Отправляемся в Южный Дагестан, чтобы бродить по неизведанным местам, знакомиться с бытом и традициями лезгинов и погружаться в культуру гостеприимного и гордого народа.
Вы побываете в самом высокогорном селении Европы, увидите священную для мусульман вершину Шалбуздаг и попробуете блюда национальной кухни.
Описание тура
Организационные детали
Вам понадобятся: головной убор (платок или кепка), тёплая одежда, портативное зарядное устройство, аптечка, удобная обувь для треккинга, крем от загара, наличные и бутылка для воды.
Проживание. На туристической базе «Дубовая роща» в селе Микрах, 2-местные номера с удобствами. На территории есть сауна, бассейн, зона барбекю и кафе.
*Фото турбазы взяты с сайта bronevik.com.
Питание. В программу включено 3-разовое питание.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус.
Дети. Только 18+.
Связь и интернет. На турбазе хорошо ловит МТС и Мегафон — при поездке в горы на части маршрута связи не будет.
Уровень сложности. 4 из 10 баллов. Маршрут несложный и доступен для людей без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам и нахождению на высокогорье.
Программа тура по дням
Прогулка по селу Ахты
Встречаемся в аэропорту Махачкалы и едем в село Микрах, раскинувшееся на берегу реки в ущелье между тремя горными вершинами. После размещения в номерах на туристической базе отправляемся в село Ахты, основанное в далёком 6 веке. Здесь царят атмосфера древности и неповторимый восточный колорит.
Мы пройдёмся по улочкам, пропитанным многовековой историей, осмотрим целебные термальные источники, серные бани. Изюминка этих мест — арочные мосты: по легенде, первый из них построили бельгийский и итальянский инженеры в 1915 году, а местный зодчий решил доказать, что дагестанские умельцы могут ничуть не хуже, и возвёл вторую конструкцию, не уступающую иностранной в величии и красоте. А ещё в Микрахе вручную ткут знаменитые лезгинские ковры, о которых идёт слава даже за границей.
После прогулки вернёмся на базу. Вы сможете искупаться в бассейне, попариться в бане, приготовить шашлык и поужинать в уличных беседках.
Визит в село Куруш
Сегодня едем в самое высокогорное поселение Европы на склонах священной для мусульман горы Шалбуздаг. Это село Куруш, которое расположилось на высоте 2500 м в окружении живописных вершин Ерыдаг и Базардюзю, возвышающихся над аулом. По пути будем любоваться головокружительными пейзажами дагестанского высокогорья.
По прибытии вы познакомитесь с древними традициями и обычаями, которые до сих пор чтят жители Куруша. Вы узнаете, как лезгины на такой высоте организовывают свой быт, заготавливают кизяк для обогрева домов и гоняют скот на зимние пастбища. А ещё выясните, зачем весной они лазают по ритуальным земляным норам во время весеннего праздника Яран Сувар.
Вечером — трансфер в аэропорт. На этом наше небольшое приключение в Южном Дагестане завершено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|18 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3-разовое питание
- Трансферы по программе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в Махачкалу и обратно
- Трансферы вне программы