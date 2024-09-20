Выходные в Дагестане: поездка с восточным колоритом

Насладиться кавказской кухней, прогуляться по древним селениям и влюбиться в «Страну гор»
Проведём уикенд вдали от городского шума и цивилизации, любуясь заснеженными хребтами и отдыхая душой и телом наедине с природой.

Отправляемся в Южный Дагестан, чтобы бродить по неизведанным местам, знакомиться с бытом и традициями лезгинов и погружаться в культуру гостеприимного и гордого народа.

Вы побываете в самом высокогорном селении Европы, увидите священную для мусульман вершину Шалбуздаг и попробуете блюда национальной кухни.
5
1 отзыв
Выходные в Дагестане: поездка с восточным колоритом
Выходные в Дагестане: поездка с восточным колоритом
Выходные в Дагестане: поездка с восточным колоритом
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Вам понадобятся: головной убор (платок или кепка), тёплая одежда, портативное зарядное устройство, аптечка, удобная обувь для треккинга, крем от загара, наличные и бутылка для воды.

Проживание. На туристической базе «Дубовая роща» в селе Микрах, 2-местные номера с удобствами. На территории есть сауна, бассейн, зона барбекю и кафе.

*Фото турбазы взяты с сайта bronevik.com.

Питание. В программу включено 3-разовое питание.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус.

Дети. Только 18+.

Связь и интернет. На турбазе хорошо ловит МТС и Мегафон — при поездке в горы на части маршрута связи не будет.

Уровень сложности. 4 из 10 баллов. Маршрут несложный и доступен для людей без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам и нахождению на высокогорье.

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Программа тура по дням

1 день

Прогулка по селу Ахты

Встречаемся в аэропорту Махачкалы и едем в село Микрах, раскинувшееся на берегу реки в ущелье между тремя горными вершинами. После размещения в номерах на туристической базе отправляемся в село Ахты, основанное в далёком 6 веке. Здесь царят атмосфера древности и неповторимый восточный колорит.

Мы пройдёмся по улочкам, пропитанным многовековой историей, осмотрим целебные термальные источники, серные бани. Изюминка этих мест — арочные мосты: по легенде, первый из них построили бельгийский и итальянский инженеры в 1915 году, а местный зодчий решил доказать, что дагестанские умельцы могут ничуть не хуже, и возвёл вторую конструкцию, не уступающую иностранной в величии и красоте. А ещё в Микрахе вручную ткут знаменитые лезгинские ковры, о которых идёт слава даже за границей.

После прогулки вернёмся на базу. Вы сможете искупаться в бассейне, попариться в бане, приготовить шашлык и поужинать в уличных беседках.

Прогулка по селу АхтыПрогулка по селу АхтыПрогулка по селу АхтыПрогулка по селу АхтыПрогулка по селу АхтыПрогулка по селу АхтыПрогулка по селу АхтыПрогулка по селу АхтыПрогулка по селу АхтыПрогулка по селу Ахты
2 день

Визит в село Куруш

Сегодня едем в самое высокогорное поселение Европы на склонах священной для мусульман горы Шалбуздаг. Это село Куруш, которое расположилось на высоте 2500 м в окружении живописных вершин Ерыдаг и Базардюзю, возвышающихся над аулом. По пути будем любоваться головокружительными пейзажами дагестанского высокогорья.

По прибытии вы познакомитесь с древними традициями и обычаями, которые до сих пор чтят жители Куруша. Вы узнаете, как лезгины на такой высоте организовывают свой быт, заготавливают кизяк для обогрева домов и гоняют скот на зимние пастбища. А ещё выясните, зачем весной они лазают по ритуальным земляным норам во время весеннего праздника Яран Сувар.

Вечером — трансфер в аэропорт. На этом наше небольшое приключение в Южном Дагестане завершено.

Визит в село КурушВизит в село КурушВизит в село КурушВизит в село Куруш

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет18 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3-разовое питание
  • Трансферы по программе
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты в Махачкалу и обратно
  • Трансферы вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, утро, точное время зависит от вашего рейса
Завершение: Аэропорт Махачкалы, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
20 сен 2024
Спасибо за возможность увидеть села Ахты и высокогорный Куруш, побывать в прекрасном Ахтынском краеведческом музее. Очень повезло, что экскурсию проводил директор музея.

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