Е Евгений Проехали по всем запланированным местам. Омар отличный гид. Рассказал не только о Грозном, но и том как устроен мир Дагестана, о порядках, правилах и тонкостях Кавказа.

Т ТАТЬЯНА Отличная экскурсия в Грозный, Шали, Аргун. К сожалению, из-за сильного тумана не увидели окрестности Грозного с высоты птичьего полета. Но прошли по широким проспектам Грозного, прогулялись по парку цветов, увидели величественные мечети и услышали интересный рассказ нашего гида Махмуда об истории и культуре Чечни.

Д Дарья Огромное спасибо гиду Махмуду за прекрасную экскурсию! Гид очень много всего знает, рассказал много о Дагестане и не только. Не повезло только с погодой, был сильный туман, поэтому некоторые локации (Грозный Сити) не удалось посмотреть в полной мере.

Е Елена Грозный не понравился, неуютный город. С погодой тоже не повезло, со смотровой площадки вообще ничего не было видно.

И Ирина Грозный это любовь

10 из 10

Рекомендую обязательно

Р Роман Экскурсия очень понравилась, особенно ночной Грозный. Было достаточно времени осмотреть достопримечательности. Гид Халид отлично провел экскурсию. Пожелание -включить в экскурсию по возможности осмотр объекта «Лестница в небеса».

В Валентина читать дальше был Магомед, белая машина номер 222. Приехал минуту в минуту. Молодец! Было очень приятно. Очень позитивный человек, прекрасный водитель и замечательный гид. По дороге много рассказывал о Дагестане и Чечне, о обычаях народов. На одной из экскурсий подарил нам по розе. Мелочь, но очень приятно. ☺️. Экскурсии прошли на одном дыхании. Все было прекрасно, и программа тура, и обед с шашлыками, даже с погодой нам повезло. Всем рекомендую. Не пожалеете. 👍👍👍 Ездили в Чечню 11 октября втроем. У нас оставался один свободный день до самолета. Другие турагентства в субботу в Чечню не возили, и только Спутник сделал нас счастливыми!!!! 😁. Водителем

О Ольга Замечательный гид Магомед, веселил всю группу. Общение только в позитивном ключе. Начали экскурсию в неплохом настроении, закончили в восхитительном. Комфортная поездка, красивейшие места, прекрасный рассказ гида. Самые лучшие впечатления!

Л Людмила Экскурсия понравилась, за один день посетили 3 города Чечни, гид рассказывал по дороге историю Дагестана, историю Чечни, достопримечательности Чечни, про мечети, традиции. Но очень хочу отметить водителя Абдурашида, ас на дороге, быстро доехали.

Все понравилось, все что указано в экскурсии все посетили.

Советую.

С Сергей Понравилось всё! Сама Чеченская республика очень красивая! Все города Шали, Грозный и Аргун просто шикарные! Огорчили правда пробки в Хасавюрте, остальное было всё прекрасно!!! Мои мечты сбылись!

А Анастасия Очень хорошая экскурсия! Понравилось абсолютно всё. Гид отвечал на любые вопросы, всё интересно рассказывал.

Н Наталья Сегодняшняя поездка в Чечню была сногсшибательна в прямом и переносном смысле 😊. Колорит и аутентичность не передаваем😍. Наш гид-водитель Магомед🔥🔥🔥. Очень много истории о Чечне и Дагестане, море шуток и внимания к каждому человеку группы. Позитив, эмоции и энергетика зашкаливают 😍. Ещё один незабываемый день на Кавказе 🤗👍❤️.

Е Екатерина читать дальше того, чтобы любоваться их величием. На обед мы выбрали есть мясо и отправились на "шашлычную улицу" где отведали очень вкусный шашлык только с мангала🔥Честное слово, в Грозный стоит вернуться хотя бы ради этого шашлыка😅 Очень жаль, что посещение храма архангела Михаила не входит в программу и как мне сказали, никто до этого не просил его посещения. Грустно как-то от того, что нашим гражданам не интересны православные храмы😔 но это уже совсем другая история… В целом экскурсия очень понравилась, рекомендую к посещению 🔥 Экскурсия очень понравилась. Гид-водитель Магомед превзошёл все ожидания. Слушать его можно часами, уж очень интересно и с юмором он ведёт повествование)) Чечня очень красивая, чистая и ухоженная республика. Мечети достойны

М Марина Очень понравилась экскурсия в Грозный. Благодаря интересному рассказу Патимат, её эрудиции и чувству юмора время в пути пролетело совершенно незаметно. Мечети восхищают своей красотой и величием. Вечерний Грозный - Сити впечатляет современным обликом. Спасибо за чёткую организацию экскурсии.