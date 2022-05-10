Для любителей старины этот тур подойдёт лучше всего. Вы надышитесь чистым горным воздухом, прогреетесь на теплом песке единственного в европейской части бархана, прогуляетесь по ущельям и, конечно, отведаете вкуснейшую национальную кухню.



Это будет увлекательное путешествие по республике.