Экскурсии по каньонам

Найдено 79 экскурсий в категории «Каньоны» в Махачкале, цены от 3 000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
7 часов
270 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: природные чудеса Дагестана
Приглашаем на экскурсию, где вас ждут величественные пейзажи каньона и таинственная красота пустыни
Начало: У места вашего проживания в черте города или по до...
«Сможете прокатиться по каньону на катере, увидите «плачущие» горы, водопады и, если повезет, диких козлов с гордыми орлами»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
10 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к Сулакскому каньону
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
163 отзыва
Путешествие к Сулакскому каньону: природа и легенды
Исследуйте величие Сулакского каньона, услышите истории о Чиркейской ГЭС и отведаете дагестанские блюда
Начало: У Вашего отеля, за пределами Махачкалы забираем за...
«Сулакский каньон и форелевое хозяйство»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
9 600 за всё до 4 чел.
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
200 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Откройте для себя уникальные природные чудеса Дагестана в комфортной групповой экскурсии с экспертным гидом
Начало: На проспекте Амет-Хана Султана
«Вы увидите самый глубокий каньон не только в России, но и во всей Европе»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3 700 за человека
Сулакский каньон - всё включено
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
541 отзыв
Сулакский каньон - всё включено: от ГЭС до бархана Сарыкум
Погрузитесь в захватывающее путешествие по Сулакскому каньону, где вас ждут не только величественные ГЭС, но и уникальный бархан Сарыкум
Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
«Чтобы получить объёмное представление о заповедных пейзажах каньона, вы подъедете к нему с разных сторон»
Расписание: ежедневно в 07:30, 07:45 и 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 900 за человека
По Сулакскому каньону - на комфортабельном джипе
🚗 На машине
🚤 На катере
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
83 отзыва
Путешествие на джипе по Сулакскому каньону: живописные места и дагестанская кухня
Приглашаем в увлекательное путешествие по Сулакскому каньону. Откройте для себя изумрудные воды и секретные места в компании опытного гида
Начало: По месту вашего проживания в Махачкале
«Я родился и вырос на краю Сулакского каньона в посёлке Дубки»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1300011 700 за всё до 5 чел.
Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
43 отзыва
Популярное предложение
Сулакский каньон: путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир дагестанской природы, истории и культуры с индивидуальной экскурсией в Сулакский каньон
«Мы встретимся утром в Махачкале и отправимся в сторону Сулакского каньона»
11 июня в 18:00
17 июня в 18:00
88007 920 за всё до 4 чел.
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
23 отзыва
Сулакский каньон и чудеса Дагестана
Откройте для себя красоту Сулакского каньона, тайны пещер Нохъо и величие бархана Сарыкум в одной экскурсии
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
«По пути к каньону мы полюбуемся совсем другими пейзажами Дагестана»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:30
1500013 500 за всё до 6 чел.
Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
236 отзывов
Уникальное путешествие по Сулакскому каньону с местным гидом
Погрузитесь в атмосферу Сулакского каньона, где каждый уголок скрывает свою историю. Вместе с местным жителем вы увидите каньон не так, как обычные туристы
Начало: По договорености
«Рядом с ним находятся смотровые площадки каньона»
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Фотопутешествие на Сулакский каньон
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Фотопрогулка
9 часов
25 отзывов
Фотоэкскурсия по Сулакскому каньону и достопримечательностям Махачкалы
Погрузитесь в красоту Дагестана с уникальной фото-прогулкой. Откройте величие Сулакского каньона, Чиркейской ГЭС и бархана Сарыкум в один день
Начало: В удобной для вас точке
«Поднимемся на смотровую площадку, откуда откроется вид на каньон и Чиркейское водохранилище»
Расписание: ежедневно в 08:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 339 за человека
Головокружительный Дагестан
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
141 отзыв
Экскурсия «Головокружительный Дагестан» в Махачкале
Исследуйте дюны Сарыкум и каньон Сулак, насладитесь местной кухней и уникальными природными красотами Дагестана
Начало: В Махачкале и Каспийске, по договоренности
«Водная прогулка по каньону (по желанию)»
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
9 800 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
120 отзывов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум вместе с гидом-горцем
Погрузитесь в атмосферу Дагестана: бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское озеро и многое другое. Прогулка на катере и вкусный обед включены
«В нашей программе новая локация — комплекс «Нохъо» с пещерами, повесным мостом и смотровыми площадками с другими ракурсами Сулакского каньона»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 400 за всё до 7 чел.
Влюбиться в Дагестан за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
109 отзывов
Влюбиться в Дагестан за 1 день: индивидуальная экскурсия по Махачкале
Погрузитесь в атмосферу Дагестана за один день! Увидите бархан Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС. Комфортабельный транспорт и незабываемые впечатления
«Сулакский каньон — «визитная карточка» Дагестана»
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Дружеский тур к Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
270 отзывов
Дружеский тур к Сулакскому каньону: глубина и красота природы
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и приключений с экскурсией к Сулакскому каньону. Глубина ущелья, качели любви и многое другое ждут вас
«Несколько обзорных площадок, откуда открывается потрясающий вид на каньон и ГЭС: дагестанский «Язык Тролля», панорамная площадка посёлка Дубки и закрытая смотровая, где вы без толп туристов сможете сделать снимки на фоне этой красоты»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 990 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
25 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: живописное путешествие из Махачкалы
Погрузитесь в мир древних руин и величественной природы Дагестана с экскурсией в Сулакский каньон и на бархан Сарыкум
Начало: Заберу из отеля
«Чиркейское водохранилище и Сулакский каньон»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 340 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - на Хунзахское плато
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
45 отзывов
Из Махачкалы на Хунзахское плато: горный Дагестан во всей красе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Хунзахскому плато, где вы увидите невероятные природные красоты и познакомитесь с культурой местных сел
«Гид покажет вам Ирганайское водохранилище с изумрудной водой, живописное Хунзахское плато на высоте 2000 метров и «раскалывающий» его каньон Цолотль, куда низвергаются два водопада: Тобот и Итлятляр»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон - с человеком, который живет здесь с рождения
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
113 отзывов
Сулакский каньон - путешествие с местным жителем в Махачкале
Погрузитесь в удивительный мир Сулакского каньона вместе с гидом, который знает каждый уголок этого места как свои пять пальцев
Начало: У вашего отеля
«Лучшие впечатления от Сулакского каньона»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в Карадахскую теснину
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Из Махачкалы - в Карадахскую теснину
Посетить дагестанские «ворота чудес» и впечатлиться каньонами, ущельями, горными реками
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Аулы Гамсутль и Салта, древний Чох и подземный водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Аулы Гамсутль и Салта, древний Чох и подземный водопад
Из Махачкалы - к живописным водопадам и каньонам, старинным аулам и селениям
«Я покажу вам места, где захватывает дух от грандиозных пейзажей, уходящих к небу отвесных стен живописного каньона с подземным водопадом»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
На той стороне Сулакского каньона (из Махачкалы)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
На той стороне Сулакского каньона (из Махачкалы)
Увидеть самое живописное место Дагестана без толп туристов и прикоснуться к культуре республики
Начало: По договорённости с гидом
«Вид на Сулакский каньон из Верхнего Караная»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон для любителей драйва и скорости
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Сулакский каньон для любителей драйва и скорости
Индивидуальная гибкая программа, составленная для тех, кому хочется адреналина
«После того как мы проедем КПП Миатлинской ГЭС, начнётся серпантин вдоль каньона, который подарит немало эмоций»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Аул Зубутли и Сулакский каньон с разных точек: поездка с местным жителем
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
9 часов
13 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Зубутли и Сулакский каньон в Махачкале
Откройте для себя тайны аула Зубутли и величие Сулакского каньона, погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана
Начало: Махачкала
«Я заберу вас из Махачкалы и где-то за 1,5 часа мы доедем до посёлка Дубки, откуда и начнём наше путешествие по Сулакскому каньону»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 950 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - к Сулакскому каньону: однодневное приключение
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Из Махачкалы к Сулакскому каньону: незабываемое однодневное приключение
Приглашаем вас на волшебное путешествие к Сулакскому каньону, где вы встретите орлов, осликов и насладитесь красотой природы
Начало: У вашего отеля
«Знакомство с Сулакским каньоном»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
9 600 за всё до 3 чел.
2 в 1: из Махачкалы в Гамсутль и Сулакский каньон
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
2 в 1: из Махачкалы в Гамсутль и Сулакский каньон
Увидеть две топовые локации в поездке с коренным жителем края
«Впереди у нас насыщенный день, поэтому выезжаем в 8:00 и отправляемся в Сулакский каньон»
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
14 000 за всё до 5 чел.
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
Едем в Чечню! А по пути навестим Сулакский каньон и мемориальный комплекс Ахульго в Дагестане
«Вы увидите знаменитый Сулакский каньон, где сливаются две горные реки Аварское Койсу и Андийское Койсу»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Квадроциклить - на Сулакский каньон
🚤 На катере
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Квадроциклить - на Сулакский каньон
Исследовать головокружительное ущелье на мощных Кайманах
Начало: Буйнакский район, республика Дагестан
«Мы встретимся на нашей базе недалеко от каньона, чтобы вы прошли инструктаж по технике управления Кайманом и технике безопасности»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 350 за человека
Путешествие к Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Путешествие к Сулакскому каньону
Отправиться в горы на джипах, полюбоваться природой и поплавать на сапах
Начало: В Махачкале
«Следующая остановка — Сулакский каньон, самый глубокий в Европе»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1334012 673 за всё до 5 чел.
Из Махачкалы - в самые живописные места Дагестана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Групповая
12 часов
6 отзывов
Путешествие по Дагестану: от Махачкалы до бархана Сарыкум и Сулакского каньона
Откройте для себя волшебство Дагестана: от песчаных барханов до бирюзовых вод. Эта экскурсия обещает стать незабываемым приключением
Начало: в Махачкале
«А также увидите со смотровой площадки знаменитый Сулакский каньон, который будет лежать перед вами как на ладони»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 900 за человека
Путешествие на Хунхзахское плато
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Путешествие на Хунхзахское плато
Постоять на краю каньона, залюбоваться высоченными водопадами и посетить родину Расула Гамзатова
Начало: у вашего отеля или апартаментов
«проедем через Гимринский автомобильный тоннель, самый длинный в России, окажемся у слияния трех рек и увидим, где начинается Сулакский каньон»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500 за всё до 6 чел.
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
Открыть природные сокровища Горного Дагестана в дружеском путешествии по старинным аварским землям
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000 за всё до 7 чел.
Горы, дюны и река. Поездка в мини-группе к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
🚗 На машине
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
28 отзывов
Горы, дюны и река. Поездка в мини-группе к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Комбо-тур по самым посещаемым природным местам Дагестана
Начало: В Махачкале
«За самыми яркими впечатлениями о нашем крае отправляйтесь в Сулакский каньон»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
13 340 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
🚗 На машине
🚤 На катере
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Насыщенное путешествие по туристическим и малоизвестным местам республики - в дружеской компании
Начало: в Махачкале или Каспийске
«Вы посетите новую дагестанскую достопримечательность — комплекс пещер с подвесным мостом и смотровыми площадками на каньон»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
28 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон - не как у всех
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
9 часов
13 отзывов
Сулакский каньон - не как у всех
В уютной мини-группе и в компании местного жителя исследовать разные уголки сурового ущелья
Начало: Возле кафе «Тропики» на выезде из Махачкалы
«Сулакский каньон впечатлил своими видами таких творцов, как А»
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 000 за всё до 5 чел.
Главный Сулакский каньон. По следам Дюма
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Главный Сулакский каньон. По следам Дюма
Увидеть популярные места Дагестана с нового ракурса и открыть нетуристические локации
«Также я открою для вас смотровую площадку на Главный Сулакский каньон»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 13 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
2310 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
Начало: Просп. Амет-Хана Султана, 346, Махачкала
«Вместе с нами вы убедитесь, что Сулакский каньон по своим масштабам ничуть не уступает американскому Большому, и пройдетесь по пустынным пейзажам бархана Сарыкум — когда-то он даже стал декорацией для знаменитого фильма «Белое солнце пустыни»»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 3 300 за человека
Бархан Сарыкум и прогулка на катере по Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
12 часов
451 отзыв
Бархан Сарыкум и прогулка на катере по Сулакскому каньону
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
«Жемчужина Дагестана и место номер 1 для посещения, в этом туре мы увидим впечатляющий Сулакский каньон»
Расписание: каждый день в 7.00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500 за человека
Джип-тур! Сулакский каньон, Бархан и пещера Нохъо! Индивидуально
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
77 отзывов
Джип-тур по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум: путешествие жизни
Погрузитесь в мир дикой природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, где каждый момент наполнен впечатлениями
Начало: Махачкала, по договоренности
«В Сулакском каньоне мы узнаем об уникальной флоре и фауне бархана, прогуляемся по гребню и по желанию покатаемся на лошадях»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Сулакский Каньон, Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум
Индивидуальная
10 часов
151 отзыв
Путешествие по живописным местам Махачкалы: каньон, водохранилище, бархан
Знакомство с природными чудесами Дагестана: величественный каньон, водные просторы и песчаные дюны
Начало: По договорённости
«Что вас ожидает: Разнообразие и неповторимость пейзажей Наше путешествие начнётся с посещения самого большого ГЭС — Чиркейского водохранилища, затем поедем наслаждаться видами Сулакского каньона»
Расписание: Ежедневно 8:00, 9:00, 10:00, 11:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сары-Куму
Индивидуальная
7 часов
78 отзывов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сары-Кум
Впечатляющее путешествие по живописным местам Махачкалы с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: Точный адрес после бронирование
«Затем мы отправимся в поселок Дубки, где вас ждет смотровая площадка, открывающая потрясающий вид на Сулакский каньон»
Расписание: В любое время
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8 500 за всё до 4 чел.
Сокровища Дагестана: От Сулакского каньона до Бархана Сарыкум
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
41 отзыв
Сокровища Дагестана: От Сулакского каньона до Бархана Сарыкум
Начало: По договорённости
«Следующая остановка — Сулакский каньон»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
🛣 Джиппинг
🚤 На катере
Индивидуальная
9 часов
33 отзыва
Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
Начало: По договоренности с туристом
«На очереди — посёлок Дубки с лучшей смотровой на каньон»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 12 000 за всё до 5 чел.
Знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сары-кум на машине
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Дагестана, полное впечатлений и красивых видов
Начало: По договоренности
«Мы отправимся на запад от Махачкалы — посетим на машине Сулакский каньон, который еще называют «российским Большим каньоном»»
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Махачкалы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
4 отзыва
Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Махачкалы
Начало: Просп. Али-Гаджи Акушинского 1, к11, кафе «Гуниб»
«Удивительный каньон Сулакский каньон часто сравнивают с Большим каньоном, и на нашей экскурсии вы узнаете, почему»
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 300 за человека
Влюбиться в Дагестан за день: бархан Сарыкум и Сулакский каньон на машине
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
15 отзывов
Дагестанские чудеса: Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейская ГЭС
Познайте красоту Дагестана: от песчаных дюн до горных ущелий, от глубоких каньонов до горных перевалов
Начало: После бронирования
«Сулакский каньон — «визитная карточка» Дагестана»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Кочевник-тур «Сказочный Сулакский каньон»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
27 отзывов
Кочевник-тур «Сказочный Сулакский каньон»
Начало: Пр Акушинского 16, супермаркет Груша
«Знакомство Дагестана начинается с экскурсии Сулакский каньон и бархан Сарыкум»
Расписание: Каждый день в 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 000 за человека
Джип-тур! Приключение в Дагестане: из Махачкалы к Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚤 На катере
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Джип-тур в Дагестане: путешествие из Махачкалы к каньону
Впечатляющее путешествие на джипе по Дагестану с посещением Сулакского каньона и аутентичных мест
Начало: По договоренности
«Пока мы движемся к нашей главной цели — удивительному каньону, мы погрузимся в богатство обычаев и традиций народов Дагестана»
Расписание: Ежедневно в 9:00 или по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100008 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    7 июня 2024
    Фотопутешествие на Сулакский каньон
    Нур, отличный гид и человек. Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию именно с Нуравом. Интересный маршрут, шикарные виды, очень вкусный национальный обед в фантастическом месте в персиковом саду. Фото получились отличные благодаря профессионализму Нурава. Однозначно рекомендуем.
  • Р
    Роман
    6 июня 2024
    Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
    Хочу выразить свою искреннюю благодарность нашему экскурсоводу Магомеду! Экскурсия превзошла все мои ожидания. Магомед не только великолепный рассказчик, но и
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    очень вежливый и внимательный человек. Он обладает глубокими знаниями о локациях, которые мы посещали, и сумел сделать каждую остановку интересной и познавательной. Отдельно хочу отметить его мастерство вождения: поездка была не только комфортной, но и очень безопасной. Чувствуется, что он действительно заботится о своих пассажирах и стремится сделать путешествие максимально приятным. Магомед, спасибо вам за замечательный день и массу положительных эмоций! Обязательно буду рекомендовать ваши экскурсии всем своим друзьям и знакомым.

  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Сулакский каньон - всё включено
    Крутые ребята,все по делу и с юмором экскурсия тоже на уровне. Даже не сомневайтесь стоит брать эту экскурсию. Спасибо!!!
    Крутые ребята,все по делу и с юмором экскурсия тоже на уровне. Даже не сомневайтесь стоит брать эту экскурсию. Спасибо!!!
  • О
    Оксана
    6 июня 2024
    Сулакский каньон - всё включено
    Экскурсия отличная, гид и водитель великолепны. Ехать было безопасно, водитель очень аккуратный. Гид с потрясающим чувством юмора, очень динамичный, интересный.
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
    Все было замечательно. Экскурсия отличная. Большое спасибо Зиядхану, экскурсоводу и водителю, Аслану.
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Сулакский каньон - всё включено
    Прекрасная экскурсия с Назиром. Четко соблюдался тайминг - правда скажу, что можно немного увеличить время на локацию. Лично мне не
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    хватило именно времени подольше насладиться. Возможно стоит чуть сократить по локациям. Но это скорее субьективное мнение. Назир прекрасный гид, который готов ответить на ваши вопросы и предоставить максимально комфортные условия в пути. Обед также был очень вкусный - был выбор между рыбным блюдом и национальным. Я выбрала национальное - большая порция. С удовольствием в следующий раз возьму еще экскурсии и было бы круто, чтобы вновь попался Назир:)

    Прекрасная экскурсия с Назиром. Четко соблюдался тайминг - правда скажу, что можно немного увеличить время наПрекрасная экскурсия с Назиром. Четко соблюдался тайминг - правда скажу, что можно немного увеличить время наПрекрасная экскурсия с Назиром. Четко соблюдался тайминг - правда скажу, что можно немного увеличить время наПрекрасная экскурсия с Назиром. Четко соблюдался тайминг - правда скажу, что можно немного увеличить время наПрекрасная экскурсия с Назиром. Четко соблюдался тайминг - правда скажу, что можно немного увеличить время наПрекрасная экскурсия с Назиром. Четко соблюдался тайминг - правда скажу, что можно немного увеличить время наПрекрасная экскурсия с Назиром. Четко соблюдался тайминг - правда скажу, что можно немного увеличить время на
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
    Магомед провел замечательную экскурсию, по дороге все рассказывал, показывал, отвечал на вопросы, рассказывал про культуру и традиции. Заезжали на смотровые
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    с замечательными видами, Магомед знает где толпы туристов и где их меньше, где можно сделать красивые фото и просто насладиться видами. Очень комфортно и приятно удалось провести целый день в горах. Хочу еще вернуться!

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
    4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил показал нам множество красивых
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    локаций, причем как популярных, так и менее известных, куда доезжают далеко не все туристы. Мы покатались на катере по самому сердцу каньона из села Зубутли. Посмотрели с горы на плотину Чиркейской ГЭС. И даже поели шелковицу прямо с дерева! На обед Исмаил нам предложил несколько кафе, мы выбрали кафе в селе Зубутли около стоянки катеров. Были приятно удивлены ценами, огромными порциями и качеством блюд. Ребята огромное спасибо всей вашей семье за то, что вы делаете! Путешествие было не забываемо!!!!!!! Я долго думала как лучше посетить каньон, долго выбирала гидов. И очень рада, что выбор остановился именно на Вас! . Отдельно спасибо Исмаилу, это прекрасный душевный человек. Отдельное спасибо Исмаилу от нашей дочки, которая за день успела подружится с ним))))

    4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил
  • Э
    Эльвира
    4 июня 2024
    Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
    Вернулись из замечательной поездки в Дагестан, где есть море, солнце, вкусная еда и знаменитое кавказское гостеприимство. Выбрали индивидуальную экскурсию по
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    красотам Сулацкого каньона, закончили известными барханами Сарыкума. День пролетел на одном дыхании. Мы приехали на автомобиле, но сами не нашли бы те локации, которые нам показал Магомед. От души рекомендую данного гида. Машина чистая, комфортная. Очень пунктуальный, знающий историю своего края, тактичный и просто интересный собеседник. Кстати, фотографирует тоже хорошо)))) Обязательно вернемся в солнечный Дагестан, теперь хотим экскурсию в горы не на один день.

  • А
    Алексей
    4 июня 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
    Опишу то где у меня появились вопросики: В описании экскурсии ничего нет про посещение комплекса Нохъо — новый развлекательного комплекса в
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    Сулакском каньоне. Услышал про него от соседней группы в ходе экскурсии и попросил гида завести и туда (он не заявляется у Марианны, не понимаю по чему). 500 рублей. Обед никак не 500 рублей…. это не горные селения это туристическое место с ресторанами и кафе - имейте ввиду. Вход на бархан уже не 150 а 200 рубле, но это мелочи. И самое интересное, о чем организатор не посчитала нужным вообще предупредить: это о цене на катер по каньону. На 1 июня это не "от 8 000" а 11 000, и к июлю цена поднимется до 15 000 (по разговору с местными). Для информации: 1. На катере можно покататься у "Главрыбы" 2 варианта за 300 рублей и за 1000 рублей. Но это не по самому каньону. (От главрыбы в сторону Миатли). Адреналин получите, а вот красивых видов особо не ждите. 2. Маршрут "по каньону" это от Зубутли пристань в сторону Чиркейского водохранилища, самые живописные места каньона. Кроме того, по дороге к катеру, вы поситите пару потрясающих и труднодоступных видовых площадок на каньон. Катание 20 25 минут. За 11 000 рублей в катере были только мы двое (т. е. катер под вашу группу).

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Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Каньоны»

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  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
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