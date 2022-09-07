Дагестанские аулы-призраки в восприятии гостей и местных жителей — совсем не одно и то же. Путешественников притягивают необычные образы и ни с чем не сравнимая атмосфера, а для нас это места, из которых стремились уехать, и не просто так. На примере истории моей семьи я хочу показать, как на стыке немыслимой красоты и невыносимых условий родился феномен заброшенных высокогорных сел.

Описание

Что вас ожидает

Максимум впечатлений: виды, природа, история

В течение поездки я отвезу вас ко многим замечательным локациям, с которых вы взглянете на просторы Горного Дагестана. Также вы посетите несколько ГЭС: Ирганайскую, Гергебильскую и Гунибскую. Особое впечатление оставит Салтинское ущелье и подземный водопад (может пересыхать в течение сезона). Кроме того, вы подниметесь на Кегерские высоты, где Айвазовский писал картину «Гунибское плато». Задержитесь у памятника «Журавли». А отдельно мы поговорим о Кавказской войне: вы познакомитесь с историей крепости 19 века в Гунибе, увидите камень-мемориал, у которого пленили Имама Шамиля, и услышите о прошлом Царской поляны.

Гамсутль глазами местных

В завершение мы посетим мое родовое село, которому около 2000 лет. Сейчас уже многим известно, что его последний житель умер в 2015 году. По мере роста популярности это место обрастает все новыми мифами, а образ аула-призрака манит своей мрачной эстетикой. Мои прабабушка и прадедушка здесь жили, и по семейным историями мне хорошо известно, какой на самом деле здесь была жизнь и почему Гамсутль, как и многие похожие селения, постигла такая участь. Поэтому со мной вы не только откроете несомненно фантастические виды, но и узнаете о быте Гамсутля изнутри.

Организационные детали