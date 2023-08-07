Самые известные места Дагестана
Авторский тур в Махачкале

Побродить по улочкам древних сёл и городов, восхититься видами гор и водоёмов

5
1 отзыв
В Дагестане всё самое-самое: старинное, высокое, глубокое и уникальное.

Едем, и вы убедитесь сами! Прогуляетесь по самому южному городу России Дербенту, посмотрите на оригинальный корабль-самолёт, посетите многовековые сёла Чох, Гамсутль и Гуниб, потрогаете песок загадочного бархана Сарыкум и восхититесь цветом воды реки Сулак и Чиркейского водохранилища. Головокружительные виды гор, каньонов и водопадов прилагаются!
Самые известные места Дагестана
Самые известные места Дагестана
Самые известные места Дагестана
Ближайшие даты:
8
мая
9
мая
22
мая
19
июн
17
июл
31
июл

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет65 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

С собой вам понадобятся: паспорт, ветровка, так как в горах может быть прохладно даже летом, удобную обувь (кроссовки), головной убор от солнца, солнцезащитные очки, наличные деньги для личных расходов.

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Проживание. 1-й день будем жить в Дербенте в комфортабельном отеле на берегу Каспийского моря.
2-й и 3-й дни в горном Дагестане — в гостевом доме с отдельными комнатами, душевой, санузлом.
4-й и 5-й дни — гостиничный комплекс «Главрыба» или спа-отель «Сарыкум».
Размещение двухместное

Питание. Завтраки в гостиницах, обеды и ужины в кафе и ресторанах (национальная кухня)

Программа тура по дням

1 день

Дербент, экраноплан «Лунь»

Встречаемся в аэропорту Махачкалы и начинаем наше путешествие. Сначала отправимся в один из самых древних и самый южный город России, расположенный на западном побережье Каспия. С холма, у входа в крепость Нарын-Кала (6 век), с основания которой и началась история Дербента, полюбуемся панорамой моря и современных построек. Прогуляемся по узким улочкам Старого города: посмотрим на старинные ворота, барельефы с арабской вязью, увидим колоритный быт местных жителей.

Пообедаем в кафе традиционными блюдами кавказской кухни и продолжим экскурсию посещением Джума-мечети — самой старинной из действующих мечетей России, где дербентцы совершают пятничный намаз.

Спустимся к пляжу, чтобы осмотреть ракетный корабль-самолёт — экраноплан проекта «Лунь», построенный в 80-х годах. Сохранённый активистами от утилизации, ракетоносец в дальнейшем должен стать центральным экспонатом военно-патриотического парка, строительство которого ведётся в Дербенте.

После ужина заселимся в отель на берегу.

Дербент, экраноплан «Лунь»Дербент, экраноплан «Лунь»Дербент, экраноплан «Лунь»Дербент, экраноплан «Лунь»
2 день

Гунибский район: древние сёла и подземный водопад

Чох. После завтрака выезжаем в село Чох — древний аул-крепость, гармонично вписанный в горный ландшафт. Здесь была найдена стоянка неолита — одно из самых древних поселений человека на территории Европы. Считается, что через Чох проходил маршрут Великого Шёлкового пути. Здесь сохранилась традиционная для жилищ горцев архитектура: крутые склоны застроены 2-3-этажными домами с арками, закруглёнными окнами и длинными застекленными верандами. Хаотичные брусчатые улочки, жёлтый цвет природного камня и этажность застройки придают Чоху вид средневекового восточного города.

Гамсутль. Далее мы направимся в высокогорное село Гамсутль — древнюю сказку Дагестана, которой почти 2000 лет. Перевод названия с аварского означает «у подножия ханской крепости» или «крепость царя». Раньше аул был достаточно населённым, ещё в прошлом столетии здесь работали магазины, больница и родильное отделение. Но около 40 лет назад жители стали постепенно покидать его, отправляясь в крупные и менее труднодоступные населённые пункты, и к 2015 году аул опустел, отчего теперь его называют селом-призраком.

Водопад. Следующей локацией станет Салтинский подземный водопад в селе Салта, памятник природы республиканского значения. Ущелье, ведущее к водопаду, достигает километра в длину и 40 метров в ширину, а его высота — 20 метров.

Завершим день в селе Гуниб, простирающемся на одноимённом плато на высоте 1500 метров над уровнем моря. Поужинаем и заселимся в отель.

Гунибский район: древние сёла и подземный водопадГунибский район: древние сёла и подземный водопадГунибский район: древние сёла и подземный водопадГунибский район: древние сёла и подземный водопад
3 день

Гоор, Карадахская теснина, Гунибская крепость

Сегодня посетим башенный комплекс в селе Гоор, расположенный на вершине горы на краю отвесного обрыва. В прошлом здесь было 7 башен и прилегающие к ним двухэтажные жилые дома. До наших дней сохранились 3 оборонительные башни высотой 15-20 метров. Отсюда открываются потрясающие виды, можно даже предположить, где проходит граница с Грузией.

Рядом с аулом Старый Гоор находится знакомый многим по фотографиям «Язык Тролля» — 5-метровый скальный выступ над пропастью, названный в честь известной норвежской скалы. Сфотографируемся на нём и полюбуемся невероятными пейзажами долины Аварского Койсу.

Затем отправимся в Карадахскую теснину — ущелье протяжённостью полкилометра и максимальной шириной 5 м, с обеих сторон которого возвышаются каменные 170-метровые стены.

Вернёмся в Гуниб и прогуляемся к Гунибской крепости — свидетельнице Кавказской войны и историческому памятнику Дагестана. Последний оплот имама Шамиля, была взята русскими войсками 25 августа 1859 года.

Гоор, Карадахская теснина, Гунибская крепостьГоор, Карадахская теснина, Гунибская крепостьГоор, Карадахская теснина, Гунибская крепостьГоор, Карадахская теснина, Гунибская крепостьГоор, Карадахская теснина, Гунибская крепостьГоор, Карадахская теснина, Гунибская крепость
4 день

Водопад, пещеры, водохранилище

Тобот. Завтракаем и едем в посёлок Хунзах, в километре от которого находится водопад Тобот — один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа. Полюбуемся мощным потоком, срывающимся на дно глубокого каньона.

Побываем в Каменной чаше (Матлаские пещеры) на высокогорном плато — три скалистых «зала», соединенных узкими проходами. Здесь прохладно даже летом, а стены теснины покрыты цветами и разноцветным мхом.
В посёлке Дубки со смотровой площадки насладимся захватывающими видами.

Посетим Чиркейское водохранилище на реке Сулак в 140 километрах от места слияния с Каспийским морем, созданное для возведения ГЭС. Резервуар также используется для водоснабжения региона и рыболовства. Берега ярко-голубого водоёма изрезаны и живописны, напоминают фьорды Норвегии.

В завершении дня едем на ужин в «Нескучный сад Салмановых» — колоритное место со своими виноградниками и персиковыми садами, где, разместившись на топчанах или лавочках, покрытых коврами, попробуем ароматные местные блюда. Затем заселимся в отель.

Водопад, пещеры, водохранилищеВодопад, пещеры, водохранилищеВодопад, пещеры, водохранилищеВодопад, пещеры, водохранилищеВодопад, пещеры, водохранилище
5 день

Водная прогулка и бархан Сарыкум

Сулакский коньон. В финальный день нашего путешествия первым делом отправимся в Сулакский каньон, достигающий 1920 метров в глубину и превосходящий знаменитый каньон Колорадо в США. Творение природы состоит из трёх отдельных ущелий, разделённых террасами. Насыщенный синий цвет реки Сулак, словно лентой вьющейся между высоких скалистых берегов, — картина, которую трудно забыть. Это место облюбовано туристами для фотосессий. Нас же здесь ждёт впечатляющая прогулка на катерах.

Бархан. Далее едем в пустыню среди гор — бархан Сарыкум, признанный геологами вторым в мире по величине, и происхождение которого — до сих пор загадка для учёных. Говорят, внешний вид бархана сформировался около четырёх тысяч лет назад. Здесь встречаются эндемичные растения и животные, а фантастический пейзаж был запечатлён в фильме «Белое солнце пустыни».

Нагулявшись по мягкому песку, едем в аэропорт.

Водная прогулка и бархан СарыкумВодная прогулка и бархан СарыкумВодная прогулка и бархан СарыкумВодная прогулка и бархан СарыкумВодная прогулка и бархан СарыкумВодная прогулка и бархан Сарыкум

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт Махачкалы
  • Завтраки в отелях, ужины во 2-й и 3-й день в гостевом доме, горный чай и перекус
  • Проживание в отелях по маршруту (двухместное размещение)
  • Передвижение на комфортабельных внедорожниках «Toyota Land Cruiser»
  • Сопровождение водителями-гидами
  • Все билеты и сборы
  • Прогулка на катерах по Сулакскому каньону
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Махачкалы и обратно
  • Ужины в 1-й и 4-й дни, обеды
  • Личные расходы
  • Проведение тура индивидуально (стоимость по запросу)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00-11:00
Завершение: Аэропорт Махачкалы, не ранее 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
7 авг 2023
Эмоции зашкаливают, с каждым днём градус выше и выше. Поездкой довольны на всё 100. У нас такие красоты в стране а многие рвутся за бугор. У нас самый глубокий и крсивейший каньон с одноимённой рекой Сулакский… а на слуху почему-то американский грант. Деньги надо оставлять в своей стране а не везти этим шакалам. Всём здоровья и удачи!

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры5-дневные турыСулакский каньонПрирода и пейзажиПопулярные местаБархан СарыкумЭкраноплан «Лунь»Водопад ТоботСело ГоорГамсутльКарадахская теснинаСалтинский водопадСело ГунибЧиркейское водохранилищеГоры

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