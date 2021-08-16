Карадахская теснина, расположенная между Гунибским и Хузанским районами, поражает своими природными чудесами. Ущелье, созданное рекой Квартах, предлагает уникальные виды на висящие над ним каменные валуны.
Путешественники смогут насладиться таинственными пейзажами и узнать о знаменитых личностях, посетивших эти места.
Программа включает в себя не только изучение природы, но и знакомство с культурой и историей региона. Важно помнить о погодных условиях и дресс-коде
Путешественники смогут насладиться таинственными пейзажами и узнать о знаменитых личностях, посетивших эти места.
Программа включает в себя не только изучение природы, но и знакомство с культурой и историей региона. Важно помнить о погодных условиях и дресс-коде
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные пейзажи
- 📚 Интересные исторические факты
- 🌍 Знакомство с культурой Дагестана
- 👣 Прогулка по живописному ущелью
- 🗣️ Общение с опытным гидом
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Карадахской теснины - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок, а река не так полноводна, что делает маршрут более безопасным. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, но стоит учитывать возможные дожди, которые могут повлиять на доступность маршрута. В остальные месяцы прохождение ущелья может быть затруднено из-за погодных условий, однако, если повезет с погодой, можно насладиться более уединенной атмосферой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Карадахская теснина
Описание экскурсии
Фантастические пейзажи
Вы пройдете вдоль русла реки, рассматривая в загадочном полумраке древние гигантские скалы. В некоторые моменты покажется, что они вот-вот зажмут вас — этот эффект обеспечивает «отполированность» их поверхностей. Мы расскажем, как образовались эти места, какой русский император посетил их в 19 веке и почему Карадахскую теснину называют «воротами в затерянный мир».
Дагестан изнутри
Эта программа полностью посвящена прекрасной природе Дагестана, однако, по ситуации, мы побеседуем в удобном месте и в удобное время на общие темы: о проживающих здесь народах, языках, культуре и истории. А также о знаменитых личностях, которые жили и гостили на нашей земле.
Организационные детали
- В дождь прохождение ущелья невозможно: мы вынуждены будем перенести или отменить экскурсию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
- Часть пути до теснины нужно пройти пешком — 40 минут в одну сторону
- Обед оплачивается дополнительно — около 500 рублей с человека
- Просим соблюдать «исламский дресс-код» для мужчин и женщин: прикрытые плечи и колени
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 7232 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Марианна, более 30 лет я преподавала в Дагестанском университете. Также много путешествовала, посетила около двадцати стран и еще больше городов. С радостью покажу вам родную Махачкалу и расскажу о ней самое интересное!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо Ибрагиму за поездку. Отличный рассказ про историю Дагестана и окружающие нас объекты практически всю дорогу от отеля до самой теснины. В теснину отправились без гида, пешая прогулка действительно занимает
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Е
Заказывала экскурсию из Москвы, не зная про Дагестан ничего. Понравилась картинка в обзоре.
Накануне прилета в Махачкалу списались и определились сл временем и точкой сбора.
Ибрагим, наш гид- экскурсовод, подъехал заранее так
Накануне прилета в Махачкалу списались и определились сл временем и точкой сбора.
Ибрагим, наш гид- экскурсовод, подъехал заранее так
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В
Ездили 10 мая 2021 г. в Карадахскую теснину с замечательным гидом Ибрагимом. Очень понравилась поездка! По пути останавливались в самых живописных местах для фото, на обед заезжали в кафе с
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С
Карадахская теснина-красивая природная локация,зелёная,течёт горная речка с холодной водичкой,а горы,которые как бы сжимают тебя,невероятной красоты. И конечно традиционное Дагестанское гостеприимство,вкусная еда,прекрасный гид и очень аккуратный и внимательный водитель Ибрагим🤗Огромное спасибо,Вы украсили наш день! Рекомендую к посещению! Гиды один лучше другого,оставляю здесь частичку своего сердца,завтра домой ❤️
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Е
Прекрасная поездка в уникальное природное место! Благодарим гида Мурада за интересную экскурсию, за помощь в прохождении теснины, кроме того по дороге мы часто останавливались в местах с открыточными видами, большое спасибо за незабываемые впечатления!
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Изменили теснину на Гуниб. Было познавательно, заехали на водопады - удивительное место! Гуниб - захватывает дух
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