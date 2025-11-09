Добро пожаловать на увлекательную экскурсию по Махачкале! Вы увидите главные символы города: величественную Джума-мечеть, площадь Ленина, национальные театры, прогуляетесь по Родопскому бульвару и спуститесь к Каспийскому морю. А с высоты Тарки-Тау перед вами откроется потрясающая панорама. И конечно, вас ждут интересные истории о прошлом и настоящем республики.
Описание экскурсии
- Вы увидите величественную Джума-мечеть
- Заглянем на площадь Ленина — главную в городе
- Посмотрите на аварский и кумыкский театры
- Затем прогуляемся по Родопскому бульвару
- Спустимся к Каспийскому морю
- Поднимемся на смотровую площадку Тарки-Тау и посмотрим на город с высоты
А ещё вы узнаете:
- почему 85% дагестанцев вкладывали личные деньги в постройку Джума-мечети
- какое бедствие возникло в 1970 году
- какую пользу Дагестан приносит России
- почему можно иметь четырёх жён
- как Сталин повлиял на популяризацию имени Магомед
- почему Питер Паркер не захотел встречаться с Мэри Джейн
- какой из дагестанских языков неофициально входит в топ-5 самых сложных языков мира
И многое-многое другое!
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Alphard
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 7
- Пожалуйста, выбирайте закрытую одежду — это не только проявление уважения к местной культуре, но и залог самого доброго отношения и гостеприимства для вас
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Гаджимурад — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 65 туристов
Всех приветствую, меня зовут Гаджимурад, я родился и вырос в Махачкале, являюсь дипломированным гидом. Люблю природу, отдых, делать людей счастливее — и конечно, мне нравится моя работа. Итак, почему нужно
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Н
Наталья
9 ноя 2025
Гаджимурад коммуникабельный и интересный собеседник. Заехал за нами в отель в заранее согласованное время на комфортном автомобиле. За время экскурсии посетили множество локаций города, узнали много интересного про сам город, жизнь и быт жителей Дагестана. Было заметно, что к своей работе, Гаджи подходит с удовольствие и большим энтузиазмом.
М
Марина
9 ноя 2025
Гаджимурад - гид божьей милостью! Понравилось все: содержание материала, его подача, продуманность маршрута, а особенно - особое внимание к клиентам, готовность исполнить их любое желание. Приятно удивил "комплемент от повара"
М
Мария
6 ноя 2025
В Махачкале были впервые и решили взять обзорную экскурсию по городу. Изучив множество отзывов, выбрали своим гидом Гаджимурада, чему очень рады. Гаджи- отличный гид и приятный человек! Вежливый, пунктуальный, доброжелательный, очень аккуратный водитель. Правильная, грамотная речь и живой стиль изложения. Рассказал много интересного о своём городе и о национальных традициях Дагестана! Спасибо за экскурсию!
О
Ольга
4 ноя 2025
Спасибо огромное! Все очень понравилось!
Айгуль
1 ноя 2025
Спустя 2 часа по окончании экскурсии, пока свежи эмоции и впечатления хочется сказать спасибо Гаджи за интересную, познавательную, комфортную и приятную экскурсию!
Гаджи интересный рассказчик, скучно точно не будет)
Вопросы не остались без ответа, просьбы были учтены)
Обязательно еще вернусь!
Н
Николай
6 окт 2025
Всё отлично, доброжелательный парень, интересный рассказчик, отзывчивый к просьбам.
Л
Людмила
5 окт 2025
Хочется сказать большое спасибо Гаджи! Нам невероятно повезло с гидом! Очень интересный собеседник, которого хочется слушать и слушать. Всё доступно и с юмором. Спасибо Гаджи за самые яркие эмоции, впечатления и воспоминания о городе Махачкала! Три часа пролетели на одном дыхании! Советую всем!
Б
Быкова
5 окт 2025
Спасибо Гаджи за экскурсию. Очень познавательно. Посмотрели основные достопримечательности. Особенно смотровая площадка на горе Тарки-Тау. Очень комфортная машина. Ещё раз спасибо!
И
Ирина
24 сен 2025
Мне все очень понравилось. Прошлись/проехались по всем локациям. Посмотрели все самое интересное) Гаджи - замечательный гид! Правильная речь, интересные рассказы. Это то, чего мне и хотелось
Наталья
14 сен 2025
Спасибо огромное Гаджимураду за проведенную прогулку по красавице Махачкале. Каждый раз открываю в этом городе что то новое, потому что она меняется, хорошеет на глазах. Гаджи с юмором отвечал на каверзные вопросы, ловко жонглировал датами, показал много классных мест столицы. Перемещение происходило на удобном минивэне. Спасибо ещё раз.
А
Анна
13 сен 2025
Мы (я, муж и сын 4,5 года) были на обзорной экскурсии по Махачкале. Экскурсию провел Гаджи.
На комфортном автомобиле, маршрут был составлен с учетом пробок и пятничных мероприятий города.
Все заявленные достопримечательности мы увидели и узнали интересную информацию о них и даже больше💯. Интересно было и нам и сыну. Времяни на осмотр достаточно.
Благодарю и рекомендую!
Галина
11 сен 2025
Незабываемое путешествие по Махачкале: делюсь впечатлениями!
Недавно мы брали индивидуальную экскурсию по Махачкале и хочу поделиться своими яркими впечатлениями. Мы погрузились в удивительный мир дагестанской столицы, где гармонично переплетаются история и
Надежда
14 апр 2025
Отличная экскурсия, очень хорошо провели время и погуляли по городу. Гаджи прекрасный собеседник. Спасибо
И
Ирина
28 мар 2025
Встретил нас позитивный парень Ганджи, очень добрый, вежливый и приветливый! ☺️🔥 показал нам город, все главные и красивые места, интересно рассказывая о городе и о жизни дагестанцев! Ооочень аккуратно нас
Баринова
21 мар 2025
Была в Махачкале одним днём и было пару часов свободного времени, выбрала данную экскурсию и не пожалела) Удобно, что на машине, можно посетить места на более дальнем расстоянии, пешком туда не дойти) Гаджи рассказывал историю и основания города и моменты нашего времени. Идеальная экскурсия для знакомства с городом! Спасибо!
