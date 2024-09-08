Отправляясь в экскурсию в Гамсутль из Махачкала, вы не только увидите захватывающие пейзажи Горного Дагестана, но и
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Незабываемые виды Горного Дагестана
- 🏛 Уникальная история аула-призрака
- 🚶♂️ Пешие прогулки по живописным местам
- 📸 Отличные возможности для фотографий
- 👨👩👧👦 Подходит для семейного отдыха
- 🌿 Чистый горный воздух и природа
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Чохские террасы
- Ирганайская ГЭС
- Гергебильская ГЭС
- Гунибская ГЭС
- Салтинское ущелье
- Салтинский водопад
Описание экскурсии
Максимум впечатлений: виды, природа, история
В течение поездки я отвезу вас ко многим замечательным локациям, с которых вы взглянете на просторы Горного Дагестана. Мы проедем через самый длинный Гимринский тоннель, увидим Гимринскую башню и Чохские террасы. Также вы посетите несколько ГЭС: Ирганайскую, Гергебильскую и Гунибскую. Особое впечатление оставит Салтинское ущелье и подземный водопад (может пересыхать в течение сезона).
Гамсутль глазами местных
В завершение мы посетим мое родовое село, которому около 2000 лет. Сейчас уже многим известно, что его последний житель умер в 2015 году. По мере роста популярности это место обрастает все новыми мифами, а образ аула-призрака манит своей мрачной эстетикой. Мои прабабушка и прадедушка здесь жили, и по семейным историям мне хорошо известно, какой на самом деле здесь была жизнь и почему Гамсутль, как и многие похожие селения, постигла такая участь. Поэтому со мной вы не только откроете несомненно фантастические виды, но и узнаете о быте Гамсутля изнутри.
Организационные детали
- Желательно надеть удобную спортивную обувь и взять дождевик
- В аул нужно подниматься пешком, это займет примерно час, если захотите, можно будет проехать полпути на местном внедорожнике (здешние водители берут 100 руб. /человека)
- Другие дополнительные расходы: при посещении Салтинского водопада, чтобы не намочиться, нужно арендовать высокие резиновые сапоги — 100 руб. /человека, обед будет стоить в районе 500 рублей
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
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Я просто не могу сдержать свой восторг и рассказать вам о невероятном опыте, который я испытал с гидом Шамилем! С самого начала и до конца