Для любителей старины этот тур подойдёт лучше всего
Для любителей старины этот тур подойдёт лучше всего. Вы надышитесь чистым горным воздухом, прогреетесь на теплом песке единственного в европейской части бархана, прогуляетесь по ущельям и, конечно, отведаете вкуснейшую национальную кухню.
Это будет увлекательное путешествие по республике.
Это будет увлекательное путешествие по республике.
Что вас ожидает 🤩
- Сулакский каньон
- Миатлинская ГЭС
- Чиркейское водохранилище
- Дербент
- Крепость Нарын-Кала
- Кубачи
- Кала-Корейш
- Бархан Сарыкум
Что смотреть:
- Первым в списке достопримечательностей значится уникальный Бархан Сарыкум.
- Во второй день вас ждет экскурсия на Сулакский каньон. Прогулка на катере тоже в числе развлечений. И, конечно, Миатлинская ГЭС — место для тех, кто хочет уехать отсюда в состоянии невесомости.
- На третий день посещаем крепость Нарын-Кала. Прогулка по старому Дербенту так же в числе полюбившихся всем туристам.
- Заключительный день отправляемся на экскурсию в город мастеров — село Кубачи. Особенно впечатлит прогулка по старому селу Кала-Корейш. Место, основанное выходцами из племени курейшитов, откуда происходил Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха).
Где жить:
- Две первых ночи вы проведете в шикарном бизнес отеле «Сарыкум». Здесь есть все для комфортного отдыха: удобные номера, бассейн, сауна, оздоровительный центр и великолепный вид на знаменитый бархан.
- Третью ночь вы проведете в отеле в Дербенте.
Что есть:
- В первый день вас ждет настоящая дагестанская кухня во всём своём многообразии в кафе «ИНТ».
- Обед второго дня пройдет на традиционной фазенде с персиковым садом в селе Миатли. Туристам предлагается обед с блюдами национальной кухни — два вида чуду и хинкала, сыр, зелень и овощи. С видом на сад подадут травяной чай из самовара, который готовят на абрикосовых углях.
- А на ужин вас ждет рыба на углях в форелевом ресторане «Янтарное».
- На обед в третий день мы заглянем в «Чайный дворик». Это по праву одно из лучших заведений Дербента с летней террасой. Но приберегите место для ужина. Он состоится после прогулки по набережной Дербента. Мы отправимся в ресторан «Дубаи». Гармоничный тандем кухни Востока и Запада, объединенный любовью к вкусным и изысканно поданным блюдам.
- Завтракаем каждое утро в отеле.
Организационные детали:
- Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
- Выезд от 3 человек.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт
- Национальная еда
- Услуги гида-проводника
- Проживание в гостинице
- Встреча в аэропорту в национальных костюмах и со сладостями
- Мастер-классы
- Подарок каждому туристу
- Прогулка на катере
- Входные билеты
- Местный джиппинг
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Место начала и завершения?
- Аэропорт Махачкалы
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой деньЭкскурсия длится около 3 дней 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Важная информация
- Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация при бронировании. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке.
- Не забудьте взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
В любой день
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