Экскурсии по заброшенным местам Махачкалы

Найдено 6 экскурсий в категории «Заброшенные места» в Махачкале, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
11 отзывов
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
Пройти по улицам заброшенного высокогорного селения и добраться до Салтинского водопада
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
Погулять по древнему селу-призраку, посетить Датунский храм и насладиться захватывающими дух видами
Начало: У вашего отеля
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340 за всё до 3 чел.
Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль, Гимры и Карадахская теснина
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Таинственный Гамсутль: Путешествие к аулу-призраку и древним крепостям
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив его забытые уголки и исторические памятники
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 14 000 за всё до 4 чел.
Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Индивидуальная
11 часов
27 отзывов
Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Начало: Точный адрес после бронирования
Расписание: В любой день недели в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Легендарный аул мастеров Кубачи и затерянное село Кала-Корейш
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Легендарный аул мастеров Кубачи и затерянное село Кала-Корейш
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 7 чел.
Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
7 часов
Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
Посетить столицу древнего Кайтагского княжества и поразиться его истории, героической и загадочной
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    13 мая 2024
    Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
    Отличное и насыщенное путешествие в аул-призрак Гамсутль. Красивые и необычные виды на всем маршруте. Веселый и позитивный гид-водитель.
  • А
    Алексей
    10 мая 2024
    Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
    Хотел сказать большое спасибо нашему гиду Ахмеду за интересную поездку, посетили всё что хотели + Ахмед от себя нам показал
    читать дальше

    ещё и Кахиб, о чём не пожалели. Отличная погода + прекрасные виды под стихи Расула Гамзатова не описать словами. Большое спасибо друг ещё раз! Рекомендую к посещению однозначно. С уважением, Алексей и Ольга.

  • В
    Вера
    27 апреля 2024
    Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
    Неожиданно образовался свободный день в командировке. Но. Супруг то ли акклиматизировался, то ли отравился, но накануне полдня ему нездоровилось. Поэтому
    читать дальше

    об экскурсии речи не было, но очень хотелось. Уже в первом часу ночи бродила на Трипстере и задала вопрос организатору, сможем ли уже утром поехать в Гамсутль. В итоге утром супруг проснулся, все хорошо, мы оплачиваем экскурсию и уже в 8:45 стартуем из Махачкалы в Гамсутль. Наш гид-водитель Гаджимурад оказался лёгким на подъем человеком, быстро соорганизовался. Он интересный рассказчик с богатым жизненным опытом, о чем только не говорили помимо экскурсии! Всю дорогу болтали, смеялись. Нам очень везло на людей в Махачкале, может там все такие, но Гаджимурад сказал, что у нас энергетика такая, сами притягиваем))) Экскурсия хорошая, достопримечательности вообще чудесные, рекомендую! Покормили вкусно. Всем организаторам доброго здоровья и благополучия!

    Неожиданно образовался свободный день в командировке. Но. Супруг то ли акклиматизировался, то ли отравился, но наканунеНеожиданно образовался свободный день в командировке. Но. Супруг то ли акклиматизировался, то ли отравился, но наканунеНеожиданно образовался свободный день в командировке. Но. Супруг то ли акклиматизировался, то ли отравился, но наканунеНеожиданно образовался свободный день в командировке. Но. Супруг то ли акклиматизировался, то ли отравился, но накануне
  • Ю
    Юлия
    21 апреля 2024
    Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
    Очень интересная экскурсия, особенно понравился и запомнился подъем к Аулу и конечно же он сам! Это что-то невероятное! Однозначно рекомендую к посещению с гидом, а не самостоятельно, так вы узнаете много интересного! И спасибо нашему гиду Арипу))
    Очень интересная экскурсия, особенно понравился и запомнился подъем к Аулу и конечно же он сам! ЭтоОчень интересная экскурсия, особенно понравился и запомнился подъем к Аулу и конечно же он сам! ЭтоОчень интересная экскурсия, особенно понравился и запомнился подъем к Аулу и конечно же он сам! ЭтоОчень интересная экскурсия, особенно понравился и запомнился подъем к Аулу и конечно же он сам! ЭтоОчень интересная экскурсия, особенно понравился и запомнился подъем к Аулу и конечно же он сам! ЭтоОчень интересная экскурсия, особенно понравился и запомнился подъем к Аулу и конечно же он сам! Это
  • О
    Ольга
    16 апреля 2024
    Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
    Получили громадное удовольствие от экскурсии с гидом Ахмедом. Очень грамотное освещение каждой локации с сопровождением Дагестанской поэзии. Красота неимоверная. Очень
    читать дальше

    интересное и завораживающее место Карадахская теснина. Захватывающие виды с села Гоор. Ахмед делает очень красивые фотографии и вообще с ним очень комфортно. Он очень внимательный, не торопит со временем. Можно задать любой вопрос и обязательно получишь на него исчерпывающий ответ. В посёлке Гоор мы обедали в частном доме. Очень всё вкусно, дёшево и по-домашнему. Мы очень благодарны за экскурсию и дагестанское гостеприимство.

    Получили громадное удовольствие от экскурсии с гидом Ахмедом. Очень грамотное освещение каждой локации с сопровождением ДагестанскойПолучили громадное удовольствие от экскурсии с гидом Ахмедом. Очень грамотное освещение каждой локации с сопровождением ДагестанскойПолучили громадное удовольствие от экскурсии с гидом Ахмедом. Очень грамотное освещение каждой локации с сопровождением ДагестанскойПолучили громадное удовольствие от экскурсии с гидом Ахмедом. Очень грамотное освещение каждой локации с сопровождением ДагестанскойПолучили громадное удовольствие от экскурсии с гидом Ахмедом. Очень грамотное освещение каждой локации с сопровождением ДагестанскойПолучили громадное удовольствие от экскурсии с гидом Ахмедом. Очень грамотное освещение каждой локации с сопровождением ДагестанскойПолучили громадное удовольствие от экскурсии с гидом Ахмедом. Очень грамотное освещение каждой локации с сопровождением ДагестанскойПолучили громадное удовольствие от экскурсии с гидом Ахмедом. Очень грамотное освещение каждой локации с сопровождением ДагестанскойПолучили громадное удовольствие от экскурсии с гидом Ахмедом. Очень грамотное освещение каждой локации с сопровождением ДагестанскойПолучили громадное удовольствие от экскурсии с гидом Ахмедом. Очень грамотное освещение каждой локации с сопровождением Дагестанской
  • Ю
    Юлия
    18 марта 2024
    Легендарный аул мастеров Кубачи и затерянное село Кала-Корейш
    Экскурсия интересная, квалифицированный гид, транспорт комфортный, рекомендуем.
  • Е
    Елена
    3 октября 2023
    Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
    Большое спасибо за прекрасную поездку! Увидели много интересных мест, пообщались с хорошим человеком, отличным гидом и внимательным водителем. Ещё раз огромное спасибо, Расул за море положительных эмоций:):):)
  • Л
    Лена
    2 октября 2023
    Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
    Посещали с Шамилем экскурсию в село Гамсутль. Природа, виды просто завораживающие. Дорога из Махачкалы правда долгая, не менее 4-х часов.
    читать дальше

    По пути заезжали на Салтинский водопад, это конечно чудо природы. Далее по горным серпантинам через Чохские терассы и Вы в селе. Добираться пешком в гору. Будьте готовы попотеть:). Шамиль очень обходительный человек, но хотелось бы пожелать больше рассказывать."Вы спрашивайте, я отвечу"- это не работа гида, должна быть программа. В общем впечатление на 5!

  • Е
    Елена
    9 сентября 2023
    Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
    нам нужно было быстро организовать поездку, так как было ограниченное количество времени в отпуске приобрели данный экскурсионный тур, нашим гидом был
    читать дальше

    Шамиль удивительно, как он смог скорректировать под нас маршрут и уложиться в необходимое время! показал все интересующие нас объекты, делал остановки по необходимости, рассказал о достопримечательных объектах, отвечал на наши вопросы шамиль стал не только нашим гидом, а почти другом, который прошел с нами огонь и воду спасибо за эмоции!!!

  • A
    Alexander
    7 сентября 2023
    Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
    Не хватит пятисот символов, чтобы описать наш восторг от поездки в Гамсутль! Побывав там, вы погрузитесь в природную красоту, и
    читать дальше

    сначала не поверите, это не кино картинка, а реальность! Спасибо Амину за интересные рассказы на местности и отличные пейзажи, которые мы увидели на своём пути, Гамсутль стоит того, чтобы в него возвращаться и изучать. Салтинский водопад так же шикарен и интересен! Тысяча благодарностей Амину! Очень рекомендуем эту экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Заброшенные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
  2. Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
  3. Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль, Гимры и Карадахская теснина
  4. Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
  5. Легендарный аул мастеров Кубачи и затерянное село Кала-Корейш
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Заброшенные места" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 10 000 до 21 000. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с заброшенными местами Махачкалы. Вы увидите необычные и интересные места, познакомитесь с историей и культурой региона. Вы получите незабываемые впечатления и приключения увидев забытые и неизвестные достопримечательности
ХорошоТам