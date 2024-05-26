Встречаемся в 08:00-09:00 на ж. -д. вокзале Махачкалы и в аэропорту. Если вы приехали днём ранее, рекомендуем остановиться в гостинице «Марказ», что в 400 м от места встречи. Можно присоединиться в Дербенте в 11:00.

Сегодня увидим экраноплан «Лунь» — один из советских проектов перспективного вида вооружения, созданный в 80-х годах. Отдохнём на термальных источниках, которые богаты сероводородом, йодом, бромом, радоном. Разместимся в гостинице и сможем попробовать национальную кухню.