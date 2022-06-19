1 день

Встреча группы. Миатлинская ГЭС. Сулакский Каньон

Завтрак.

Встреча в Аэропорту.

Выезд на Сулакский Каньон.

Пешие прогулки по Каньону.

С. Старое Зубутли.

Когда-то Зубутли было крупным селом с самым большим в Казбековском районе колхозом.

Жители занимались террасным земледелием, выращивали орехи, айву, разводили скот.

Привычная жизнь рухнула в одночасье, причем рухнула в прямом смысле слова. 14 мая 1970 года серия мощных подземных толчков силой в 9 баллов сотрясла Дагестан.

Миатлинская ГЭС — третья ступень Сулакского каскада ГЭС расположена около селения Миатли в Кизилюртовском районе Республики Дагестан на реке Сулак в 15 км ниже Чиркейской ГЭС и в 13 км выше Чирюртской ГЭС.

Чиркейское водохранилище.

Водохранилище расположено в гористой местности, поблизости нет крупных городов, поэтому оно прекрасно подойдет туристам, любящим отдыхать «дикарями», вдали от цивилизации

Экотуркомплекс «Главрыба».

Вы получите массу позитивных эмоций, заряд бодрости, отведаете свежей форели и шашлык!

Любители активного отдыха могут сплавиться на байдарках по реке Сулак или покататься на гидроциклах

Обед.

Катание на катетерах.

Выезд с Каньона на смотровую площадку в Дубки Форелевое хозяйство.

Ужин.

Заселение в гостевой дом.