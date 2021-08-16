Карадахская теснина, расположенная между Гунибским и Хузанским районами, поражает своими природными чудесами. Ущелье, созданное рекой Квартах, предлагает уникальные виды на висящие над ним каменные валуны.



Путешественники смогут насладиться таинственными пейзажами и узнать о знаменитых личностях, посетивших эти места.



Программа включает в себя не только изучение природы, но и знакомство с культурой и историей региона. Важно помнить о погодных условиях и дресс-коде

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Карадахской теснины - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок, а река не так полноводна, что делает маршрут более безопасным. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, но стоит учитывать возможные дожди, которые могут повлиять на доступность маршрута. В остальные месяцы прохождение ущелья может быть затруднено из-за погодных условий, однако, если повезет с погодой, можно насладиться более уединенной атмосферой.

Сейчас август — это идеальное время.