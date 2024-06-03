Вы познакомитесь с прекрасными достопримечательностями трех «сердец» Чеченской Республики, которые оставили важный след в истории России. Помимо этого вы сможете насладиться чудесной прогулкой по проспекту В. В. Путина, посмотреть на национальный кавказский колорит, сохранившийся в каждом уголке исследуемого вами города. Наконец, вы откроете для себя много интересных фактов об этом крае.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:30
Что вас ожидает:
- Самаркандская мечеть Гордость мусульман в городе Шали
- Мечеть Сердце Чечни
- Мечеть Сердце матери - Аргун
- Бульвар Махмуда Э
- Проспект В.В. П
Описание экскурсии
Жемчужины Чеченской Республики
Приглашаем вас в тур по Чеченской Республике — сокровищнице кавказских достопримечательностей, где вы сможете погрузиться в богатую культуру и историю этого удивительного региона. Ваш маршрут включает посещение трех известных населенных пунктов: Грозный, Шали и Аргун, а также знаковых мечетей, каждая из которых представляет особенное культурное и религиозное значение. Мечеть «Сердце матери»Наш путь начнется в городе Аргун, где мы полюбуемся на «Сердце Матери» — первую в России мечеть, которая была выполнена в стиле Хай-тек. Эта мечеть славится своей величественной архитектурой и глубоким значением для Чеченской Республики. В дневное время, при соответствующей погоде, своды мечети меняют свои оттенки цветов. Ночью мечеть преображается благодаря более чем 50 тысячам светодиодным лампам и 96 прожекторам, освещающим 55-метровые минареты. Стены мечети выполнены из редкого мрамора, а овальные своды главного зала увенчаны огромным куполом высотой 23 метра и диаметром 24 метра. Мечеть «Гордость мусульман»На нашей следующей остановке в Шали мы сможем посмотреть на великолепную мечеть «Гордость мусульман», признанной самой крупной во всей Европе, вместимостью в себя более до 30 тысяч человек! Эта мечеть является самой большой в Европе и поражает своей величественностью. Она расположена в центре города Шали и внешне впечатляет своим белым мрамором, привезенным из Греции. Четыре 63-метровых минарета и купол высотой 43 метра создают величественный вид. Внутри мечети мастера расписали каждый элемент вручную, что создает завораживающую атмосферу. Летом белый мрамор отражает солнечный свет, придавая городу прохладу и красоту. Мечеть «Сердце Чечни» Затем мы попадем в город Грозный и восхитимся великолепием мечети «Сердце Чечни», а еще сможем прогуляться по бульвару Махмуда Эсамбаева. Эта экскурсия расскажет вам, насколько гостеприимны местные жители, каковы на вкус их блюда и какие цветы растут в главном цветочном парке республики. Мечеть «Сердце Чечни» является символом религиозного и культурного наследия Чечни и носит имя первого президента Чеченской республики, Ахмата Кадырова. Крышу мечети украшает главный купол высотой 32 метра и четыре полукупола, примыкающих к нему. Перед мечетью расположены красивые фонтаны с подсветкой. Ночью мечеть подсвечивается сотней прожекторов, создавая удивительное многоуровневое освещение. Помимо этого вы сможете насладиться чудесной прогулкой по проспекту В. В. Путина, посмотреть на национальный кавказский колорит, сохранившийся в каждом уголке исследуемого вами города. Наконец, вы откроете для себя много интересных фактов об этом крае. Важная информация:• Одежда: теплые вещи, удобная обувь (закрытого строгого типа).
Возьмите наличные деньги на дополнительные расходы (по маршруту почти отсутствуют банкоматы).
ЕЖЕДНЕВНО В 7;30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самаркандская мечеть Гордость мусульман в городе Шали
- Мечеть Сердце Чечни
- Мечеть Сердце матери - Аргун
- Бульвар Махмуда Э
- Проспект В.В. П
Что включено
- Трансфер
- Гид
- Вход на вертолетную площадку
Что не входит в цену
- Личные расходы (мороженое, напитки и пр.)
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, улица Буганова 14
Завершение: Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: ЕЖЕДНЕВНО В 7;30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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