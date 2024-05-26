Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице

Восхититься просторами со скального возвышения и увидеть нетуристический Дагестан

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Пройдёмся по горным тропам и серпантинам, где редко бывают туристы, понаслаждаемся тишиной и восхитимся дагестанскими пейзажами с высоты.

При этом будем жить в гостинице и ходить в треккинги налегке, что делает наше путешествие более комфортным и доступным для новичков и детей.

Заедем в Дербент, увидим экраноплан «Лунь», обновимся в термальных источниках и попробуем горный чай с травами и ягодами.

Посетим самое высокогорное и южное селение России, узнаем легенды о Старом Филе и совершим восхождение на Шалбуздаг.
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Ближайшие даты:
26
мая
2
июн
8
сен
15
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменён.

Программа тура по дням

1 день

«Лунь» и Ахтынские бани

Встречаемся в 08:00-09:00 на ж. -д. вокзале Махачкалы и в аэропорту. Если вы приехали днём ранее, рекомендуем остановиться в гостинице «Марказ», что в 400 м от места встречи. Можно присоединиться в Дербенте в 11:00.

Сегодня увидим экраноплан «Лунь» — один из советских проектов перспективного вида вооружения, созданный в 80-х годах. Отдохнём на термальных источниках, которые богаты сероводородом, йодом, бромом, радоном. Разместимся в гостинице и сможем попробовать национальную кухню.

«Лунь» и Ахтынские бани«Лунь» и Ахтынские бани«Лунь» и Ахтынские бани«Лунь» и Ахтынские бани
2 день

Зрыхский водопад

8 км, перепад высот 1065-1150-1520 м, треккинг 6-7 часов.

Микроавтобус подбросит нас после завтрака в селение Зрых, где находится начало тропы к 25-метровому водопаду. Пройдём по мосту через реку, соберём травы, облепиху и барбарис для горного чая и скоро окажемся в нетронутых цивилизацией местах — около Зрыхского водопада. Вечером вернёмся в гостиницу.

Зрыхский водопадЗрыхский водопадЗрыхский водопадЗрыхский водопадЗрыхский водопадЗрыхский водопад
3 день

Горы Старого Фили

8 км, перепад высот 1065-1380 м, треккинг 6-7 часов.

Сегодня увидим аул, которому 3000 лет! Старый Филя расположился на склоне горы и богат восхитительными пейзажами. Вы узнаете легенды о происхождении названия села, пройдётесь по горе Гестинкиль и насладитесь тишиной, ведь туристы тут тоже бывают редко. Пообедаем с панорамным видом и вернёмся в гостиницу.

Горы Старого ФилиГоры Старого ФилиГоры Старого ФилиГоры Старого ФилиГоры Старого Фили
4 день

Аул Куруш

10 км, перепад высот 1065-2560-2750 м, треккинг 7-8 часов.

После завтрака отправимся в самое высокогорное и южное село России — Куруш. По серпантину поднимемся на вершину выше облаков, осмотрим аул, местные жители которого занимаются скотоводством, земледелием, ткачеством и изготовлением сыра и масла. Пройдём ещё дальше, что посмотреть на самый высокий водопад Дагестана — Чараур. Водопад сезонный, появляется не всегда. А вот панорамы долины реки Усухчай и стены Ерыдага мы точно увидим.

Аул КурушАул КурушАул КурушАул КурушАул Куруш
5 день

Высокогорное селение Гдым

8 км, перепад высот до 150-200 м, треккинг 6-7 часов.

Сегодня окунёмся в историю селения Гдым, увидим живописные луга, тесные улочки и горы, за которыми уже находится Азербайджан. Полюбуемся видом со смотровой площадки и дойдём до водопада.

Высокогорное селение ГдымВысокогорное селение ГдымВысокогорное селение ГдымВысокогорное селение ГдымВысокогорное селение ГдымВысокогорное селение ГдымВысокогорное селение ГдымВысокогорное селение ГдымВысокогорное селение ГдымВысокогорное селение Гдым
6 день

Шалбуздаг

9,5 км, перепад высот 2800-3760 м, треккинг 9-10 часов.

Благодаря предыдущим 4 треккинговым дням мы готовы сегодня к восхождению на Шалбуздаг — самую знаменитую вершину Дагестана. Гора считается священной и достигает более 4000 метров высоты. Мы начнём подъём с 2800 метров, куда нас довезёт микроавтобус. Наша цель — 3760 метров. По пути увидим чистейшее озеро Зам-Зам, пройдём через узкую расщелину и выйдем на плато, где находится могила особо чтимого в этих краях Мира Сулеймана. Взберёмся на скальное возвышение и сделаем потрясающие фотографии.

ШалбуздагШалбуздагШалбуздагШалбуздагШалбуздагШалбуздагШалбуздагШалбуздагШалбуздаг
7 день

Достопримечательности Дербента

Сегодня весь день будем изучать Дербент — самый древний и южный город России. Посетим крепость Нарын-Кала, восточный рынок и прогуляемся по улочкам Дербента. Желающие смогут купить товары местного производства и вкусные сувениры близким. Не забудьте взять урбеч, приправы, специи, горный чай и сладкие фрукты.

Программа завершится в 14:00 у ж. -д. вокзала Дербента. В 16:00-17:00 — в Махачкале.

Достопримечательности ДербентаДостопримечательности ДербентаДостопримечательности ДербентаДостопримечательности ДербентаДостопримечательности ДербентаДостопримечательности ДербентаДостопримечательности Дербента

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал и аэропорт Махачкалы, 08:00-09:00
Завершение: Ж. - д. вокзал Дербента, 14:00 / ж. - д. вокзал и аэропорт Махачкалы, 16:00-17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Выездные
Многодневные туры
7-дневные туры
Экраноплан «Лунь»
Популярные места
Дербент
Природа и пейзажи
Горы
Треккинг и походы

Похожие туры из Махачкалы

Восхождение на горы Дагестана (Базардюзю, Пабаку, Шалбуздаг, Гитиндаг)
Авторский тур
2 дня 2 часа
Восхождение на горы Дагестана (Базардюзю, Пабаку, Шалбуздаг, Гитиндаг)
г. Махачкала
Завтра
19 ноя
24 ноя
25 ноя
14 500 за человека
Выходные дни в горах Дагестана
Авторский тур
2 дня 10 часов
Выходные дни в горах Дагестана
Только после бронирования
Сегодня
Завтра
19 ноя
20 ноя
24 500 за человека
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
Влюбиться в горы, попробовать знаменитый урбеч и посмотреть на Гуниб глазами Айвазовского
Махачкала, улица Джамалутдина Атаева, 2д, кофейня ...
20 ноя
23 ноя
27 ноя
4 дек
23 550 за человека
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ