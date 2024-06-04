1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Горный Дагестан: путешествие и сап-бординг
Исследуйте величие гор, открывая водопады Хунзаха и тайны Матласских пещер, наслаждаясь сап-прогулкой по изумрудным водам
Начало: В г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд из других г...
«Здесь вы сможете поплавать на сапах по прозрацной изумрудной воде в окружении горных вершин»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к Сулакскому каньону
Отправиться в горы на джипах, полюбоваться природой и поплавать на сапах
Начало: В Махачкале
«Затем спустимся к Чиркейскому водохранилищу и все желающие устроят заплыв на сап-бордах»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1334012 673₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
Исследовать пещеры и водопады, опробовать роупджампинг и поплавать на сапе по озеру Мочох
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
«Программу можно изменить: например, для сап-прогулки заменить озеро Мочох на Ирганайское водохранилище»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Сап-прогулка в горах Дагестана (в группе из Махачкалы)
Покататься на сапах по Ирганайскому водохранилищу и попробовать местную кухню в душевной компании
Начало: На пр. Али-Гаджи Акушинского
«На базе переоденетесь, пройдёте инструктаж, получите оборудование — и отправитесь на сап-прогулку в компании опытного инструктора»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 июня 2024Все очень понравилось, невероятной красоты маршрут. Магомед отлично расположил к себе и было всё очень легко. Путешествовали с 3 детьми (10-12-13 лет) все было супер! Рекомендуем
- ППавел2 июня 2024Все прошло отлично! Магомед - прекрасный гид! Все отлично! Рекомендую!
- ННаталья26 мая 2024Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфере, и хоть дорога занимает
- ЮЮлия1 мая 2024Отлично организована экскурсия! Везде успели до очередей, посетили классные смотровые площадки. Очень рекомендую!
- ДДарья27 апреля 2024Не так давно нам с компанией друзей посчастливилось посетить прекрасную республику Дагестан и это однозначно самое незабываемое путешествие, после которого
- РРоза2 января 2024Ездила в зимние каникулы. Отличная экскурсия! Потрясающие виды, природа, атмосфера. Гамзат-замечательный гид- веселый, рассказал много интересных историй об этих краях!
- ССветлана18 октября 2023Всё очень понравилась, виды завораживающие. Спасибо Гамзату за интересную экскурсию.
- ККирилл25 августа 2023Нам все понравилось, спасибо! С нами был Гаджимурад, все прошло супер. Несмотря на трудности с погодой, мы получили большой заряд положительных эмоций и влюбились в Дагестан.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «SUP-прогулки»
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