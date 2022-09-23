Выходные в Дагестане

В этой программе оптимально собраны самые яркие по впечатлениям места Дагестана. Тур насыщенный, но не утомительный

3.7
3 отзыва
В этой программе оптимально собраны самые яркие по впечатлениям места Дагестана. Тур насыщенный, но не утомительный.

Вы побываете на Сулакском каньоне, увидите красоту Каспийского моря и прогуляетесь по древнему городу Дербенту.
Выходные в Дагестане
Выходные в Дагестане
Выходные в Дагестане
Выходные в Дагестане
Выходные в Дагестане
Выходные в Дагестане
Выходные в Дагестане
Выходные в Дагестане
Выходные в Дагестане
Выходные в Дагестане
Выходные в Дагестане
Выходные в Дагестане
Выходные в Дагестане
Выходные в Дагестане
Выходные в Дагестане
Выходные в Дагестане
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Водопад Тобот
Водопад Тобот
Восхитимся красотой и величием одного из самых известных водопадов Дагестана
Матласская каменная чаща
Матласская каменная чаща
Посетим уникальное, фантастическое по красоте и энергетике место
Прогулка на катере
Прогулка на катере
При желании с ветерком прокатимся по водам Сулакского каньона
Бархан Сарыкум
Бархан Сарыкум
Побываем на самом крупном в Европе песчаном бархане
Древний Дербент
Древний Дербент
Прогуляемся по улочкам Старого города и познакомимся со всеми самыми интересными местами Дербента

Программа тура по дням

1 день

Встреча, Сулакский каньон и Бархан Сарыкум

Встречаем группу в аэропорту Уйташ г. Махачкала (до 12:00 мск) и выдвигаемся в сторону Сулакского каньона.

Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище.

Там вы начнете с упоением наполнять ваш фотоальбом, посвященный Дагестану, множеством красивых видов нетронутой природы.

После это мы поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота в самой высокой точке 1920 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана Сулакского каньона.

Покатаемся на быстроходных катерах.

Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба».

После небольшого отдыха отправляемся осматривать Бархан Сарыкум, удивительный и самый крупный в Европе песчаный бархан.

Именно здесь снимался легендарный фильм «Белое солнце пустыни».

Трансфер в Махачкалу.

Размещение в отеле.

Встреча, Сулакский каньон и Бархан СарыкумВстреча, Сулакский каньон и Бархан СарыкумВстреча, Сулакский каньон и Бархан СарыкумВстреча, Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
2 день

Водопад Тобот и Матласская чаша

Завтрак в отеле.

Далее направляемся через Гимринский тоннель (самый длинный в России, 4303м!) и красивейшее Ирганайское водохранилище изучать Каньон Цолотль, который буквально раскалывает Хунзахское плато пополам

В каньон низвергаются два водопада, образуемые реками Тобот и Итлятляр.

После посетим плато Матлас, которое располагается на высоте 1 800 метров над уровнем моря и знаменитую Матласскую каменную чашу – уникальное, фантастическое по красоте и энергетике место.

Пообедаем в горахи отправимся на равнину, в Дербент.

Размещение в отеле.

Ночевка.

Водопад Тобот и Матласская чашаВодопад Тобот и Матласская чашаВодопад Тобот и Матласская чашаВодопад Тобот и Матласская чаша
3 день

Дербент, отъезд

Утро начнется с завтрака в ресторане отеля.

Далее переезд на экскурсию в Цитадель Нарын-Кала и полное погружение в захватывающую историю крепости.

По окончании – прогулка по улочкам Старого города (магалам).

Вы увидите Древнюю Джума-Мечеть (недавно внесенную в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО), комплекс Девичьи Бани.

По окончании экскурсии великолепный национальный обед в ресторане «Шелковый Путь» с панорамным видом на Дербент.

После обеда трансфер в аэропорт Махачкалы.

Вылет домой (после 18:00).

Дербент, отъездДербент, отъездДербент, отъездДербент, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеЦена
Стандартный двухместный номер (две кровати)
Взрослый на основном месте31 000
Ребёнок 5—8 лет на основном месте28 200
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте22 900
Ребёнок 9—16 лет на основном месте31 000
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте27 000
Стандартный двухместный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте31 000
Одноместное размещение36 000
Ребёнок 5—8 лет на основном месте28 200
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте22 900
Ребёнок 9—16 лет на основном месте31 000
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте27 000
Одноместный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте36 000
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте22 900
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте27 000

Размещение стандарт:

  • в Дербенте – 1000 и 1 ночь у моря, Изумруд, Европа (или аналогичные 3*);
  • в Махачкале – Петровск, Алеон, Сарыкум (или аналогичные 3*).

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Можно забронировать дополнительную ночь до или после начала тура – 5 000 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Алые Паруса»

2 ночи

Гостиничный комплекс "Алые Паруса" расположился на берегу Каспийского моря. Под одной крышей ресторан, кофейня, кальянная, гостиничные номера, конференц-зал и медицинский центр. На заднем дворе — мангальная зона, где жарят шашлыки на открытом огне. Все гости могут оставить машину на бесплатной парковке.

Гостиница «Алые Паруса»Гостиница «Алые Паруса»Гостиница «Алые Паруса»Гостиница «Алые Паруса»Гостиница «Алые Паруса»Гостиница «Алые Паруса»Гостиница «Алые Паруса»Гостиница «Алые Паруса»Гостиница «Алые Паруса»Гостиница «Алые Паруса»Гостиница «Алые Паруса»

Гостиница «Океан»

2 ночи

Гостиница «Океан» с баром расположена рядом с пляжем в городе Избербаш. В отеле работает ресторан, круглосуточная стойка регистрации и детский клуб. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. В отеле можно забронировать семейные номера.

Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.

В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.

Расстояние до международного аэропорта Уйташ составляет 33 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

Гостиничный комплекс «Европа»

2 ночи

Гостиничный комплекс «Европа» находится всего в 15 минутах ходьбы от центра города Дербент. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и магазины на территории отеля. Бесплатный WiFi работает на всей территории. Услуги парковщика предоставляются бесплатно.

Каждый номер гостиничного комплекса «Европа» располагает телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменным столом и холодильником. Среди прочих удобств — халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Все номера оснащены кондиционерами.

По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол». В ресторане подают блюда европейской и кавказской кухни, а специальные пожелания по диетическому питанию могут быть выполнены по предварительному запросу.

Предоставляются услуги по продаже билетов. Кроме того, в гостиничном комплексе работает экскурсионное бюро и пункт обмена валюты.

Гостиничный комплекс «Европа» находится в 1,4 км от набережной и пляжа. Доарабская крепость в нагорной части Дербента Нарын-Кала находится в 15 минутах езды на автомобиле.

Гостиничный комплекс «Европа»Гостиничный комплекс «Европа»Гостиничный комплекс «Европа»

Бизнес отель «Сарыкум»

2 ночи

Бизнес отель «Сарыкум»

Единственный сертифицированный четырехзвёздочный отель в Республике Дагестан.

54 номера оснащенные в полном соответствии с современными стандартами эргономики и дизайна в сфере гостеприимства, SPA-центр общей площадью более 500 квадратных метров с 18-метровым бассейном. Уютный ресторан с авторским меню от шеф-повара, кафе-бар с богатой картой горячих и освежающих напитков, барбекю на свежем воздухе.

Обслуживание круглосуточный room-service, химчистка и прачечная, аренда автомобиля, услуги личного водителя и референта.

А также молельная комната, магазин сувениров и наше искреннее радушие.

Бизнес отель «Сарыкум»Бизнес отель «Сарыкум»Бизнес отель «Сарыкум»Бизнес отель «Сарыкум»Бизнес отель «Сарыкум»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (завтраки)
  • Трансферы
  • Экскурсионная программа на три дня
Что не входит
  • Ави- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды и ужины)
  • Входные билеты в музеи
  • Прогулка на катере
  • Услуги, не описанные в программе
  • Страховка
  • Индивидуальный трансфер – 1900 руб
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
Н
23 сен 2022
Очень насыщенная программа тура. Очень длительные переезды от одной локации до другой, из за этого в некоторых местах нам давали по 15-20 минут свободного времени.
Тур можно смело назвать "Дагестан из окна автобуса"
Природа красивая, но насладиться ей не получилось в полной мере, т к все время куда-то опаздывали.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Наталья, здравствуйте! Спасибо за обратную связь. Сожалеем, что поездка вас разочаровала. Нам важно, чтобы у туристов оставались только положительные впечатления от путешествий с «Большой Страной», поэтому мы проведем проверку по вашим замечаниям и разберемся в ситуации.

В качестве извинений предоставляем персональную скидку 3% на любой тур на нашем сайте. Надеемся, что в будущем вы снова выберете «Большую Страну» для организации путешествия по России, — обещаем, что в этот раз отпуск получится именно таким, как вы ожидали.
Е
22 сен 2022
Была в 3х дневном туре по Дагестану в сентябре. В восторге! Самое лучшее, ценное и неповторимое это люди и красота природы, особенно Горы!!!!! В горах понимаешь почему Дагестанцы живут меж собой дружно, все народности и почему люди в Дагестане свободолюбивы! В горах чуаствуешь этот воздух Свободы!!!!
Спасибо огромное организаторам, а также нашему экскуроводу Самиру, водителю Мураду и великолепному экскурсоводу по Дербенту Назиру.
Большое спасибо за 3 счастливых дня!
Конечно не могу не сказать, как мне повезло с нашей группой! Спасибо Вам всем за встречу на Дагестанской земле: Елена, Дарья, Вика, Андрей и Наталья!
До новых встреч!!!
К
22 авг 2022
Очень насыщенный, отличный тур!

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