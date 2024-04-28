Заберемся на вековые сторожевые башни древнейшего аварского аула Кахиб и сделаем кучу невероятных снимков на дагестанском "языке тролля", в ауле Гоор.
Отправимся к Салтинскому водопаду и исследуем красивейший Сулакский каньон на быстроходных катерах, прогуляемся по Карадахской теснине и узнаем, как колдуют над своими шедеврами дагестанские мастера-ювелиры.
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Встреча в Махачкале. Бархан Сарыкум и прогулка на катере по Сулакскому каньону
Наш тур в Дагестан начинается! Встреча участников в аэропорту Махачкалы в районе 11 часов утра. Наш гид будет встречать вас напротив выхода зала прилета аэропорта, рядом с комфортабельным Mercedes Sprinter, с нашим логотипом на дверях.
Cразу из аэропорта мы отправимся в Сарыкум, небольшой участок пустыни посреди горного пейзажа. Это место знаменито не только песчаными дюнами, но и тем, что здесь снимали культовый советский фильм Белое Солнце Пустыни.
Джамиля, Зарина, Гюзель, Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия и Гюльчатай? Помните имена всех любимых жен Абдуллы? Все это снималось здесь, в Сарыкуме.
Поздний завтрак или ранний обед в местном кафе.
Мы отправляемся на бархан пешком, или на квадроциклах (по желанию).
Воодушевленные видом извивающегося гребня бархана, стартуем к следующей точке маршрута, где нам предстоит пересесть на быстроходные катера и отправиться в плавание вдоль невероятного Сулакского каньона.
На сегодня мы приготовили вам еще одно место, где вы точно захотите сделать фото на память. Это наше любимое место над каньоном. Тут, с высоты более полутора тысяч метров, открывается невероятная картина. От вида извивающийся бирюзовой реки может перехватить дыхание. Готовьте ваши телефоны и камеры для селфи. Вау кадры гарантированы.
На сегодня, пожалуй, хватит. Усаживаемся поудобнее в автобусе и следуем в гостиницу. Путь займет около часа с небольшим. Нас ждет приветственный ужин, знакомство группы и раздача наших фирменных сувениров. Каких? Секрет!
Пакет питания: ужин
Гуниб и Салтинский водопад. Карадахская теснина, поляна Айвазовского
Утро посвятим одному из самых известных аулов — Гунибу. Именно здесь в 1859 году произошло пленение духовного и военного лидера горских народов Кавказа, имама Шамиля, что стало символом окончания войны, длившейся 47 лет.
Поднимемся на самый верх, к месту, где происходило решающее сражение. Прогуляемся по древним улочкам аула, чтобы познакомиться с бытом местных жителей.
Далее едем в узкий подземный каньон, где откуда-то сверху, через проточенное водой отверстие в скале, падает поток воды. Это Салтинский водопад.
В зависимости от погоды, каньон может быть наполнен водой и вам понадобятся резиновые сапоги. Сапоги выше колен вы сможете взять тут же, при входе, в аренду — за 250 рублей.
Во второй половине дня отправимся в Карадахскую теснину, еще одну знаковую достопримечательность горного Дагестана. Вдоволь нагулявшись в подземном лабиринте, отправляемся ближе к месту нашего ночлега, на плато с видом на Гуниб.
Простирающаяся влево и вправо долина реки дает возможность почувствовать простор и масштаб места. Не зря в 1869 году, великий русский художник-пейзажист Айвазовский выбрал именно это место для написания своей картины.
Возвращение в гостиницу на ужин.
Пакет питания: завтрак, ужин
Чохские террасы, загадочный аул Гамсутль
Утром отправляемся исследовать древние земледельческие террасы. Тут, в горах, где каждый склон давал жизнь и пропитание десяткам семей, где из-за клочка земли могла начаться междоусобная война.
Cтолетиями древние земледельцы создавали искусственные террасы для выращивания пшеницы, кукурузы и других культур.
Еще несколько десятилетий назад тут сеяли хлеб. Но цивилизация безжалостна к трудовым подвигам прошлого. Сейчас эти террасы — лишь молчаливые и величественные хранители истории жизни и трудолюбия десятков поколений.
После завтрака в местном кафе отправляемся на прогулку в аул Чох. Первые поселения возникли на этом месте более 10000 лет назад.
Аул занимал стратегическое положение на старейшем караванном пути, соединявшем нагорный Дагестан с Северным Кавказом и югом России. А название аула трактуется как «место стоянки и ночлега».
Воины из Чоха сражались с монголо-татарами, Надир-шахом, высоко несли знамя Шамиля в кровопролитной Кавказской войне и бесстрашно воевали в рядах Красной армии, в годы Великой Отечественной Войны.
И, конечно, мы не забудем, как и в Гамсутле, познакомиться с жизнью местных жителей, ведь их уклад не сильно поменялся за последние 100 лет. Каждое хозяйство держит скотину, а дети, перед тем как убежать в школу, отводят коров в общее стадо.
После обеда мы отправимся в Гамсутль. Место красивое и загадочное. Аул возник на отвесной скале более 2-х тысяч лет назад. Никто не знает истории его зарождения. Быть может, первый поселенец искал тут уединение под облаками? Или семья бежала, спасаясь от кровной мести? Века хранят эту тайну.
В аул ведет единственная дорога, более похожая на тропу. И этот путь мы неспешно пройдем за час с небольшим (половину пути можно преодолеть на местном «такси» за 200 рублей).
Возвращение в гостиницу на ужин.
Пакет питания: завтрак, ужин
Западный Дагестан. Аулы Хунзах, Гоор, Кахиб и Бакдаб. Водопад Тобот
Этот день будет посвящен исследованию западной части Дагестана: аула Хунзах, водопада Тобот и жизни двух вольных аварских аулов — Гоор и Кахиб.
Как бы не были могущественны и жестоки хунзахские нуцалы и ханы, осадившие Дербент и разорившие соседнюю Грузию, но подчинить и поставить на колени Аварию, они так и не смогли.
Река Кахибтляр, словно водораздел между жизнью и смертью, прошлым и настоящим, делит ущелье пополам.
На восточном склоне притаился, вжавшись в складки рельефа, ощетинившийся боевыми башнями, аул Бакдаб. Еще один аул-призрак на нашем пути.
После войны, в пятидесятые годы, жители, страдавшие от камнепадов и оползней, стали перебираться на противоположный, более спокойный берег реки.
Сегодня тут аккуратная школа, библиотека и детский смех на узких улочках нового Кахиба. Кажется, уже ничего не напоминает о сложной судьбе Аварской вольницы.
К вечеру поднимемся на самый верх, к башням аула Гоор.
Пакет питания: завтрак, ужин
Кубачи - аул ювелиров и мастеров оружейного дела
Рано утром отправляемся исследовать древние земледельческие террасы.
Тут, в горах, где каждый склон давал жизнь и пропитание десяткам семей, где из-за клочка земли могла начаться междоусобная война. Cтолетия древние земледельцы создавали искусственные террасы для выращивания пшеницы, кукурузы и других культур.
Еще несколько десятилетий назад тут сеяли хлеб. Но, цивилизация безжалостна к трудовым подвигам прошлого. Сейчас, эти террасы, лишь молчаливые и величественные хранители истории жизни и трудолюбия десятков поколений.
После осмотра террас, мы отправимся в Гамсутль. Место красивое и загадочное. Аул возник на отвесной скале более 2-х тысяч лет назад. Никто не знает истории его зарождения.
Быть может, первый поселенец искал тут уединение под облаками? Или семья бежала, спасаясь от кровной мести? Века хранят эту тайну. В аул ведет единственная дорога, более похожая на тропу. И этот путь мы неспешно пройдем за час с небольшим (половину пути можно преодолеть на местном "такси" за 200 рублей).
Обед в Гуниб или Чохе и мы отправляемся в Махачкалу. В первой половине мая у нас есть шанс увидеть цветение маков по дороге. Правда, год от года, маки появляются в разных местах, но, если по пути мы увидим такое поле, то сделаем остановку для фотосессии.
Ближе к 17 часам или чуть позже, мы доставим вас в аэропорт Махачкалы. Наше путешествие завершается. Вы можете брать билеты на обратный вылет не ранее, 19:15-19:30, или остаться на дополнительную ночь в Махачкале.
Пакет питания: завтрак, обед.
Проживание
Мы предусмотрели двухместное размещение в уютной гостинице в семейном двухкомнатном номере с удобствами.
При наличии номеров возможно одноместное размещение по запросу — доплата 10000 рублей, вносится одновременно с депозитом.
Варианты проживания
Гостиница
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Двухместное размещение в уютной гостинице
- Услуги гида на всём маршруте
- Все групповые трансферы по программе на комфортабельном Mercedes Sprinter
- Питание по программе — включенный пакет питания указан в конце описания каждого дня
- Прогулка на быстроходных катерах продолжительностью 35-45 минут
- Что не входит
- Билеты из вашего города в Махачкалу и обратно — при необходимости
- Одноместное размещение (по запросу, при наличии номеров +10000 рублей, вносится одновременно с депозитом)
- Персональные расходы и траты
- Место начала и завершения?
- Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэропорт Махачкала (Уйташ), 1
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка не обязательна и в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору