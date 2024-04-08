Нас ждет знакомство с красивейшей республикой Кавказа в период ранней весны — Дагестаном! Увидим живописные водопады и каньоны, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости, сделаем немало фотографий на фоне заснеженных гор и прочувствуем особую атмосферу этого гостеприимного региона России! Заезды по воскресеньям.

Программа по дням Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

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Время начала: 10:00

Километраж за день: 70 км, продолжительность: 4 часа.

Программа дня: переезд в Махачкалу — обзорная экскурсия по Махачкале: город-порт, молодая столица.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может меняться.

Километраж за день: 190 км, продолжительность: 9 часов.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск/Махачкала.

Обзорная экскурсия по Дербенту : крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала — посещение рынка – покупка сувениров.

Начало программы дня в 08:00:переезд в Южный Дагестан – экраноплан Лунь.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может меняться.

Километраж за день: 330 км, продолжительность: 10 часов.

Переезд и размещение в гостинице в г. Избербаш/Каспийск/Махачкала.

Если посещение какого-либо объекта, включенного в тур, невозможно из-за погодных или других условий (это получится узнать только в день события, максимум накануне) производится равноценная замена.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск/Махачкала.

Программа дня: переезд к Сулакскому каньону – смотровая площадка с видами на Сулакский каньон – Чиркейское водохранилище – прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) – форелевое хозяйство.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение Даты заезда Размещение Twin/Double Single Triple 2Ad+1Ch (7-12 лет) Гостиничный комплекс Океан, г. Избербаш 3* 09.03, 16.03, 23.03, 30.03.2025 50000 34000 72000 69000 Монто 4*, Махачкала 09.03, 16.03, 23.03, 30.03.2025 56000 40000 78000 71000 AZIMUT 4*, Каспийск 09.03, 16.03, 23.03, 30.03.2025 60000 44000 82000 78000

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

2Ad+1Ch — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.