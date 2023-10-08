Из Махачкалы в старый Дербент

За 10 часов познакомиться с самым древним городом России и его достопримечательностями

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Прекрасный, старинный, вдохновляющий, гостеприимный. А каким окажется ваш Дербент? Приглашаю на душевную экскурсию по городу. Расскажу про историю Дербента и быт местных жителей, познакомлю со знаковыми местами.

Посетим крепость Нарын-Кала, Джума-мечеть, Старый город, колоритный местный рынок, живописную набережную. И конечно, увидим экраноплан «Лунь».
Из Махачкалы в старый Дербент
Из Махачкалы в старый Дербент
Из Махачкалы в старый Дербент
Из Махачкалы в старый Дербент
Из Махачкалы в старый Дербент
Из Махачкалы в старый Дербент
Из Махачкалы в старый Дербент
Из Махачкалы в старый Дербент
Из Махачкалы в старый Дербент
Из Махачкалы в старый Дербент
Ближайшие даты:
8
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10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Крепость Нарын-Кала. Она была построена в 6 веке нашей эры. Это один из самых интересных и значимых памятников Дербента, который привлекает тысячи туристов каждый год.
  • Старый город. Исторический район, где сохранились древние здания, мечети, бани и другие сооружения. Прогуляемся по узким улочкам и увидим жизнь местных такой, какая она есть.
  • Джума-мечеть. Символ Дербента и одна из самых красивых мечетей России. Была построена в 18 веке, имеет уникальный архитектурный стиль.
  • Местный рынок. Дербент славится ремёслами и торговлей, а его рынок — богатым выбором изделий ручной работы: ковров, ювелирных украшений, керамики. А ещё вы найдёте тут самые свежие фрукты, овощи, мясо, рыбу, попробуете местную кухню и купите сувениры.
  • Экраноплан «Лунь». Разработанный в СССР ещё в 1950-х годах, он был построен в единственном экземпляре, мог подниматься на высоту до 5 метров и выдерживать шторм до 5-6 баллов. Сейчас это визитная карточка города, которую невозможно обойти вниманием.
  • Набережная Дербента. Она протянулась вдоль берега на несколько километров. Здесь полюбуемся морскими пейзажами, также можно заглянуть в кафе или ресторан.

Организационные детали

  • В стоимость входят трансфер и услуги гида.
  • Поездка пройдёт на минивэне Honda Elysion или автомобиле класса седан.
  • Дорога до первой локации займёт 2 часа.
  • Дополнительно оплачиваются: входные билеты в крепость Нарын-кала — 200 руб. /чел., услуги гида по крепости (по желанию) — 1200 руб. /группа, обед — от 700 руб. /чел.
  • Пожалуйста, соблюдайте дресс-код: недопустимы короткая и облегающая одежда выше колен (шорты, майки, топы, леггинсы).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости в Махачкале или Каспийске или у т/ц Миркато проспект Акушинского 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Для школьников
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Выездные
На весь день
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