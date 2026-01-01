-
Тропа ледников: высоты Богосского хребта и дикие реки Дагестана
Начало: Махачкала
95 000 ₽
100 000 ₽ за всё до 4 чел.
Сокровища Южного Дагестана: путешествие «всё включено» по знаковым локациям с мастер-классами
Исследовать Дербент, погулять по Самурскому лесу и посетить ювелирный центр республики
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00
1 апр в 10:00
8 апр в 10:00
41 000 ₽ за человека
«Всё включено» в Дагестане: джип-тур по самым известным природным локациям и Дербент
Увидеть бархан Сарыкум, посетить заброшенное село Гамсутль и побывать на Языке Тролля
Начало: Махачкала, проспект Али-Гаджи Акушинского, 130, 9:...
11 фев в 09:00
22 фев в 09:00
38 000 ₽ за человека
За впечатлениями - в Дагестан: главные локации, гастрономия и фотосессия в костюмах
Посетить Гамсутль и Хунзахское плато, погулять по Каменной чаше, заглянуть на обед к местным
Начало: Аэропорт Махачкалы, 7:00
2 мар в 07:00
9 мар в 07:00
34 900 ₽ за человека
