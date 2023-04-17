Отдых от вашей обыденной жизни в горным Дагестане

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Экскурсия начинается на равнине и плавно переходит к горному Дагестану. За шесть дней в Дагестане можно погрузиться и изучить культуру много национального Дагестана. Горы и живописные пейзажи не оставят равнодушным ни одного человека который побывает тут.
Отдых от вашей обыденной жизни в горным Дагестане
Отдых от вашей обыденной жизни в горным Дагестане
Отдых от вашей обыденной жизни в горным Дагестане
Отдых от вашей обыденной жизни в горным Дагестане
Отдых от вашей обыденной жизни в горным Дагестане
Отдых от вашей обыденной жизни в горным Дагестане
Ближайшие даты:
17
апр
24
апр
1
мая
8
мая
15
мая
22
мая
29
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Сулакский каньон
  • Хунзах
  • Кахиб Гоор
  • Гуниб
  • Гамсутль
  • Дербент
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • Посещение Сулакского каньона.
  • Увидите множество ГЭС.
  • Хунзах.
  • Кахиб Гоор.
  • Гуниб.
  • Гамсутль.
  • Прогулка по городу Дербент.

Важно знать:

  • В стоимость включены трансфер, завтраки, проживание в гостинице и посещение локаций.
  • Дополнительно оплачиваются обеды и ужины.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт Аэропорт — Гостиница — Аэропорт
  • Завтрак
  • Гостевые домики или гостиница
  • Услуги гида
  • Входные билеты на локациях
Что не входит
  • Личные расходы
  • Обед и Ужин
  • Прогулки на катерах
  • Джиппинг
Место начала и завершения?
Аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Позвоните мне пожалуйста +7 928 049 48 24
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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