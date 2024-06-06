1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по историческим местам Шамильского района Дагестана
Погрузитесь в атмосферу древних аулов и старинных крепостей Дагестана. Насладитесь живописными пейзажами и узнайте об истории края
Сегодня в 08:30
Завтра в 18:30
11 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Кахиб, Гоор и Язык тролля: Путешествие по древнему Дагестану
Погрузитесь в историю с экскурсией по Гимринскому тоннелю, Ирганайскому водохранилищу и древним башням Дагестана
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в среду и субботу в 06:00, 06:15 и 06:30
Сегодня в 06:00
12 июня в 06:00
3 600₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Горные села Дагестана: Корода, Гоор, Кахиб
Побывать в старинных аулах-призраках и забраться на «Язык тролля»
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
«Сторожевые башни, загадочные символы, каменные лабиринты — на первый взгляд село Кахиб покажется вам декорациями к фильму»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
Прочувствовать величие гор, насладиться колоритной кухней и заглянуть в древность
Начало: У вашего отеля в Махачкале
«Можем заехать в ещё один аул-призрак — Старый Кахиб (+2000 руб»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
Познавательная экскурсия по аулам Кахиб и Гоор в Махачкале
Исследуйте тайны древних аулов Кахиб и Гоор, насладитесь видами Девичьей скалы и узнайте уникальную историю Дагестана
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
«По древности история старого Кахиба сопоставима с возрастом города Дербент»
Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
Услышать истории древних построек и собрать коллекцию природных красот
Начало: у вашего отеля или апартаментов
«Старый Кахиб — атмосферное место, один из аулов-призраков, которые часто встречаются в Дагестане»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Древние села Дагестана: Кахиб и Гоор + скала Язык Тролля
Начало: По договоренности с туристами
«Путешествие приведет нас в старый Кахиб — село-призрак, где вы будете очарованы редким и удивительным видом: старинные башни, интересные лабиринты, подземные ходы»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Башенный комплекс в аулах Кахиб и Гоор
Начало: Место встречи после бронирование
«Что вас ожидает: Необыкновенная атмосфера аварских аулов-призраков Кахиб — небольшой аул, расположенный в живописной местности»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Поездка в горные села Дагестана - Кахиб и Гоор
Начало: По договорённости
«Также мы посетим дагестанские села Кахиб и Гоор, где вас ждут невероятные красоты и пейзажи»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горные сёла Кахиб и Гоор со скалой Язык Тролля
Начало: По договорённости
«Что вас ожидает: Захватывающие высоты и древние тайны Гоор с его оборонительными башнями, предположительно возведенными в XVI-XVII веках, и Кахибская башня, построенная еще в VIII-X веках, сохраняют память о древних временах»
Расписание: Каждый день в 08:00, 08:30, 08:40, 08:50, 09:00, 09:50
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в древние аулы Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
Начало: По договоренности
«Посетим Старый Кахиб, здесь мы прогуляемся по старому заброшенному селу, между развалинами домов и сделаем много интересных фото»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Красоты Шамильского района: Гимры, Кахиб, Гоор и Язык тролля
Начало: По договоренности
«И, конечно же, Кахиб — это сердце и душа нашего маршрута»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
«Айда, поехали!»: Кахиб, Гоор и Язык Тролля
Начало: Проспект Имама Шамиля, д. 12
«Предлагаю отправиться на экскурсию к самым популярным точкам гор: нас ждут «Язык тролля» в Гооре и заброшенное село Кахиб в Дагестане»
Расписание: Все дни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Прогулка над пропастью: горные села Старый Кахиб и Гоор
Начало: Махачкала
«Что вас ожидает: Гоор и Кахиб — это действующие горные села в Шамильском районе Дагестана, расположенные в паре километров друг от друга»
Расписание: В любой день с 9.00
1 июля в 08:45
2 июля в 08:45
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия в древние горные аулы Кахиб и Гоор + Язык Тролля
Начало: Где удобно клиенту
«Добро пожаловать на экскурсию в Кахиб-Гоор — «страну башен»»
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00
30 июня в 08:00
30 авг в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Гоор и Кахиб: аулы-призраки Дагестана
Ощутить дух древних высокогорных селений, узнать о жизни горцев и отыскать кусочек Норвегии
«Необыкновенная атмосфера Кахиба»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
21 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Язык тролля, Новый Кахиб и история древнего горного села
Начало: У места вашего проживания в Махачкале/Каспийске ил...
«А в 500 метрах от Гоора посетите Новый Кахиб: «живое» место, где вы увидите традиционные дома и быт дагестанских аулов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 июня 2024Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед! С уверенностью могу сказать, что это была лучшая, самая
- ВВладимир2 июня 2024Большой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили Ваши предки! Подробный рассказ, интересные
- EElizaveta31 мая 2024Были на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машине и мы отправились по
- ИИя29 мая 2024У нас была групповая экскурсия в Кахиб и Гоор. Транспорт был комфортный, с удобными креслами и вентиляцией, раздавали воду в
- ММила27 мая 2024Спустя 2 недели, могу с уверенностью заявить, что это была самая запоминающаяся поездка в плане видов. Организация также была на
- ААнастасия26 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Гид Шамиль подробно рассказал историю Республики, отвечал на вопросы. Водитель профессионально и безопасно нас весь день возил!
- ААнастасия23 мая 2024Были в апреле в Кахибе и Гооре. Виды год потрясающие,дух захватывало от этой красоты). Все было супер,спасибо гиду,все очень понравилось)
- ММихаил22 мая 2024Все отлично. Кадыр-классный гид.
- ООльга21 мая 2024Прекрасные виды, возможность сделать фото в живописных местах, познакомиться с культурой, нравами и обычаями этого чудесного края, проехаться по канатной
- ААнастасия19 мая 2024У нас был очень классный и позитивный гид Гитихма) много чего рассказал,показал по максимуму самые красивые места,никуда не торопил и был очень приятный и вежливый) можете смело бронировать туры,вам понравится
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Старый Кахиб»
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