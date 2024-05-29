читать дальше

бутылках. Гид Сабина интересно рассказывала про все места, где мы побывали, развлекала нас историями в дороге. За счёт периодических остановок дорога туда прошла легко, было достаточно времени на исследование и фотографии. Обед был вкусный и обильный. А вид с Гоора просто потрясный, захватывает дух. В целом нам все понравилось, было здорово.