Дербент – экскурсии в Махачкале

Найдено 14 экскурсий в категории «Дербент» в Махачкале, цены от 3 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Махачкалы
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
29 отзывов
В тренде
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Махачкалы
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и откройте для себя уникальный экраноплан «Лунь». Включены трансфер, обед и услуги гида
Начало: Ул. Ирчи Казака, 51В, Махачкала
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
3 500 за человека
Из Махачкалы - в древний Дербент
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
57 отзывов
Из Махачкалы в древний Дербент: путешествие сквозь века
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Махачкалы в Дербент, где история оживает на каждом шагу
Начало: Встретим вас у вашего отеля в Махачкале. Если вы о...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Дербент и экраноплан Лунь за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
73 отзыва
Дербент и экраноплан Лунь: путешествие по древнему городу
Знакомство с древним Дербентом и легендарным экранопланом Лунь, полное открытий и впечатлений
Начало: У вашего отеля
17 июня в 08:30
23 июня в 08:30
10 400 за всё до 4 чел.
В Дербент - за колоритом Средневекового Востока
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
69 отзывов
В Дербент - за колоритом Средневекового Востока
Из Махачкалы по побережью Каспийского моря отправляйтесь на юг Дагестана. Древнейший город России ждет вас с увлекательной экскурсией по Нарын-Кала
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
9 800 за всё до 3 чел.
Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
147 отзывов
Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
Увидеть главные достопримечательности самого древнего и южного города страны
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:00 и 07:30
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 600 за человека
Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
15 отзывов
Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
Познакомиться с символами древнейшего города России - на групповой экскурсии из Махачкалы
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 600 за человека
Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Махачкалы
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Махачкалы
Посетить сказочный древний город и увидеть советский экраноплан на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
10 998 за всё до 6 чел.
Путешествие в Дербент - самый древний город России
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
53 отзыва
Путешествие в Дербент - самый древний город России
Изучить крепость Нарын-кала, погулять по атмосферным узким улочкам и открыть традиции Дагестана
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Фотопутешествие в Дербент из Махачкалы в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Фотопрогулка
10 часов
2 отзыва
Групповая фото-экскурсия в Дербент: погружение в историю и культуру
Вас ждет путешествие по Дербенту, где история сочетается с уникальными фото-моментами. Познакомьтесь с древними традициями и современной жизнью города
Начало: У суперамаркета «Тропики»
Расписание: ежедневно в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
37993 610 за человека
Из Махачкалы в старый Дербент
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Из Махачкалы в старый Дербент
За 10 часов познакомиться с самым древним городом России и его достопримечательностями
Начало: По договорённости в Махачкале или Каспийске или у ...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 340 за всё до 4 чел.
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
11 отзывов
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Познакомиться с Дербентом, насладиться Самурским лесом и посетить второе по высоте село на Кавказе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 000 за всё до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
13 отзывов
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
17 999 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы в Дербент на авто бизнес-класса
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Махачкалы в Дербент на авто бизнес-класса
Посетить все знаковые места древнего города и проникнуться колоритной восточной атмосферой
Начало: У ТЦ «Миркато»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 1800016 200 за всё до 4 чел.
Большой тур из Махачкалы в древний Дербент
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Большой тур из Махачкалы в древний Дербент
Увидеть знаменитый экраноплан Лунь, изучить Девичьи бани и побывать в старинной крепости
Начало: У ТЦ «Миркато»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
2200019 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    4 июня 2024
    Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
    Экскурсия очень клёвая для групповой. Мерседес - комфортный с кондеем, Мага - красавчик, не газует, везёт ровно. Луиза рассказала интересные
    читать дальше

    истории о своём крае и народах, выиграл красивую кружку в конце. В крепости очередь на экскурсию и обед, однако кто был в любом музее знает, что это норма в выходной день. Туры Этномира люто рекомендую, молодые, активные ребята и сервис на уровне.

  • Н
    Надежда
    3 июня 2024
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Махачкалы
    Информации мало. Автобус оставляет желать лучшего. Ну а с фонтаном вообще перебор. Водитель молодец!
  • Р
    Ринат
    3 июня 2024
    Дербент и экраноплан Лунь за 1 день
    Спасибо Шамсудину за экскурсию! По дороге рассказал про историю Дагестана, Махачкалы, экронаплана Лунь, и Дербента!!! Рекомендую Шамсудина!
    Спасибо Шамсудину за экскурсию! По дороге рассказал про историю Дагестана, Махачкалы, экронаплана Лунь, и Дербента!!! Рекомендую Шамсудина!Спасибо Шамсудину за экскурсию! По дороге рассказал про историю Дагестана, Махачкалы, экронаплана Лунь, и Дербента!!! Рекомендую Шамсудина!Спасибо Шамсудину за экскурсию! По дороге рассказал про историю Дагестана, Махачкалы, экронаплана Лунь, и Дербента!!! Рекомендую Шамсудина!
  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Махачкалы
    Очень понравилась экскурсия, гид Евгений интересно рассказал исторические факты с их датами, достаточно много интересной информации узнали на экскурсии, Евгений
    читать дальше

    по образованию археолог и поэтому рассказывал научную информацию. Крепость Нарын-Кала- потрясающая! Хочется отметить аккуратное и безопасное вождение водителя. Рекомендую, очень понравилась данная экскурсия.

  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Дербент и экраноплан Лунь за 1 день
    Это была потрясающая и познавательная экскурсия! Огромное спасибо Шамсудину за историю и незабываемую поездку!
    Это была потрясающая и познавательная экскурсия! Огромное спасибо Шамсудину за историю и незабываемую поездку!Это была потрясающая и познавательная экскурсия! Огромное спасибо Шамсудину за историю и незабываемую поездку!Это была потрясающая и познавательная экскурсия! Огромное спасибо Шамсудину за историю и незабываемую поездку!Это была потрясающая и познавательная экскурсия! Огромное спасибо Шамсудину за историю и незабываемую поездку!Это была потрясающая и познавательная экскурсия! Огромное спасибо Шамсудину за историю и незабываемую поездку!Это была потрясающая и познавательная экскурсия! Огромное спасибо Шамсудину за историю и незабываемую поездку!Это была потрясающая и познавательная экскурсия! Огромное спасибо Шамсудину за историю и незабываемую поездку!Это была потрясающая и познавательная экскурсия! Огромное спасибо Шамсудину за историю и незабываемую поездку!
  • В
    Владимир
    30 мая 2024
    Дербент и экраноплан Лунь за 1 день
    У нас была частная экскурсия. Наш гид, Шамсудин, забрал нас из отеля в Махачкале и сразу отвез на смотровую площадку
    читать дальше

    города. А уже потом мы отправились на основную экскурсию Это была первая экскурсия в Дагестане. Шамсудин великолепный рассказчик, грамотный, вежливый, тактичный человек, хорошо знает историю своего края, преподносит ее с любовью, рассказывает об обычаях и традициях. Предложил пообедать в кафе, где подают национальные блюда. Все очень вкусно. Желающим продегустировать настоящие напитки этого региона, он может предложить специализированный магазин и посоветовать, что попробовать. Не отказывайтесь - получите удовольствие. Огромное ему спасибо за проведенный вместе день. Рекомендую.

    У нас была частная экскурсия. Наш гид, Шамсудин, забрал нас из отеля в Махачкале и сразуУ нас была частная экскурсия. Наш гид, Шамсудин, забрал нас из отеля в Махачкале и сразуУ нас была частная экскурсия. Наш гид, Шамсудин, забрал нас из отеля в Махачкале и сразу
  • Э
    Эльвира
    29 мая 2024
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Махачкалы
    Очень все понравилось, гид отличный, покормили супер, всем советую
  • С
    Света
    27 мая 2024
    Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
    Были на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлечен своей работой, с таким
    читать дальше

    интересом рассказывал,что мы погрузились в историю,традиции. Сначала посетили гиганта экроплан Лунь,узнали историю создания. Было завораживающе. В крепости Нарын-кала нас встретила экскурсовод Фарида,очень понравилось ее умение преподносить историю,было очень интересно и доступно. А вот обед в кафе Гранат не понравился (советуем пересмотреть место обеда). После крепости мы погуляли по Дербенту,посетили магазинчики (особенно с самой вкусной пахлавой) и отправились к фонтанам. Фонтан понравился,если не считать,что в начале идет голограмма с рекламой ипотеки). Уже уставшие мы отправились домой. Но энергичный Амирхан нам не давал скучать. В дороге проводил розыгрыши,рассказывал истории. Спасибо огромное за это увлекательное путешествие и энергию!

    Были на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлеченБыли на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлеченБыли на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлеченБыли на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлеченБыли на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлечен
  • K
    KRISTINA
    24 мая 2024
    Из Махачкалы - в древний Дербент
    Были на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрут, очень комфортный автомобиль, минеральная
    читать дальше

    вода в авто и конечно очень дружелюбный и позитивный Гид. Интересное и ненавязчивое экскурсионное погружение в историю пока ехали до Дербента из Махачкалы. Там очень быстро нам была организована экскурсия по крепости Нарын-Калы. После мы съездили на вкусный обед в очаровательный ресторанчик. Потом продолжили экскурсию по старому Дербенту, посетив внутренний дворик Мечети и увидев один из самых старых Платанов. И завершили экскурсию по современному Дербенту, который не менее привлекателен, чем старый. Огромное спасибо Гиду Муртузали, и организатору Марианне! Удачи Вам ребята, Вы просто Супер!!! 🙌

    Были на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрутБыли на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрут
  • И
    Ильмира
    23 мая 2024
    В Дербент - за колоритом Средневекового Востока
    Приятная поездка с Тимуром в чистой комфортной машине в древний Дербент! Отличный водитель! Внимательный, пунктуальный. Гида по крепости не брали,
    читать дальше

    самые значимые объекты имеют QR коды, по которым можно получить информацию. Прогулка по старому городу прошла с интересным рассказом Тимура. Посмотрели все, что хотели.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Дербент»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Махачкалы
  2. Из Махачкалы - в древний Дербент
  3. Дербент и экраноплан Лунь за 1 день
  4. В Дербент - за колоритом Средневекового Востока
  5. Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Дербент" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 3 500 до 40 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 484 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 14 экскурсий в Махачкале на 2024 год по теме «Дербент», 484 ⭐ отзыва, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам