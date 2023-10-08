Осман — ваш гид в Махачкале

Провёл экскурсии для 904 туристов

Здравствуйте уважаемые гости нашего горного края. Меня зовут Осман. В моей команде — Абдурахман, Саид и Амир, все мы являемся коренными жителями нашей республике и не понаслышке знаем обо всех её достопримечательностях. С удовольствием покажем вам наши главные достопримечательности, самые популярные локации, расскажем о выдающихся личностях нашего горного края. А самое главное — каждый из нас может стать душой вашей компании и вам будет приятно и интересно провести с нами время на экскурсии!

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