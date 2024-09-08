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В Гамсутль - с человеком родом из знаменитого аула-призрака

Индивидуальная экскурсия в Гамсутль: уникальные виды и исторические рассказы от местного жителя
Дагестанские аулы-призраки, такие как Гамсутль, представляют собой уникальное сочетание невероятной красоты и глубокой истории.

Отправляясь в экскурсию в Гамсутль из Махачкала, вы не только увидите захватывающие пейзажи Горного Дагестана, но и
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познакомитесь с историей и культурой этих мест через рассказы потомка жителей аула.

Экскурсия включает посещение знаковых мест региона, таких как Гимринский тоннель и Салтинское ущелье, а также предоставляет возможность узнать о быте и традициях местных жителей. Это путешествие обещает быть не только познавательным, но и полным впечатлений

4.8
44 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Незабываемые виды Горного Дагестана
  • 🏛 Уникальная история аула-призрака
  • 🚶‍♂️ Пешие прогулки по живописным местам
  • 📸 Отличные возможности для фотографий
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семейного отдыха
  • 🌿 Чистый горный воздух и природа

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Гамсутля - июль и август. В эти месяцы погода наиболее стабильная, что позволяет насладиться прогулками и видами без риска дождя. Май, июнь и сентябрь также подходят для поездки, но возможны дожди и перепады температуры. В остальные месяцы погода может быть непредсказуемой, но для любителей приключений и уникальных впечатлений посещение в это время тоже может быть интересным.
Сейчас август — это идеальное время.
В Гамсутль - с человеком родом из знаменитого аула-призрака
В Гамсутль - с человеком родом из знаменитого аула-призрака
В Гамсутль - с человеком родом из знаменитого аула-призрака

Что можно увидеть

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Чохские террасы
  • Ирганайская ГЭС
  • Гергебильская ГЭС
  • Гунибская ГЭС
  • Салтинское ущелье
  • Салтинский водопад

Описание экскурсии

Максимум впечатлений: виды, природа, история

В течение поездки я отвезу вас ко многим замечательным локациям, с которых вы взглянете на просторы Горного Дагестана. Мы проедем через самый длинный Гимринский тоннель, увидим Гимринскую башню и Чохские террасы. Также вы посетите несколько ГЭС: Ирганайскую, Гергебильскую и Гунибскую. Особое впечатление оставит Салтинское ущелье и подземный водопад (может пересыхать в течение сезона).

Гамсутль глазами местных

В завершение мы посетим мое родовое село, которому около 2000 лет. Сейчас уже многим известно, что его последний житель умер в 2015 году. По мере роста популярности это место обрастает все новыми мифами, а образ аула-призрака манит своей мрачной эстетикой. Мои прабабушка и прадедушка здесь жили, и по семейным историям мне хорошо известно, какой на самом деле здесь была жизнь и почему Гамсутль, как и многие похожие селения, постигла такая участь. Поэтому со мной вы не только откроете несомненно фантастические виды, но и узнаете о быте Гамсутля изнутри.

Организационные детали

  • Желательно надеть удобную спортивную обувь и взять дождевик
  • В аул нужно подниматься пешком, это займет примерно час, если захотите, можно будет проехать полпути на местном внедорожнике (здешние водители берут 100 руб. /человека)
  • Другие дополнительные расходы: при посещении Салтинского водопада, чтобы не намочиться, нужно арендовать высокие резиновые сапоги — 100 руб. /человека, обед будет стоить в районе 500 рублей

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У северного автовокзала Махачкалы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсен
Арсен — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 929 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Арсен, я родился и вырос в Дагестане, как и вся наша команда. Мы безумно любим свой родной край и готовы влюбить в него вас. Предлагаем вам не
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просто пройти маршрут, а прочувствовать атмосферу гор и гостеприимство горцев, проникнуться многообразием нашего края. Ответственно подходим к своему делу — именно к делу, а не к работе, так как путешествия приносят нам удовольствие. Доволен путешественник — рады и мы. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
4
3
2
1
1
Наталия
Добрый день. Гамсутль у нас был вчера, эмоции останутся в памяти навсегда. Про саму локацию сказано не мало, нет смысла описывать, надо УВИДЕТЬ. Просто совет.. Гамсутль надо увидеть для начала
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с высоты гор, чтобы понять всю неприступность и мощь. Спасибо Рустаму за правильный совет и экономию жизненных сил. Поднимитесь на джипах вверх, не жалейте 2 тыс. пожалейте себя.. Если Вы хотите испытать себя на подъём, то конечно вперед. Просто мы видели лица этих вымотанных туристов, когда потихоньку спускались вниз наслаждаясь видами. Организация тура на высоте👍. Машина комфортная, по серпантину бежит резво. Рустам водитель-гид выше всяких похвал. Показал места, которые могут увидеть не все. Осталась куча эмоций от увиденного и желание увидеть Дагестан снова. Ны еще вернемся. . 💗

Добрый день. Гамсутль у нас был вчера, эмоции останутся в памяти навсегда. Про саму локацию сказано
Добрый день. Гамсутль у нас был вчера, эмоции останутся в памяти навсегда. Про саму локацию сказано
Добрый день. Гамсутль у нас был вчера, эмоции останутся в памяти навсегда. Про саму локацию сказано
Добрый день. Гамсутль у нас был вчера, эмоции останутся в памяти навсегда. Про саму локацию сказано
Добрый день. Гамсутль у нас был вчера, эмоции останутся в памяти навсегда. Про саму локацию сказано
Добрый день. Гамсутль у нас был вчера, эмоции останутся в памяти навсегда. Про саму локацию сказано
Добрый день. Гамсутль у нас был вчера, эмоции останутся в памяти навсегда. Про саму локацию сказано
Добрый день. Гамсутль у нас был вчера, эмоции останутся в памяти навсегда. Про саму локацию сказано+2
Добрый день. Гамсутль у нас был вчера, эмоции останутся в памяти навсегда. Про саму локацию сказано
Добрый день. Гамсутль у нас был вчера, эмоции останутся в памяти навсегда. Про саму локацию сказано
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Т
Ездили на экскурсию в Гамсутль, очень понравилось, пейзажи впечатляют, красивые места, по дороге было много остановок у живописных мест, от поездки не устали, заезжали на водопад посмотреть, очень красиво, в
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Аул поднимались часть на машине платно, остальную часть поднимались пешком, виды гор открываются, гора за горой, очень красиво. Поднимались не устали, по пути был источник, набрали воды, берите с собой бутылочки для воды, когда жарко. Аул историческое место, очень захватывает, гид рассказывал интересные события.
Мы были с двумя детьми 6 лет и 9 лет, дети героически выдержали, им очень понравилось.
Вернулись с экскурсии в Махачкалу в 22:00, приятная усталость, в голове необыкновенные пейзажи и впечатления.
Спасибо гиду за увлекательное путешествие в Гамсутль

Ездили на экскурсию в Гамсутль, очень понравилось, пейзажи впечатляют, красивые места, по дороге было много остановок
Ездили на экскурсию в Гамсутль, очень понравилось, пейзажи впечатляют, красивые места, по дороге было много остановок
Ездили на экскурсию в Гамсутль, очень понравилось, пейзажи впечатляют, красивые места, по дороге было много остановок
Ездили на экскурсию в Гамсутль, очень понравилось, пейзажи впечатляют, красивые места, по дороге было много остановок
Ездили на экскурсию в Гамсутль, очень понравилось, пейзажи впечатляют, красивые места, по дороге было много остановок
Ездили на экскурсию в Гамсутль, очень понравилось, пейзажи впечатляют, красивые места, по дороге было много остановок
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Андрей
Мы ездили 25 июня в Гамсутль.
Я просто не могу сдержать свой восторг и рассказать вам о невероятном опыте, который я испытал с гидом Шамилем! С самого начала и до конца
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моего путешествия я ощущал, что нахожусь в самых заботливых руках и получаю настоящее VIP-обслуживание.
Шамиль был профессионалом своего дела, а его страсть к своей работе была заразительной. Он был хорошо подготовлен и имел обширные знания о каждом месте, которое мы посетили. Он с легкостью рассказывал увлекательные истории, раскрывая нюансы и особенности каждого места, и заставлял меня полностью погрузиться в историю и культуру местности. Всю дорогу присутствовала дружеская атмосфера и мы вели оживленные и интересные беседы. И получили от него много советов на наш дальнейший отпуск.

Мой гид был очень гибким и адаптивным к моим интересам и предпочтениям. Он умело находил баланс между известными туристическими достопримечательностями и скрытыми жемчужинами.
Благодаря Шамилю, я почувствовал, что у меня было исключительное привилегированное путешествие. Он заботился о каждой мелочи. Он также был гибким в расписании и готов был вносить изменения, чтобы максимально удовлетворить мои потребности.
Я безмерно благодарен Шамилю за незабываемые впечатления и уникальный опыт, который он предоставил мне. Это было далеко не просто путешествие, это было истинное погружение в местную атмосферу и стиль жизни. Я рекомендую его каждому, кто ищет идеального путеводителя для незабываемого путешествия.

Мы ездили 25 июня в Гамсутль.
Мы ездили 25 июня в Гамсутль.
Мы ездили 25 июня в Гамсутль.
Мы ездили 25 июня в Гамсутль.
Мы ездили 25 июня в Гамсутль.
Мы ездили 25 июня в Гамсутль.
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Д
Впервые были в Дагестане. Взяли данную экскурсию. Гамсутль - одна из отдаленных и насыщенных экскурсий в Дагестане. И можем с уверенностью написать, что гид Арсен с ней справился на 100%.
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На дороге, в горах, Арсен очень хорошо ориентируется, ведет машину уверено. Ни одна локация не осталась без интересного рассказа от гида, а село Гамсутль покорило. Дух Дагестана можно прочувствовать только в горах. Гид всегда был с нами и даже поднимался на горы, показывал выгодные и безопасные места для фото и лучшего обзора интересных мест. По дороге в одном из ресторанов отведали вкусные национальные блюда. Конечно, эта поезда подарила очень много положительных эмоций и останется в памяти надолго. Арсен, спасибо!

Впервые были в Дагестане. Взяли данную экскурсию. Гамсутль - одна из отдаленных и насыщенных экскурсий в
Впервые были в Дагестане. Взяли данную экскурсию. Гамсутль - одна из отдаленных и насыщенных экскурсий в
Впервые были в Дагестане. Взяли данную экскурсию. Гамсутль - одна из отдаленных и насыщенных экскурсий в
Впервые были в Дагестане. Взяли данную экскурсию. Гамсутль - одна из отдаленных и насыщенных экскурсий в
Впервые были в Дагестане. Взяли данную экскурсию. Гамсутль - одна из отдаленных и насыщенных экскурсий в
Впервые были в Дагестане. Взяли данную экскурсию. Гамсутль - одна из отдаленных и насыщенных экскурсий в
Впервые были в Дагестане. Взяли данную экскурсию. Гамсутль - одна из отдаленных и насыщенных экскурсий в
Впервые были в Дагестане. Взяли данную экскурсию. Гамсутль - одна из отдаленных и насыщенных экскурсий в+1
Впервые были в Дагестане. Взяли данную экскурсию. Гамсутль - одна из отдаленных и насыщенных экскурсий в
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Ольга
Ездили в Гамсутль в середине марта. Нашими гидами были Арсен и Магомед-Али. Нас забрали от дома и домой привезли. Поездка незабываемая!!! Море впечатлений получили. Горы, озёра, водопад и сам Гамсутль
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конечно. Места остановок самые удачные, виды открывались потрясающие. Много интересного и познавательно узнали от наших гидов. Всё таки индивидуальный тур это здорово! Никто никого не задерживает, весело и гораздо всё быстрее. Пообедали очень вкусненько и не дорого!!! Хочется вернуться туда в другое время года, увидеть в других красках эти горы. Если ещё и с нашими гидами, вообще замечательно! С погодой повезло, нам светило солнышко! Спасибо ещё раз Арсену и Магомеду-Али за это чудесное путешествие!!!

Ездили в Гамсутль в середине марта. Нашими гидами были Арсен и Магомед-Али. Нас забрали от дома
Ездили в Гамсутль в середине марта. Нашими гидами были Арсен и Магомед-Али. Нас забрали от дома
Ездили в Гамсутль в середине марта. Нашими гидами были Арсен и Магомед-Али. Нас забрали от дома
Ездили в Гамсутль в середине марта. Нашими гидами были Арсен и Магомед-Али. Нас забрали от дома
Ездили в Гамсутль в середине марта. Нашими гидами были Арсен и Магомед-Али. Нас забрали от дома
Ездили в Гамсутль в середине марта. Нашими гидами были Арсен и Магомед-Али. Нас забрали от дома
Ездили в Гамсутль в середине марта. Нашими гидами были Арсен и Магомед-Али. Нас забрали от дома
Ездили в Гамсутль в середине марта. Нашими гидами были Арсен и Магомед-Али. Нас забрали от дома+2
Ездили в Гамсутль в середине марта. Нашими гидами были Арсен и Магомед-Али. Нас забрали от дома
Ездили в Гамсутль в середине марта. Нашими гидами были Арсен и Магомед-Али. Нас забрали от дома
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Е
Экскурсией очень довольны. Гид Арсен забрал из отеля, предупредил о возможных трудностях при подъеме на вершины. Водитель опытный, поездка была безопасной. По дороге Арсен рассказывал исторические факты о Дагестане в
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целом и местах нашего посещения в частности. Показывал любопытные места, стандартные и совсем не стандартные, предоставляя возможность полюбоваться видами, сделать фотографии и рассказывал интересные истории. Арсен, учитывая потребности нашей группы, выбирал маршруты. Во время экскурсии не забывал и о питании. Отвёз нас в кафе с вкусной домашней едой в не туристическое, пока, место. Рассказ о самом маршруте писать не буду. Эти места надо видеть.

Экскурсией очень довольны. Гид Арсен забрал из отеля, предупредил о возможных трудностях при подъеме на вершины.
Экскурсией очень довольны. Гид Арсен забрал из отеля, предупредил о возможных трудностях при подъеме на вершины.
Экскурсией очень довольны. Гид Арсен забрал из отеля, предупредил о возможных трудностях при подъеме на вершины.
Экскурсией очень довольны. Гид Арсен забрал из отеля, предупредил о возможных трудностях при подъеме на вершины.
Экскурсией очень довольны. Гид Арсен забрал из отеля, предупредил о возможных трудностях при подъеме на вершины.
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Входит в следующие категории Махачкалы

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