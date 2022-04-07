По древности история старого Кахиба сопоставима с возрастом города Дербент. Историки датируют находки с этих мест периодом с 7 века до нашей эры. А Гоорские башни — одна из знаковых достопримечательностей Дагестана. В прошлом это был оборонительный комплекс из семи башен и примыкавших к ним жилых домов. Строения располагались на вершине горы, на краю отвесной пропасти. Девичья скала - дагестанский вариант норвежского Языка Тролля. С обрыва открывается потрясающий вид на прилегающие окрестности.