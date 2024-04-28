1 день

Встреча в Махачкале. Бархан Сарыкум и прогулка на катере по Сулакскому каньону

Наш тур в Дагестан начинается! Встреча участников в аэропорту Махачкалы в районе 11 часов утра. Наш гид будет встречать вас напротив выхода зала прилета аэропорта, рядом с комфортабельным Mercedes Sprinter, с нашим логотипом на дверях.

Cразу из аэропорта мы отправимся в Сарыкум, небольшой участок пустыни посреди горного пейзажа. Это место знаменито не только песчаными дюнами, но и тем, что здесь снимали культовый советский фильм Белое Солнце Пустыни.

Джамиля, Зарина, Гюзель, Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия и Гюльчатай? Помните имена всех любимых жен Абдуллы? Все это снималось здесь, в Сарыкуме.

Поздний завтрак или ранний обед в местном кафе.

Мы отправляемся на бархан пешком, или на квадроциклах (по желанию).

Воодушевленные видом извивающегося гребня бархана, стартуем к следующей точке маршрута, где нам предстоит пересесть на быстроходные катера и отправиться в плавание вдоль невероятного Сулакского каньона.

На сегодня мы приготовили вам еще одно место, где вы точно захотите сделать фото на память. Это наше любимое место над каньоном. Тут, с высоты более полутора тысяч метров, открывается невероятная картина. От вида извивающийся бирюзовой реки может перехватить дыхание. Готовьте ваши телефоны и камеры для селфи. Вау кадры гарантированы.

На сегодня, пожалуй, хватит. Усаживаемся поудобнее в автобусе и следуем в гостиницу. Путь займет около часа с небольшим. Нас ждет приветственный ужин, знакомство группы и раздача наших фирменных сувениров. Каких? Секрет!

Пакет питания: ужин