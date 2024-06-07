1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: природные чудеса Дагестана
Приглашаем на экскурсию, где вас ждут величественные пейзажи каньона и таинственная красота пустыни
Начало: У места вашего проживания в черте города или по до...
«Сможете прокатиться по каньону на катере, увидите «плачущие» горы, водопады и, если повезет, диких козлов с гордыми орлами»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие к Сулакскому каньону: природа и легенды
Исследуйте величие Сулакского каньона, услышите истории о Чиркейской ГЭС и отведаете дагестанские блюда
Начало: У Вашего отеля, за пределами Махачкалы забираем за...
«Сулакский каньон и форелевое хозяйство»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
9 600₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Откройте для себя уникальные природные чудеса Дагестана в комфортной групповой экскурсии с экспертным гидом
Начало: На проспекте Амет-Хана Султана
«Вы увидите самый глубокий каньон не только в России, но и во всей Европе»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3 700₽ за человека
Групповая
10 часов
Сулакский каньон - всё включено: от ГЭС до бархана Сарыкум
Погрузитесь в захватывающее путешествие по Сулакскому каньону, где вас ждут не только величественные ГЭС, но и уникальный бархан Сарыкум
Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
«Чтобы получить объёмное представление о заповедных пейзажах каньона, вы подъедете к нему с разных сторон»
Расписание: ежедневно в 07:30, 07:45 и 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 900₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие на джипе по Сулакскому каньону: живописные места и дагестанская кухня
Приглашаем в увлекательное путешествие по Сулакскому каньону. Откройте для себя изумрудные воды и секретные места в компании опытного гида
Начало: По месту вашего проживания в Махачкале
«Я родился и вырос на краю Сулакского каньона в посёлке Дубки»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1300011 700₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Сулакский каньон: путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир дагестанской природы, истории и культуры с индивидуальной экскурсией в Сулакский каньон
«Мы встретимся утром в Махачкале и отправимся в сторону Сулакского каньона»
11 июня в 18:00
17 июня в 18:00
88007 920₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон и чудеса Дагестана
Откройте для себя красоту Сулакского каньона, тайны пещер Нохъо и величие бархана Сарыкум в одной экскурсии
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
«По пути к каньону мы полюбуемся совсем другими пейзажами Дагестана»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:30
1500013 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Уникальное путешествие по Сулакскому каньону с местным гидом
Погрузитесь в атмосферу Сулакского каньона, где каждый уголок скрывает свою историю. Вместе с местным жителем вы увидите каньон не так, как обычные туристы
Начало: По договорености
«Рядом с ним находятся смотровые площадки каньона»
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Фотоэкскурсия по Сулакскому каньону и достопримечательностям Махачкалы
Погрузитесь в красоту Дагестана с уникальной фото-прогулкой. Откройте величие Сулакского каньона, Чиркейской ГЭС и бархана Сарыкум в один день
Начало: В удобной для вас точке
«Поднимемся на смотровую площадку, откуда откроется вид на каньон и Чиркейское водохранилище»
Расписание: ежедневно в 08:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 339₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия «Головокружительный Дагестан» в Махачкале
Исследуйте дюны Сарыкум и каньон Сулак, насладитесь местной кухней и уникальными природными красотами Дагестана
Начало: В Махачкале и Каспийске, по договоренности
«Водная прогулка по каньону (по желанию)»
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум вместе с гидом-горцем
Погрузитесь в атмосферу Дагестана: бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское озеро и многое другое. Прогулка на катере и вкусный обед включены
«В нашей программе новая локация — комплекс «Нохъо» с пещерами, повесным мостом и смотровыми площадками с другими ракурсами Сулакского каньона»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 400₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Влюбиться в Дагестан за 1 день: индивидуальная экскурсия по Махачкале
Погрузитесь в атмосферу Дагестана за один день! Увидите бархан Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС. Комфортабельный транспорт и незабываемые впечатления
«Сулакский каньон — «визитная карточка» Дагестана»
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дружеский тур к Сулакскому каньону: глубина и красота природы
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и приключений с экскурсией к Сулакскому каньону. Глубина ущелья, качели любви и многое другое ждут вас
«Несколько обзорных площадок, откуда открывается потрясающий вид на каньон и ГЭС: дагестанский «Язык Тролля», панорамная площадка посёлка Дубки и закрытая смотровая, где вы без толп туристов сможете сделать снимки на фоне этой красоты»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: живописное путешествие из Махачкалы
Погрузитесь в мир древних руин и величественной природы Дагестана с экскурсией в Сулакский каньон и на бархан Сарыкум
Начало: Заберу из отеля
«Чиркейское водохранилище и Сулакский каньон»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы на Хунзахское плато: горный Дагестан во всей красе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Хунзахскому плато, где вы увидите невероятные природные красоты и познакомитесь с культурой местных сел
«Гид покажет вам Ирганайское водохранилище с изумрудной водой, живописное Хунзахское плато на высоте 2000 метров и «раскалывающий» его каньон Цолотль, куда низвергаются два водопада: Тобот и Итлятляр»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сулакский каньон - путешествие с местным жителем в Махачкале
Погрузитесь в удивительный мир Сулакского каньона вместе с гидом, который знает каждый уголок этого места как свои пять пальцев
Начало: У вашего отеля
«Лучшие впечатления от Сулакского каньона»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Махачкалы - в Карадахскую теснину
Посетить дагестанские «ворота чудес» и впечатлиться каньонами, ущельями, горными реками
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Аулы Гамсутль и Салта, древний Чох и подземный водопад
Из Махачкалы - к живописным водопадам и каньонам, старинным аулам и селениям
«Я покажу вам места, где захватывает дух от грандиозных пейзажей, уходящих к небу отвесных стен живописного каньона с подземным водопадом»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
На той стороне Сулакского каньона (из Махачкалы)
Увидеть самое живописное место Дагестана без толп туристов и прикоснуться к культуре республики
Начало: По договорённости с гидом
«Вид на Сулакский каньон из Верхнего Караная»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сулакский каньон для любителей драйва и скорости
Индивидуальная гибкая программа, составленная для тех, кому хочется адреналина
«После того как мы проедем КПП Миатлинской ГЭС, начнётся серпантин вдоль каньона, который подарит немало эмоций»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Зубутли и Сулакский каньон в Махачкале
Откройте для себя тайны аула Зубутли и величие Сулакского каньона, погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана
Начало: Махачкала
«Я заберу вас из Махачкалы и где-то за 1,5 часа мы доедем до посёлка Дубки, откуда и начнём наше путешествие по Сулакскому каньону»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы к Сулакскому каньону: незабываемое однодневное приключение
Приглашаем вас на волшебное путешествие к Сулакскому каньону, где вы встретите орлов, осликов и насладитесь красотой природы
Начало: У вашего отеля
«Знакомство с Сулакским каньоном»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
9 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
2 в 1: из Махачкалы в Гамсутль и Сулакский каньон
Увидеть две топовые локации в поездке с коренным жителем края
«Впереди у нас насыщенный день, поэтому выезжаем в 8:00 и отправляемся в Сулакский каньон»
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
Едем в Чечню! А по пути навестим Сулакский каньон и мемориальный комплекс Ахульго в Дагестане
«Вы увидите знаменитый Сулакский каньон, где сливаются две горные реки Аварское Койсу и Андийское Койсу»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Квадроциклить - на Сулакский каньон
Исследовать головокружительное ущелье на мощных Кайманах
Начало: Буйнакский район, республика Дагестан
«Мы встретимся на нашей базе недалеко от каньона, чтобы вы прошли инструктаж по технике управления Кайманом и технике безопасности»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 350₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к Сулакскому каньону
Отправиться в горы на джипах, полюбоваться природой и поплавать на сапах
Начало: В Махачкале
«Следующая остановка — Сулакский каньон, самый глубокий в Европе»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1334012 673₽ за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Путешествие по Дагестану: от Махачкалы до бархана Сарыкум и Сулакского каньона
Откройте для себя волшебство Дагестана: от песчаных барханов до бирюзовых вод. Эта экскурсия обещает стать незабываемым приключением
Начало: в Махачкале
«А также увидите со смотровой площадки знаменитый Сулакский каньон, который будет лежать перед вами как на ладони»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 900₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на Хунхзахское плато
Постоять на краю каньона, залюбоваться высоченными водопадами и посетить родину Расула Гамзатова
Начало: у вашего отеля или апартаментов
«проедем через Гимринский автомобильный тоннель, самый длинный в России, окажемся у слияния трех рек и увидим, где начинается Сулакский каньон»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
Открыть природные сокровища Горного Дагестана в дружеском путешествии по старинным аварским землям
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горы, дюны и река. Поездка в мини-группе к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Комбо-тур по самым посещаемым природным местам Дагестана
Начало: В Махачкале
«За самыми яркими впечатлениями о нашем крае отправляйтесь в Сулакский каньон»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Насыщенное путешествие по туристическим и малоизвестным местам республики - в дружеской компании
Начало: в Махачкале или Каспийске
«Вы посетите новую дагестанскую достопримечательность — комплекс пещер с подвесным мостом и смотровыми площадками на каньон»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
28 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сулакский каньон - не как у всех
В уютной мини-группе и в компании местного жителя исследовать разные уголки сурового ущелья
Начало: Возле кафе «Тропики» на выезде из Махачкалы
«Сулакский каньон впечатлил своими видами таких творцов, как А»
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Главный Сулакский каньон. По следам Дюма
Увидеть популярные места Дагестана с нового ракурса и открыть нетуристические локации
«Также я открою для вас смотровую площадку на Главный Сулакский каньон»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 13 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
Начало: Просп. Амет-Хана Султана, 346, Махачкала
«Вместе с нами вы убедитесь, что Сулакский каньон по своим масштабам ничуть не уступает американскому Большому, и пройдетесь по пустынным пейзажам бархана Сарыкум — когда-то он даже стал декорацией для знаменитого фильма «Белое солнце пустыни»»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 3 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Бархан Сарыкум и прогулка на катере по Сулакскому каньону
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
«Жемчужина Дагестана и место номер 1 для посещения, в этом туре мы увидим впечатляющий Сулакский каньон»
Расписание: каждый день в 7.00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум: путешествие жизни
Погрузитесь в мир дикой природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, где каждый момент наполнен впечатлениями
Начало: Махачкала, по договоренности
«В Сулакском каньоне мы узнаем об уникальной флоре и фауне бархана, прогуляемся по гребню и по желанию покатаемся на лошадях»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по живописным местам Махачкалы: каньон, водохранилище, бархан
Знакомство с природными чудесами Дагестана: величественный каньон, водные просторы и песчаные дюны
Начало: По договорённости
«Что вас ожидает: Разнообразие и неповторимость пейзажей Наше путешествие начнётся с посещения самого большого ГЭС — Чиркейского водохранилища, затем поедем наслаждаться видами Сулакского каньона»
Расписание: Ежедневно 8:00, 9:00, 10:00, 11:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сары-Кум
Впечатляющее путешествие по живописным местам Махачкалы с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: Точный адрес после бронирование
«Затем мы отправимся в поселок Дубки, где вас ждет смотровая площадка, открывающая потрясающий вид на Сулакский каньон»
Расписание: В любое время
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сокровища Дагестана: От Сулакского каньона до Бархана Сарыкум
Начало: По договорённости
«Следующая остановка — Сулакский каньон»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
Начало: По договоренности с туристом
«На очереди — посёлок Дубки с лучшей смотровой на каньон»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Дагестана, полное впечатлений и красивых видов
Начало: По договоренности
«Мы отправимся на запад от Махачкалы — посетим на машине Сулакский каньон, который еще называют «российским Большим каньоном»»
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Махачкалы
Начало: Просп. Али-Гаджи Акушинского 1, к11, кафе «Гуниб»
«Удивительный каньон Сулакский каньон часто сравнивают с Большим каньоном, и на нашей экскурсии вы узнаете, почему»
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 300₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Дагестанские чудеса: Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейская ГЭС
Познайте красоту Дагестана: от песчаных дюн до горных ущелий, от глубоких каньонов до горных перевалов
Начало: После бронирования
«Сулакский каньон — «визитная карточка» Дагестана»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Кочевник-тур «Сказочный Сулакский каньон»
Начало: Пр Акушинского 16, супермаркет Груша
«Знакомство Дагестана начинается с экскурсии Сулакский каньон и бархан Сарыкум»
Расписание: Каждый день в 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 000₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур в Дагестане: путешествие из Махачкалы к каньону
Впечатляющее путешествие на джипе по Дагестану с посещением Сулакского каньона и аутентичных мест
Начало: По договоренности
«Пока мы движемся к нашей главной цели — удивительному каньону, мы погрузимся в богатство обычаев и традиций народов Дагестана»
Расписание: Ежедневно в 9:00 или по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100008 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения7 июня 2024Нур, отличный гид и человек. Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию именно с Нуравом. Интересный маршрут, шикарные виды, очень вкусный национальный обед в фантастическом месте в персиковом саду. Фото получились отличные благодаря профессионализму Нурава. Однозначно рекомендуем.
- РРоман6 июня 2024Хочу выразить свою искреннюю благодарность нашему экскурсоводу Магомеду! Экскурсия превзошла все мои ожидания. Магомед не только великолепный рассказчик, но и
- ААндрей6 июня 2024Крутые ребята,все по делу и с юмором экскурсия тоже на уровне. Даже не сомневайтесь стоит брать эту экскурсию. Спасибо!!!
- ООксана6 июня 2024Экскурсия отличная, гид и водитель великолепны. Ехать было безопасно, водитель очень аккуратный. Гид с потрясающим чувством юмора, очень динамичный, интересный.
- ННаталья5 июня 2024Все было замечательно. Экскурсия отличная. Большое спасибо Зиядхану, экскурсоводу и водителю, Аслану.
- ММарина5 июня 2024Прекрасная экскурсия с Назиром. Четко соблюдался тайминг - правда скажу, что можно немного увеличить время на локацию. Лично мне не
- ЮЮлия5 июня 2024Магомед провел замечательную экскурсию, по дороге все рассказывал, показывал, отвечал на вопросы, рассказывал про культуру и традиции. Заезжали на смотровые
- ААнастасия5 июня 20244 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил показал нам множество красивых
- ЭЭльвира4 июня 2024Вернулись из замечательной поездки в Дагестан, где есть море, солнце, вкусная еда и знаменитое кавказское гостеприимство. Выбрали индивидуальную экскурсию по
- ААлексей4 июня 2024Опишу то где у меня появились вопросики: В описании экскурсии ничего нет про посещение комплекса Нохъо — новый развлекательного комплекса в
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Каньоны»
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