Ущелья

Найдено 22 экскурсии в категории «Ущелья» в Махачкале, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Сулакский каньон - всё включено
На автобусе
На катере
10 часов
755 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
Сулакский каньон - всё включено
Путешествие по Сулакскому каньону - это возможность увидеть самые красивые места Дагестана. Вас ждут водные прогулки, панорамные виды и увлекательные экскурсии
Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4300 ₽ за человека
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
На машине
12 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
Погрузитесь в атмосферу Дагестана, посетив аул Гуниб и Салтинское ущелье. Оцените местную кухню и узнайте больше о жизни горцев
«Фантастическое Салтинское ущелье»
16 дек в 07:00
17 дек в 05:00
14 940 ₽ за всё до 6 чел.
Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов
На машине
8 часов
19 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов
Для тех, в ком рвётся наружу дух первооткрывателя
Начало: В Махачкале
«Затем мы спустимся к речке и попадём в ущелье с водопадами»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за человека
Из Махачкалы в Хунзах и Матлас - к горам, озёрам, водопадам и ущельям
На машине
9 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Махачкалы в Хунзах и Матлас - к горам, озёрам, водопадам и ущельям
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в Карадахскую теснину
На машине
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Махачкалы - в Карадахскую теснину
Путешествие в Карадахскую теснину подарит незабываемые впечатления. Вас ждут величественные скалы и увлекательные истории о Дагестане
Начало: По договоренности
«В дождь прохождение ущелья невозможно: мы вынуждены будем перенести или отменить экскурсию»
16 дек в 08:00
17 дек в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Бархан Сарыкум и ущелье Марковых: авторский маршрут
На машине
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бархан Сарыкум и ущелье Марковых: авторский маршрут
Погрузитесь в атмосферу Дагестана, посетив крупнейший бархан Европы и древние поселения. Уникальные виды и захватывающие истории ждут вас
Начало: Махачкала ул. Акушинского 3 ТЦ «Миркато»
«Ущелье Марковых и секретные смотровые»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
Джиппинг
На машине
На катере
7 часов
287 отзывов
Водная прогулка
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
Приглашаем на экскурсию, где вас ждут величественные пейзажи каньона и таинственная красота пустыни
Начало: У места вашего проживания в черте города или по до...
Завтра в 07:30
16 дек в 07:30
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
На машине
9 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
Путешествие в сердце Дагестана: от древних башен Гоора до скального выступа Язык тролля. Ощутите величие гор и насладитесь местной кухней
Начало: У вашего отеля в Махачкале
«📍 По горному серпантину устремимся в Карадахскую теснину — узкое известняковое ущелье»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 900 ₽ за всё до 4 чел.
Дружеское путешествие к Сулакскому каньону
Джиппинг
На машине
Конные прогулки
На катере
8 часов
286 отзывов
Водная прогулка
Дружеское путешествие к Сулакскому каньону
Впечатлиться ландшафтами Дагестана - от песчаных дюн до ущелья с бирюзовой рекой
««Качели любви»: романтичная локация для невероятных снимков на фоне ущелья»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
На машине
11 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
Уникальная возможность за один день посетить древний аул Гуниб и насладиться красотой Салтинского водопада. История и природа в одном маршруте
Начало: У вашего отеля
«К нему ведет узкое 500-метровое ущелье, напоминающее пещеру»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
На машине
10 часов
68 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
Погрузитесь в уникальную атмосферу древних селений Дагестана, насладитесь великолепием горных пейзажей и узнайте местные традиции
«Здесь вас ждет небольшой треккинг к прохладному и живописному подземному водопаду, который образует горная река, пробиваясь через скалы ущелья»
16 дек в 08:00
17 дек в 08:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - природные чудеса Дагестана
На автобусе
На катере
10 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - природные чудеса Дагестана
Прокатиться на катере вдоль водопадов, заглянуть в ущелье и услышать легенды дюн - из Махачкалы
Начало: На ул. Ирчи Казака
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
16 дек в 08:30
3900 ₽ за человека
Путешествие от Дагестана до Северной Осетии: ущелья, башни, «город мертвых»
На автобусе
17 часов
112 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Путешествие от Дагестана до Северной Осетии: ущелья, башни, «город мертвых»
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
«Что вас ожидает Мы посетим Кармадонское и Фиагдонское ущелья, увидим древнюю оборонительную башню Курта и Тага — настоящую жемчужину Куртатинского ущелья»
Расписание: по субботам в 5:00
20 дек в 05:00
27 дек в 05:00
4000 ₽ за человека
Салтинское ущелье и Карадахская теснина
12 часов
41 отзыв
Групповая
до 19 чел.
Салтинское ущелье и Карадахская теснина
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
«Салтинский водопад Пройдя узкое ущелье Салтинской теснины взору откроется удивительная природная достопримечательность»
Расписание: пн и сб в 07:00
20 дек в 07:00
27 дек в 07:00
3500 ₽ за человека
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана
На машине
12 часов
55 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана
Открыть самобытный горный регион: скалистые хребты, причудливые ущелья и отдалённые аулы
Начало: По договорённости
«Ещё больше чудес на плато Матлас: каменная чаша, водопад и зиплайн над ущельем (за отдельную плату)»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Поездка в Салтинское ущелье и аул Гамсутль
14 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Поездка в Салтинское ущелье и аул Гамсутль
Начало: Махачкала
«Салтинское ущелье и аул-призрак Гамсутль За пылью времён едут в старинное селение Чох»
Расписание: По договоренности
17 дек в 07:00
24 дек в 07:00
30 000 ₽ за всё до 5 чел.
Хунзах, Матлас, водопад Тобот и ущелье Каменная чаша
На автобусе
12 часов
Групповая
Хунзах, Матлас, водопад Тобот и ущелье Каменная чаша
Начало: Г. Махачкала, ул. Ахмет-Хана Султана, 344
«Наконец, ущелье Каменная Чаша — это глубокое и узкое ущелье, окруженное отвесными скалами»
Расписание: Ежедневно в 06.00
3600 ₽ за человека
Три локации за один день: Зизикское ущелье, Дербент и экраноплан «Лунь»
Пешая
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Три локации за один день: Зизикское ущелье, Дербент и экраноплан «Лунь»
Начало: По месту проживания туристов
«Мы начнем с Зизикского ущелья — уникального природного памятника, который украшен прекрасным горным ландшафтом и пышной зеленью»
Расписание: ежедневно
2 янв в 08:00
6 янв в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия на квадроциклах к бархану Сарыкум и ущелью Марковых
На квадроциклах
9 часов
Индивидуальная
Экскурсия на квадроциклах к бархану Сарыкум и ущелью Марковых
Начало: Турбаза, Буйнакский район
«На обратном пути можем заехать на экскурсию в ущелье Марковых»
Расписание: Ежедневно по запросу с 03.03.2024 - 30.10.2024
18 200 ₽ за человека
Гуниб и Салтинское ущелье: там, где живёт дух Кавказа
На автобусе
12 часов
Групповая
до 18 чел.
Гуниб и Салтинское ущелье: там, где живёт дух Кавказа
Из Махачкалы - на поиски историй, легенд и природных чудес Дагестана
Начало: На Южном автовокзале
«Скульптура, посвящённая павшим героям, словно парит над ущельем»
Расписание: в четверг в 06:15
18 дек в 06:15
25 дек в 06:15
3900 ₽ за человека
Из Махачкалы к Карадахской теснине и старой столице
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Махачкалы к Карадахской теснине и старой столице
Исследовать Дагестан без спешки - от перевалов до глубин «царского» ущелья
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Из Махачкалы - к горам Северной Осетии
На автобусе
13 часов
Групповая
до 20 чел.
Из Махачкалы - к горам Северной Осетии
Живописные ущелья, загадочный город мёртвых и крепость в скалах
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского
«11:00 — Кармадонское ущелье, место гибели Сергея Бодрова»
Расписание: в субботу в 05:00
20 дек в 05:00
27 дек в 05:00
4000 ₽ за человека

