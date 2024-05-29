Село Гимры – экскурсии в Махачкале

Найдено 6 экскурсий в категории «Село Гимры» в Махачкале, цены от 3 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
268 отзывов
Познавательная экскурсия по аулам Кахиб и Гоор в Махачкале
Исследуйте тайны древних аулов Кахиб и Гоор, насладитесь видами Девичьей скалы и узнайте уникальную историю Дагестана
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 500 за человека
Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
Индивидуальная
10 часов
24 отзыва
Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
Начало: Махачкала, по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за человека
Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль, Гимры и Карадахская теснина
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Таинственный Гамсутль: Путешествие к аулу-призраку и древним крепостям
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив его забытые уголки и исторические памятники
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 14 000 за всё до 4 чел.
Красоты Шамильского района: Гимры, Кахиб, Гоор и Язык тролля
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Красоты Шамильского района: Гимры, Кахиб, Гоор и Язык тролля
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Величественный горный Хунзах, Гимры, Матлас и Каменная чаша на джипе
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Величественный горный Хунзах, Гимры, Матлас и Каменная чаша на джипе
Начало: По договорённости с туристом
Расписание: Ежедневно по запросу.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1400012 600 за всё до 4 чел.
Легендарные крепости - Гимры и Ахульго с мастер-классом в селе Унцукуль
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
14 часов
Легендарные крепости - Гимры и Ахульго с мастер-классом в селе Унцукуль
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
Расписание: По субботам в 06:30
14 июня в 06:30
21 июня в 06:30
30 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ия
    29 мая 2024
    Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
    У нас была групповая экскурсия в Кахиб и Гоор. Транспорт был комфортный, с удобными креслами и вентиляцией, раздавали воду в
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    бутылках. Гид Сабина интересно рассказывала про все места, где мы побывали, развлекала нас историями в дороге. За счёт периодических остановок дорога туда прошла легко, было достаточно времени на исследование и фотографии. Обед был вкусный и обильный. А вид с Гоора просто потрясный, захватывает дух. В целом нам все понравилось, было здорово.

  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
    Были в апреле в Кахибе и Гооре. Виды год потрясающие,дух захватывало от этой красоты). Все было супер,спасибо гиду,все очень понравилось)
  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
    Экскурсия замечательная,очень интересная,природа / достопримечательности /вкусный обед, экскурсовод Будум интересно рассказает,дорога проходит не заметно. Кофе с урбичом действительно очень вкусно,есть с чем сравнить,обязательно попробуйте.
  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    Красоты Шамильского района: Гимры, Кахиб, Гоор и Язык тролля
    Прекрасные виды, возможность сделать фото в живописных местах, познакомиться с культурой, нравами и обычаями этого чудесного края, проехаться по канатной
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    дороге, полазить в горной теснине в грязи (не пугайтесь, дают резиновые сапоги). Масса впечатлений и ощущение, что несмотря на долгую дорогу и усталость, оно того стоило. Отдельное спасибо нашему гиду Гасану, который сделал наше путешествие максимально насыщенным и комфортным. Не знаю, как сформулировать точнее, после этой поездки мы знаем, что увидели Дагестан. И обязательно сюда вернемся.

  • И
    Илья
    29 апреля 2024
    Величественный горный Хунзах, Гимры, Матлас и Каменная чаша на джипе
    Все очень понравилось, комфортная поездка, фантастические паейзажи, Сулейман - отличный гид!
  • О
    Ольга
    20 апреля 2024
    Величественный горный Хунзах, Гимры, Матлас и Каменная чаша на джипе
    Красоту гор нужно видеть своими глазами, никакие фото не передадут впечатление от потрясающих горных пейзажей и природы Дагестана. Огромное спасибо
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    Сулейману, опытнейшему водителю, интересному рассказчику, прекрасному человеку и лучшему гиду за очень насыщенное путешествие, незабываемые впечатления и яркие эмоции этого дня

  • Н
    Настя
    31 декабря 2023
    Красоты Шамильского района: Гимры, Кахиб, Гоор и Язык тролля
    Первая встреча с горным Дагестаном! Экскурсовод подарил нам любовь к своему краю, угощал местными блюдами, рассказывал о родине не по
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    учебнику, а от сердца! А остановки в потрясающих местах для бомбических фото! Поездка была в первый день отпуска, и она задала хороший тон нашему отдыху! Спасибо огромное!

  • Т
    Татьяна
    16 декабря 2023
    Величественный горный Хунзах, Гимры, Матлас и Каменная чаша на джипе
    Очень понравилась поездка!!! Было холодно,но оно того стоило 👍Спасибо Сулейман,опытный водитель и весёлый гид.
  • В
    Вера
    7 ноября 2023
    Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
    Большое спасибо Салману за увлекательную экскурсию, все было организовано замечательно, увидели безумно красивые места. Салман нас нигде не торопил, везде с нами поднимался, спускался. Экскурсией очень довольны.
  • U
    Ussr4
    29 октября 2023
    Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
    Замечательная экскурсия в призрачный аул Гамсутль, природа Дагестана просто завораживает, а кухня в горных аулах на высоте, всем советую посетить данные места, спасибо экскурсоводу Салману за интересную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Село Гимры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
  2. Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
  3. Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль, Гимры и Карадахская теснина
  4. Красоты Шамильского района: Гимры, Кахиб, Гоор и Язык тролля
  5. Величественный горный Хунзах, Гимры, Матлас и Каменная чаша на джипе
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Село Гимры" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 500 до 30 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 312 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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