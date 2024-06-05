Экскурсии по воде в Махачкале

Найдено 54 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Махачкале, цены от 3 300 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
7 часов
270 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: природные чудеса Дагестана
Приглашаем на экскурсию, где вас ждут величественные пейзажи каньона и таинственная красота пустыни
Начало: У места вашего проживания в черте города или по до...
«Сможете прокатиться по каньону на катере, увидите «плачущие» горы, водопады и, если повезет, диких козлов с гордыми орлами»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
10 000 за всё до 4 чел.
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
200 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Откройте для себя уникальные природные чудеса Дагестана в комфортной групповой экскурсии с экспертным гидом
Начало: На проспекте Амет-Хана Султана
«По желанию, по водохранилищу можно прокатиться на катере»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3 700 за человека
Сулакский каньон - всё включено
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
541 отзыв
Сулакский каньон - всё включено: от ГЭС до бархана Сарыкум
Погрузитесь в захватывающее путешествие по Сулакскому каньону, где вас ждут не только величественные ГЭС, но и уникальный бархан Сарыкум
Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
«В стоимость включено: трансфер и полное сопровождение, входные билеты на бархан Сарыкум, прогулка на катере (в период апрель-октябрь, с октября по сентябрь по водохранилищу, в октябре — по реке Сулак) и комплексный обед (форель на углях)»
Расписание: ежедневно в 07:30, 07:45 и 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 900 за человека
По Сулакскому каньону - на комфортабельном джипе
🚗 На машине
🚤 На катере
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
83 отзыва
Путешествие на джипе по Сулакскому каньону: живописные места и дагестанская кухня
Приглашаем в увлекательное путешествие по Сулакскому каньону. Откройте для себя изумрудные воды и секретные места в компании опытного гида
Начало: По месту вашего проживания в Махачкале
«Программу отлично дополнит прогулка на катере (оплачивается дополнительно)»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1300011 700 за всё до 5 чел.
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
23 отзыва
Сулакский каньон и чудеса Дагестана
Откройте для себя красоту Сулакского каньона, тайны пещер Нохъо и величие бархана Сарыкум в одной экскурсии
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
«После того, как полюбуемся на красоту каньона сверху, вас ждет невероятное водное приключение — прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:30
1500013 500 за всё до 6 чел.
Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
236 отзывов
Уникальное путешествие по Сулакскому каньону с местным гидом
Погрузитесь в атмосферу Сулакского каньона, где каждый уголок скрывает свою историю. Вместе с местным жителем вы увидите каньон не так, как обычные туристы
Начало: По договорености
«Также здесь есть разные развлечения: колесо обозрения, детские аттракционы, зиплайн, катамараны и т»
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Фотопутешествие на Сулакский каньон
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Фотопрогулка
9 часов
25 отзывов
Фотоэкскурсия по Сулакскому каньону и достопримечательностям Махачкалы
Погрузитесь в красоту Дагестана с уникальной фото-прогулкой. Откройте величие Сулакского каньона, Чиркейской ГЭС и бархана Сарыкум в один день
Начало: В удобной для вас точке
«При желании и хороших погодных условия прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу»
Расписание: ежедневно в 08:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 339 за человека
Головокружительный Дагестан
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
141 отзыв
Экскурсия «Головокружительный Дагестан» в Махачкале
Исследуйте дюны Сарыкум и каньон Сулак, насладитесь местной кухней и уникальными природными красотами Дагестана
Начало: В Махачкале и Каспийске, по договоренности
«Сначала вас провезут на джипах по горным дорогам, а после вы пересядете на катер»
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
9 800 за всё до 4 чел.
Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
38 отзывов
Горный Дагестан: путешествие и сап-бординг
Исследуйте величие гор, открывая водопады Хунзаха и тайны Матласских пещер, наслаждаясь сап-прогулкой по изумрудным водам
Начало: В г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд из других г...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Дружеский тур к Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
270 отзывов
Дружеский тур к Сулакскому каньону: глубина и красота природы
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и приключений с экскурсией к Сулакскому каньону. Глубина ущелья, качели любви и многое другое ждут вас
«Село Старое Зубутли (по желанию): здесь, если захотите, вы пересядете на катер и проплывете вдоль каньона, с нового ракурса наслаждаясь фантастическими ландшафтами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 990 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон - с человеком, который живет здесь с рождения
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
113 отзывов
Сулакский каньон - путешествие с местным жителем в Махачкале
Погрузитесь в удивительный мир Сулакского каньона вместе с гидом, который знает каждый уголок этого места как свои пять пальцев
Начало: У вашего отеля
«Прогулка на катере: взгляд снизу»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон для любителей драйва и скорости
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Сулакский каньон для любителей драйва и скорости
Индивидуальная гибкая программа, составленная для тех, кому хочется адреналина
«Самый крутой капитан устроит для вас незабываемый круиз на катере»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Аул Зубутли и Сулакский каньон с разных точек: поездка с местным жителем
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
9 часов
13 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Зубутли и Сулакский каньон в Махачкале
Откройте для себя тайны аула Зубутли и величие Сулакского каньона, погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана
Начало: Махачкала
«Спускаемся к причалу, откуда промчимся на катере по изумрудной реке внутри каньона»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 950 за всё до 4 чел.
Квадроциклить - на Сулакский каньон
🚤 На катере
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Квадроциклить - на Сулакский каньон
Исследовать головокружительное ущелье на мощных Кайманах
Начало: Буйнакский район, республика Дагестан
«покатаемся на катере по дну каньона — бирюзовой реке Сулак»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 350 за человека
Путешествие к Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Путешествие к Сулакскому каньону
Отправиться в горы на джипах, полюбоваться природой и поплавать на сапах
Начало: В Махачкале
«Мы подъедем прямо к воде: если захотите, сможете прокатиться по нему на катере»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1334012 673 за всё до 5 чел.
Из Махачкалы - в самые живописные места Дагестана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Групповая
12 часов
6 отзывов
Путешествие по Дагестану: от Махачкалы до бархана Сарыкум и Сулакского каньона
Откройте для себя волшебство Дагестана: от песчаных барханов до бирюзовых вод. Эта экскурсия обещает стать незабываемым приключением
Начало: в Махачкале
«Мы покатаемся на катере по каньону, окруженному Гимринским хребтом»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 900 за человека
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
Исследовать пещеры и водопады, опробовать роупджампинг и поплавать на сапе по озеру Мочох
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
«Покатаемся здесь на катамаране или сапборде, любуясь горными вершинами, зелеными лугами и прозрачной, как стекло, водой»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Горы, дюны и река. Поездка в мини-группе к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
🚗 На машине
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
28 отзывов
Горы, дюны и река. Поездка в мини-группе к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Комбо-тур по самым посещаемым природным местам Дагестана
Начало: В Махачкале
«Насладитесь панорамными видами со всех ракурсов, изучите выдающиеся произведения инженерной мысли и прокатитесь на катере»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
13 340 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
🚗 На машине
🚤 На катере
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Насыщенное путешествие по туристическим и малоизвестным местам республики - в дружеской компании
Начало: в Махачкале или Каспийске
«И приглашу на прогулку на катере по Сулаку — вас будут сопровождать пейзажи бирюзовой воды, живописных склонов ущелья и водопадов, стекающих по коврам из мха»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
28 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон - не как у всех
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
9 часов
13 отзывов
Сулакский каньон - не как у всех
В уютной мини-группе и в компании местного жителя исследовать разные уголки сурового ущелья
Начало: Возле кафе «Тропики» на выезде из Махачкалы
«Мы прокатимся на катере по зеркальной глади, заплывём в узкие, глубокие ущелья, а желающие смогут искупаться»
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 000 за всё до 5 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
2310 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
Начало: Просп. Амет-Хана Султана, 346, Махачкала
«Нас ждут головокружительные виды со смотровых площадок и захватывающая прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 3 300 за человека
Бархан Сарыкум и прогулка на катере по Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
12 часов
451 отзыв
Бархан Сарыкум и прогулка на катере по Сулакскому каньону
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
«Для вас мы подготовили максимально интересную программу — прогулка на катере по Сулакскому каньону, обед на форелевом хозяйстве и подъем на вершины бархана Сарыкум»
Расписание: каждый день в 7.00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500 за человека
Джип-тур! Сулакский каньон, Бархан и пещера Нохъо! Индивидуально
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
77 отзывов
Джип-тур по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум: путешествие жизни
Погрузитесь в мир дикой природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, где каждый момент наполнен впечатлениями
Начало: Махачкала, по договоренности
«По желанию, мы также сможем отправиться на водную прогулку по реке Сулак, полюбоваться стенами гигантского каньона и плачущими водопадами»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Сулакский Каньон, Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум
Индивидуальная
10 часов
151 отзыв
Путешествие по живописным местам Махачкалы: каньон, водохранилище, бархан
Знакомство с природными чудесами Дагестана: величественный каньон, водные просторы и песчаные дюны
Начало: По договорённости
«Важная информация: Возможно катание на катере за доплату Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь»
Расписание: Ежедневно 8:00, 9:00, 10:00, 11:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Сокровища Дагестана: От Сулакского каньона до Бархана Сарыкум
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
41 отзыв
Сокровища Дагестана: От Сулакского каньона до Бархана Сарыкум
Начало: По договорённости
«Скользя по его волнам на катере, мы погрузимся в атмосферу свободы и неповторимой красоты окружающей природы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
🛣 Джиппинг
🚤 На катере
Индивидуальная
9 часов
33 отзыва
Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
Начало: По договоренности с туристом
«Катание на катерах по Сулакскому каньону оплачивается отдельно, по желанию туриста»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 12 000 за всё до 5 чел.
Джип-тур! Приключение в Дагестане: из Махачкалы к Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚤 На катере
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Джип-тур в Дагестане: путешествие из Махачкалы к каньону
Впечатляющее путешествие на джипе по Дагестану с посещением Сулакского каньона и аутентичных мест
Начало: По договоренности
«А чтобы полностью ощутить первозданную красоту Сулакского каньона, мы предлагаем вам уникальный способ — прогулку на катере, тоже в качестве дополнительной опции»
Расписание: Ежедневно в 9:00 или по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100008 500 за всё до 4 чел.
Путешествие на Сулакский каньон
🚤 На катере
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Путешествие на Сулакский каньон
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
«Прогулка на катере Вы сможете, открыв рот, удивляться маленьким водопадам, бегущим по склонам каньона»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 30 000 за всё до 5 чел.
Сулакский каньон, аул Зубутли и бархан Сарыкум - однодневный тур
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
2 отзыва
Сулакский каньон, аул Зубутли и бархан Сарыкум - однодневный тур
Начало: Ул. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, д. 19
«село Старыое Зубутли (прогулка на катерах), • смотровая площадка Сулакского каньона, • обзор на Чиркейское водохранилище, • Дубки, дубовый лес, • пещера «Нохъо», • турбаза Rakhat, • бархан Сарыкум, • море положительных эмоций»
Расписание: ежедневно 07:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000 за человека
Сулакский каньон! Катера, бархан, пещеры
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Сулакский каньон! Катера, бархан, пещеры
Начало: Махачкала
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
Хунзахское плато, водопады, Матлас, Каменная чаша
Индивидуальная
12 часов
19 отзывов
Хунзахское плато, водопады, Матлас, Каменная чаша
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 10 000 за всё до 3 чел.
Сказочный Сулакский каньон в мини-группе
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Мини-группа
10 часов
104 отзыва
Сказочный Сулакский каньон в мини-группе
Начало: Пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала)
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
4 000 за человека
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚤 На катере
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Выезжаем в любой день в утреннее время, рекомендуем до 8 утра
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 26 000 за всё до 2 чел.
Сулакский каньон и аул Зубутли из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
11 часов
11 отзывов
Сулакский каньон и аул Зубутли из Махачкалы
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 1, к11, кафе «Гуниб»
«Вас ждет полный драйва джиппинг к реке Сулак, живописные красоты водопадов и скал, прогулка на катере, которая идеально подойдет для любителей морских путешествий, и многое другое»
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг в 08:30
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 500 за человека
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: По договоренности с туристом
«Чтобы более полно ощутить красоты Сулакского каньона, мы совершим незабываемую поездку на катере»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 5 чел.
Сулакский каньон и другие природные красоты Дагестана
🚤 На катере
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Сулакский каньон и другие природные красоты Дагестана
Начало: По договоренности
«Необычное приключение ждет нас далее — прогулка на катере по реке Сулак»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон с прогулкой на катере и бархан Сарыкум
🚤 На катере
Индивидуальная
12 часов
22 отзыва
Сулакский каньон с прогулкой на катере и бархан Сарыкум
Начало: По договоренности
«Продолжая наше путешествие, мы спустимся к уютному селу Зубутли, где нас ждет увлекательная прогулка на катере»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Приключения в самом сердце Дагестана: Сулакский каньон и пещера «Нохъо»
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Приключения в самом сердце Дагестана: Сулакский каньон и пещера «Нохъо»
Начало: Ул. Али Гаджи Акушинского, 16, Махачкала
«Мы отправимся из Махачкалы в аул Зубутль, где погрузимся в бирюзовые воды Сулака, прокатившись на катере»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Удивительный Дагестан: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚤 На катере
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
Удивительный Дагестан: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: Махачкала, заберем из отеля
«Нас ждет путешествие, которое начнется у подножия песчаной горы Сарыкум и продолжится в самом глубоком каньоне в Дагестане — Сулакском, где у вас будет возможность покататься на катере»
Расписание: Ежедневно 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум: фото-экскурсия
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум: фото-экскурсия
Начало: По договоренности
«После отдыха отправимся на речную прогулку по Сулаку, посетим древнее село Зубутли, разрушенное в результате землетрясения»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 500 за человека
Сулакский каньон, бархан Сары-кум и Чиркейское водохранилище
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Сулакский каньон, бархан Сары-кум и Чиркейское водохранилище
Начало: Ваш адрес проживания
«Водная прогулка по каньону (по желанию)У вас будет возможность покататься на катере на Чиркейском водохранилище с заплывом в ущелье откуда вытекает река Сулак»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 800 за всё до 4 чел.
От подножия бархана Сары-Кум до бирюзовых вод Сулакского каньона
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
От подножия бархана Сары-Кум до бирюзовых вод Сулакского каньона
Начало: Ваш отель
«Зарядимся положительными эмоциями во время катания на катере в сопровождение самых крутых инструкторов»
Расписание: В любой день с 9.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 4 чел.
Красоты Дагестана, водопады и высоты: горная долина Хунзахское плато
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Красоты Дагестана, водопады и высоты: горная долина Хунзахское плато
Начало: По договоренности
«По дороге в Хунзах будет остановка у Ирганайской ГЭС, где вы, по желанию, сможете прокатиться на катере или сапах, наслаждаясь панорамами живописного Дагестана с воды»
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Там, где парят орлы: Сулакский каньон, пещеры Нохъо и бархан Сарыкум
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Там, где парят орлы: Сулакский каньон, пещеры Нохъо и бархан Сарыкум
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Каньон и дюны: едем на Сулакский каньон и к бархану Сарыкум
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Каньон и дюны: едем на Сулакский каньон и к бархану Сарыкум
Начало: У отеля
«Катание на катерах по каньону — вас ждет настоящий драйв и заряд адреналина»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
8 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
    Все было замечательно. Экскурсия отличная. Большое спасибо Зиядхану, экскурсоводу и водителю, Аслану.
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Сулакский каньон - всё включено
    Прекрасная экскурсия с Назиром. Четко соблюдался тайминг - правда скажу, что можно немного увеличить время на локацию. Лично мне не
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    хватило именно времени подольше насладиться. Возможно стоит чуть сократить по локациям. Но это скорее субьективное мнение. Назир прекрасный гид, который готов ответить на ваши вопросы и предоставить максимально комфортные условия в пути. Обед также был очень вкусный - был выбор между рыбным блюдом и национальным. Я выбрала национальное - большая порция. С удовольствием в следующий раз возьму еще экскурсии и было бы круто, чтобы вновь попался Назир:)

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
    4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил показал нам множество красивых
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    локаций, причем как популярных, так и менее известных, куда доезжают далеко не все туристы. Мы покатались на катере по самому сердцу каньона из села Зубутли. Посмотрели с горы на плотину Чиркейской ГЭС. И даже поели шелковицу прямо с дерева! На обед Исмаил нам предложил несколько кафе, мы выбрали кафе в селе Зубутли около стоянки катеров. Были приятно удивлены ценами, огромными порциями и качеством блюд. Ребята огромное спасибо всей вашей семье за то, что вы делаете! Путешествие было не забываемо!!!!!!! Я долго думала как лучше посетить каньон, долго выбирала гидов. И очень рада, что выбор остановился именно на Вас! . Отдельно спасибо Исмаилу, это прекрасный душевный человек. Отдельное спасибо Исмаилу от нашей дочки, которая за день успела подружится с ним))))

    4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил
  • А
    Алексей
    4 июня 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
    Опишу то где у меня появились вопросики: В описании экскурсии ничего нет про посещение комплекса Нохъо — новый развлекательного комплекса в
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    Сулакском каньоне. Услышал про него от соседней группы в ходе экскурсии и попросил гида завести и туда (он не заявляется у Марианны, не понимаю по чему). 500 рублей. Обед никак не 500 рублей…. это не горные селения это туристическое место с ресторанами и кафе - имейте ввиду. Вход на бархан уже не 150 а 200 рубле, но это мелочи. И самое интересное, о чем организатор не посчитала нужным вообще предупредить: это о цене на катер по каньону. На 1 июня это не "от 8 000" а 11 000, и к июлю цена поднимется до 15 000 (по разговору с местными). Для информации: 1. На катере можно покататься у "Главрыбы" 2 варианта за 300 рублей и за 1000 рублей. Но это не по самому каньону. (От главрыбы в сторону Миатли). Адреналин получите, а вот красивых видов особо не ждите. 2. Маршрут "по каньону" это от Зубутли пристань в сторону Чиркейского водохранилища, самые живописные места каньона. Кроме того, по дороге к катеру, вы поситите пару потрясающих и труднодоступных видовых площадок на каньон. Катание 20 25 минут. За 11 000 рублей в катере были только мы двое (т. е. катер под вашу группу).

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  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
    Все очень понравилось, невероятной красоты маршрут. Магомед отлично расположил к себе и было всё очень легко. Путешествовали с 3 детьми (10-12-13 лет) все было супер! Рекомендуем
  • С
    Сумбуль
    3 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
    Это было очень увлекательное путешествие. Нам все очень понравилось. Гид с водителем очень вежливые и веселые. Мы отлично провели время наслаждаясь видами Сулакского каньона. Всем советуем😁
    Это было очень увлекательное путешествие. Нам все очень понравилось. Гид с водителем очень вежливые и веселыеЭто было очень увлекательное путешествие. Нам все очень понравилось. Гид с водителем очень вежливые и веселыеЭто было очень увлекательное путешествие. Нам все очень понравилось. Гид с водителем очень вежливые и веселые
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Сулакский каньон - всё включено
    Шикарная экскурсия! отличные гид и водитель,все комфортно, интересно, на одном дыхании!
  • П
    Павел
    2 июня 2024
    Путешествие к Сулакскому каньону
    Все прошло отлично! Магомед - прекрасный гид! Все отлично! Рекомендую!
  • A
    Aleksandra
    2 июня 2024
    Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
    Экскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже в конце отвез на водохранилище
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    искупаться ☺️ а от видов которые он нам показал, просто захватывает дух. Другие гиды этих мест либо не знают, либо не смогут туда проехать. Однозначно рекомендую!!

    Экскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже в
  • А
    Алексей
    1 июня 2024
    По Сулакскому каньону - на комфортабельном джипе
    Отличная экскурсия, спасибо Абдулу за организацию и проведение поездки. Несмотря на дождь поездка получилась супер

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Водные развлечения»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
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  3. Сулакский каньон - всё включено
  4. По Сулакскому каньону - на комфортабельном джипе
  5. Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Водные развлечения" можно забронировать 54 экскурсии от 3 300 до 30 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 5417 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Водные экскурсии в Махачкале на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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