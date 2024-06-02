Водопад Тобот – туры в Махачкале

Найдено 16 туров в категории «Водопад Тобот» в Махачкале, цены от 16 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горный Дагестан вместе с местным жителем
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
32 отзыва
Горный Дагестан вместе с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Дагестана с местным жителем. Живописные маршруты, Сулакский каньон, подвесной мост и крепость Нарын-Кала ждут вас
Начало: Махачкала, время - по договорённости. Рекомендуем ...
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
29 990 за человека
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
34 отзыва
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
Уникальный тур по Дагестану: Сулакский каньон, Дербент, горные аулы. Всё включено: проживание, питание, экскурсии. Забронируйте своё приключение
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договоренн...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
39 000 за человека
Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
32 отзыва
Трёхдневный джип-тур по Дагестану с захватывающими видами
Три дня насыщенных приключений по живописным местам Дагестана. Каньоны, водопады, древние аулы и головокружительные виды ждут вас
Начало: Махачкала
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 500 за человека
Автотур по топовым местам Дагестана
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
39 отзывов
Автотур по топовым местам Дагестана: Сулакский каньон, Гамсутль, Чох, Тобот
Путешествие по Дагестану на автомобиле с посещением Сулакского каньона, древних аулов Гамсутль и Чох, водопада Тобот и Салтинской теснины
Начало: Махачкала
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
25 000 за человека
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
29 отзывов
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
Прокатиться на катере по Сулакскому каньону и исследовать древние горные аулы
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, 09:00-11:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
22 000 за человека
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
Надышаться горным воздухом, увидеть подземный водопад и подняться в аул-призрак
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, выезд в 08:0...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2800023 800 за человека
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
Влюбиться в горы, попробовать знаменитый урбеч и посмотреть на Гуниб глазами Айвазовского
Начало: Махачкала, улица Джамалутдина Атаева, 2д, кофейня ...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
25 550 за человека
Самые известные места Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Самые известные места Дагестана
Побродить по улочкам древних сёл и городов, восхититься видами гор и водоёмов
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00-11:00
19 июня в 08:00
17 июля в 08:00
65 000 за человека
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
11 отзывов
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
Увидеть слияние рек, пройтись по залам скалистого замка и спуститься к подземному водопаду
Начало: Махачкала, место вашего размещения или аэропорт, д...
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
22 000 за человека
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
Подняться в горы, спуститься к подземному водопаду и насладиться видами знаменитых мест республики
Начало: Махачкала или Каспийск, время - по договорённости
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 500 за человека
Выходные в Дагестане
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные в Дагестане
Начало: Г. Махачкала
12 июля в 10:00
9 авг в 10:00
от 30 600 за человека
Горы, море и древняя история Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Горы, море и древняя история Дагестана
Полюбоваться 70-метровым водопадом и исследовать высокогорные аулы
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
79 900 за человека
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
7 дней
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Прокатиться на катере по водам Сулакского каньона, взойти на бархан Сарыкум и увидеть аул-призрак
Начало: Аэропорт Махачкала, время зависит от времени вашег...
18 июня в 08:00
2 июля в 08:00
57 000 за человека
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Увидеть все значимые локации региона, закупиться на рынке в Дербенте и пройтись босиком по бархану
Начало: Ж. - д. вокзал Махачкалы, 08:00
1 сен в 08:00
8 сен в 08:00
53 000 за человека
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
Погулять по улочкам города-призрака, увидеть Сулак с воды и с высоты и найти водопад в пещере
Начало: Махачкала, время и место по договорённости
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
60 000 за всё до 2 чел.
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
Увидеть, как готовят урбеч, заглянуть на обед к местным и посидеть на Языке Тролля
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00. Если вас необходимо заб...
14 июня в 11:00
21 июня в 11:00
29 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лада
    2 июня 2024
    Горный Дагестан вместе с местным жителем
    Путешествовали по Дагестану на майские праздники. Выбрали тур с наибольшим количеством локаций и, чтобы самим не ездить по горным дорогам,
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    а отдыхать и наслаждаться видами. Понравилось все! Организация тура, программа, размещение, трансфер – все было великолепно. Очень яркая, увлекательная поездка, организованная Арсеном. Было интересно и комфортно. Все договоренности были соблюдены. Вежливость и профессионализм на высшем уровне. Эрудиция, грамотная речь. На протяжении всего пути Арсен рассказывал и отвечал на любые вопросы. Мы получили огромнейшее количество информации, было интересно и познавательно. Очень хорошая атмосфера в пути. Провели насыщенно время. Дагестан покорил своим гостеприимством и неповторимой красотой! Тур просто чудесен! Рекомендуем!!! Лада и Яна

    Путешествовали по Дагестану на майские праздники. Выбрали тур с наибольшим количеством локаций и, чтобы самим неПутешествовали по Дагестану на майские праздники. Выбрали тур с наибольшим количеством локаций и, чтобы самим не
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Горный Дагестан вместе с местным жителем
    Я влюбилась в Дагестан ❤️ Давно мечтала там побывать. Собравшись нашей чумовой компанией, выбрали этот тур. И нисколько не пожалели.
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    Завораживающая красота, эмоции через край. Тур суперский 🤩 Удобное расположение отеля, прямо в горах. Каждый день новые локации и невероятная красота. Очень вкусная местная кухня и доброжелательные люди. Огромное спасибо, нашему гиду Шамилю, ты лучший ✌️Показал всю красоту Дагестана, посвятил в историю своего народа и всё это на лайте и с юмором. Отдельное спасибо за вкусный кофе ☺️ Однозначно будем советовать ваш тур друзьям и знакомым. И сами ещё вернёмся на тур 2.0 🔥 Арсен и Шамиль желаем вам успехов и процветания!

  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Знаменитые места Дагестана за 3 дня
    Содержательная экскурсия. Много чего успели посмотреть за столь короткое время. Были там, куда большинство не возят. Очень душевное общение. Обязательно поедем ещё!
  • т
    татьяна
    25 мая 2024
    Горный Дагестан вместе с местным жителем
    Горный Дагестан! Восторг! Эмоции через край! Тур- сумасшедший! Очень люблю и много путешествую, со временем выработался определённый алгоритм выбора тура: 1. Группы
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    от 4 до 9 человек (очень экономит время" простоя"). 2. Транспорт (комфортное авто). 3. Местный гид и водитель (всегда знают свои дороги и маршруты лучше тебя, и корректируют в зависимости от погоды, особенно в горах). 4. Проживание в одном месте предпочтительнее, при его оптимальном расположении (опять же экономия времени, потраченного на переезды до локаций). 5. Комфорт номера(без перегибов, но горячая вода, душ, туалет в номере обязательно). 6. Красивые пейзажи вблизи гостиницы, люблю побродить одна рано утром и "позависать". 7. И чтоб остальные технические моменты(питание, входные билеты и т. д.) решали организаторы. 8. Дальше выбираешь тур и читаешь отзывы!!! Алгоритм мой удовлетворён в этом туре на 5+ из 5. А вот теперь песня! Про людей! Гид и организатор тура Арсен, наш персональный ангел- хранитель Шамиль- кладезь юмора, историй, знаний. Безграничные доброта и терпение, коммуникабельность. А помощь любому человеку вообще на генетическом уровне у горцев. Чувствуешь себя в абсолютной безопасности в суровом краю. Не люблю толпу, и даже на загруженных локациях Шамиль умудрялся или приехать пораньше или найти такую точку,где ты чувствовал себя свободно. А уж сколько персональных вау! остановок с неизменным кофе в турке и умопомрачительными нереальными пейзажами. А подаренные эмоции, адреналин, мозг просто зависал периодически. Ну и "вишенка" на торте - лезгинка в исполнении Шамиля под живой звук и невозможно мелодичные песни местных жителей на фоне гор и огней Гуниба в прощальный вечер в горах. Рекомендую именно эту команду всем путешественникам.

  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
    Отличная команда, отличный маршрут! Мы были с 2 маленькими детьми - все прошло отлично с учетом их потребностей, удовольствие и
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    впечатления получили все. Все очень четко, удобно и главное интересно и невероятно красиво. Локации - топовые. Ночевки - царские. Не раздумывая и не сомневаясь берите экскурсию, не пожалеете ни капли! Планируем в следующие приезды другие экскурсии только с этой чудесной командой! Спасибо за впечатления и за внимание к нашим пожеланиям🩷

  • М
    Мария
    22 мая 2024
    Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
    Всем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбились в Дагестан❤️ огромную роль
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    в этом сыграл наш гид - Магомед! Если в Дагестан, то только к нему! Тактичный, пунктуальный, интересный, гостеприимный, внимательный к мелочам, время с ним пролетело незаметно, мы постоянно шутили, много смеялись, он нам рассказывал интересные исторические факты о Республике, из своей жизни разные моменты, про культуру, обычаи, быт народа и т. д. У нас сложилось 100% впечатление, что он любит свою работу и гостей, которые приезжают. Это чувствуется сразу. Ох сколько мы задавали глупых вопросов🙈, абсолютно адекватно и интересно отвечал, понимая, что мы из другого региона и нам всё в новинку! Потрясающий Магомед и его семья❤️ Желаем только процветания и большого здоровья! Мы обязательно приедем вновь, такая любовь уже навсегда! 😍

    Всем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбилисьВсем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбилисьВсем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбились
  • Г
    Георгий
    20 мая 2024
    Знаменитые места Дагестана за 3 дня
    Все очень понравилось и маршрут и прием, за достаточно короткое время удалось много мест посетить. Отдельно хочется отметить, что гид
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    провел по маршруту, на котором был минимум других туристов и за счет этого удалось сделать большое количество фотографий как своих, так и природы.

  • С
    Сергей
    17 мая 2024
    Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
    Прекрасный тур! Великолепие дагестанских гор поражает своим величием! Впечатления на всю жизнь. Перезагруз. Надеюсь приехать снова. Хорошая организация, заботливые гиды, которые знают все лучшие места. Рекомендую! Единственное, тем, кто панически боится высоты советую избегать прогулок по козьим тропам на краю скалы.
    Прекрасный тур! Великолепие дагестанских гор поражает своим величием! Впечатления на всю жизнь. Перезагруз. Надеюсь приехать сноваПрекрасный тур! Великолепие дагестанских гор поражает своим величием! Впечатления на всю жизнь. Перезагруз. Надеюсь приехать снова
  • И
    Ирина
    16 мая 2024
    Автотур по топовым местам Дагестана
    Мы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросы и нюансы предстоящей поездки.
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    Абдулла по нашей просьбе добавил четвертый день в тур, отвечал очень подробно на все вопросы, составил отличную программу. В назначенный день встретил нас и мы отправились в путь на очень комфортабельной машине. Первый день была поездка в Кубачи, где мы провели целый день и ночь в гостях у семьи даргинцев Юнуса и Изы. Спасибо, Абдулла, за знакомство с такими чудесными людьми. Мы увидели мастер - класс от хозяина дома в его мастерской, где он творит свои шедевры из серебра. Это очень впечатляющее зрелище, такая кропотливая ювелирная работа, изделия очень красивые! Вкусно пообедав мы отправились исследовать местность. В семье сохранили старую часть дома как музей, там жили бабушка и дедушка, остались вещи и бережно хранятся, чтобы была память… Хозяйка дома Иза провела нам небольшую экскурсию по этой части дома, где собрано очень много старинных вещей, мебели, предметов интерьера и быта. Это очень интересно и ценно! Потом мы гуляли по старой части аула Кубачи, по узким улочкам с Изой, увидели старые жилища местных жителей, встретили бабушек, которые сидели на площадке и вязали носки- так мило! Купила у бабушек носочки! Потом поднимались на гору, чтобы увидеть закат солнца, очень красивые места. А сюрприз на ужин в каминном зале выше всяких похвал, очень были впечатлены!!! Огромное спасибо за гостеприимство!!! Переночевав и позавтракав мы отправились дальше. Второй день нашего маршрута - путь на Сулакский каньон. Увидели смотровые площадки на Чиркейское водохранилище, основная была в Дубках, далее Миатлинская ГЭС, а после обеда нас ждала прогулка на катере по каньону. Мы сняли весь катер на двоих и чудесно с ветерком прокатились, очень красиво и живописно! Ночевали в придорожном семейном отеле Папаха, только построенном, в совершенно новых номерах. Хозяева отеля хорошие знакомые Абдуллы, поэтому прием был теплым и радушным, люди очень приятные. Номер уютный, просторный, все необходимое было (полотенца, шампунь,мыло, чайник, вода, телевизор и т. д), вытяжку в душе осталось добавить и вообще супер будет! Утром нам приготовили очень вкусный завтрак и самый вкусный капучино! Третий день - отправились покорять Горный Дагестан, проехав через Гимринский тоннель в Гимринское ущелье, посетили башню Шамиля, где Абдулла рассказывал нам исторические события,связанные с кавказской войной. В этот день мы увидели Каменную чашу, водопад Тобот, Теснинау, п Чох, Чохские трассы уже на закате были очень живописны. На ночлег Абдулла привез нас в чудесное местечко в селе Согратль, в гости к потомственному мельнику. Проехав по серпантину мы спустились в низину, с обоих сторон которую окружали горы, и попали в волшебное,наполненное любовью место- где живёт чудесная семья. Хозяйка Зарема и ее дочь встретили нас вкусным ужином и уютным ночлегом. Место это необыкновенное, гостевой домик стоит прямо около горной речки, она течет прямо под окнами, фантастика! Двор такой уютный, красиво ухоженный, с вечерней подсветкой просто сказка! Зарема очень приятная и заботливая хозяйка, а ещё и собеседник интересный, разговаривали весь вечер, узнали много интересного о местности,о жизни жителей, о их семье. А на утро хозяйка накормила вкусным завтраком, а Абдулла познакомил с мельником и мельницей. Нам показали процесс работы мельницы, которой 300 лет, мы увидели агрегат в работе- очень впечатляющее! Желаем всей семье удачи в их делах!!! А мы отправляемся в последний день нашего путешествия, нас ждёт Гамсутль и Салтинская теснина. Гамсутль в нашем путешествии - вишенка на торте!!! Абдулла Браво!!! Пока основная масса туристов ещё трясется в автобусах по горному серпантину по пути к Гамсутлю, чтобы изнывая от жары взбираться вверх до точки назначения - заброшенного аула… Мы, с утренней прохладой, под чутким руководством нашего Абдуллы и по дополнительной договоренности, садимся в джипп, и нас везут с ветерком на самую высокую точку горы. И начинается наш неспешный, СПУСК с горы по направлению к Гамсутлю. Какая красота горной природы открывается, не описать… Мы проходим несколько террас, каждая покрыта разными цветами: то ярко синими, то нежно- сереневыми, то желтыми… И вот, внизу открывается долгожданный таинственный Гамсутль. Ещё немного спуска по чуть крутой тропе и мы на месте!!! Пока аул пустой,мы его первые гости. Абдулла ведёт нас на верхнюю террасу, где когда-то жили местные жители, и накрывает колоритный чайный стол, заваривает чай… и мы, сидя на открытой веранде наслаждаемся чудесным напитком и невероятными горными панорамами. Про фотографии и видео сделанные во время этого маршрута наверное и говорить не стоит, их так много и они очень крутые. Абдулла- ты волшебник, а мы любим чудеса! Такой маневр со спуском к Гамсутлю - бомба! Далее вкусный обед, Салтинская теснина и возвращение в Махачкалу. Абдулла-спасибо тебе за эти незабываемые дни, за твою любовь к малой родине! Дагестан прекрасный край, мы обязательно вернёмся и продолжим исследовать его вместе с тобой! Ребята, приезжайте в Дагестан, берите в гиды Абдуллу, обязательно, он знает как и что показать, он познакомит вас с удивительными гостеприимными людьми и покажет всё самое интересное. С благодарностью, Коля и Ира!!!

    Мы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросы
  • А
    Александра
    15 мая 2024
    Знаменитые места Дагестана за 3 дня
    Все очень понравилось. Организация на высшем уровне, было очень приятно познакомиться. Люди давно занимаются данной деятельностью, что сказывается на впечатлениях
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    от поездки. Еда, проживание, маршруты выбрали именно такие, какие нужны были, все прошло настолько комфортно и впечатляюще, что хочется повторить еще раз)

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Водопад Тобот»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 16
  1. Горный Дагестан вместе с местным жителем
  2. От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
  3. Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
  4. Автотур по топовым местам Дагестана
  5. Знаменитые места Дагестана за 3 дня
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Водопад Тобот" можно забронировать 16 авторских туров от 16 500 до 79 900 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 187 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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