Прогулка вокруг трёх сердец Чеченской республики

Вы познакомитесь с прекрасными достопримечательностями трех «сердец» Чеченской Республики, которые оставили важный след в истории России. Помимо этого вы сможете насладиться чудесной прогулкой по проспекту В. В. Путина, посмотреть на национальный кавказский колорит, сохранившийся в каждом уголке исследуемого вами города. Наконец, вы откроете для себя много интересных фактов об этом крае.
Прогулка вокруг трёх сердец Чеченской республики
Прогулка вокруг трёх сердец Чеченской республики
Прогулка вокруг трёх сердец Чеченской республики
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:30

Что вас ожидает:

  • Самаркандская мечеть Гордость мусульман в городе Шали
  • Мечеть Сердце Чечни
  • Мечеть Сердце матери - Аргун
  • Бульвар Махмуда Э
  • Проспект В.В. П

Описание экскурсии

Жемчужины Чеченской Республики

Приглашаем вас в тур по Чеченской Республике — сокровищнице кавказских достопримечательностей, где вы сможете погрузиться в богатую культуру и историю этого удивительного региона. Ваш маршрут включает посещение трех известных населенных пунктов: Грозный, Шали и Аргун, а также знаковых мечетей, каждая из которых представляет особенное культурное и религиозное значение. Мечеть «Сердце матери»Наш путь начнется в городе Аргун, где мы полюбуемся на «Сердце Матери» — первую в России мечеть, которая была выполнена в стиле Хай-тек. Эта мечеть славится своей величественной архитектурой и глубоким значением для Чеченской Республики. В дневное время, при соответствующей погоде, своды мечети меняют свои оттенки цветов. Ночью мечеть преображается благодаря более чем 50 тысячам светодиодным лампам и 96 прожекторам, освещающим 55-метровые минареты. Стены мечети выполнены из редкого мрамора, а овальные своды главного зала увенчаны огромным куполом высотой 23 метра и диаметром 24 метра. Мечеть «Гордость мусульман»На нашей следующей остановке в Шали мы сможем посмотреть на великолепную мечеть «Гордость мусульман», признанной самой крупной во всей Европе, вместимостью в себя более до 30 тысяч человек! Эта мечеть является самой большой в Европе и поражает своей величественностью. Она расположена в центре города Шали и внешне впечатляет своим белым мрамором, привезенным из Греции. Четыре 63-метровых минарета и купол высотой 43 метра создают величественный вид. Внутри мечети мастера расписали каждый элемент вручную, что создает завораживающую атмосферу. Летом белый мрамор отражает солнечный свет, придавая городу прохладу и красоту. Мечеть «Сердце Чечни» Затем мы попадем в город Грозный и восхитимся великолепием мечети «Сердце Чечни», а еще сможем прогуляться по бульвару Махмуда Эсамбаева. Эта экскурсия расскажет вам, насколько гостеприимны местные жители, каковы на вкус их блюда и какие цветы растут в главном цветочном парке республики. Мечеть «Сердце Чечни» является символом религиозного и культурного наследия Чечни и носит имя первого президента Чеченской республики, Ахмата Кадырова. Крышу мечети украшает главный купол высотой 32 метра и четыре полукупола, примыкающих к нему. Перед мечетью расположены красивые фонтаны с подсветкой. Ночью мечеть подсвечивается сотней прожекторов, создавая удивительное многоуровневое освещение. Помимо этого вы сможете насладиться чудесной прогулкой по проспекту В. В. Путина, посмотреть на национальный кавказский колорит, сохранившийся в каждом уголке исследуемого вами города. Наконец, вы откроете для себя много интересных фактов об этом крае. Важная информация:• Одежда: теплые вещи, удобная обувь (закрытого строгого типа).
Возьмите наличные деньги на дополнительные расходы (по маршруту почти отсутствуют банкоматы).

ЕЖЕДНЕВНО В 7;30

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Самаркандская мечеть Гордость мусульман в городе Шали
  • Мечеть Сердце Чечни
  • Мечеть Сердце матери - Аргун
  • Бульвар Махмуда Э
  • Проспект В.В. П
Что включено
  • Трансфер
  • Гид
  • Вход на вертолетную площадку
Что не входит в цену
  • Личные расходы (мороженое, напитки и пр.)
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, улица Буганова 14
Завершение: Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: ЕЖЕДНЕВНО В 7;30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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