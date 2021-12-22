Путешествие в древний Дербент

Мы отправимся в настоящий музей под открытым небом

Индивидуально
для 5 чел.
Мы отправимся в настоящий музей под открытым небом.

Самому древнему и самому южному городу России Дербенту уже более 2000 лет.

За это время он накопил множество уникальных достопримечательностей, в числе которых величественная крепость, прекрасная мечеть и бани, где готовили девиц перед свадьбой.

Мы прогуляемся по его древним улочкам, заглянем на современную набережную и посмотрим на единственный и неповторимый экраноплан.
Путешествие в древний Дербент
Путешествие в древний Дербент
Путешествие в древний Дербент
Путешествие в древний Дербент
Путешествие в древний Дербент

Что вы увидите 🤩

  • Древняя крепость Нарын-кала
  • Джума-мечеть
  • Девичьи бани
  • Набережная
  • экраноплан Лунь
  • Дом-музей Петра первого
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Что вас ожидает:

    Древняя крепость Нарын-кала и Джума-мечеть
    Крепость Нарын-Кала, расположенная в Дагестане — настоящая визитная карточка Дербента. Сегодня эта легендарная цитадель входит в перечень ЮНЕСКО как значимый исторический и культурный памятник мировой значимости. Несмотря на то, что до наших дней сохранились не все части крепости, это уникальное сооружение удивляет своей масштабностью и красотой. Внутри — знаменитые водяные цистерны и резервуары, термы, мечеть Джума, а также старейшая крестово-купольная церковь. Джума-мечеть — самая древняя не только в РФ, но и во всех странах бывшего Союза. Она была выстроена в 734 г. и стала самым большим городским сооружением.

    Девичьи бани и музейный комплекс

    Недалеко от Джума-мечети в Дербенте находится музейный комплекс «Девичьи бани», который использовался с XIX века по 50-е годы XX века. Это было традиционное место для омовения перед брачным обрядом. Отец приводил сюда будущую невесту для проведения обряда очищения, который напоминал современный девичник: после омовения в отдельной комнате невеста присоединялась к своим подругам, с которыми они вместе пили чай, общались и веселились. Музейный комплекс «Дом Петра I» воссоздан на месте стоянки, в которой останавливался российский государь во время Персидского похода 1722 года.
    Чудные прогулки в живописных местах и «Каспийский монстр»
    Не так давно прошло открытие Набережной как подарок жителям и гостям древнего города. Комфортабельная, яркая прогулочная зона, омываемая седым Каспием. Архитектурное сооружение на Набережной было так же декорировано искусством команды Покраса Лампаса, что прибавило особого колорита и стало самой фотографируемой локацией города.
    Лесная усадьба — уникальное место, расположенное недалеко от Дербента, где вы сможете поближе познакомиться с животными в местном зоопарке, отведать вкуснейшую национальную кухню и познакомиться с местным гостеприимным народом. Единственный в мире ракетный экраноплан «Лунь» доставлен в парк «Патриот». Это отличная возможность прочувствовать военную мощь нашей страны и сделать памятные фото на фоне исторического сооружения.

    Важная информация:

    • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация при бронировании.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • транспорт (туда и обратно)
    • услуги экскурсовода
    • обед - национальная кухня
    • вход в крепость.
    Что не входит
    • личные расходы
    • сувениры
    Место начала и завершения?
    пр. Али-Гаджи Акушинского, 28
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Важная информация
    • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация при бронировании.
    • Не забудьте взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность!
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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    Вы сами выбираете дату и время

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