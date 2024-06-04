Экскурсии по паркам Махачкалы

Найдено 13 экскурсий в категории «Парки» в Махачкале, цены от 3 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Махачкале
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Прогулка по Махачкале: от исторических улиц до современных памятников
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
«Мы увидим местные театры, университеты, парки, старые улочки, площади и бульвары»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 500 за всё до 5 чел.
Махачкала: старинная и современная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Махачкала: старинная и современная
Увидеть главное и узнать самое важное о столице Дагестана в автопешеходном формате
Начало: На проспекте Расула Гамзатова
«Родопский бульвар — городской парк в приморской зоне»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в Чеченскую республику
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
173 отзыва
Путешествие из Махачкалы в сердце Чечни: Грозный, Аргун, Шали
Путешествие из Махачкалы в сердце Чечни: исследуйте современность и традиции Грозного, Аргуна и Шали
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
«Грозный — мы заглянем в Цветочный парк, оценим величественную мечеть «Сердце Чечни», поднимемся на смотровую площадку 30-этажного небоскреба и насладимся панорамами города с высоты»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 500 за человека
Четыре века Махачкалы: полное погружение
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
2.5 часа
39 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия Четыре века Махачкалы: погружение в историю и культуру
Откройте для себя историческое и культурное наследие Махачкалы в нашей увлекательной экскурсии с опытным гидом
Начало: Проспект. Расула Гамзатова
«В нашем маршруте будет более 20 объектов — памятники архитектуры, мемориалы, музеи, мечеть, парк и не только»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
Побывать в ключевых местах Республики - столичных и не только
Начало: У вашего отеля в Махачкале
«На площади перед бизнес-центром «Грозный Сити» разбит парк, где высажено более 500 разновидностей деревьев»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2000016 000 за всё до 6 чел.
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
Исследовать пещеры и водопады, опробовать роупджампинг и поплавать на сапе по озеру Мочох
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
493 отзыва
Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
«Единственный в мире ракетный экраноплан «Лунь» доставлен в парк «Патриот»»
Расписание: Ср, вс в 08:00, сбор группы в 07:30
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
от 3 500 за человека
Ночной и дневной Грозный, Аргун, Шали
Индивидуальная
11 часов
20 отзывов
Ночной и дневной Грозный, Аргун, Шали: Путешествие по Чечне
Познайте культурное богатство Чечни, посетив её величественные мечети и насладившись видами с высоты
Начало: Точный адрес после бронирование
«Прогуляемся по паркам и поднимемся на смотровую площадку небоскреба в комплексе «Грозный-Сити»»
Расписание: В любое время
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в тропический лес Дагестана
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Путешествие в тропический лес Дагестана с экскурсией к Луню
Познайте удивительный мир Дагестана: от легендарного экраноплана до древних реликтовых деревьев
Начало: По согласованию с туристом
«Сейчас экраноплан находится на побережье и готовится стать главным украшением парка «Патриот» в Дербенте»
Расписание: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 16 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в древний Дербент
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Путешествие в древний Дербент
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
«Единственный в мире ракетный экраноплан «Лунь» доставлен в парк «Патриот»»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 30 000 за всё до 5 чел.
Путешествие в современный Грозный и Шали
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Путешествие в современный Грозный и Шали: культура и архитектура
Начало: Любое по договоренности с туристом
«Мы увидим великолепную мечеть «Сердце Чечни» (одна из красивейших в России), комплекс высоток Грозный-Сити — российский соперник Дубая и новый «сад чудес», быстро ставший популярным Цветочный парк в центре Грозного»
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 23 000 за всё до 4 чел.
Гуниб - аул парящий в небесах и Салтинская пещера за один день
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Гуниб - аул парящий в небесах и Салтинская пещера за один день
Начало: Аэропорт Махачкалы
«Вы увидите подземный Салтинский водопад, прогуляетесь по улочкам аула Гуниб, поднимитесь на Айвазовскую гору и узнаете больше о Кавказской войне в парке Верхний Гуниб»
Расписание: Ежедневно с 08:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Поездка в Грозный, Шали и Аргун
Индивидуальная
12 часов
Поездка в Грозный, Шали и Аргун
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
«Посетим дельфинарий или зоопарк и Парк аттракционов»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 30 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Из Махачкалы - в Чеченскую республику
    Отличная экскурсия. Всё очень понравилось. Гид Хусейн молодец, очень хорошо и интересно рассказывал. Грозный великолепен. Рекомендуем к посещению однозначно. ♥️
  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Махачкала: старинная и современная
    Спасибо большое за экскурсию! Интересно, насыщенно. Гид ответил на все наши вопросы, рассказал интересно о Дагестане исторические события и провел
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    по улочкам, по которым мы бы сами не прошли, не зная таких интересных аутентичных мест. Рекомендуем. Интересно узнать от местного жителя историю его родины, интернет такой атмосферы не даст.

  • А
    Алёна
    27 мая 2024
    Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
    Прекрасная экскурсия, гиду Екатерине спасибо за знакомство с Дербентом.
  • В
    Владимир
    26 мая 2024
    Четыре века Махачкалы: полное погружение
    Всё было супер. Даже дождик не помешал
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
    Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфере, и хоть дорога занимает
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    достаточно долгое время до локаций, но в такой атмосфере время пролетает незаметно. Даже плохая погода не смогла испортить нам настроение и эмоции от посещения красот Дагестана. Сам гид родом из села Хунзах, любит это место всей душой и сердцем и знает всё до мелочей о нем и ответит на любые ваши вопросы, а так же сделает фотографии. Нереальная красота природы в сочетании с гостеприимством местных жителей оставляют сумасшедшие эмоции, которые не передать словами, это обязательно нужно увидеть и прочувствовать. Сюда хочется обязательно вернуться ещё не один раз. Так же на экскурсии вы посетите кафе, где в гостеприимной атмосфере вы сможете попробовать национальные блюда. Всем советую обязательно посетить эту невероятной красоты экскурсию!

    Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфере
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Четыре века Махачкалы: полное погружение
    Все отлично!
  • П
    Полина
    25 мая 2024
    Четыре века Махачкалы: полное погружение
    Отличная экскурсия для знакомства с городом. Посетили самые значимые места Махачкалы, узнали об её истории, полюбовались видами с высоты полёта орла. Отдельное спасибо экскурсоводу за отличную подачу материала. Рекомендую!
    Отличная экскурсия для знакомства с городом. Посетили самые значимые места Махачкалы, узнали об её истории, полюбовались
  • У
    Ульяна
    24 мая 2024
    Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
    Гид Зарина очень понравилась, спокойно ориентируется в любой теме: от истории до традиций. Образованная и добрая девушка. Всю дорогу рассказывала
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    про Дагестан, в подтверждение сказанного демонстрировала фото с экрана телефона. Экскурсия понравилась, кроме программы в Дербенте. Не хватило обзорной экскурсии по самому городу. Пешеходная часть программы была непродуктивна, свободное время на улице Счастливых людей прошло бесполезно, хотя площадь с фонтаном понравилась.

  • З
    Зилия
    23 мая 2024
    Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
    Нам экскурсия очень понравилась) Гид Магомед провел экскурсию очень интересно
  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
    Спасибо большое Гизу Марине за экскурсию в Дербент! Время пролетело очень быстро,информация были интересная и с юмором преподнесена!)Что особенно мне
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    понравилось,так это то,что на всех экскурсиях,которые мы посетили в Дагестане не пришлось думать где пообедать,потому что обед из трёх блюд был включен в стоимость! Сам Дербент прекрасен,мы посетили крепость,экраноплан Лунь,погуляли по городу. Если ещё раз мне посчастливится побывать в Дагестане,то обязательно вернусь в Дербент,но уже на несколько дней,чтобы изучить его более детально)

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Парки»

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  5. Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
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