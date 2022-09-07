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Описание
Что вас ожидает
Максимум впечатлений: виды, природа, история
В течение поездки я отвезу вас ко многим замечательным локациям, с которых вы взглянете на просторы Горного Дагестана. Также вы посетите несколько ГЭС: Ирганайскую, Гергебильскую и Гунибскую. Особое впечатление оставит Салтинское ущелье и подземный водопад (может пересыхать в течение сезона). Кроме того, вы подниметесь на Кегерские высоты, где Айвазовский писал картину «Гунибское плато». Задержитесь у памятника «Журавли». А отдельно мы поговорим о Кавказской войне: вы познакомитесь с историей крепости 19 века в Гунибе, увидите камень-мемориал, у которого пленили Имама Шамиля, и услышите о прошлом Царской поляны.
Гамсутль глазами местных
В завершение мы посетим мое родовое село, которому около 2000 лет. Сейчас уже многим известно, что его последний житель умер в 2015 году. По мере роста популярности это место обрастает все новыми мифами, а образ аула-призрака манит своей мрачной эстетикой. Мои прабабушка и прадедушка здесь жили, и по семейным историями мне хорошо известно, какой на самом деле здесь была жизнь и почему Гамсутль, как и многие похожие селения, постигла такая участь. Поэтому со мной вы не только откроете несомненно фантастические виды, но и узнаете о быте Гамсутля изнутри.
Организационные детали
Желательно одеть удобную спортивную обувь и взять дождевик
В аул нужно подниматься пешком, это займет примерно час, если захотите, можно будет проехать полпути на местном внедорожнике (здешние водители берут 100 руб. /человека)
Другие дополнительные расходы: при посещении Салтинского водопада, чтобы не намочиться, нужно арендовать высокие резиновые сапоги — 100 руб. /человека, обед будет стоить в районе 500 рублей.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у северного автовокзала Махачкалы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсен — ваш гид в Махачкале
Всем привет, меня зовут Арсен. Я родился и вырос в Дагестане, живу в Махачкале. Работал в сфере телекоммуникаций, объездил всю республику, а теперь готов показать вам самые прекрасные места своего края. Люблю путешествовать на автомобиле, пешие походы, встречаться и общаться с новыми людьми. Буду рад видеть вас в гостях!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
7 сен 2022
Экскурсия очень понравилась. Отличная организация, много интересного успели посмотреть за одну поездку. На все вопросы получили исчерпывающие ответы. Гид Арсен интеллигентный и доброжелательный. И, что немаловажно- очень аккуратный водитель! Мы провели замечательный день. Спасибо!
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Андрей
21 авг 2022
Экскурсия хорошая, Гамсутль однозначно стоит посетить - не пожалеете, виды здесь прекрасные. Единственное, что от Махачкалы путь неблизкий, поэтому в самом Гамсутле времени побыть получилось маловато.
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