Топ-локаций Дагестана
Джип-тур — яркое погружение в историю, самобытную культуру и природу страны гор.
Вас ждет легендарный Гуниб, яркий Чох, памятники природы — Карадахская теснина, подземный водопад и много-много интересного.
Вы получите настоящий заряд бодрости и положительных эмоций, отправившись в горы Дагестана на выходные.
Вас ждет легендарный Гуниб, яркий Чох, памятники природы — Карадахская теснина, подземный водопад и много-много интересного.
Вы получите настоящий заряд бодрости и положительных эмоций, отправившись в горы Дагестана на выходные.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Бархан Сарыкум
- Сулакский каньон
- Ирганайское водохранилище
- Гуниб
- Салтинский водопад
- Карадахская теснина
- Заброшенные аулы Гоор и Кахиб
Описание
Что вас ожидает: Величие гор и древность истории Погрузитесь в мир величия природы и древности истории, встретившись с потрясающими видами и памятниками прошлого, отправившись в горы на выходные. Ощутите мощь и великолепие природных ландшафтов, пересекая Карадахскую теснину и наслаждаясь уникальными подземными водопадами. Каждый шаг пронизан историей, и вы окунетесь в древние времена, обнаруживая тайны и символы прошлого, которые до сих пор оставляют безмолвными путешественников. Заряд бодрости и эмоций Этот тур принесет вам настоящий заряд бодрости и положительных эмоций. От увлекательной езды по пересеченной местности до встречи с потрясающими природными памятниками, каждый день будет наполнен волнением и восторгом. Почувствуйте себя живыми и свободными, погрузившись в это захватывающее путешествие. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Питание
- Алкоголь и сувениры по желанию
- Место начала и завершения?
- Махачкала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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