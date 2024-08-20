Прекрасный, старинный, вдохновляющий, гостеприимный. А каким окажется ваш Дербент? Приглашаем на душевную экскурсию по городу.
История Дербента и быт местных жителей, знаковые места, такие как крепость Нарын-Кала, Джума-мечеть, Старый город, колоритный
История Дербента и быт местных жителей, знаковые места, такие как крепость Нарын-Кала, Джума-мечеть, Старый город, колоритный
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение крепости Нарын-Кала
- 🕌 Экскурсия по Джума-мечети
- 🛍 Прогулка по местному рынку
- 🚀 Увидеть экраноплан «Лунь»
- 🌊 Насладиться морскими пейзажами
Что можно увидеть
- Крепость Нарын-Кала
- Старый город
- Джума-мечеть
- Местный рынок
- Экраноплан «Лунь»
- Набережная Дербента
Описание экскурсии
- Крепость Нарын-Кала. Она была построена в 6 веке нашей эры. Это один из самых интересных и значимых памятников Дербента, который привлекает тысячи туристов каждый год.
- Старый город. Исторический район, где сохранились древние здания, мечети, бани и другие сооружения. Прогуляемся по узким улочкам и увидим жизнь местных такой, какая она есть.
- Джума-мечеть. Символ Дербента и одна из самых красивых мечетей России. Была построена в 18 веке, имеет уникальный архитектурный стиль.
- Местный рынок. Дербент славится ремёслами и торговлей, а его рынок — богатым выбором изделий ручной работы: ковров, ювелирных украшений, керамики. А ещё вы найдёте тут самые свежие фрукты, овощи, мясо, рыбу, попробуете местную кухню и купите сувениры.
- Экраноплан «Лунь». Разработанный в СССР ещё в 1950-х годах, он был построен в единственном экземпляре, мог подниматься на высоту до 5 метров и выдерживать шторм до 5-6 баллов. Сейчас это визитная карточка города, которую невозможно обойти вниманием.
- Набережная Дербента. Она протянулась вдоль берега на несколько километров. Здесь полюбуемся морскими пейзажами, также можно заглянуть в кафе или ресторан.
Организационные детали
- В стоимость входят трансфер и услуги гида.
- Поездка пройдёт на минивэне Honda Elysion или автомобиле класса седан.
- Дорога до первой локации займёт 2 часа.
- Дополнительно оплачиваются: входные билеты в крепость Нарын-кала — 200 руб. /чел., услуги гида по крепости (по желанию) — 1200 руб. /группа, обед — от 700 руб. /чел.
- Пожалуйста, соблюдайте дресс-код: недопустимы короткая и облегающая одежда выше колен (шорты, майки, топы, леггинсы).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости в Махачкале или Каспийске или у т/ц Миркато проспект Акушинского 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Осман — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1994 туристов
Здравствуйте уважаемые гости нашего горного края. Меня зовут Осман. В моей команде — Абдурахман, Саид и Амир, все мы являемся коренными жителями нашей республике и не понаслышке знаем обо всех
Отзывы и рейтинг
3.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Отличная экскурсия, отличный гид Тимур, все понравилось
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Нам все безумно понравилось! 🔥🔥🔥 Нам показали все красоты, все улочки старого города и рассказали про каждую интересную нам достопримечательность и причем в очень классном формате!
Было интересно слушать, задавать вопросы, на которые мы получали ответы и самое главное экскурсия прошла в веселом формате, как мы любим😍
Спасибо большое! Будем рекомендовать друзьям!)
Было интересно слушать, задавать вопросы, на которые мы получали ответы и самое главное экскурсия прошла в веселом формате, как мы любим😍
Спасибо большое! Будем рекомендовать друзьям!)
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Отличная экскурсия, Дербент заслуживает особого внимания!
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На самом деле, ждала действительно послушать историю Дербента, погулять по набережной и узнать про Лунь. По сути, прекрасный молодой человек Гафар был у нас как трансфер от точки до точки.
Осман
Ответ организатора:
Сожалению что не смогли правильно договорится о виде оказанных услуг. Проводивший вам экскурсию гид в нашей команде больше не работает.
Приносим свои глубочайшие извинения.
Приносим свои глубочайшие извинения.
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Не советую данного гида. Бронировали за 2 месяца. Приехал к нам не Осман, а отправил человека совершенно не заинтересованного к тому-же который вел себя как-будто делает нам одолжение! Совершенно не
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