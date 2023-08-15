Выходные в Дагестане

Групповой тур в Махачкале
5
3 отзыва
На майские заезды применена скидка 10%.В этой программе выходного дня оптимально собраны самые яркие по впечатлениям места Дагестана. Тур насыщенный, но не утомительный.

Вы побываете на Сулакском каньоне, увидите красоту Каспийского моря и прогуляетесь по древнему Дербенту.
Выходные в Дагестане
Выходные в Дагестане
Выходные в Дагестане
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

Водопад Тобот
Водопад Тобот
Восхитимся красотой и величием одного из самых известных водопадов Дагестана
Матласская каменная чаща
Матласская каменная чаща
Посетим уникальное, фантастическое по красоте и энергетике место
Прогулка на катере
Прогулка на катере
При желании с ветерком прокатимся по водам Сулакского каньона
Бархан Сарыкум
Бархан Сарыкум
Побываем на самом крупном в Европе песчаном бархане
Древний Дербент
Древний Дербент
Прогуляемся по улочкам Старого города и познакомимся со всеми самыми интересными местами Дербента

Программа тура по дням

1 день

Встреча, Сулакский каньон и Бархан Сарыкум

Встречаем группу в аэропорту Уйташ г. Махачкала (до 12:00 мск) и выдвигаемся в сторону Сулакского каньона.

Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище.

Там вы начнете с упоением наполнять ваш фотоальбом, посвященный Дагестану, множеством красивых видов нетронутой природы.

После это мы поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота в самой высокой точке 1920 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана — Сулакского каньона.

Покатаемся на быстроходных катерах.

Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба».

После небольшого отдыха отправляемся осматривать Бархан Сарыкум, удивительный и самый крупный в Европе песчаный бархан.

Именно здесь снимался легендарный фильм «Белое солнце пустыни».

Трансфер в Махачкалу.

Размещение в отеле.

Встреча, Сулакский каньон и Бархан СарыкумВстреча, Сулакский каньон и Бархан СарыкумВстреча, Сулакский каньон и Бархан СарыкумВстреча, Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
2 день

Водопад Тобот и Матласская чаша

Завтрак в отеле.

Далее направляемся через Гимринский тоннель (самый длинный в России — 4303 м) и красивейшее Ирганайское водохранилище изучать каньон Цолотль, который буквально раскалывает Хунзахское плато пополам.

В каньон низвергаются два водопада, образуемые реками Тобот и Итлятляр.

После посетим плато Матлас, которое располагается на высоте 1 800 метров над уровнем моря и знаменитую Матласскую каменную чашу — уникальное, фантастическое по красоте и энергетике место.

Пообедаем в горах и отправимся на равнину, в Дербент.

Размещение в отеле.

Ночевка.

Водопад Тобот и Матласская чашаВодопад Тобот и Матласская чашаВодопад Тобот и Матласская чашаВодопад Тобот и Матласская чаша
3 день

Дербент, отъезд

Утро начнется с завтрака в ресторане отеля.

Далее переезд на экскурсию в цитадель Нарын-Кала и полное погружение в захватывающую историю крепости.

По окончании — прогулка по улочкам Старого города (магалам).

Вы увидите древнюю Джума мечеть (недавно внесенную в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО), комплекс Девичьи Бани.

По окончании экскурсии великолепный национальный обед в ресторане.

После обеда трансфер в аэропорт Махачкалы.

Вылет домой (после 18:00).

Дербент, отъездДербент, отъездДербент, отъездДербент, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтоимость

Стоимость для заездов

с 27.04.2024 и 04.05.2024

Стандартный двухместный номер (две кровати)
Взрослый на основном месте34 00030 600
Ребёнок 5—8 лет на основном месте33 30029 970
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте28 00025 200
Ребёнок 9—16 лет на основном месте34 00030 600
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте32 00028 800
Стандартный двухместный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте34 00030 600
Одноместное размещение42 50038 250
Ребёнок 5—8 лет на основном месте33 30029 970
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте28 00025 200
Ребёнок 9—16 лет на основном месте34 00030 600
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте32 00028 800
Одноместный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте42 50038 250
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте28 00025 200
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте32 00028 800

Размещение стандарт:

  • в Дербенте – Океан, Цитадель, Апельсин (или аналогичные);
  • в Махачкале – Капитал, Меридиан, Петровск (или аналогичные).

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Можно забронировать дополнительную ночь до или после начала тура — 5 000 руб.

Варианты проживания

Океан

1 ночь

Трехзвездочный гостиничный комплекс «Океан» представляет собой небольшой отель с уникальным стилем. Постройки напоминают современные западные отели. Выгодное расположение коттеджных домиков с выходом на террасу с видом на море, рядом с пляжем.

ОкеанОкеанОкеанОкеанОкеан

Цитадель

1 ночь

Удачный вариант для активного туриста! Отель «Отель Цитадель Дербент» расположен в Дербенте. Этот отель находится неподалёку от центра города. Рядом с отелем — Цитадель Нарын-Кала.

В отеле

Попробуйте кофе в кафе — вдруг именно он станет лучшим в городе? Хотите оставаться на связи? В отеле есть бесплатный Wi-Fi. Специально для автопутешественников организована бесплатная парковка. Для путешественников на машине организована парковка.

Чтобы путешествие было не только приятным, но и удобным, гости могут заказать трансфер. Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная, индивидуальная регистрация заезда и отъезда и гладильные услуги. Сотрудники отеля поддержат беседу на русском.

ЦитадельЦитадельЦитадельЦитадель

Апельсин

1 ночь

Отель «Апельсин» расположен в селе Сабнова, рядом с Дербентом.

Просторные номера с современным светлым ремонтом оснащены балконом. Для гостей предусмотрено все необходимое: общая гостиная с телевизором, WI-FI, кондиционер, сейф.

В номере есть посуда, стол, микроволновая печь. Можно заказать доставку еды. Также гости могут пользоваться мангалом, барбекю.

В качестве развлечений на территории проходят кулинарные мастер-классы, музыкальные выступления. Для детей предусмотрена детская площадка. Рядом с отелем расположены беседки для отдыха и качели. Вблизи находится торговый центр. В 3 км есть пляж. Расстояние до аэропорта — 96,2 км, до железнодорожного вокзала — 4,6 км.

АпельсинАпельсинАпельсинАпельсинАпельсинАпельсин

Петровск

1 ночь

Отель «Петровск» расположен в Махачкале, в 3 минутах ходьбы от побережья Каспийского моря. Предоставляется бесплатный WiFi. Прогулка до парка Ак-гель занимает 2 минуты.

Каждый номер оборудован кондиционером, телевизором и холодильником. В собственной ванной комнате предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В отеле «Петровск» работают бар и ресторан, где подают блюда европейской и кавказской кухни. Также в распоряжении гостей бильярд.

ПетровскПетровскПетровскПетровск

Капитал

1 ночь

Отель «Капитал» находится в самом центре города Махачкала, и имеет отличное транспортное сообщение. До железнодорожного вокзала города 16 минут езды на автомобиле, до международного аэропорта Махачкала - менее получаса езды.

Во всех комфортабельных номерах гостиницы «Капитал» есть кабельное ТВ, кондиционер и собственная ванная комната.

В ресторане на территории отеля у гостей всегда есть возможность попробовать как блюда европейской кухни, так и традиционной кавказкой.

Рядом с отелем располагаются Самурский лес и крепость «Нарынкола». Также в шаговой доступности автобусная остановка, магазины и кафе. До старинного города Дербент два часа езды на автомобиле.

КапиталКапиталКапиталКапиталКапитал

Меридиан

1 ночь

Гостиница "Меридиан" расположена на Каспийском море, в Махачкале, по адресу Федеральное шоссе 44 (не доезжая до гипермаркета Глобус)!

Условия проживания

В каждом номере телевизор, кондиционер, Wi-Fi. На территории имеется кафе. А так же конференц-зал. Вы можете провести форум, семинар или конференцию. В зале установлено современное звуковое и световое оборудование.

Что у нас есть:

- Wi-Fi интернет
- Парковка
- Мангал/ барбекю
- Гладильные принадлежности
- Стиральная машина
- Холодильник
- TV
- Кондиционер
- Кафе
- Конференц-зал

МеридианМеридианМеридианМеридианМеридиан

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе: завтраки и обед по маршруту
  • Трансферы
  • Прогулка на катере
  • Входные билеты
  • Экскурсионная программа на три дня
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Питание, не указанное в программе: ужины
  • Услуги, не описанные в программе
  • Страховка
  • Индивидуальный трансфер - 1 900 руб
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин — платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем мы будем передвигаться?

Трансферы по маршруту - автобус туристического класса 12-20 мест/минивэн/легковой автомобиль.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Р
15 авг 2023
Прекрасно организованный отдых по уникальным местам! Отдельное спасибо гиду Самиру. Никогда не спешили, но везде успевали.
А
1 авг 2023
Замечательный, красивый, насыщенный тур. Организация отличная, гид Самир профессиональный и очень легкий в общении. Получила удовольствие от поездки!
В
14 июня 2023
Мы в восторге!!! Все прошло очень хорошо, все организованно и отлично!!! Спасибо вашей компании за такие эмоции!!!! ❤️

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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