1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
Пройти по улицам заброшенного высокогорного селения и добраться до Салтинского водопада
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
Погулять по древнему селу-призраку, посетить Датунский храм и насладиться захватывающими дух видами
Начало: У вашего отеля
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Таинственный Гамсутль: Путешествие к аулу-призраку и древним крепостям
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив его забытые уголки и исторические памятники
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Начало: Точный адрес после бронирования
Расписание: В любой день недели в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Легендарный аул мастеров Кубачи и затерянное село Кала-Корейш
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
Посетить столицу древнего Кайтагского княжества и поразиться его истории, героической и загадочной
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда13 мая 2024Отличное и насыщенное путешествие в аул-призрак Гамсутль. Красивые и необычные виды на всем маршруте. Веселый и позитивный гид-водитель.
- ААлексей10 мая 2024Хотел сказать большое спасибо нашему гиду Ахмеду за интересную поездку, посетили всё что хотели + Ахмед от себя нам показал
- ВВера27 апреля 2024Неожиданно образовался свободный день в командировке. Но. Супруг то ли акклиматизировался, то ли отравился, но накануне полдня ему нездоровилось. Поэтому
- ЮЮлия21 апреля 2024Очень интересная экскурсия, особенно понравился и запомнился подъем к Аулу и конечно же он сам! Это что-то невероятное! Однозначно рекомендую к посещению с гидом, а не самостоятельно, так вы узнаете много интересного! И спасибо нашему гиду Арипу))
- ООльга16 апреля 2024Получили громадное удовольствие от экскурсии с гидом Ахмедом. Очень грамотное освещение каждой локации с сопровождением Дагестанской поэзии. Красота неимоверная. Очень
- ЮЮлия18 марта 2024Экскурсия интересная, квалифицированный гид, транспорт комфортный, рекомендуем.
- ЕЕлена3 октября 2023Большое спасибо за прекрасную поездку! Увидели много интересных мест, пообщались с хорошим человеком, отличным гидом и внимательным водителем. Ещё раз огромное спасибо, Расул за море положительных эмоций:):):)
- ЛЛена2 октября 2023Посещали с Шамилем экскурсию в село Гамсутль. Природа, виды просто завораживающие. Дорога из Махачкалы правда долгая, не менее 4-х часов.
- ЕЕлена9 сентября 2023нам нужно было быстро организовать поездку, так как было ограниченное количество времени в отпуске приобрели данный экскурсионный тур, нашим гидом был
- AAlexander7 сентября 2023Не хватит пятисот символов, чтобы описать наш восторг от поездки в Гамсутль! Побывав там, вы погрузитесь в природную красоту, и
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Заброшенные места»
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