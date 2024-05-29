1 чел.
По популярности
Групповая
14 часов
Познавательная экскурсия по аулам Кахиб и Гоор в Махачкале
Исследуйте тайны древних аулов Кахиб и Гоор, насладитесь видами Девичьей скалы и узнайте уникальную историю Дагестана
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Призрачный аул Гамсутль, Салтинский водопад и оборонительная башня Гимры
Начало: Махачкала, по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Таинственный Гамсутль: Путешествие к аулу-призраку и древним крепостям
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив его забытые уголки и исторические памятники
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Красоты Шамильского района: Гимры, Кахиб, Гоор и Язык тролля
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Величественный горный Хунзах, Гимры, Матлас и Каменная чаша на джипе
Начало: По договорённости с туристом
Расписание: Ежедневно по запросу.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1400012 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Легендарные крепости - Гимры и Ахульго с мастер-классом в селе Унцукуль
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
Расписание: По субботам в 06:30
14 июня в 06:30
21 июня в 06:30
30 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИя29 мая 2024У нас была групповая экскурсия в Кахиб и Гоор. Транспорт был комфортный, с удобными креслами и вентиляцией, раздавали воду в
- ААнастасия23 мая 2024Были в апреле в Кахибе и Гооре. Виды год потрясающие,дух захватывало от этой красоты). Все было супер,спасибо гиду,все очень понравилось)
- ССветлана22 мая 2024Экскурсия замечательная,очень интересная,природа / достопримечательности /вкусный обед, экскурсовод Будум интересно рассказает,дорога проходит не заметно. Кофе с урбичом действительно очень вкусно,есть с чем сравнить,обязательно попробуйте.
- ООльга21 мая 2024Прекрасные виды, возможность сделать фото в живописных местах, познакомиться с культурой, нравами и обычаями этого чудесного края, проехаться по канатной
- ИИлья29 апреля 2024Все очень понравилось, комфортная поездка, фантастические паейзажи, Сулейман - отличный гид!
- ООльга20 апреля 2024Красоту гор нужно видеть своими глазами, никакие фото не передадут впечатление от потрясающих горных пейзажей и природы Дагестана. Огромное спасибо
- ННастя31 декабря 2023Первая встреча с горным Дагестаном! Экскурсовод подарил нам любовь к своему краю, угощал местными блюдами, рассказывал о родине не по
- ТТатьяна16 декабря 2023Очень понравилась поездка!!! Было холодно,но оно того стоило 👍Спасибо Сулейман,опытный водитель и весёлый гид.
- ВВера7 ноября 2023Большое спасибо Салману за увлекательную экскурсию, все было организовано замечательно, увидели безумно красивые места. Салман нас нигде не торопил, везде с нами поднимался, спускался. Экскурсией очень довольны.
- UUssr429 октября 2023Замечательная экскурсия в призрачный аул Гамсутль, природа Дагестана просто завораживает, а кухня в горных аулах на высоте, всем советую посетить данные места, спасибо экскурсоводу Салману за интересную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Село Гимры»
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