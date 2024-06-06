Экскурсии в Кахиб из Махачкалы

Найдено 17 экскурсий в категории «Старый Кахиб» в Махачкале, цены от 3 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
32 отзыва
Путешествие по историческим местам Шамильского района Дагестана
Погрузитесь в атмосферу древних аулов и старинных крепостей Дагестана. Насладитесь живописными пейзажами и узнайте об истории края
Сегодня в 08:30
Завтра в 18:30
11 500 за всё до 4 чел.
Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
37 отзывов
Популярное предложение
Кахиб, Гоор и Язык тролля: Путешествие по древнему Дагестану
Погрузитесь в историю с экскурсией по Гимринскому тоннелю, Ирганайскому водохранилищу и древним башням Дагестана
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в среду и субботу в 06:00, 06:15 и 06:30
Сегодня в 06:00
12 июня в 06:00
3 600 за человека
Горные села Дагестана: Корода, Гоор, Кахиб
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Горные села Дагестана: Корода, Гоор, Кахиб
Побывать в старинных аулах-призраках и забраться на «Язык тролля»
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
«Сторожевые башни, загадочные символы, каменные лабиринты — на первый взгляд село Кахиб покажется вам декорациями к фильму»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
Прочувствовать величие гор, насладиться колоритной кухней и заглянуть в древность
Начало: У вашего отеля в Махачкале
«Можем заехать в ещё один аул-призрак — Старый Кахиб (+2000 руб»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 900 за всё до 4 чел.
Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
268 отзывов
Познавательная экскурсия по аулам Кахиб и Гоор в Махачкале
Исследуйте тайны древних аулов Кахиб и Гоор, насладитесь видами Девичьей скалы и узнайте уникальную историю Дагестана
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
«По древности история старого Кахиба сопоставима с возрастом города Дербент»
Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 500 за человека
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
Услышать истории древних построек и собрать коллекцию природных красот
Начало: у вашего отеля или апартаментов
«Старый Кахиб — атмосферное место, один из аулов-призраков, которые часто встречаются в Дагестане»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500 за всё до 6 чел.
Древние села Дагестана: Кахиб и Гоор + скала Язык Тролля
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Древние села Дагестана: Кахиб и Гоор + скала Язык Тролля
Начало: По договоренности с туристами
«Путешествие приведет нас в старый Кахиб — село-призрак, где вы будете очарованы редким и удивительным видом: старинные башни, интересные лабиринты, подземные ходы»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 11 000 за всё до 4 чел.
Башенный комплекс в аулах Кахиб и Гоор
Индивидуальная
11 часов
9 отзывов
Башенный комплекс в аулах Кахиб и Гоор
Начало: Место встречи после бронирование
«Что вас ожидает: Необыкновенная атмосфера аварских аулов-призраков Кахиб — небольшой аул, расположенный в живописной местности»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Поездка в горные села Дагестана - Кахиб и Гоор
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Поездка в горные села Дагестана - Кахиб и Гоор
Начало: По договорённости
«Также мы посетим дагестанские села Кахиб и Гоор, где вас ждут невероятные красоты и пейзажи»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 7 чел.
Горные сёла Кахиб и Гоор со скалой Язык Тролля
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Горные сёла Кахиб и Гоор со скалой Язык Тролля
Начало: По договорённости
«Что вас ожидает: Захватывающие высоты и древние тайны Гоор с его оборонительными башнями, предположительно возведенными в XVI-XVII веках, и Кахибская башня, построенная еще в VIII-X веках, сохраняют память о древних временах»
Расписание: Каждый день в 08:00, 08:30, 08:40, 08:50, 09:00, 09:50
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 10 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в древние аулы Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Путешествие в древние аулы Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
Начало: По договоренности
«Посетим Старый Кахиб, здесь мы прогуляемся по старому заброшенному селу, между развалинами домов и сделаем много интересных фото»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000 за всё до 4 чел.
Красоты Шамильского района: Гимры, Кахиб, Гоор и Язык тролля
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Красоты Шамильского района: Гимры, Кахиб, Гоор и Язык тролля
Начало: По договоренности
«И, конечно же, Кахиб — это сердце и душа нашего маршрута»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
«Айда, поехали!»: Кахиб, Гоор и Язык Тролля
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
«Айда, поехали!»: Кахиб, Гоор и Язык Тролля
Начало: Проспект Имама Шамиля, д. 12
«Предлагаю отправиться на экскурсию к самым популярным точкам гор: нас ждут «Язык тролля» в Гооре и заброшенное село Кахиб в Дагестане»
Расписание: Все дни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Прогулка над пропастью: горные села Старый Кахиб и Гоор
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Прогулка над пропастью: горные села Старый Кахиб и Гоор
Начало: Махачкала
«Что вас ожидает: Гоор и Кахиб — это действующие горные села в Шамильском районе Дагестана, расположенные в паре километров друг от друга»
Расписание: В любой день с 9.00
1 июля в 08:45
2 июля в 08:45
14 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия в древние горные аулы Кахиб и Гоор + Язык Тролля
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Экскурсия в древние горные аулы Кахиб и Гоор + Язык Тролля
Начало: Где удобно клиенту
«Добро пожаловать на экскурсию в Кахиб-Гоор — «страну башен»»
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00
30 июня в 08:00
30 авг в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Гоор и Кахиб: аулы-призраки Дагестана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Гоор и Кахиб: аулы-призраки Дагестана
Ощутить дух древних высокогорных селений, узнать о жизни горцев и отыскать кусочек Норвегии
«Необыкновенная атмосфера Кахиба»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
21 000 за всё до 4 чел.
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Язык тролля, Новый Кахиб и история древнего горного села
Начало: У места вашего проживания в Махачкале/Каспийске ил...
«А в 500 метрах от Гоора посетите Новый Кахиб: «живое» место, где вы увидите традиционные дома и быт дагестанских аулов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед! С уверенностью могу сказать, что это была лучшая, самая
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    яркая и запоминающаяся экскурсия за всю мою жизнь! Полный восторг! ❤️ Я пишу этот отзыв спустя неделю, а эмоции не утихают. День, который мы никогда не забудем! Хочется ещё раз сказать тебе слова благодарности за тёплое гостеприимство, за добрый нрав, чуткость и проявленную заинтересованность,внимательность,теплоту, доброту и терпение, за пунктуальность. Без преувеличения - понравилось всё и даже больше! Время пролетело как один миг! Уже очень скучаем, особенно по времени в горах! Магомед прекрасный фото и видеооператор! Сколько потрясающих фото и видео мы привезли из поездки. Поверьте, это было не легко. Это как из анекдота 😂 Сфотографируй сфотографируй 😂 Железное терпение.) Заинтересованность во всем! Чтобы вам было максимально комфортно! Эту экскурсию и этот день мы не забудем никогда! Могу повторить много раз.) Магомед -лучший гид по Дагестану! Рекомендуем от души! А теперь по порядку: - Пунктуальность (заранее нас ждал) - Чистый и комфортный автомобиль - Аккуратное вождение - Отличный гид! - Радушие и гостеприимство (попробовали местное мороженное и вкусняшки. Вы знаете, мелочи, а так приятно. Такой бонус для гостей. Спасибо.) - Внимательность к просьбам(за это отдельная благодарность) - Фото и видео (я сама фотограф, могу с уверенностью сказать, Магомед у тебя талант. Это шедевры! Все любимые фото и видео из поездки сделаны тобой! Благодарю! - Бонус в виде остановки дома путника. Еще дома смотрела на просторах интернета. А ты показал. Вкусно перекусили. Спасибо! - Душевные разговоры о Дагестане, народе! - Вкусный обед у прекрасной хозяйки дома. Уютно, гостеприимно, тепло и по-домашнему. - За прекрасные локации. За то, что не торопил нас, а дал насладится видами. Побыть в моменте. - День пролетел молниеносно. Магомед влюбил нас в Дагестан! Маленькую частичку сердца мы определённо оставили там! Низкий поклон и огромные уважение дагестанскому народу! До новых встреч, Дагестан! До новых встреч, дорогой наш друг Магомед! ❤️

    Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!Нет таких слов, которые бы могли выразить всю нашу благодарность тебе, Магомед!
  • В
    Владимир
    2 июня 2024
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Большой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили Ваши предки! Подробный рассказ, интересные
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    ответы на самые каверзные вопросы, как по теме, так и личные, интересующие про жизнь дагестанцев. Останавливался без вопросов, в любом месте, где нам хотелось осмотреться и сделать фото! Ни разу не посмотрел при этом на часы, хотя есть некий регламент. В одном из горных сёл купил нам по мороженному, которое мы мечтали попробовать, денег не взял! Большой Магомед - большой души человек! Приятный в общении, добрый и надёжный! В горах нас застал дождь, он дал нам дождевики, так как мы заранее не запаслись… Очень переживал, что мы всё не посмотрим из-за дождя и тумана… Но нам всё очень понравилось!!! Спасибо друг! Удачи во всём, надеюсь ещё встретимся!!! Буду рекомендовать друзьям обязательно!!!

    Большой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили Ваши
  • E
    Elizaveta
    31 мая 2024
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Были на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машине и мы отправились по
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    маршруту. По локациям посетили всё и даже больше! В полдень на улице припекало солнце, но терпимо, в машине кондиционер не требовался, открытых окон было достаточно. Магомед замечательный гид и рассказчик, поделился историей всех достопримечательностей, которые встречались на нашем пути, отвечал на вопросы и поддерживал любой разговор. Нам всё очень понравилось, гида рекомендуем от всей души! На память у нас остались красивые фотокарточки и много впечатлений. Спасибо за отличный день!

    Были на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машинеБыли на экскурсии 30 мая. Нашим гидом был Магомед. Забрал нас из дома на чистой машине
  • И
    Ия
    29 мая 2024
    Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
    У нас была групповая экскурсия в Кахиб и Гоор. Транспорт был комфортный, с удобными креслами и вентиляцией, раздавали воду в
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    бутылках. Гид Сабина интересно рассказывала про все места, где мы побывали, развлекала нас историями в дороге. За счёт периодических остановок дорога туда прошла легко, было достаточно времени на исследование и фотографии. Обед был вкусный и обильный. А вид с Гоора просто потрясный, захватывает дух. В целом нам все понравилось, было здорово.

  • М
    Мила
    27 мая 2024
    Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
    Спустя 2 недели, могу с уверенностью заявить, что это была самая запоминающаяся поездка в плане видов. Организация также была на
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    высоком уровне, особенно понравилась дружественная атмосфера, которую удалось создать Султану. Гид хорошо владел информацией, обед был вкусен. Немного не хватило времени в Гооре, слишком мало языков для такого количества туристов. 😁 В остальном довольны.

  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
    Очень понравилась экскурсия! Гид Шамиль подробно рассказал историю Республики, отвечал на вопросы. Водитель профессионально и безопасно нас весь день возил!
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    В Кахиб нужно подниматься по горным тропам, так что белую обувь не надевайте)) Но можно за доп плату переехать на «Фуникулере» на другую сторону Обед был из национальных блюд, в частном доме. Было ооочень вкусно. Советую перед экскурсией хорошо позавтракать, ибо обед примерно в 3 часа дня только

  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
    Были в апреле в Кахибе и Гооре. Виды год потрясающие,дух захватывало от этой красоты). Все было супер,спасибо гиду,все очень понравилось)
  • М
    Михаил
    22 мая 2024
    Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
    Все отлично. Кадыр-классный гид.
  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    Красоты Шамильского района: Гимры, Кахиб, Гоор и Язык тролля
    Прекрасные виды, возможность сделать фото в живописных местах, познакомиться с культурой, нравами и обычаями этого чудесного края, проехаться по канатной
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    дороге, полазить в горной теснине в грязи (не пугайтесь, дают резиновые сапоги). Масса впечатлений и ощущение, что несмотря на долгую дорогу и усталость, оно того стоило. Отдельное спасибо нашему гиду Гасану, который сделал наше путешествие максимально насыщенным и комфортным. Не знаю, как сформулировать точнее, после этой поездки мы знаем, что увидели Дагестан. И обязательно сюда вернемся.

  • А
    Анастасия
    19 мая 2024
    Древние села Дагестана: Кахиб и Гоор + скала Язык Тролля
    У нас был очень классный и позитивный гид Гитихма) много чего рассказал,показал по максимуму самые красивые места,никуда не торопил и был очень приятный и вежливый) можете смело бронировать туры,вам понравится

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Старый Кахиб»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
  2. Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
  3. Горные села Дагестана: Корода, Гоор, Кахиб
  4. Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
  5. Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Старый Кахиб" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 3 500 до 21 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 415 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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