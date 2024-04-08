Огни Дагестана. Весенние каникулы с заездом в воскресенье

Нас ждет знакомство с красивейшей республикой Кавказа в период ранней весны — Дагестаном! Увидим живописные водопады и каньоны, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости, сделаем немало фотографий на фоне заснеженных гор и прочувствуем особую атмосферу этого гостеприимного региона России! Заезды по воскресеньям.
4.67
3 отзыва
Огни Дагестана. Весенние каникулы с заездом в воскресенье
Огни Дагестана. Весенние каникулы с заездом в воскресенье
Огни Дагестана. Весенние каникулы с заездом в воскресенье
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Сулакский каньон, форелевое хозяйство, бархан Сарыкум

  • 11:00 Сбор группы на ж/д вокзале в Махачкале: главный вход, напротив памятника Махачу Дахадаеву, ул. Эмирова, 10.
  • 11:45 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.

Начало 11:45.

Махачкала – Сулакский каньон, Дубки – форелевое хозяйство – бархан Сарыкум – Избербаш.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Программа дня: переезд к Сулакскому каньону – смотровая площадка с видами на Сулакский каньон – Чиркейское водохранилище – прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) – форелевое хозяйство.

Обед (вкл. в стоимость).

Комплекс пещер Нохъо (по желанию, доп. плата) — бархан Сарыкум.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск/Махачкала.

Если посещение какого-либо объекта, включенного в тур, невозможно из-за погодных или других условий (это получится узнать только в день события, максимум накануне) производится равноценная замена.

Километраж: 260 км, продолжительность 9 часов.

Прибытие. Сулакский каньон, форелевое хозяйство, бархан СарыкумПрибытие. Сулакский каньон, форелевое хозяйство, бархан СарыкумПрибытие. Сулакский каньон, форелевое хозяйство, бархан СарыкумПрибытие. Сулакский каньон, форелевое хозяйство, бархан Сарыкум
2 день

Гамсутль, Чох, Карадахская теснина

07:00 Завтрак.

07:30 Начало программы дня.

Программа дня: переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль —панорама высокогорного аула Чох — Карадахская теснина.

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение в гостинице в г. Избербаш/Каспийск/Махачкала.

Километраж за день: 330 км, продолжительность: 10 часов.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может меняться.

Гамсутль, Чох, Карадахская теснинаГамсутль, Чох, Карадахская теснинаГамсутль, Чох, Карадахская теснинаГамсутль, Чох, Карадахская теснина
3 день

Экраноплан Лунь, Дербент

Завтрак в 07:30.

Начало программы дня в 08:00:переезд в Южный Дагестан – экраноплан Лунь.

Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала — посещение рынка – покупка сувениров.

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск/Махачкала.

Километраж за день: 190 км, продолжительность: 9 часов.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может меняться.

Экраноплан Лунь, ДербентЭкраноплан Лунь, ДербентЭкраноплан Лунь, ДербентЭкраноплан Лунь, Дербент
4 день

Обзорная экскурсия по Махачкале. Отъезд

07:30 Завтрак.

08:00 Начало программы дня.

Программа дня: переезд в Махачкалу — обзорная экскурсия по Махачкале: город-порт, молодая столица.

Километраж за день: 70 км, продолжительность: 4 часа.

12:00 Трансфер в аэропорт/на вокзал Махачкалы.

Обзорная экскурсия по Махачкале. ОтъездОбзорная экскурсия по Махачкале. ОтъездОбзорная экскурсия по Махачкале. ОтъездОбзорная экскурсия по Махачкале. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеДаты заездаРазмещение
Twin/DoubleSingleTriple2Ad+1Ch (7-12 лет)
Гостиничный комплекс Океан, г. Избербаш 3*09.03, 16.03, 23.03, 30.03.202550000340007200069000
Монто 4*, Махачкала09.03, 16.03, 23.03, 30.03.202556000400007800071000
AZIMUT 4*, Каспийск09.03, 16.03, 23.03, 30.03.202560000440008200078000

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

2Ad+1Ch — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Варианты проживания

Океан

3 ночи

Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.

Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.

В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.

ОкеанОкеанОкеанОкеанОкеанОкеан

AZIMUT Каспийск

3 ночи

Отель «AZIMUT Каспийск» расположен в Каспийске, в 1,3 км от пляжа Лагуна.

К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и фитнес-центр. Стойка регистрации открыта круглосуточно.

На всей территории комплекса работает бесплатный Wi-Fi. Кроме того, организована доставка еды и напитков в номер.

При отеле работает бар. В некоторых номерах обустроена кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром. По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».

В отеле «AZIMUT Каспийск» гости могут отдыхать на террасе.

AZIMUT КаспийскAZIMUT КаспийскAZIMUT КаспийскAZIMUT КаспийскAZIMUT КаспийскAZIMUT Каспийск

Монто

3 ночи

Отель «Монто» находится в Махачкале. Для удобства гостей предоставляется круглосуточная стойка регистрации, трансфер, бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.

Разместиться гости могут в комфортабельных номерах разной категории. Каждый номер оснащен всем необходимым, в том числе современной техникой, удобной мебелью, кондиционером, индивидуальной ванной комнатой с набором гигиенических принадлежностей и полотенцами. Приятным бонусом станут сейф и мини-бар.

Пообедать постояльцы могут в ресторане на крыше отеля, либо посетив расположенные поблизости кафе кавказской и европейской кухни, стильные кофейни и кондитерские.

В шаговой доступности от отеля «Монто» находится торговый центр, детский комплекс «Мультиленд», а также множество продуктовых и вещевых магазинов.

МонтоМонтоМонтоМонтоМонтоМонто

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура
  • Размещение в отеле по программе тура
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 3 обеда по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзала Махачкалы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Входные билеты на аттракционы, не включенные в программу тура: прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, комплекс пещер Нохъо
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха;
  • для посещения заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и нескользящей подошве;
  • вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя (они пригодятся в случае похолодания);
  • головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах вне зависимости от сезона;
  • одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца;
  • при посещении святынь понадобиться соответствующая одежда: в мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица — российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:

  • Микроавтобусы вместимостью до 19 человек и туристические автобусы вместимостью до 50 человек.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.

Какие есть особенности организации питания в период Рамадана?

Столовая в период Рамадана в отеле Океан 3* не работает. Завтраки организовываются в других кафе. Например, в кафе “Тарелка” в Избербаше.

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
8 апр 2024
Все супер!
Н
22 мар 2024
Понравились выбранные локации, комфортабельность отеля. Не понравились долгие переезды (по 6-8 часов в машине за сутки, это не для всех комфортно). Хотелось бы, чтобы в описании указывали продолжительность переездов из одной локации в другую.
На всех этапах был готов оказать помощь, рассказал о культуре и традициях местности. Транспорт был некомфортный (многих укачивало).
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Нонна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с транспортом
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в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации транспорта и тура в целом. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

A
4 авг 2024
Я хотел бы выразить свою благодарность за прекрасную организацию тура, организованную принимающей стороной.
В целом поездка была замечательной. Мне очень понравилось, и я очень доволен.

Кроме того, я хотел бы поблагодарить каждого
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гида в каждой поездке, который пытался помочь мне с информацией об истории и культуре Осетии и других кавказских регионов.

Персонал отеля Владикавказ был приятным, а персонал полезным.

Большое спасибо

Точка улучшения.
В последний день тура 1 августа, во время возвращения обратно во Владикавказ, кондиционер в автобусе сломался, и было жарко.
Буду признателен, если вы рассмотрите возможность починить его раньше

В целом поездка была замечательной.

Это мой отзыв и комментарии.

С наилучшими пожеланиями
Абдулазиз Алабуд
Саудовская Аравия

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Abdulaziz Alaboud!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Тур входит в следующие категории Махачкалы

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные туры4-дневные туры

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