Из Махачкалы — в Карадахскую теснину!

Посетить дагестанские «ворота чудес» и впечатлиться каньонами, ущельями, горными реками

4.7
6 отзывов
Карадахская теснина — удивительное место между Гунибским и Хузанским районами.

Вы погуляете по ущелью, прорезанному рекой Квартах в скальной породе, и полюбуетесь висящими над ним гигантскими каменными валунами.

Оцените величие и таинственность дагестанских ландшафтов и узнаете, где еще в мире можно найти похожие виды.
Из Махачкалы — в Карадахскую теснину!
Из Махачкалы — в Карадахскую теснину!
Из Махачкалы — в Карадахскую теснину!
Из Махачкалы — в Карадахскую теснину!
Из Махачкалы — в Карадахскую теснину!
Из Махачкалы — в Карадахскую теснину!
Из Махачкалы — в Карадахскую теснину!
Из Махачкалы — в Карадахскую теснину!

Что вас ожидает

Фантастические пейзажи

Вы пройдете вдоль русла реки, рассматривая в загадочном полумраке древние гигантские скалы. В некоторые моменты покажется, что они вот-вот зажмут вас — этот эффект обеспечивает «отполированность» их поверхностей. Мы расскажем, как образовались эти места, какой русский император посетил их в 19 веке и почему Карадахскую теснину называют «воротами в затерянный мир».

Дагестан изнутри

Эта программа полностью посвящена прекрасной природе Дагестана, однако, по ситуации, мы побеседуем в удобном месте и в удобное время на общие темы: о проживающих здесь народах, языках, культуре и истории. А также о знаменитых личностях, которые жили и гостили на нашей земле.

Организационные детали

  • В дождь прохождение ущелья невозможно: мы вынуждены будем перенести или отменить экскурсию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Часть пути до теснины нужно пройти пешком — 40 минут в одну сторону
  • Обед оплачивается дополнительно — около 500 рублей с человека

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Марианна
Марианна
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Марианна, более 30 лет я преподавала в Дагестанском университете. Также много путешествовала, посетила около двадцати стран и еще больше городов. С радостью покажу вам родную Махачкалу и расскажу о ней самое интересное!
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6 реальных отзывов от туристов

Е
13 окт 2021
Прекрасная поездка в уникальное природное место! Благодарим гида Мурада за интересную экскурсию, за помощь в прохождении теснины, кроме того по дороге мы часто останавливались в местах с открыточными видами, большое спасибо за незабываемые впечатления!
Дмитрий
16 авг 2021
Спасибо Ибрагиму за поездку. Отличный рассказ про историю Дагестана и окружающие нас объекты практически всю дорогу от отеля до самой теснины. В теснину отправились без гида, пешая прогулка действительно занимает примерно 40 минут в одну сторону и столько же обратно. Прекрасный обед в горном ауле. Много где останавливались для фотографий.
Чуть чуть рекомендаций для команды Марианны и для будущих путешественников:
1. В бронировании экскурсии есть доступное время 9:00, но Ибрагим настоял на более раннем выезде в 7 утра, и совершенно правильно поступил. Лучше выезжать раньше и оказаться в теснине до главного солнцепека и до большого потока туристов.
2. В теснину ОБЯЗАТЕЛЬНО надевайте кроссовки, никаких тапок/шлепанцев. Очень бы хотел порекомендовать экскурсию маме, но боюсь, людям за 70 будет сложно перепрыгивать по скользким камням и карабкаться по лестницам (хотя в целом перепад высот в теснине не такой большой):(
Крайне рекомендую этот тур всем, кто готов пройтись полтора часа по скалистой местности, впечатления незабываемые!
С
15 авг 2021
Карадахская теснина-красивая природная локация, зелёная, течёт горная речка с холодной водичкой, а горы, которые как бы сжимают тебя, невероятной красоты. И конечно традиционное Дагестанское гостеприимство, вкусная еда, прекрасный гид и очень аккуратный и внимательный водитель Ибрагим🤗Огромное спасибо, Вы украсили наш день! Рекомендую к посещению! Гиды один лучше другого, оставляю здесь частичку своего сердца, завтра домой ❤️
Т
8 авг 2021
Важно обозначать в описании экскурсии, будет ли с вами гид или просто Водитель. В нашем случае был водитель на машине эконом класса, который просто довез нас до места экскурсии по котором мы ходили сами. За 7 часов пути мы услышали 10 мин рассказа про проезжающие магазины. Сама прогулка по теснине доставила удовольствие, но о ней мы ничего от водителя не узнали. Считаю, что стоимость просто за сопровождение водителя сильно переоценена. В Махачкале можно договориться с водителями за 6тыс за день.
Мы заказали две экскурсии, вторая должна была состояться в Каньон на следующий день. Когда вечером мы написали о своих впечатлениях организатору экскурсии и попросили более профессионального гида на следующий день, она записала несколько невежливых аудио сообщений, сказав что водитель должен был нас сразу выкинуть из машины, и что у нас неадекватные требования (напр, мы пожаловались на тесноту машины, где нельзя было сидеть вдвоем на заднем сидении). Марина отменила следующую экскурсию накануне в 10 вечера, несмотря на просьбу этого не делать, она отменила, сорвав наши планы. Я не рекомендую этого гида.
Марианна
Ответ гида:
Спасибо за ваше указание, Татьяна. Карадахская теснина — это природный объект, у которого нет исторической значимости. Я сожалею, что у вас с нашим гидом не получилось найти общий язык, хотя у него много положительных отзывов и большой опыт. На предложения гида выйти на смотровых локациях, вы отвечали отказом и посчитали ненужным переводить вашему спутнику-иностранцу диалог с гидом. Хотелось бы отметить, что машина предоставленная вам — Киа Рио, является довольно комфортабельной, и вмещает 4х пассажиров, и я была удивлена, что для двоих стройных людей она оказалась тесной. Действительно, я отменила вашу следующую поездку, в связи с тем, что не могла предоставить вам машину бизнес-класса и еще более профессионального гида.
Мы заботимся прежде всего о безопасности наших поездок, при 7-ми часовом вождении машины по опасным горным дорогам удобство имеет большое значение как для пассажиров, так и для водителя. Мы очень надеемся, что наши гости уважают культуру и традиции Дагестана и не позволят себе слишком тесное общение на заднем сиденье авто. В нашем с вами диалоге, я не употребляла таких фраз как «выкинуть из машины». Возможно мой отказ показался вам невежливым, уверяю, что я не хотела вас огорчить.
Е
5 июля 2021
Заказывала экскурсию из Москвы, не зная про Дагестан ничего. Понравилась картинка в обзоре.
Накануне прилета в Махачкалу списались и определились сл временем и точкой сбора.
Ибрагим, наш гид- экскурсовод, подъехал заранее так что мы не ждали ни минуты. Дорога была живописная. Мы останавливались в красивейших местах, наблюдали за парящими орлами, слушали рассказ гида о жизни, обычаях нравов Дагестана, об истории, о местной кухне.
Тиснина очень необычное место для желающих пофотографироваться и немножко спортивно полазать. Но без фанатизма. Очень рекомендую брать с собой обувь на нескользкой подошве. И посещать ее в ясную погоду.
В
13 мая 2021
Ездили 10 мая 2021 г. в Карадахскую теснину с замечательным гидом Ибрагимом. Очень понравилась поездка! По пути останавливались в самых живописных местах для фото, на обед заезжали в кафе с самыми вкусными блюдами! На следующий день отменили групповую поездку в Гуниб и поехали с Ибрагимом. Поездка оказалась не менее приятной и богатой на впечатления, чем в первый день! Спасибо огромное гиду, который не только показал нам природные достопримечательности Республики, но и помог с покупкой самых лучших подарков и сувениров из Дагестана!

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