интересного про сам город, жизнь и быт жителей Дагестана. Было заметно, что к своей работе, Гаджи подходит с удовольствие и большим энтузиазмом.

М Марина читать дальше в виде горячего рафа с урбенчем, причем с подробным описанием процесса приготовления и видов напитка. Желаем Гаджимураду исполнения всех его мечт, но настоятельно советуем не оставлять поприще экскурсовода, иначе Трипстер станет на один талант беднее. Обязательно будем рекомендовать этого гида всем, кто соберется в солнечную Махачкалу.

Путешественники со стажем Марина и Вячеслав Гаджимурад - гид божьей милостью! Понравилось все: содержание материала, его подача, продуманность маршрута, а особенно - особое внимание к клиентам, готовность исполнить их любое желание. Приятно удивил "комплемент от повара"

М Мария В Махачкале были впервые и решили взять обзорную экскурсию по городу. Изучив множество отзывов, выбрали своим гидом Гаджимурада, чему очень рады. Гаджи- отличный гид и приятный человек! Вежливый, пунктуальный, доброжелательный, очень аккуратный водитель. Правильная, грамотная речь и живой стиль изложения. Рассказал много интересного о своём городе и о национальных традициях Дагестана! Спасибо за экскурсию!

О Ольга Спасибо огромное! Все очень понравилось!

Айгуль Спустя 2 часа по окончании экскурсии, пока свежи эмоции и впечатления хочется сказать спасибо Гаджи за интересную, познавательную, комфортную и приятную экскурсию!

Гаджи интересный рассказчик, скучно точно не будет)

Вопросы не остались без ответа, просьбы были учтены)

Обязательно еще вернусь!

Н Николай Всё отлично, доброжелательный парень, интересный рассказчик, отзывчивый к просьбам.

Л Людмила Хочется сказать большое спасибо Гаджи! Нам невероятно повезло с гидом! Очень интересный собеседник, которого хочется слушать и слушать. Всё доступно и с юмором. Спасибо Гаджи за самые яркие эмоции, впечатления и воспоминания о городе Махачкала! Три часа пролетели на одном дыхании! Советую всем!

Б Быкова Спасибо Гаджи за экскурсию. Очень познавательно. Посмотрели основные достопримечательности. Особенно смотровая площадка на горе Тарки-Тау. Очень комфортная машина. Ещё раз спасибо!

И Ирина Мне все очень понравилось. Прошлись/проехались по всем локациям. Посмотрели все самое интересное) Гаджи - замечательный гид! Правильная речь, интересные рассказы. Это то, чего мне и хотелось

Наталья Спасибо огромное Гаджимураду за проведенную прогулку по красавице Махачкале. Каждый раз открываю в этом городе что то новое, потому что она меняется, хорошеет на глазах. Гаджи с юмором отвечал на каверзные вопросы, ловко жонглировал датами, показал много классных мест столицы. Перемещение происходило на удобном минивэне. Спасибо ещё раз.

А Анна Мы (я, муж и сын 4,5 года) были на обзорной экскурсии по Махачкале. Экскурсию провел Гаджи.

На комфортном автомобиле, маршрут был составлен с учетом пробок и пятничных мероприятий города.

Все заявленные достопримечательности мы увидели и узнали интересную информацию о них и даже больше💯. Интересно было и нам и сыну. Времяни на осмотр достаточно.

Благодарю и рекомендую!

Галина

Недавно мы брали индивидуальную экскурсию по Махачкале и хочу поделиться своими яркими впечатлениями. Мы погрузились в удивительный мир дагестанской столицы, где гармонично переплетаются история и читать дальше современность.

Программа экскурсии оказалась невероятно насыщенной. Мы посетили знаковые места города такие как величественная Джума-мечеть. Особенно впечатлила смотровая площадка на горе Тарки-Тау — оттуда открывается захватывающий панорамный вид на весь город.

Гид проявил себя настоящим профессионалом. Его увлекательные рассказы об истории города, местных традициях и обычаях сделали прогулку по-настоящему познавательной. Особенно ценно, что он смог передать атмосферу Махачкалы, её колорит и неповторимый характер.

Маршрут экскурсии был продуман до мелочей: мы прогулялись по живописному Родопскому бульвару, побывали на площади, где справа от здания правительства Дагестана можно увидеть мечеть, а слева церковь. Каждое место было интересно по-своему и оставляло яркие впечатления.

В итоге экскурсия превзошла все мои ожидания. Я увезла с собой не только прекрасные фотографии, но и незабываемые впечатления о столице Дагестана. Искренне рекомендую гида Гаджимурад, кто хочет познакомиться с колоритной Махачкалой и её богатой историей!

Надежда Отличная экскурсия, очень хорошо провели время и погуляли по городу. Гаджи прекрасный собеседник. Спасибо

Надежда Отличная экскурсия, очень хорошо провели время и погуляли по городу. Гаджи прекрасный собеседник. Спасибо

И Ирина читать дальше вез, потому что движение в Махачкале оставляет желать лучшего, но он молодец👍 был и фотографом, и видеооператором☺️👍 в теплой атмосфере провели время, с удовольствием! Всегда был на связи и до экскурсии, и после! Поэтому хотите провести время тепло, радушно, интересно, познавательно, весело и «по-братски!» - советую обратиться к Ганджи👍🔥 Встретил нас позитивный парень Ганджи, очень добрый, вежливый и приветливый! ☺️🔥 показал нам город, все главные и красивые места, интересно рассказывая о городе и о жизни дагестанцев! Ооочень аккуратно нас