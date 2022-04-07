По древности история старого Кахиба сопоставима с возрастом города Дербент. Историки датируют находки с этих мест периодом с 7 века до нашей эры. А Гоорские башни — одна из знаковых достопримечательностей Дагестана. В прошлом это был оборонительный комплекс из семи башен и примыкавших к ним жилых домов. Строения располагались на вершине горы, на краю отвесной пропасти. Девичья скала - дагестанский вариант норвежского Языка Тролля. С обрыва открывается потрясающий вид на прилегающие окрестности.
Ответы на вопросы
Что входит
Проезд на комфортабельном транспорте
Обед национальной кухней
Сопровождение гидом
Что не входит
Сувениры
Место начала и завершения?
Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 28
Когда и сколько длится
Когда: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Одежда и обувь обязательно удобная, в туре мы будем много ходить пешком
С собой рекомендуем иметь наличные деньги
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Amirov-Tour — ваш гид в Махачкале
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