Выходные в Южном Дагестане
Хотите окунуться в совсем другой, незнакомый массовому туристу, мир Дагестана? Увидеть самый южный и древний город Дербент, а также самые высокие аулы Ахты и Куруш, побывать в которых удавалось не многим.
Приглашаем вас провести незабываемые выходные в Южном Дагестане — погрузиться в культуру и традиции высокогорных жителей и узнать, как организован их быт.
Приглашаем вас провести незабываемые выходные в Южном Дагестане — погрузиться в культуру и традиции высокогорных жителей и узнать, как организован их быт.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Крепость Нарын-кала
- Дербентская Джума-мечеть
- Девичьи бани
- Мультимедийный фонтан
- Аул Куруш
- Гора Ерыдаг
- Гора Базардюзо
- Гора Шалбуздаг
- Аул Фий
- Самурская долина
- Зрыхский водопад
- Ахтынские источники
Описание
Программа тура: День 1 • Встреча гостей в аэропорту или в отеле Махачкалы (11.00-12.00).
- Выезд в самый древний город России — Дербент.
- Обед, знакомство в национальном ресторане.
- Древняя крепость Нарын-кала. Одна из крупнейших в мире и самая старая из сохранившихся крепостей России.
- Дербентская Джума-мечеть. Считается самой старой мечетью России, внесена в реестр культурного наследия ЮНЕСКО.
- Девичьи бани. В настоящее время это музей культуры и быта древнего Дербента.
- Прогулка по старым улочкам города, улица Мамедбекова, Северная крепостная стена, где мы сможем прогуляться от старого города до моря.
- Улица Казем-Бека, улица «Счастливых людей». Новое красивое арт-пространство города.
- Новый самый большой мультимедийный фонтан в России.
- Заселение в отель, ужин, отдых. День 2 • Завтрак в гостинице.
- Путешествие в самый высокогорный населённый пункт в Европе, и самый Южный пункт России, — аул Куруш.
- Смотровая над Курушем, где мы увидим великолепный вид главного Кавказского хребта, высочайшие горы Дагестана Ерыдаг, Базардюзо, Шалбуздаг, Несендаг.
- Обед-пикник на природе с видами на снежные вершины.
- Едем в заброшенный аул Филя — музей под открытым небом. Тут же открывается прекрасный вид на Самурскую долину.
- Ужин в гостевом доме, отдых. День 3 • Завтрак в гостевом доме, сегодня нас ждёт лёгкий треккинг.
- Путешествие к Зрыхскому водопаду по руслу речки, обуваем удобную нескользящую обувь.
- Обед с блюдами традиционной кухни.
- Прогулка по древним улочкам села Ахты: знаменитые Ахтынские мосты, чудеса инженерной мысли Кавказа и Европы.
- Ахтынский Краеведческий музей.
- Ахтынские термальные источники, ужин от хозяйки.
- Трансфер в Махачкалу. Мы не прощаемся, а говорим: «До новых встреч!».
По запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Вся логистика на протяжении всего маршрута
- Проживание в отеле и гостевых домах у местных жителей
- Питание: завтраки, обеды, ужины, пикники
- Мастер-класс по приготовлению традиционных блюд
- Онлайн сопровождение организатора, все рекомендации, помощь с подбором выгодных авиабилетов
- Все входные билеты на экскурсии
- Сопровождение гидом-водителем на протяжении всего тура
- Чат с участниками тура 24/7
- Что не входит
- Авиаперелет до Махачкалы из вашего города и обратно
- Личные расходы, сувениры
- Место начала и завершения?
- По договоренности с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: По запросуЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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