Аренда и сплавы на сап-бордах в Махачкале

Найдено 4 экскурсии в категории «SUP-прогулки» в Махачкале, цены от 4 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
38 отзывов
Горный Дагестан: путешествие и сап-бординг
Исследуйте величие гор, открывая водопады Хунзаха и тайны Матласских пещер, наслаждаясь сап-прогулкой по изумрудным водам
Начало: В г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд из других г...
«Здесь вы сможете поплавать на сапах по прозрацной изумрудной воде в окружении горных вершин»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Путешествие к Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Путешествие к Сулакскому каньону
Отправиться в горы на джипах, полюбоваться природой и поплавать на сапах
Начало: В Махачкале
«Затем спустимся к Чиркейскому водохранилищу и все желающие устроят заплыв на сап-бордах»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1334012 673 за всё до 5 чел.
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
Исследовать пещеры и водопады, опробовать роупджампинг и поплавать на сапе по озеру Мочох
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
«Программу можно изменить: например, для сап-прогулки заменить озеро Мочох на Ирганайское водохранилище»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Сап-прогулка в горах Дагестана (в группе из Махачкалы)
🏄 SUP-прогулки
Групповая
10 часов
Сап-прогулка в горах Дагестана (в группе из Махачкалы)
Покататься на сапах по Ирганайскому водохранилищу и попробовать местную кухню в душевной компании
Начало: На пр. Али-Гаджи Акушинского
«На базе переоденетесь, пройдёте инструктаж, получите оборудование — и отправитесь на сап-прогулку в компании опытного инструктора»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
    Все очень понравилось, невероятной красоты маршрут. Магомед отлично расположил к себе и было всё очень легко. Путешествовали с 3 детьми (10-12-13 лет) все было супер! Рекомендуем
  • П
    Павел
    2 июня 2024
    Путешествие к Сулакскому каньону
    Все прошло отлично! Магомед - прекрасный гид! Все отлично! Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
    Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфере, и хоть дорога занимает
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    достаточно долгое время до локаций, но в такой атмосфере время пролетает незаметно. Даже плохая погода не смогла испортить нам настроение и эмоции от посещения красот Дагестана. Сам гид родом из села Хунзах, любит это место всей душой и сердцем и знает всё до мелочей о нем и ответит на любые ваши вопросы, а так же сделает фотографии. Нереальная красота природы в сочетании с гостеприимством местных жителей оставляют сумасшедшие эмоции, которые не передать словами, это обязательно нужно увидеть и прочувствовать. Сюда хочется обязательно вернуться ещё не один раз. Так же на экскурсии вы посетите кафе, где в гостеприимной атмосфере вы сможете попробовать национальные блюда. Всем советую обязательно посетить эту невероятной красоты экскурсию!

    Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфереХотим выразить огромную благодарность нашему гиду Хаджи-Мураду! Экскурсия с ним прошла в позитивной и дружеской атмосфере
  • Ю
    Юлия
    1 мая 2024
    Путешествие к Сулакскому каньону
    Отлично организована экскурсия! Везде успели до очередей, посетили классные смотровые площадки. Очень рекомендую!
  • Д
    Дарья
    27 апреля 2024
    Путешествие к Сулакскому каньону
    Не так давно нам с компанией друзей посчастливилось посетить прекрасную республику Дагестан и это однозначно самое незабываемое путешествие, после которого
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    только положительные эмоции и невероятные впечатления останутся с нами на долгое время! Огромную благодарность хотелось бы выразить нашему гиду Мухаммаду! На протяжении всей экскурсии были учтены отдельные пожелания каждого, мы познавали историю, много фотографировались и просто хорошо проводили время. Благодаря Мухаммаду нам удалось налюбоваться и сохранить в памяти красоты Дагестана с тех вершин и локаций, до которых вряд ли смогли бы добраться самостоятельно, а также попробовать местную кухню прямо в горах, на свежем воздухе. Особенно хотелось бы отметить профессионализм и коммуникабельность нашего гида, за этот короткий период он стал нам настоящим другом, душой компании. Мы с удовольствием ещё не раз вернемся!

    Не так давно нам с компанией друзей посчастливилось посетить прекрасную республику Дагестан и это однозначно самоеНе так давно нам с компанией друзей посчастливилось посетить прекрасную республику Дагестан и это однозначно самоеНе так давно нам с компанией друзей посчастливилось посетить прекрасную республику Дагестан и это однозначно самоеНе так давно нам с компанией друзей посчастливилось посетить прекрасную республику Дагестан и это однозначно самоеНе так давно нам с компанией друзей посчастливилось посетить прекрасную республику Дагестан и это однозначно самое
  • Р
    Роза
    2 января 2024
    Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
    Ездила в зимние каникулы. Отличная экскурсия! Потрясающие виды, природа, атмосфера. Гамзат-замечательный гид- веселый, рассказал много интересных историй об этих краях!
  • С
    Светлана
    18 октября 2023
    Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
    Всё очень понравилась, виды завораживающие. Спасибо Гамзату за интересную экскурсию.
  • К
    Кирилл
    25 августа 2023
    Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
    Нам все понравилось, спасибо! С нами был Гаджимурад, все прошло супер. Несмотря на трудности с погодой, мы получили большой заряд положительных эмоций и влюбились в Дагестан.
    Нам все понравилось, спасибо!Нам все понравилось, спасибо!Нам все понравилось, спасибо!Нам все понравилось, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «SUP-прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
  2. Путешествие к Сулакскому каньону
  3. Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и сапборд
  4. Сап-прогулка в горах Дагестана (в группе из Махачкалы)
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 4 экскурсии от 4 600 до 15 600 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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