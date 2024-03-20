Топ-локаций Дагестана: едем в горы на выходные
Индивидуальный тур в Махачкале

Топ-локаций Дагестана

Джип-тур — яркое погружение в историю, самобытную культуру и природу страны гор.

Вас ждет легендарный Гуниб, яркий Чох, памятники природы — Карадахская теснина, подземный водопад и много-много интересного.

Вы получите настоящий заряд бодрости и положительных эмоций, отправившись в горы Дагестана на выходные.
Топ-локаций Дагестана: едем в горы на выходные
Топ-локаций Дагестана: едем в горы на выходные
Топ-локаций Дагестана: едем в горы на выходные
Ближайшие даты:
21
мар
22
мар
23
мар
24
мар
25
мар
26
мар
27
мар
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Бархан Сарыкум
  • Сулакский каньон
  • Ирганайское водохранилище
  • Гуниб
  • Салтинский водопад
  • Карадахская теснина
  • Заброшенные аулы Гоор и Кахиб

Описание

Что вас ожидает: Величие гор и древность истории Погрузитесь в мир величия природы и древности истории, встретившись с потрясающими видами и памятниками прошлого, отправившись в горы на выходные. Ощутите мощь и великолепие природных ландшафтов, пересекая Карадахскую теснину и наслаждаясь уникальными подземными водопадами. Каждый шаг пронизан историей, и вы окунетесь в древние времена, обнаруживая тайны и символы прошлого, которые до сих пор оставляют безмолвными путешественников. Заряд бодрости и эмоций Этот тур принесет вам настоящий заряд бодрости и положительных эмоций. От увлекательной езды по пересеченной местности до встречи с потрясающими природными памятниками, каждый день будет наполнен волнением и восторгом. Почувствуйте себя живыми и свободными, погрузившись в это захватывающее путешествие. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Питание
  • Алкоголь и сувениры по желанию
Место начала и завершения?
Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

ИндивидуальныеДжиппингПрирода и пейзажиГорыНа выходныеДагестанВыездныеМногодневные туры3-дневные турыБархан СарыкумПопулярные местаСело ГоорКарадахская теснинаСалтинский водопадСело ГунибИрганайское водохранилищеСулакский каньон с прогулкой на катереВодные развлеченияТуры из Махачкалы

Похожие туры из Махачкалы

Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»
Авторский тур
2 дня 10 часов
1 отзыв
Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»
Только после бронирования
23 500 за человека
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Погулять по руинам селения-призрака и прокатиться на катере по Сулакскому каньону
Аэропорт Махачкалы
22 мар
1 апр
5 апр
12 апр
2800023 800 за всё до 10 чел.
По знаковым локациям Дагестана и Чечни на машине в мини-группе
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
По знаковым локациям Дагестана и Чечни на машине в мини-группе
Пощекотать «Язык Тролля», пройтись по улочкам Гуниба и удивиться грандиозности чеченской архитектуры
Махачкала, время - по договорённости
23 мар
30 мар
20 апр
27 апр
47 500 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХорошоТам