Селфи тур по Дагестану

Этот тур мы решили создать для «визуалов», тех, кто едет за красивыми фото

5
3 отзыва
Этот тур мы решили создать для "визуалов", тех, кто едет за красивыми фото в своём альбоме, готов делиться ими в соцсетях и заражать других локациями, которые кажутся далёкими и недоступными! Этот тур для весёлых и выносливых (ведь будут перевалы, много-много гор, танцы, конкурсы и песни!)Будет Гамсутль и Кахиб с Гоор, Чох и Гуниб, Сулак и водопады, ведь нас ждёт Дагестан! За 4 дня нашего путешествия мы увидим самые "вкусные" локации Дагестана.

Будем ночевать в горных гостевых домах, чтобы прочувствовать дух народов Дагестана, где говорят на 40 языках, а 14 являются официальными.

Нас ждут водопады, высокогорные водохранилища, вкусная национальна еда и пикники среди потрясающих пейзажей. Как и принято на Кавказе, вы почувствуете традиционное гостеприимство и от нашего гида. Домой вернётесь со 100% перезагрузкой и уверенна ещё не раз с друзьями!
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Гамсутль, Кахиб и Гоор
Гамсутль, Кахиб и Гоор
Увидите одни из древнейших и самых живописных аулов Дагестана
Водопады Салтинский, Тобот и Итляр
Водопады Салтинский, Тобот и Итляр
Вам откроются незабываемые виды, не оставившие никого равнодушным
Вкусная национальная еда
Вкусная национальная еда
И пикники среди потрясающих пейзажей

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Миатлинская ГЭС. Сулакский Каньон

Завтрак.

Встреча в Аэропорту.

Выезд на Сулакский Каньон.

Пешие прогулки по Каньону.

С. Старое Зубутли. 

Когда-то Зубутли было крупным селом с самым большим в Казбековском районе колхозом. 

Жители занимались террасным земледелием, выращивали орехи, айву, разводили скот. 

Привычная жизнь рухнула в одночасье, причем рухнула в прямом смысле слова. 14 мая 1970 года серия мощных подземных толчков силой в 9 баллов сотрясла Дагестан.

Миатлинская ГЭС — третья ступень Сулакского каскада ГЭС расположена около селения Миатли в Кизилюртовском районе Республики Дагестан на реке Сулак в 15 км ниже Чиркейской ГЭС и в 13 км выше Чирюртской ГЭС.

Чиркейское водохранилище.

Водохранилище расположено в гористой местности, поблизости нет крупных городов, поэтому оно прекрасно подойдет туристам, любящим отдыхать «дикарями», вдали от цивилизации

Экотуркомплекс «Главрыба». 

Вы получите массу позитивных эмоций, заряд бодрости, отведаете свежей форели и шашлык! 

Любители активного отдыха могут сплавиться на байдарках по реке Сулак или покататься на гидроциклах

Обед.

Катание на катетерах.

Выезд с Каньона на смотровую площадку в Дубки Форелевое хозяйство.

Ужин.

Заселение в гостевой дом.

2 день

Село призрак Гамсутль. Сулакский каньон

Завтрак.

Выезд из Сулакского каньона.

Гимринский тоннель (самый длинный тоннель России 4403 метра). 

Самый длинный на территории России. 

Расположен он в Дагестане и соединяет село Гимры и город Буйнакск.

Гимринская башня. 

Недалеко от села Гимры находится суровая оборонительная башня, которая известна как Гимринская башня. 

Она была построена для обороны аула Гази-Мухаммадом и его мюридами, в числе которых был и Шамиль, после поражения под Хунзахом в 1830 г.

Ирганайское водохранилище. 

Это одно из самых красивых мест в Дагестане, представленное живописными пейзажами, изумрудной водной гладью с отражающимися в ней величественными черными скалами.

Село призрак Гамсутль, потрясающий вид со стороны на село Гуниб. 

Несмотря на то, что горный аул Гумсутль давно заброшен и находится в труднодоступном месте, высоко в горах, поток туристов туда не иссякает. Еще несколько десятилетий назад в аул вела автодорога, но сегодня от нее осталась только узкая тропа.

Древнее село Чох. 

Одно из самых древних на территории Северного Кавказа. Здесь когда-то была стоянка неолита. 

Обед

Салтинский водопад. 

Никого равнодушным – изюминка Дагестана, настоящее чудо природы, скрытое от посторонних глаз. 

Виды здесь и правда чудесные!

Переезд в Хунзах.

Ужин.

Ночевка в гостевом доме.

3 день

Водопады Тобот и Итляр-тляр. Озеро Мочох

Завтрак в селе Хунзах.

Водопады Тобот и Итляр-тляр.

Вам откроется незабываемый вид: ровное плато вдруг обрывается, словно здесь заканчивается вселенная, и с вершины ущелья, напоминающего в этом месте латинскую букву V, ниспадает с ужасным грохотом спокойная раньше река, пролетая мимо живописных скал.

Каменная чаша. 

Каменной чашей в народе называют одну из теснин Хунзахского района, неподалеку от Матласа. 

Неприметные скалы, спрятавшиеся за извилистым серпантином, скрывают внутри совершенно другой мир.

Озеро Мочох.

Горное озеро обвально-запрудного типа на реке Мочохтлар в бассейне Андийского Койсу. 

Часто также употребляется название Мочохское озеро.

Обед с видом на Озеро.

Катание на катамаранах.

Экстрим парк Матлас. 

Это первая в республике виа феррата – скальный участок, оборудованный скобами и тросами для прохождения с потрясающими и неповторимыми видами гор.

Переезд в село Гоор.

Ужин.

Заселение в гостевой дом.

4 день

Гоор и Кахиб. Отъезд

Завтрак.

Гоор — один из самых живописных аулов в стране синих гор. 

Его боевые башни часто изображают как символ горного Дагестана.

Язык Тролля. 

Языком Тролля по аналогии с норвежской достопримечательностью называют 5-метровый скальный выступ над пропастью рядом с аулом Старый Гоор.

Кахиб — один из древнейших аулов Дагестана. 

Старый Кахиб — Бакдаб и его боевые башни были построены в VIII-Х веках. 

Местности селения Бакдаб были заселены еще в каменном и бронзовом веках.

Храм Датуна построенный в V-VI веке грузинскими миссионерами.

Карадахская теснина является уникальным памятником природы Дагестана, которую часто называют «Воротами чудес»

Об этом необычном уголке природы знают немногие и поэтому не часто ее посещают.

Выезд в Аэропорт.

Проживание

Тур предполагает размещение в гостевых домах в городах Чалда, Хунзах, Гуниб, Сулак с размещением от 2 до 5 человек.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Питание (полный пансион)
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
Что не входит
  • Авиа или ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Катание на катере
  • Прыжки с тарзанки
  • Зип-лайн
  • Сап прогулка
  • Конные прогулки
  • Рафтинг
  • Парапланинг
  • Турецкие Качели
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
19 июня 2022
Все очень классно! Виды были прекрасны! Ах эти горы.
Первый раз была в гостевых домах. Сразу оговорюсь, что это не похоже на московские квартиры)) но на многое можно закрыть глаза из-за дружелюбия людей, хозяев дома.
Очень поменялось мнение о Дагестане. Обязательно поеду еще раз!
М
19 июня 2022
Спасибо. Все было хорошо.
С
19 ноя 2021
Яркий, насыщенный тур. Красивейшие места, которые не оставят никого равнодушным. Истинное кавказское гостеприимство! Однозначно рекомендую к посещению!

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