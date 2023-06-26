Индивидуальная экскурсия в Дагестан: посетите заброшенные аулы Гоор и Кахиб
Мы посетим с вами Карадахскую теснину — один из самых красивых и мрачных шедевров природы, каньон небольшой ширины, который напоминает проход в некий затерянный мир, сказочный живописный уголок, нам нужно будет преодолеть 400-метровую теснину, куда не попадают солнечные лучи, а небо заслоняют нависающие каменистые вершины. Картина мрачная, но завораживающая и необычная.
Ближайшие даты:
26
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даты
Что вас ожидает:
- Примерный план поездки:
- Остановка Гимринская башня
- Кафе у Ирганайского водохранилища
- Остановка у Гоцатлинского водохранилища
- Карадахская теснина
- Датунский храм
- Кахиб
- Гоор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Любые искатели приключений должны попасть в затерянный город, со своими тайнами, историями — у нас будет целых 2 города, заброшенные древние аулы Гоор и Кахиб. Мы обойдём древние постройки, постараемся раскрыть тайны, найти древние артефакты и подняться на старинные башни.
Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель. Мерцание фар, свистящий ветер за окном и 4303 метра подземного пути.
- Гимринская башня, сооружение воздвигнутое для обороны аула Гимры первым имамом республики Гази-Мухаммадом и его мюридами, в числе которых был и Шамиль, легендарный объединитель горцев Дагестана и Чечни.
- Ирганайское водохранилище. Перед вами предстанет зеркальная гладь воды, исчерченная отражением горных вершин.
- Карадахская теснина наша первая цель. Здесь царит совсем другая реальность привычного, стены теснины гладкие, отполированы за века потоками воды, которые создали из них причудливо изгибающиеся поверхности, в которых застряли огромные валуны. Карадахская теснина очень узкая, в конце виднеется далекий свет — это «ворота затерянного мира», но до самих ворот еще нужно дойти, наслаждаясь эхом собственных шагов мы пройдём по журчащему ручью, увидим изумрудный мох, покрывающий каменные стены теснины. В конце мы выйдем на живописную поляну, со скалами, с которых падает красивый водопад и на которых когда-то гнездились дикие пчелы.
- Датунский храм. Что мы за искатели приключений, если мы не побываем в старинном храме — каменном свидетеле доисламского периода истории Дагестана.
- Кахиб — сердце тура и первый заброшенный город на нашем пути. Путь к нему лежит через секретную тропу, которую мы с вами попытаемся найти обнаружить, а можно будет сделать крюк и пройти через мост и овраги. И даже попробуете отыскать подземные ходы между домами, созданные для безопасных перемещений во время набегов.
- Гоор — Страна башен. В завершение нашего путешествия мы побываем в старинном ауле с двумя уцелевшими постройками. Я поведаю о тонкостях архитектуры башен, строившихся с соблюдением зеркальной симметрии, а также с учетом природного ландшафта и планировки поселений. А ещё здесь свой Языка тролля — место потрясающей красоты, где самые смелые смогут сделать невероятные снимки.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Маршрут гибкий и может быть скорректирован по вашему желанию.
- В дождливую погоду проход в Карадахскую теснину закрыт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида-экскурсовода
- Что не входит
- Завтрак (300-500 руб. с человека)
- Обед (600 руб. с человека)
- Подъем в горах:
- 1000 руб. за машину для подъёма в Гоор и 1000 руб. за машину для подъёма в Кахиб
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Укажите место желаемой встречи.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Маршрут гибкий и может быть скорректирован по вашему желанию.
- В дождливую погоду проход в Карадахскую теснину закрыт
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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