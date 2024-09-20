Встречаемся в аэропорту Махачкалы и едем в село Микрах, раскинувшееся на берегу реки в ущелье между тремя горными вершинами. После размещения в номерах на туристической базе отправляемся в село Ахты, основанное в далёком 6 веке. Здесь царят атмосфера древности и неповторимый восточный колорит.

Мы пройдёмся по улочкам, пропитанным многовековой историей, осмотрим целебные термальные источники, серные бани. Изюминка этих мест — арочные мосты: по легенде, первый из них построили бельгийский и итальянский инженеры в 1915 году, а местный зодчий решил доказать, что дагестанские умельцы могут ничуть не хуже, и возвёл вторую конструкцию, не уступающую иностранной в величии и красоте. А ещё в Микрахе вручную ткут знаменитые лезгинские ковры, о которых идёт слава даже за границей.

После прогулки вернёмся на базу. Вы сможете искупаться в бассейне, попариться в бане, приготовить шашлык и поужинать в уличных беседках.