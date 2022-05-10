«Сердце Дагестана» - тур из Махачкалы на 4 дня

Для любителей старины этот тур подойдёт лучше всего

Авторский тур
Для любителей старины этот тур подойдёт лучше всего. Вы надышитесь чистым горным воздухом, прогреетесь на теплом песке единственного в европейской части бархана, прогуляетесь по ущельям и, конечно, отведаете вкуснейшую национальную кухню.

Это будет увлекательное путешествие по республике.
«Сердце Дагестана» - тур из Махачкалы на 4 дня
«Сердце Дагестана» - тур из Махачкалы на 4 дня
«Сердце Дагестана» - тур из Махачкалы на 4 дня
«Сердце Дагестана» - тур из Махачкалы на 4 дня
«Сердце Дагестана» - тур из Махачкалы на 4 дня
«Сердце Дагестана» - тур из Махачкалы на 4 дня

Что вас ожидает 🤩

  • Сулакский каньон
  • Миатлинская ГЭС
  • Чиркейское водохранилище
  • Дербент
  • Крепость Нарын-Кала
  • Кубачи
  • Кала-Корейш
  • Бархан Сарыкум

Что смотреть:

  • Первым в списке достопримечательностей значится уникальный Бархан Сарыкум.
  • Во второй день вас ждет экскурсия на Сулакский каньон. Прогулка на катере тоже в числе развлечений. И, конечно, Миатлинская ГЭС — место для тех, кто хочет уехать отсюда в состоянии невесомости.
  • На третий день посещаем крепость Нарын-Кала. Прогулка по старому Дербенту так же в числе полюбившихся всем туристам.
  • Заключительный день отправляемся на экскурсию в город мастеров — село Кубачи. Особенно впечатлит прогулка по старому селу Кала-Корейш. Место, основанное выходцами из племени курейшитов, откуда происходил Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха).

Где жить:

  • Две первых ночи вы проведете в шикарном бизнес отеле «Сарыкум». Здесь есть все для комфортного отдыха: удобные номера, бассейн, сауна, оздоровительный центр и великолепный вид на знаменитый бархан.
  • Третью ночь вы проведете в отеле в Дербенте.

Что есть:

  • В первый день вас ждет настоящая дагестанская кухня во всём своём многообразии в кафе «ИНТ».
  • Обед второго дня пройдет на традиционной фазенде с персиковым садом в селе Миатли. Туристам предлагается обед с блюдами национальной кухни — два вида чуду и хинкала, сыр, зелень и овощи. С видом на сад подадут травяной чай из самовара, который готовят на абрикосовых углях.
  • А на ужин вас ждет рыба на углях в форелевом ресторане «Янтарное».
  • На обед в третий день мы заглянем в «Чайный дворик». Это по праву одно из лучших заведений Дербента с летней террасой. Но приберегите место для ужина. Он состоится после прогулки по набережной Дербента. Мы отправимся в ресторан «Дубаи». Гармоничный тандем кухни Востока и Запада, объединенный любовью к вкусным и изысканно поданным блюдам.
  • Завтракаем каждое утро в отеле.

Организационные детали:

  • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
  • Выезд от 3 человек.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт
  • Национальная еда
  • Услуги гида-проводника
  • Проживание в гостинице
  • Встреча в аэропорту в национальных костюмах и со сладостями
  • Мастер-классы
  • Подарок каждому туристу
  • Прогулка на катере
  • Входные билеты
  • Местный джиппинг
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Аэропорт Махачкалы
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день
Экскурсия длится около 3 дней 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
  • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация при бронировании. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке.
  • Не забудьте взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

В любой день

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