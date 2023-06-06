Йога-тур в Дагестане: познание себя через новые места

Заниматься расслабляющими практиками в красивом месте, кататься на сапах и наслаждаться жизнью

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Это путешествие сочетает красоту природных мест и познание себя.

Будем устраивать медитации, любоваться горами, от которых захватывает дух, исследовать древние улицы в Дербенте и готовить дагестанское национальное блюдо — чуду. Мы не бегаем по достопримечательностям, а открываем себя через новые места и новый опыт.
Йога-тур в Дагестане: познание себя через новые места
Йога-тур в Дагестане: познание себя через новые места
Йога-тур в Дагестане: познание себя через новые места
Йога-тур в Дагестане: познание себя через новые места
Йога-тур в Дагестане: познание себя через новые места
Йога-тур в Дагестане: познание себя через новые места
Йога-тур в Дагестане: познание себя через новые места
Ближайшие даты:
6
июн
19
июн
3
июл
10
июл
18
июл
7
авг
14
авг
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Как одеваться?
Как в поход: куртка непромокаемая, штаны спортивные, худи или флис, футболка, шорты, носки и обязательно запасные. Удобная трекинговая или спортивная обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:30
Завершение: Аэропорт Махачкалы, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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