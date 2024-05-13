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об экскурсии речи не было, но очень хотелось. Уже в первом часу ночи бродила на Трипстере и задала вопрос организатору, сможем ли уже утром поехать в Гамсутль. В итоге утром супруг проснулся, все хорошо, мы оплачиваем экскурсию и уже в 8:45 стартуем из Махачкалы в Гамсутль. Наш гид-водитель Гаджимурад оказался лёгким на подъем человеком, быстро соорганизовался. Он интересный рассказчик с богатым жизненным опытом, о чем только не говорили помимо экскурсии! Всю дорогу болтали, смеялись. Нам очень везло на людей в Махачкале, может там все такие, но Гаджимурад сказал, что у нас энергетика такая, сами притягиваем))) Экскурсия хорошая, достопримечательности вообще чудесные, рекомендую! Покормили вкусно. Всем организаторам доброго здоровья и благополучия!