Что вас ожидает

Фантастические пейзажи

Вы пройдете вдоль русла реки, рассматривая в загадочном полумраке древние гигантские скалы. В некоторые моменты покажется, что они вот-вот зажмут вас — этот эффект обеспечивает «отполированность» их поверхностей. Мы расскажем, как образовались эти места, какой русский император посетил их в 19 веке и почему Карадахскую теснину называют «воротами в затерянный мир».

Дагестан изнутри

Эта программа полностью посвящена прекрасной природе Дагестана, однако, по ситуации, мы побеседуем в удобном месте и в удобное время на общие темы: о проживающих здесь народах, языках, культуре и истории. А также о знаменитых личностях, которые жили и гостили на нашей земле.

Организационные детали