Древние аулы Кахиб и Гоор

Древние аулы Кахиб и Гоор
Древние аулы Кахиб и Гоор
Древние аулы Кахиб и Гоор
Древние аулы Кахиб и Гоор
Древние аулы Кахиб и Гоор
Древние аулы Кахиб и Гоор

Что вас ожидает 🤩

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Гоцатлинское водохранилище
  • Датуна
  • Старый Кахиб
  • Орлиный выступ (Язык Тролля)
  • Гоор
По древности история старого Кахиба сопоставима с возрастом города Дербент. Историки датируют находки с этих мест периодом с 7 века до нашей эры. А Гоорские башни — одна из знаковых достопримечательностей Дагестана. В прошлом это был оборонительный комплекс из семи башен и примыкавших к ним жилых домов. Строения располагались на вершине горы, на краю отвесной пропасти. Девичья скала - дагестанский вариант норвежского Языка Тролля. С обрыва открывается потрясающий вид на прилегающие окрестности.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельном транспорте
  • Обед национальной кухней
  • Сопровождение гидом
Что не входит
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 28
Когда и сколько длится
Когда: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Одежда и обувь обязательно удобная, в туре мы будем много ходить пешком
  • С собой рекомендуем иметь наличные деньги
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00

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