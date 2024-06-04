1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Махачкале: от исторических улиц до современных памятников
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
«Мы увидим местные театры, университеты, парки, старые улочки, площади и бульвары»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Махачкала: старинная и современная
Увидеть главное и узнать самое важное о столице Дагестана в автопешеходном формате
Начало: На проспекте Расула Гамзатова
«Родопский бульвар — городской парк в приморской зоне»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Путешествие из Махачкалы в сердце Чечни: Грозный, Аргун, Шали
Путешествие из Махачкалы в сердце Чечни: исследуйте современность и традиции Грозного, Аргуна и Шали
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
«Грозный — мы заглянем в Цветочный парк, оценим величественную мечеть «Сердце Чечни», поднимемся на смотровую площадку 30-этажного небоскреба и насладимся панорамами города с высоты»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Популярное предложение
Групповая экскурсия Четыре века Махачкалы: погружение в историю и культуру
Откройте для себя историческое и культурное наследие Махачкалы в нашей увлекательной экскурсии с опытным гидом
Начало: Проспект. Расула Гамзатова
«В нашем маршруте будет более 20 объектов — памятники архитектуры, мемориалы, музеи, мечеть, парк и не только»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Популярное предложение
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
Побывать в ключевых местах Республики - столичных и не только
Начало: У вашего отеля в Махачкале
«На площади перед бизнес-центром «Грозный Сити» разбит парк, где высажено более 500 разновидностей деревьев»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2000016 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
Исследовать пещеры и водопады, опробовать роупджампинг и поплавать на сапе по озеру Мочох
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
«Единственный в мире ракетный экраноплан «Лунь» доставлен в парк «Патриот»»
Расписание: Ср, вс в 08:00, сбор группы в 07:30
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
от 3 500₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Ночной и дневной Грозный, Аргун, Шали: Путешествие по Чечне
Познайте культурное богатство Чечни, посетив её величественные мечети и насладившись видами с высоты
Начало: Точный адрес после бронирование
«Прогуляемся по паркам и поднимемся на смотровую площадку небоскреба в комплексе «Грозный-Сити»»
Расписание: В любое время
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в тропический лес Дагестана с экскурсией к Луню
Познайте удивительный мир Дагестана: от легендарного экраноплана до древних реликтовых деревьев
Начало: По согласованию с туристом
«Сейчас экраноплан находится на побережье и готовится стать главным украшением парка «Патриот» в Дербенте»
Расписание: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в древний Дербент
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
«Единственный в мире ракетный экраноплан «Лунь» доставлен в парк «Патриот»»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 30 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в современный Грозный и Шали: культура и архитектура
Начало: Любое по договоренности с туристом
«Мы увидим великолепную мечеть «Сердце Чечни» (одна из красивейших в России), комплекс высоток Грозный-Сити — российский соперник Дубая и новый «сад чудес», быстро ставший популярным Цветочный парк в центре Грозного»
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 23 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Гуниб - аул парящий в небесах и Салтинская пещера за один день
Начало: Аэропорт Махачкалы
«Вы увидите подземный Салтинский водопад, прогуляетесь по улочкам аула Гуниб, поднимитесь на Айвазовскую гору и узнаете больше о Кавказской войне в парке Верхний Гуниб»
Расписание: Ежедневно с 08:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Поездка в Грозный, Шали и Аргун
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
«Посетим дельфинарий или зоопарк и Парк аттракционов»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 30 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 июня 2024Отличная экскурсия. Всё очень понравилось. Гид Хусейн молодец, очень хорошо и интересно рассказывал. Грозный великолепен. Рекомендуем к посещению однозначно. ♥️
- ААнастасия29 мая 2024Спасибо большое за экскурсию! Интересно, насыщенно. Гид ответил на все наши вопросы, рассказал интересно о Дагестане исторические события и провел
- ААлёна27 мая 2024Прекрасная экскурсия, гиду Екатерине спасибо за знакомство с Дербентом.
- ВВладимир26 мая 2024Всё было супер. Даже дождик не помешал
- ННаталья26 мая 2024Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфере, и хоть дорога занимает
- ЕЕлена26 мая 2024Все отлично!
- ППолина25 мая 2024Отличная экскурсия для знакомства с городом. Посетили самые значимые места Махачкалы, узнали об её истории, полюбовались видами с высоты полёта орла. Отдельное спасибо экскурсоводу за отличную подачу материала. Рекомендую!
- УУльяна24 мая 2024Гид Зарина очень понравилась, спокойно ориентируется в любой теме: от истории до традиций. Образованная и добрая девушка. Всю дорогу рассказывала
- ЗЗилия23 мая 2024Нам экскурсия очень понравилась) Гид Магомед провел экскурсию очень интересно
- ААнастасия23 мая 2024Спасибо большое Гизу Марине за экскурсию в Дербент! Время пролетело очень быстро,информация были интересная и с юмором преподнесена!)Что особенно мне
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Парки»
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