Завтрак.
Встреча в Аэропорту.
Выезд на Сулакский Каньон.
Пешие прогулки по Каньону.
С. Старое Зубутли.
Когда-то Зубутли было крупным селом с самым большим в Казбековском районе колхозом.
Жители занимались террасным земледелием, выращивали орехи, айву, разводили скот.
Привычная жизнь рухнула в одночасье, причем рухнула в прямом смысле слова. 14 мая 1970 года серия мощных подземных толчков силой в 9 баллов сотрясла Дагестан.
Миатлинская ГЭС — третья ступень Сулакского каскада ГЭС расположена около селения Миатли в Кизилюртовском районе Республики Дагестан на реке Сулак в 15 км ниже Чиркейской ГЭС и в 13 км выше Чирюртской ГЭС.
Чиркейское водохранилище.
Водохранилище расположено в гористой местности, поблизости нет крупных городов, поэтому оно прекрасно подойдет туристам, любящим отдыхать «дикарями», вдали от цивилизации
Экотуркомплекс «Главрыба».
Вы получите массу позитивных эмоций, заряд бодрости, отведаете свежей форели и шашлык!
Любители активного отдыха могут сплавиться на байдарках по реке Сулак или покататься на гидроциклах
Обед.
Катание на катетерах.
Выезд с Каньона на смотровую площадку в Дубки Форелевое хозяйство.
Ужин.
Заселение в гостевой дом.
Завтрак.
Выезд из Сулакского каньона.
Гимринский тоннель (самый длинный тоннель России 4403 метра).
Самый длинный на территории России.
Расположен он в Дагестане и соединяет село Гимры и город Буйнакск.
Гимринская башня.
Недалеко от села Гимры находится суровая оборонительная башня, которая известна как Гимринская башня.
Она была построена для обороны аула Гази-Мухаммадом и его мюридами, в числе которых был и Шамиль, после поражения под Хунзахом в 1830 г.
Ирганайское водохранилище.
Это одно из самых красивых мест в Дагестане, представленное живописными пейзажами, изумрудной водной гладью с отражающимися в ней величественными черными скалами.
Село призрак Гамсутль, потрясающий вид со стороны на село Гуниб.
Несмотря на то, что горный аул Гумсутль давно заброшен и находится в труднодоступном месте, высоко в горах, поток туристов туда не иссякает. Еще несколько десятилетий назад в аул вела автодорога, но сегодня от нее осталась только узкая тропа.
Древнее село Чох.
Одно из самых древних на территории Северного Кавказа. Здесь когда-то была стоянка неолита.
Обед
Салтинский водопад.
Никого равнодушным – изюминка Дагестана, настоящее чудо природы, скрытое от посторонних глаз.
Виды здесь и правда чудесные!
Переезд в Хунзах.
Ужин.
Ночевка в гостевом доме.
Завтрак в селе Хунзах.
Водопады Тобот и Итляр-тляр.
Вам откроется незабываемый вид: ровное плато вдруг обрывается, словно здесь заканчивается вселенная, и с вершины ущелья, напоминающего в этом месте латинскую букву V, ниспадает с ужасным грохотом спокойная раньше река, пролетая мимо живописных скал.
Каменная чаша.
Каменной чашей в народе называют одну из теснин Хунзахского района, неподалеку от Матласа.
Неприметные скалы, спрятавшиеся за извилистым серпантином, скрывают внутри совершенно другой мир.
Озеро Мочох.
Горное озеро обвально-запрудного типа на реке Мочохтлар в бассейне Андийского Койсу.
Часто также употребляется название Мочохское озеро.
Обед с видом на Озеро.
Катание на катамаранах.
Экстрим парк Матлас.
Это первая в республике виа феррата – скальный участок, оборудованный скобами и тросами для прохождения с потрясающими и неповторимыми видами гор.
Переезд в село Гоор.
Ужин.
Заселение в гостевой дом.
Завтрак.
Гоор — один из самых живописных аулов в стране синих гор.
Его боевые башни часто изображают как символ горного Дагестана.
Язык Тролля.
Языком Тролля по аналогии с норвежской достопримечательностью называют 5-метровый скальный выступ над пропастью рядом с аулом Старый Гоор.
Кахиб — один из древнейших аулов Дагестана.
Старый Кахиб — Бакдаб и его боевые башни были построены в VIII-Х веках.
Местности селения Бакдаб были заселены еще в каменном и бронзовом веках.
Храм Датуна построенный в V-VI веке грузинскими миссионерами.
Карадахская теснина является уникальным памятником природы Дагестана, которую часто называют «Воротами чудес».
Об этом необычном уголке природы знают немногие и поэтому не часто ее посещают.
Выезд в Аэропорт.
Тур предполагает размещение в гостевых домах в городах Чалда, Хунзах, Гуниб, Сулак с размещением от 2 до 5 человек.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.