Вас ждет не просто экскурсия, а живая прогулка по Махачкале.
Вы увидите город глазами искусствоведа: от архитектурных жемчужин и потайных уголков до панорам Каспия с высоты Анжи Арка.
Узнаете, как рыбацкий поселок стал столицей, пройдете по историческому проспекту и набережной, увидите дом с атлантами и места силы дагестанских поэтов. Никаких скучных дат — только атмосфера, местные байки и эстетика города у моря.
Описание экскурсии
Махачкала — и это будет не просто экскурсия, а настоящее приключение! Представь: тёплый морской ветер в лицо, завораживающие панорамы Каспия и город, который раскрывается как шкатулка с сокровищами — будем бережно "распаковывать" здание за зданием. Мы не будем торопиться по шаблону «смотрите налево, смотрите направо». Вместо этого — живая, душевная прогулка, где каждый поворот сулит сюрприз. Ты почувствуешь настоящий пульс города:
- узнаешь, как Махачкала из рыбацкого посёлка превратилась в яркую столицу;
- откроешь потайные уголки, куда не заглядывают туристы;
- уловишь неповторимый кавказский колорит в каждом детали — от узорчатых балконов до шёпота прибоя;
познакомишься с культурной жизнью столицы. Мы посетим выставочный зал АХ РД, там практически всегда есть интересные выставки. Здесь не будет скучных дат и сухих фактов. Только живые истории, неожиданные открытия и атмосфера, от которой на душе становится теплее. Я поделюсь местными байками, покажу места с лучшими видами и помогу прочувствовать город. Я искусствовед и вижу город с точки зрения его своеобразной эстетики. Мы поговорим о том, что есть особенного в архитектурном облике столицы Дагестана, какие факторы повлияли на формирование города в его современном виде. Хочешь:.
- услышать истории, которые не найти в путеводителях?
- почувствовать, как бьётся сердце настоящего Кавказа? Тогда давай гулять! Возьми с собой хорошее настроение, удобную обувь и готовность удивляться — Махачкала уже приготовила для тебя свои лучшие секреты. Очень люблю вопросы от гостей. Они помогают раскрыть другие грани восприятия моей любимой Махачкалы. Пойдём открывать город, который запомнится навсегда?
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каспийское море
- Набережная Махачкалы
- Улица Буйнакского
- Гора Тарки‑Тау
- Площадь Ленина
- Проспект Расула Гамзатова
- Дом с атлантами
- Выставочный зал АХ РД
- Памятник Махачу Дахадаеву
- Парк Сулеймана Стальского
- Дома Расула Гамзатова
- Парк Фазу Алиевой
- Анжи Арка
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Буйнакского, 10, Дагестанский государственный кумыкский музыкально-драматический театр им. Алимпаши Салаватова
Завершение: По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
О
У меня действительно получился практически идеальный день: замечательная погода, прогулка по в прекрасной компании, вкусный кофе и интересный рассказ памятниках, парках, зданиях и людях Махачкалы. Время пролетело очень быстро!!!!
В
Спасибо Анне, которая показала разные стороны Махачкалы и рассказала о ее истории. В районы старого города я сама вероятно не дошла бы. Интересно увидеть не только парадный город, но и дом-корабль, порт, дом Расула Гамзатова. Если вам интересно узнать о городе, в котором вы оказались, рекомендую эту экскурсию.
З
Нашим гидом была Анна. Очень прекрасная девушка,нам интересно рассказала о Махачкале,народе,который проживает в Дагестане. Прошлись по улочкам города,набережной. С погодой нам очень повезло! Посоветовала места,которые можно посетить уже без гида. Рынок шикарный! Всем советуем этого экскурсовода! Успешной работы Анне и вашему Спутнику!!!
