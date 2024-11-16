Давайте вместе отправимся в самое сердце республики Дагестан, чтобы исследовать ее природные и исторические достопримечательности.
Вы побываете в ауле-призраке Гамсутль, увидите живописное Ирганайское водохранилище, куда непременно захотите вернуться, и узнаете о знаковых событиях прошлых веков.
Вы побываете в ауле-призраке Гамсутль, увидите живописное Ирганайское водохранилище, куда непременно захотите вернуться, и узнаете о знаковых событиях прошлых веков.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииВы отправитесь исследовать природные и исторические достопримечательности в самом сердце республики Дагестан. Узнаете о знаковых событиях прошлых веков, осмотрите старинную фортификацию и ощутите дух времени в ауле-призраке Гамсутль. А также оцените фэнтезийные пейзажи Ирганайского водоема и Гунибской ГЭС. Что вас ждет:• Проедете по Гимринскому тоннелю —самому длинному автодорожному тоннелю в России, четырехкилометровой дороге сквозь гору.
- Познакомитесь с историей строительства важного оборонительного сооружения XIX века — Гимринской башни и услышите о временах, когда часовые не смыкали глаз, неся дозор.
- Оцените панорамы живописного Ирганайского водохранилища и увидите, как фактурные пейзажи сменяются картинами прибрежных аутентичных сел.
- Увидите Гунибскую ГЭС — одну из самых молодых станций в России, но главная ее особенность — месторасположение. Снимки здесь получаются сказочные, ну а впечатления остаются на всю жизнь.
- Посетите мемориальный комплекс «Андалал» — памятник победе бесстрашного ополчения над иранским шахом. Возле мемориала вы познакомитесь с непростыми страницами истории XVIII века и поймете роль события, произошедшего на этом месте.
- В завершение вы отправитесь в аул-призрак Гамсутль, который часто сравнивают с перуанской визитной карточкой. Заброшенное селение производит сильное впечатление: вы увидите, как стремительно природа захватывает покинутые дома, и услышите историю Гамсутля, последний житель которого умер в 2015 году.
Каждый день
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Гунибская ГЭС
- Мемориальный комплекс «Андалал»
- Аул-призрак Гамсутль
Что включено
- Транспорт (комфортабельное авто)
- Полное сопровождение гид-экскурсовода
- Обед
Что не входит в цену
- УАЗ
- Личные расходы
Место начала и завершения?
После бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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