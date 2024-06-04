1 чел.
По популярности
Групповая
11 часов
В тренде
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Махачкалы
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и откройте для себя уникальный экраноплан «Лунь». Включены трансфер, обед и услуги гида
Начало: Ул. Ирчи Казака, 51В, Махачкала
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
3 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Из Махачкалы в древний Дербент: путешествие сквозь века
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Махачкалы в Дербент, где история оживает на каждом шагу
Начало: Встретим вас у вашего отеля в Махачкале. Если вы о...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дербент и экраноплан Лунь: путешествие по древнему городу
Знакомство с древним Дербентом и легендарным экранопланом Лунь, полное открытий и впечатлений
Начало: У вашего отеля
17 июня в 08:30
23 июня в 08:30
10 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
В Дербент - за колоритом Средневекового Востока
Из Махачкалы по побережью Каспийского моря отправляйтесь на юг Дагестана. Древнейший город России ждет вас с увлекательной экскурсией по Нарын-Кала
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
9 800₽ за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
Увидеть главные достопримечательности самого древнего и южного города страны
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:00 и 07:30
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 600₽ за человека
Групповая
12 часов
Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
Познакомиться с символами древнейшего города России - на групповой экскурсии из Махачкалы
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 600₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Махачкалы
Посетить сказочный древний город и увидеть советский экраноплан на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
10 998₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Дербент - самый древний город России
Изучить крепость Нарын-кала, погулять по атмосферным узким улочкам и открыть традиции Дагестана
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
10 часов
Групповая фото-экскурсия в Дербент: погружение в историю и культуру
Вас ждет путешествие по Дербенту, где история сочетается с уникальными фото-моментами. Познакомьтесь с древними традициями и современной жизнью города
Начало: У суперамаркета «Тропики»
Расписание: ежедневно в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
37993 610₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Махачкалы в старый Дербент
За 10 часов познакомиться с самым древним городом России и его достопримечательностями
Начало: По договорённости в Махачкале или Каспийске или у ...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Познакомиться с Дербентом, насладиться Самурским лесом и посетить второе по высоте село на Кавказе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
17 999₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Из Махачкалы в Дербент на авто бизнес-класса
Посетить все знаковые места древнего города и проникнуться колоритной восточной атмосферой
Начало: У ТЦ «Миркато»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 1800016 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Большой тур из Махачкалы в древний Дербент
Увидеть знаменитый экраноплан Лунь, изучить Девичьи бани и побывать в старинной крепости
Начало: У ТЦ «Миркато»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
2200019 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир4 июня 2024Экскурсия очень клёвая для групповой. Мерседес - комфортный с кондеем, Мага - красавчик, не газует, везёт ровно. Луиза рассказала интересные
- ННадежда3 июня 2024Информации мало. Автобус оставляет желать лучшего. Ну а с фонтаном вообще перебор. Водитель молодец!
- РРинат3 июня 2024Спасибо Шамсудину за экскурсию! По дороге рассказал про историю Дагестана, Махачкалы, экронаплана Лунь, и Дербента!!! Рекомендую Шамсудина!
- ААнастасия2 июня 2024Очень понравилась экскурсия, гид Евгений интересно рассказал исторические факты с их датами, достаточно много интересной информации узнали на экскурсии, Евгений
- ААнастасия2 июня 2024Это была потрясающая и познавательная экскурсия! Огромное спасибо Шамсудину за историю и незабываемую поездку!
- ВВладимир30 мая 2024У нас была частная экскурсия. Наш гид, Шамсудин, забрал нас из отеля в Махачкале и сразу отвез на смотровую площадку
- ЭЭльвира29 мая 2024Очень все понравилось, гид отличный, покормили супер, всем советую
- ССвета27 мая 2024Были на экскурсии 19 мая от Этномир. Понравилось,что был отдельно водитель и гид. Амирхан (гид) увлечен своей работой, с таким
- KKRISTINA24 мая 2024Были на экскурсии в Дербенте 22 мая. Проводил ее для нас Гид Муртузали. Великолепно разработанный маршрут, очень комфортный автомобиль, минеральная
- ИИльмира23 мая 2024Приятная поездка с Тимуром в чистой комфортной машине в древний Дербент! Отличный водитель! Внимательный, пунктуальный. Гида по крепости не брали,
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Дербент»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Дербент" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 3 500 до 40 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 484 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 14 экскурсий в Махачкале на 2024 год по теме «Дербент», 484 ⭐ отзыва, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август