Заниматься расслабляющими практиками в красивом месте, кататься на сапах и наслаждаться жизнью
Это путешествие сочетает красоту природных мест и познание себя.
Будем устраивать медитации, любоваться горами, от которых захватывает дух, исследовать древние улицы в Дербенте и готовить дагестанское национальное блюдо — чуду. Мы не бегаем по достопримечательностям, а открываем себя через новые места и новый опыт.
Будем устраивать медитации, любоваться горами, от которых захватывает дух, исследовать древние улицы в Дербенте и готовить дагестанское национальное блюдо — чуду. Мы не бегаем по достопримечательностям, а открываем себя через новые места и новый опыт.
Ближайшие даты:
6
июн
июн
19
июн
июн
3
июл
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10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Как одеваться?
Как в поход: куртка непромокаемая, штаны спортивные, худи или флис, футболка, шорты, носки и обязательно запасные. Удобная трекинговая или спортивная обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:30Завершение: Аэропорт Махачкалы, 21:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Махачкале
Привет, я Юля и я фанат путешествий) Путешествия для меня не работа, не хобби, а просто жизнь. Я ушла из офисной работы, где 20 лет организовывала мероприятия, пресс-туры и фотосессии, и теперь занимаюсь своим любимым делом — создаю путешествия со смыслом в сложные регионы, где непросто одному (Дагестан, Осетия, Юго-Восточная Азия, Алтай, Байкал). Составляю интересные и разнообразные маршруты, где есть и история, и культура, и местные развлечения, и, конечно, самые эффектные места. Мой принцип — главное, чтобы тебе понравилось. Мне важно, чтобы ты не просто съездил, а чтобы тур превзошел твои ожидания, чтобы ты не просто посмотрел окрестности, а проникся местом, почувствовал что-то новое. Я не экономлю на отелях, питании, а самое главное — ищу гидов, влюблённых в свой регион, чтобы они смогли влюбить и тебя! Я занимаюсь йогой и медитацией, поэтому если я сама в туре, всегда практикуем с желающими по утрам) Буду очень рада лично познакомиться с тобой и ответить на любой вопрос по путешествиям и турам!
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