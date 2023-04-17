Экскурсия начинается на равнине и плавно переходит к горному Дагестану. За шесть дней в Дагестане можно погрузиться и изучить культуру много национального Дагестана. Горы и живописные пейзажи не оставят равнодушным ни одного человека который побывает тут.
Ближайшие даты:
17
апр
апр
24
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Сулакский каньон
- Хунзах
- Кахиб Гоор
- Гуниб
- Гамсутль
- Дербент
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
- Посещение Сулакского каньона.
- Увидите множество ГЭС.
- Хунзах.
- Кахиб Гоор.
- Гуниб.
- Гамсутль.
- Прогулка по городу Дербент.
Важно знать:
- В стоимость включены трансфер, завтраки, проживание в гостинице и посещение локаций.
- Дополнительно оплачиваются обеды и ужины.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт Аэропорт — Гостиница — Аэропорт
- Завтрак
- Гостевые домики или гостиница
- Услуги гида
- Входные билеты на локациях
- Что не входит
- Личные расходы
- Обед и Ужин
- Прогулки на катерах
- Джиппинг
- Место начала и завершения?
- Аэропорт
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
- Важная информация
- Позвоните мне пожалуйста +7 928 049 48 24
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Выездные
Многодневные туры
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