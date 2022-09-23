Встречаем группу в аэропорту Уйташ г. Махачкала (до 12:00 мск) и выдвигаемся в сторону Сулакского каньона.
Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище.
Там вы начнете с упоением наполнять ваш фотоальбом, посвященный Дагестану, множеством красивых видов нетронутой природы.
После это мы поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота в самой высокой точке 1920 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана Сулакского каньона.
Покатаемся на быстроходных катерах.
Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба».
После небольшого отдыха отправляемся осматривать Бархан Сарыкум, удивительный и самый крупный в Европе песчаный бархан.
Именно здесь снимался легендарный фильм «Белое солнце пустыни».
Трансфер в Махачкалу.
Размещение в отеле.
Завтрак в отеле.
Далее направляемся через Гимринский тоннель (самый длинный в России, 4303м!) и красивейшее Ирганайское водохранилище изучать Каньон Цолотль, который буквально раскалывает Хунзахское плато пополам
В каньон низвергаются два водопада, образуемые реками Тобот и Итлятляр.
После посетим плато Матлас, которое располагается на высоте 1 800 метров над уровнем моря и знаменитую Матласскую каменную чашу – уникальное, фантастическое по красоте и энергетике место.
Пообедаем в горахи отправимся на равнину, в Дербент.
Размещение в отеле.
Ночевка.
Утро начнется с завтрака в ресторане отеля.
Далее переезд на экскурсию в Цитадель Нарын-Кала и полное погружение в захватывающую историю крепости.
По окончании – прогулка по улочкам Старого города (магалам).
Вы увидите Древнюю Джума-Мечеть (недавно внесенную в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО), комплекс Девичьи Бани.
По окончании экскурсии великолепный национальный обед в ресторане «Шелковый Путь» с панорамным видом на Дербент.
После обеда трансфер в аэропорт Махачкалы.
Вылет домой (после 18:00).
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Цена
|Стандартный двухместный номер (две кровати)
|Взрослый на основном месте
|31 000
|Ребёнок 5—8 лет на основном месте
|28 200
|Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте
|22 900
|Ребёнок 9—16 лет на основном месте
|31 000
|Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте
|27 000
|Стандартный двухместный номер с большой кроватью
|Взрослый на основном месте
|31 000
|Одноместное размещение
|36 000
|Ребёнок 5—8 лет на основном месте
|28 200
|Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте
|22 900
|Ребёнок 9—16 лет на основном месте
|31 000
|Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте
|27 000
|Одноместный номер с большой кроватью
|Взрослый на основном месте
|36 000
|Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте
|22 900
|Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте
|27 000
Размещение стандарт:
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Можно забронировать дополнительную ночь до или после начала тура – 5 000 руб.
Гостиничный комплекс "Алые Паруса" расположился на берегу Каспийского моря. Под одной крышей ресторан, кофейня, кальянная, гостиничные номера, конференц-зал и медицинский центр. На заднем дворе — мангальная зона, где жарят шашлыки на открытом огне. Все гости могут оставить машину на бесплатной парковке.
Гостиница «Океан» с баром расположена рядом с пляжем в городе Избербаш. В отеле работает ресторан, круглосуточная стойка регистрации и детский клуб. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. В отеле можно забронировать семейные номера.
Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.
В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.
Расстояние до международного аэропорта Уйташ составляет 33 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Гостиничный комплекс «Европа» находится всего в 15 минутах ходьбы от центра города Дербент. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и магазины на территории отеля. Бесплатный WiFi работает на всей территории. Услуги парковщика предоставляются бесплатно.
Каждый номер гостиничного комплекса «Европа» располагает телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменным столом и холодильником. Среди прочих удобств — халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Все номера оснащены кондиционерами.
По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол». В ресторане подают блюда европейской и кавказской кухни, а специальные пожелания по диетическому питанию могут быть выполнены по предварительному запросу.
Предоставляются услуги по продаже билетов. Кроме того, в гостиничном комплексе работает экскурсионное бюро и пункт обмена валюты.
Гостиничный комплекс «Европа» находится в 1,4 км от набережной и пляжа. Доарабская крепость в нагорной части Дербента Нарын-Кала находится в 15 минутах езды на автомобиле.
Бизнес отель «Сарыкум»
Единственный сертифицированный четырехзвёздочный отель в Республике Дагестан.
54 номера оснащенные в полном соответствии с современными стандартами эргономики и дизайна в сфере гостеприимства, SPA-центр общей площадью более 500 квадратных метров с 18-метровым бассейном. Уютный ресторан с авторским меню от шеф-повара, кафе-бар с богатой картой горячих и освежающих напитков, барбекю на свежем воздухе.
Обслуживание круглосуточный room-service, химчистка и прачечная, аренда автомобиля, услуги личного водителя и референта.
А также молельная комната, магазин сувениров и наше искреннее радушие.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.