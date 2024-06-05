Смотровые площадки Махачкалы

Найдено 73 экскурсии в категории «Смотровые площадки» в Махачкале, цены от 1 944 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
66 отзывов
В тренде
Конные прогулки на горе Тарки-Тау: путешествие и фотосессия
Погрузитесь в мир природы и красоты на конной прогулке в Махачкале. Откройте для себя великолепие гор и Каспийского моря с высоты птичьего полета
Начало: Улица Магомеда Ярагского, 126
«Затем мы отправимся изучать местный ландшафт: проедем через лес и горный ручей, остановимся у смотровой площадки, прогуляемся по плато на высоте 725 метров над уровнем моря и сделаем красивые кадры»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
27771 944 за человека
Путешествие к Сулакскому каньону
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
163 отзыва
Путешествие к Сулакскому каньону: природа и легенды
Исследуйте величие Сулакского каньона, услышите истории о Чиркейской ГЭС и отведаете дагестанские блюда
Начало: У Вашего отеля, за пределами Махачкалы забираем за...
«Подниметесь на смотровую площадку Тёщин Язык, представляющую собой пятиметровый скальный выступ над пропастью»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
9 600 за всё до 4 чел.
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
200 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Откройте для себя уникальные природные чудеса Дагестана в комфортной групповой экскурсии с экспертным гидом
Начало: На проспекте Амет-Хана Султана
«Мы поднимемся на смотровую площадку в посёлке Дубки и оценим с высоты визитную карточку Дагестана»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3 700 за человека
Сулакский каньон - всё включено
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
541 отзыв
Сулакский каньон - всё включено: от ГЭС до бархана Сарыкум
Погрузитесь в захватывающее путешествие по Сулакскому каньону, где вас ждут не только величественные ГЭС, но и уникальный бархан Сарыкум
Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
«Вы посетите самые впечатляющие смотровые, увидите знаменитые ГЭС с водохранилищами, в тёплое время покатаетесь на катере»
Расписание: ежедневно в 07:30, 07:45 и 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 900 за человека
Здравствуй, Махачкала
Индивидуальная
2.5 часа
105 отзывов
Здравствуй, Махачкала: Индивидуальное путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Махачкале, где вы узнаете о богатой истории и культуре этого уникального города
Начало: Привокзальная площадь Махачкалы. Эмирова 10
«В завершение мы съездим на смотровую площадку на горе Тарки-Тау: с нее открывается потрясающий вид на Махачкалу и окрестности»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
43 отзыва
Популярное предложение
Сулакский каньон: путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир дагестанской природы, истории и культуры с индивидуальной экскурсией в Сулакский каньон
«Одна из главных целей поездки — смотровая площадка на краю села, с которой вам откроется великолепный вид на каньон»
11 июня в 18:00
17 июня в 18:00
88007 920 за всё до 4 чел.
Настоящая Махачкала
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
162 отзыва
Настоящая Махачкала: Глубокое погружение в историю и культуру
Познайте душу Махачкалы, города с богатой историей и культурой, через уникальные места и рассказы о знаменитых личностях
«А еще подниметесь на смотровую площадку горы Тарки-Тау и насладитесь видами Махачкалы с высоты»
Завтра в 17:00
10 июня в 12:00
8 000 за всё до 4 чел.
Три сердца Чечни: Шали, Грозный, Аргун
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Три сердца Чечни: уникальный тур по Шали, Грозному и Аргуну
Погрузитесь в культуру Чечни, посетив знаковые мечети и парки. Впечатляющие виды и богатая история ждут вас
Начало: Южная/северная автостанция города Махачкалы
«Билет на смотровую площадку — 100 руб»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
236 отзывов
Уникальное путешествие по Сулакскому каньону с местным гидом
Погрузитесь в атмосферу Сулакского каньона, где каждый уголок скрывает свою историю. Вместе с местным жителем вы увидите каньон не так, как обычные туристы
Начало: По договорености
«Рядом с ним находятся смотровые площадки каньона»
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Фотопутешествие на Сулакский каньон
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Фотопрогулка
9 часов
25 отзывов
Фотоэкскурсия по Сулакскому каньону и достопримечательностям Махачкалы
Погрузитесь в красоту Дагестана с уникальной фото-прогулкой. Откройте величие Сулакского каньона, Чиркейской ГЭС и бархана Сарыкум в один день
Начало: В удобной для вас точке
«Поднимемся на смотровую площадку, откуда откроется вид на каньон и Чиркейское водохранилище»
Расписание: ежедневно в 08:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 339 за человека
Головокружительный Дагестан
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
141 отзыв
Экскурсия «Головокружительный Дагестан» в Махачкале
Исследуйте дюны Сарыкум и каньон Сулак, насладитесь местной кухней и уникальными природными красотами Дагестана
Начало: В Махачкале и Каспийске, по договоренности
«На вершине каньона я отвезу вас и на известную смотровую «Дубки», и на нетуристические точки, чтобы вы сполна ощутили величие природы»
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
9 800 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
120 отзывов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум вместе с гидом-горцем
Погрузитесь в атмосферу Дагестана: бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское озеро и многое другое. Прогулка на катере и вкусный обед включены
«В нашей программе новая локация — комплекс «Нохъо» с пещерами, повесным мостом и смотровыми площадками с другими ракурсами Сулакского каньона»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 400 за всё до 7 чел.
Дербент и экраноплан Лунь за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
73 отзыва
Дербент и экраноплан Лунь: путешествие по древнему городу
Знакомство с древним Дербентом и легендарным экранопланом Лунь, полное открытий и впечатлений
Начало: У вашего отеля
«По запросу перед выездом в Дербент мы можем посетить главные смотровые площадки Махачкалы»
17 июня в 08:30
23 июня в 08:30
10 400 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Дагестан за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
109 отзывов
Влюбиться в Дагестан за 1 день: индивидуальная экскурсия по Махачкале
Погрузитесь в атмосферу Дагестана за один день! Увидите бархан Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС. Комфортабельный транспорт и незабываемые впечатления
«Подниметесь на смотровые площадки с захватывающими дух видами, заглянете в форелевое хозяйство и узнаете множество интересных фактов о республике»
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Дружеский тур к Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
270 отзывов
Дружеский тур к Сулакскому каньону: глубина и красота природы
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и приключений с экскурсией к Сулакскому каньону. Глубина ущелья, качели любви и многое другое ждут вас
«Несколько обзорных площадок, откуда открывается потрясающий вид на каньон и ГЭС: дагестанский «Язык Тролля», панорамная площадка посёлка Дубки и закрытая смотровая, где вы без толп туристов сможете сделать снимки на фоне этой красоты»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 990 за всё до 4 чел.
Гуниб и Карадахская теснина за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
36 отзывов
Гуниб и Карадахская теснина за один день
Отправиться в сердце региона, где история соединяется с потрясающей природой
«Мы проедем самый длинный тоннель в России, со смотровой площадки впечатлимся бирюзовыми водами Ирганайского водохранилища»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
14 670 за всё до 5 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
25 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: живописное путешествие из Махачкалы
Погрузитесь в мир древних руин и величественной природы Дагестана с экскурсией в Сулакский каньон и на бархан Сарыкум
Начало: Заберу из отеля
«По пути к каньону мы остановимся на смотровой площадке Чиркейского водохранилища: насладимся потрясающими видами и поговорим об истории этого гигантского сооружения»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 340 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон - с человеком, который живет здесь с рождения
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
113 отзывов
Сулакский каньон - путешествие с местным жителем в Махачкале
Погрузитесь в удивительный мир Сулакского каньона вместе с гидом, который знает каждый уголок этого места как свои пять пальцев
Начало: У вашего отеля
«/человека, спуск в каньон через Хубарскую смотровую площадку — 2000 руб»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 4 чел.
Аул-призрак Гамсутль, подземный Салтинский водопад и поляна Айвазовского за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
44 отзыва
Гамсутль и Салтинский водопад: путешествие по горному Дагестану
Забытый мир Гамсутля и тайна Салтинского водопада ждут вас. Отправляйтесь в путешествие, полное загадок и красоты горного Дагестана
Начало: Город Махачкала, у вашего отеля
«Кроме того, мы заедем на смотровую площадку в селе Чох и полюбуемся подземным Салтинским водопадом»
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340 за всё до 3 чел.
Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
79 отзывов
Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали
Отправиться в Чеченскую Республику, увидеть главные места столицы и посетить мечеть «Сердце Матери»
Начало: У вашего отеля
«А также поднимемся на смотровую площадку «Лестница в небеса» и посмотрим на Грозный с другого ракурса»
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340 за всё до 3 чел.
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
Увидеть и узнать всё самое важное (на авто и пешком)
«А ещё вы увидите бюсты поэтов и знаменитый дом-корабль с романтической историей, подниметесь на обзорную площадку на горе Тарки-Тау, прогуляетесь по набережной и узнаете ещё много интересного о столице Дагестана»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 8 чел.
Три города Чечни: Грозный, Аргун, Шали - поездка из Махачкалы
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Три города Чечни: уникальная экскурсия из Махачкалы
Откройте для себя великолепие Чечни в однодневной экскурсии из Махачкалы. Грозный, Аргун и Шали ждут вас
Начало: Из вашего отеля
«Затем мы отправимся на смотровую площадку комплекса «Грозный-Сити» и прогуляемся по Цветочному парку, который также называют Парком чудес или Парком влюблённых»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Призрачный аул Гамсутль, ГЭС, подземный водопад и не только - на групповой экскурсии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Гамсутль и чудеса Махачкалы: групповая экскурсия
Погрузитесь в историю и природу Дагестана, открывая его самые живописные и загадочные места
Начало: У вашего отеля
«А также сделаете отличные снимки на смотровой площадке»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
13 800 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в Чеченскую республику
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
173 отзыва
Путешествие из Махачкалы в сердце Чечни: Грозный, Аргун, Шали
Путешествие из Махачкалы в сердце Чечни: исследуйте современность и традиции Грозного, Аргуна и Шали
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
«Грозный — мы заглянем в Цветочный парк, оценим величественную мечеть «Сердце Чечни», поднимемся на смотровую площадку 30-этажного небоскреба и насладимся панорамами города с высоты»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 500 за человека
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
Увидеть главные достопримечательности и узнать, чем живёт Чеченская Республика
«Со смотровой площадки на 32 этаже мы насладимся завораживающими видами с высоты»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
3 отзыва
Популярное предложение
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
В уютной мини-группе побывать в живописных местах Дагестана (сытный обед включён в стоимость)
Начало: На троллейбусном кольце
Расписание: ежедневно в 08:15
3 000 за человека
Сулакский каньон для любителей драйва и скорости
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Сулакский каньон для любителей драйва и скорости
Индивидуальная гибкая программа, составленная для тех, кому хочется адреналина
«С диких смотровых вы оцените виды на Сулак»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Аул Зубутли и Сулакский каньон с разных точек: поездка с местным жителем
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
9 часов
13 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Зубутли и Сулакский каньон в Махачкале
Откройте для себя тайны аула Зубутли и величие Сулакского каньона, погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана
Начало: Махачкала
«А село Хубар встретит вас смотровой площадкой с потрясающим видом на каньон и Чиркейскую плотину»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 950 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в горный Дагестан
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Из Махачкалы - в горный Дагестан
Увидеть один из самых больших водопадов и своими руками сделать дагестанскую «нутеллу»
Начало: У вашего отеля
«Посетим смотровую площадку на плато Матлас, пройдём вдоль пещеры к водопаду, под которым в летние месяцы можно принять освежающий душ»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
Побывать в ключевых местах Республики - столичных и не только
Начало: У вашего отеля в Махачкале
«После прогулки по нему мы поднимемся на смотровую площадку одной из башен БЦ, с которой открывается изумительный вид на город»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2000016 000 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Махачкала
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
110 отзывов
Знакомьтесь, Махачкала: культурное путешествие по дагестанской столице
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, узнайте её историю и традиции на увлекательной экскурсии
«За 1,5 часа вы увидите главные достопримечательности дагестанской столицы, подниметесь на смотровую площадку на горе Тарки-Тау и получите представление о том, как живет современная Махачкала»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - к Сулакскому каньону: однодневное приключение
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Из Махачкалы к Сулакскому каньону: незабываемое однодневное приключение
Приглашаем вас на волшебное путешествие к Сулакскому каньону, где вы встретите орлов, осликов и насладитесь красотой природы
Начало: У вашего отеля
«Здесь поднимемся на официальную смотровую площадку, где откроется вид на каньон и Черкесское водохранилище»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
9 600 за всё до 3 чел.
«Махнём с тобой на небо!»: из Махачкалы - на гору Тарки-Тау
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
«Махнём с тобой на небо!»: из Махачкалы - на гору Тарки-Тау
Посетить смотровую площадку на горном плато и увидеть город с высоты птичьего полёта
Начало: На улице Акушинского
«Тарки-Тау с панорамной смотровой — настоящий «туристический магнит» дагестанской столицы»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
8 000 за всё до 6 чел.
Квадроциклить - на Сулакский каньон
🚤 На катере
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Квадроциклить - на Сулакский каньон
Исследовать головокружительное ущелье на мощных Кайманах
Начало: Буйнакский район, республика Дагестан
«доедем до смотровой площадки в селе Хубар»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 350 за человека
Путешествие к Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Путешествие к Сулакскому каньону
Отправиться в горы на джипах, полюбоваться природой и поплавать на сапах
Начало: В Махачкале
«Хубар (противоположная сторона каньона) +2 часа к экскурсии с посещением смотровой площадки — 4000 руб»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1334012 673 за всё до 5 чел.
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
Открыть древнюю историю Аварского ханства и влюбиться в величественные пейзажи края
«Полюбуетесь Ирганайским водохранилищем со смотровой площадки»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
Познакомиться с традициями древнего села и сделать серебряное украшение своими руками
«А с верхней смотровой площадки оцените круговой обзор на все село и окружающие горы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
Открыть природные сокровища Горного Дагестана в дружеском путешествии по старинным аварским землям
«Со смотровой площадки вам откроются пейзажи рукотворного дагестанского озера»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000 за всё до 7 чел.
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
11 отзывов
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Познакомиться с Дербентом, насладиться Самурским лесом и посетить второе по высоте село на Кавказе
«Погуляете по набережной, любуясь прекрасными видами на Каспий со смотровых площадок»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 000 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
Погулять по древнему селу-призраку, посетить Датунский храм и насладиться захватывающими дух видами
Начало: У вашего отеля
«Подниметесь на смотровую площадку Язык Тролля и впечатлитесь фантастическими горными видами»
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340 за всё до 3 чел.
Горы, дюны и река. Поездка в мини-группе к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
🚗 На машине
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
28 отзывов
Горы, дюны и река. Поездка в мини-группе к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Комбо-тур по самым посещаемым природным местам Дагестана
Начало: В Махачкале
«остановка в посёлке Дубки, где вы побываете на смотровых площадках с захватывающими видами и выпьете ароматного кофе по-турецки»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
13 340 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
🚗 На машине
🚤 На катере
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Насыщенное путешествие по туристическим и малоизвестным местам республики - в дружеской компании
Начало: в Махачкале или Каспийске
«Вы посетите новую дагестанскую достопримечательность — комплекс пещер с подвесным мостом и смотровыми площадками на каньон»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
28 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон - не как у всех
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
9 часов
13 отзывов
Сулакский каньон - не как у всех
В уютной мини-группе и в компании местного жителя исследовать разные уголки сурового ущелья
Начало: Возле кафе «Тропики» на выезде из Махачкалы
«Посещение смотровой площадки в селе Верхний Каранай не всегда возможно из-за погодных условий»
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 000 за всё до 5 чел.
Главный Сулакский каньон. По следам Дюма
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Главный Сулакский каньон. По следам Дюма
Увидеть популярные места Дагестана с нового ракурса и открыть нетуристические локации
«Также я открою для вас смотровую площадку на Главный Сулакский каньон»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 13 000 за всё до 4 чел.
Мы идём с конём: прогулки на лошадях в Агачауле
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Мы идём с конём: прогулки на лошадях в Агачауле
Научиться держаться в седле, покорить гору Тарки-Тау и полюбоваться видами на Махачкалу
Начало: На улице Акушинского
«Затем мы отправимся изучать местный ландшафт: проедем через лес и горный ручей, остановимся у смотровой площадки, полюбуемся видами на Махачкалу, прогуляемся по плато на высоте 725 метров над уровнем моря и сделаем красивые кадры»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 60005 400 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
    Все было замечательно. Экскурсия отличная. Большое спасибо Зиядхану, экскурсоводу и водителю, Аслану.
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Сулакский каньон - всё включено
    Прекрасная экскурсия с Назиром. Четко соблюдался тайминг - правда скажу, что можно немного увеличить время на локацию. Лично мне не
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    хватило именно времени подольше насладиться. Возможно стоит чуть сократить по локациям. Но это скорее субьективное мнение. Назир прекрасный гид, который готов ответить на ваши вопросы и предоставить максимально комфортные условия в пути. Обед также был очень вкусный - был выбор между рыбным блюдом и национальным. Я выбрала национальное - большая порция. С удовольствием в следующий раз возьму еще экскурсии и было бы круто, чтобы вновь попался Назир:)

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
    Магомед провел замечательную экскурсию, по дороге все рассказывал, показывал, отвечал на вопросы, рассказывал про культуру и традиции. Заезжали на смотровые
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    с замечательными видами, Магомед знает где толпы туристов и где их меньше, где можно сделать красивые фото и просто насладиться видами. Очень комфортно и приятно удалось провести целый день в горах. Хочу еще вернуться!

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
    4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил показал нам множество красивых
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    локаций, причем как популярных, так и менее известных, куда доезжают далеко не все туристы. Мы покатались на катере по самому сердцу каньона из села Зубутли. Посмотрели с горы на плотину Чиркейской ГЭС. И даже поели шелковицу прямо с дерева! На обед Исмаил нам предложил несколько кафе, мы выбрали кафе в селе Зубутли около стоянки катеров. Были приятно удивлены ценами, огромными порциями и качеством блюд. Ребята огромное спасибо всей вашей семье за то, что вы делаете! Путешествие было не забываемо!!!!!!! Я долго думала как лучше посетить каньон, долго выбирала гидов. И очень рада, что выбор остановился именно на Вас! . Отдельно спасибо Исмаилу, это прекрасный душевный человек. Отдельное спасибо Исмаилу от нашей дочки, которая за день успела подружится с ним))))

    4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил
  • Э
    Эльвира
    4 июня 2024
    Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
    Вернулись из замечательной поездки в Дагестан, где есть море, солнце, вкусная еда и знаменитое кавказское гостеприимство. Выбрали индивидуальную экскурсию по
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    красотам Сулацкого каньона, закончили известными барханами Сарыкума. День пролетел на одном дыхании. Мы приехали на автомобиле, но сами не нашли бы те локации, которые нам показал Магомед. От души рекомендую данного гида. Машина чистая, комфортная. Очень пунктуальный, знающий историю своего края, тактичный и просто интересный собеседник. Кстати, фотографирует тоже хорошо)))) Обязательно вернемся в солнечный Дагестан, теперь хотим экскурсию в горы не на один день.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
    4 июня были на экскурсии с гидом Тимуром! Все очень понравилось, узнали много нового для себя. Настоящий профессионал. Учитывал все наши пожелания и развернуто отвечал на все наши вопросы. Зороший маршрут, комфортабельная машина и замечательный гид. Рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Из Махачкалы - в Чеченскую республику
    Отличная экскурсия. Всё очень понравилось. Гид Хусейн молодец, очень хорошо и интересно рассказывал. Грозный великолепен. Рекомендуем к посещению однозначно. ♥️
  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
    Спасибо Магомеду за прекрасно проведеный день. ☀️ все локации невероятно красивые, везде был с нами, помогал, подсказывал, бронировал катер. Все прошло отлично. Гида рекомендую!
    Спасибо Магомеду за прекрасно проведеный день. ☀️ все локации невероятно красивые, везде был с нами, помогалСпасибо Магомеду за прекрасно проведеный день. ☀️ все локации невероятно красивые, везде был с нами, помогалСпасибо Магомеду за прекрасно проведеный день. ☀️ все локации невероятно красивые, везде был с нами, помогал
  • С
    Сумбуль
    3 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
    Это было очень увлекательное путешествие. Нам все очень понравилось. Гид с водителем очень вежливые и веселые. Мы отлично провели время наслаждаясь видами Сулакского каньона. Всем советуем😁
    Это было очень увлекательное путешествие. Нам все очень понравилось. Гид с водителем очень вежливые и веселыеЭто было очень увлекательное путешествие. Нам все очень понравилось. Гид с водителем очень вежливые и веселыеЭто было очень увлекательное путешествие. Нам все очень понравилось. Гид с водителем очень вежливые и веселые
  • Р
    Ринат
    3 июня 2024
    Дербент и экраноплан Лунь за 1 день
    Спасибо Шамсудину за экскурсию! По дороге рассказал про историю Дагестана, Махачкалы, экронаплана Лунь, и Дербента!!! Рекомендую Шамсудина!
    Спасибо Шамсудину за экскурсию! По дороге рассказал про историю Дагестана, Махачкалы, экронаплана Лунь, и Дербента!!! Рекомендую Шамсудина!Спасибо Шамсудину за экскурсию! По дороге рассказал про историю Дагестана, Махачкалы, экронаплана Лунь, и Дербента!!! Рекомендую Шамсудина!Спасибо Шамсудину за экскурсию! По дороге рассказал про историю Дагестана, Махачкалы, экронаплана Лунь, и Дербента!!! Рекомендую Шамсудина!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Смотровые площадки»

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  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
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