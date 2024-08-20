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На этом всё.

Одну звезду из оценки дарю Гафару за хорошие человеческие качества, вторую за то, что после переписки с Османом, нам сделали пересчет на 3000 (по сути у нас было очень дорогое такси)



О крепости немного информации узнали от гидов в крепости, но про это написано в описании. Кстати, есть групповые экскурсии по 200р с человека, плюс вход 200р.



Были в рестике по рекомендации Гафара, съедобно весьма.

Рынок: тапки, трусы, носки, специи…



Остальное, куда бы не приезжали, просто посмотрели и почитали в интернете)))



На набережную не успели, уже надо было поднажать к самолету на вылет домой.



В общем, будет повод вернуться в Дагестан, чтоб взять другую экскурсию