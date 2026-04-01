Описание тура
Мечтаете о путешествии, где пейзажи захватывают дух, история оживает, а люди встречают с открытым сердцем?
Тогда наш тур - это именно то, что вам нужно!
- Ваш комфорт и безопасность превыше всего. Мы передвигаемся на комфортабельных внедорожниках, способных добраться до самых укромных уголков Дагестана. Гид (не только профессионал, но и местный житель) знает особенности горной местности и все нюансы путешествий по Дагестану.
- Проживание с панорамным видом на Ирганайское водохранилище и горы, а также на уютных базах в самом сердце гор. Комфортабельные домики/номера (2/3-местные, номера люкс), оснащенные всем необходимым для вашего удобства (тапочки, полотенца, wi-fi, фен, чайник, посуда и т. д.).
- Гид ваш проводник в мир гор. Чтобы по-настоящему прочувствовать дух Дагестана, нужен особенный проводник тот, кто знает и любит эту землю каждой тропинкой. Да и кто расскажет о традициях и обычаях лучше, чем тот, кто вырос в этой культуре? С нами вы не просто увидите Дагестан, но и почувствуете его душу.
- Ваши эмоции вот что по-настоящему важно. Мы создаем путешествия, которые дарят эмоции. Приготовьтесь к потрясающим горным пейзажам, душевным встречам с местными жителями и впечатлениям, которые останутся с вами надолго.
- От ароматного кофе в горах до аутентичной кухни. Представьте: величественные горы, закат окрашивает вершины в тёплые оттенки, а в ваших руках чашечка ароматного кофе… Именно такие моменты ждут вас в нашем путешествии! Также в нашем туре вы попробуете множество национальных блюд, которые поразят вас своим вкусом.
- Дагестан за пределами путеводителей. С нами вы увидите не только знаковые места Дагестана, но и секретные локации, которые поражают своей красотой. На каждой из этих уникальных локаций мы остановимся, чтобы вы могли в полной мере насладиться великолепием природы.
- Наши гиды всегда готовы создать для вас уютную атмосферу: у нас всегда с собой все необходимое для комфортного пикника на природе — удобные стулья и столики, мягкие подушки и многое другое, чтобы ваш отдых был по-настоящему незабываемым.
Более 7 лет мы создаем незабываемые туры, показывая путешественникам всю красоту и культуру Дагестана. Наш опыт это гарантия вашего комфорта, безопасности и ярких впечатлений! Остались вопросы? Свяжитесь с нами в сообщения, будем рады помочь!
Программа тура по дням
Знакомство с Дербентом: Крепость Нарын Кала
Начало Тура:
Встреча группы в 08:00-09:00 утра в Махачкале (точное время и место сообщим накануне тура). Не волнуйтесь, если ваш рейс не подходит по времени. Мы можем организовать трансфер, чтобы догнать группу (за доп. плату). Уточняйте, пожалуйста, в сообщениях. Мы рекомендуем прибыть в Дагестан за день до старта тура, чтобы отдохнуть от перелёта и быть готовым к насыщенному маршруту.
Локации Дня: Дербент. Крепость Нарын-Кала. Самолет Лунь. Старые улочки Дербента. Девичья баня. Мечеть Джума и т. д.
Итак, после сбора группы Вас ждет захватывающее путешествие в один из самых древних городов России — Дербент, который уходит корнями в тысячелетнюю историю. Готовьтесь к погружению в атмосферу Востока, где сочетаются древняя архитектура, живописные виды и уникальные памятники культуры.
Экскурсия по крепости Нарын-Кала — начнем с визита в одну из самых значимых исторических достопримечательностей Дагестана — Нарын-Кала. Эта крепость, которая включена в список объектов Всемирного наследия Юнеско, издавна защищала Дербент от нападений и является свидетельством величия древних цивилизаций. Прогулка по её стенам — это не только погружение в историю, но и возможность насладиться потрясающими видами на город, горы и бескрайнее Каспийское море. Местные гиды поделятся увлекательными рассказами о прошлом этой крепости и её значении для региона.
Прогулка по старым улочкам Дербента — после экскурсии по крепости мы отправимся исследовать старинные улицы города. Старинные дома с арками, маленькие магазинчики, базары, где продаются местные сувениры, и уличные кафе с ароматным чаем — всё это создаст особую атмосферу. Тут вы почувствуете дух восточного города, где время словно замедляется, а люди по-прежнему сохраняют древние традиции.
Обед в национальном месте, где Вас встретят с настоящим кавказским гостеприимством. Здесь Вас ждет изобилие вкуснейших блюд, приготовленных по традиционным рецептам, и атмосфера, которая заставит почувствовать себя как дома.
Следующая точка - уникальный объект: самолет Лунь. Это советский ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903, настоящий шедевр инженерной мысли, аналогов которому нет в мире.
После таких впечатляющих открытий отправляемся в горы, к Ирганайскому водохранилищу. Заселяемся на базу отдыха, расположенную прямо на берегу озера, с потрясающим видом на величественные горы. Здесь Вы сможете отдохнуть, наслаждаясь свежим горным воздухом и живописными пейзажами.
В завершение дня — ужин в уютном кафе на базе: ароматная национальная кухня, тёплая атмосфера и спокойный вечер. Наслаждаемся отдыхом и набираемся сил перед новым, насыщенным днём.
Гамсутль. Чох. Салтинский водопад. Айвазовский
Локации Дня: Гамсутль. Чохские терассы. Салтинский водопад. Кегерские высоты. Кегерский каньон. Точка Айвазовского. Гунибская Гэс.
Завтрак с видом на горы - идеальный старт дня. Невероятные пейзажи и ароматный чай создадут правильное настроение на весь день. В 9:00-10:00 утра мы отправляемся в путь, направляясь к аулу Гамсутль.
По дороге мы будем проезжать аул Чох — колоритный аул среди живописных гор, его еще называют архитектурным музеем под открытым небом и не зря, убедитесь в этом сами. Фантастические ландшафты вблизи аула Чох, созданные природой и человеком, немного напомнят вам рисовые террасы, но это Чохские террасы. Это масштабное зрелище впечатлит вас не только видами: вы поймете, насколько тяжел сельскохозяйственный труд в горной местности, и узнаете, как жители создавали террасы лишь с помощью рук, спины и нескольких лошадиных сил.
После поднимемся выше, к дагестанскому Мачу-Пикчу — заброшенному аулу Гамсутль. Вы пройдете по пустынным улицам, услышите истории о жителях села, предания о Великом Шелковом пути и набегах завоевателей, которые передаются из поколения в поколение.
Затем едем на обед, вкусно едим, чуть отдыхаем и с новыми силами отправимся смотреть на Салтинский водопад. Вас ждет небольшой треккинг к прохладному и живописному подземному водопаду, который образует горная река, пробиваясь через скалы ущелья единственный в России подземный водопад.
Возвращаться в Гуниб мы будем через Гегерские высоты. Кегерское плато — место несказанной красоты. Неслучайно именно отсюда Айвазовский писал панорамы окрестностей Гуниба. Это так называемая поляна Айвазовского. Еще Кегерское плато называют дагестанским Стоунхенджем. Дело в том, что в окрестностях села Кегер есть древние солнечные календари, чей возраст насчитывает около 14-16 тысяч лет.
Мы также полюбуемся Кегерским каньоном: еще один шедевр природной архитектуры Дагестана.
Вечером возвращаемся на базу, ужинаем и делимся впечатлениями от прошедшего дня.
Хунзах. Матлас. Тобот. Каменная чаша
Третий день - это экватор нашего тура, самый насыщенный день.
Локации Дня: Село Хунзах. Водопад Тобот. Водопады Матласа. Матласское плато. Экстрим-парк Матлас. Ханский водопад. Каменная чаша. Смотровая площадка на Заиб. Перевал Хунзах-Заиб. Цолоткинский каньон. Седло-гора.
После сытного завтрака мы отправляемся в одно из самых живописных мест Дагестана — село Хунзах, родину водопадов и панорам, от которых захватывает дух. Здесь нас ждет настоящая жемчужина Северного Кавказа — водопад Тобот, один из самых высоких в регионе. Вы не захотите убирать камеру — каждый угол здесь словно открытка!
Далее нас ждет обед с видом на горы, а после — встреча с новым чудом природы: водопадами Матласа. По дороге остановимся на Матласском плато — фантастическое место с обзорной площадкой, откуда открывается вид на каньон и Ханский водопад.
Любителям экстрима — отдельный бонус: Экстрим-парк Матлас. По желанию — зиплайн или прыжок с веревкой для дозы адреналина и острых ощущений!
После — переезд к одной из самых необычных природных локаций — Каменной чаше, где между скалами прячутся три загадочных зала, соединённых пещерами и узкими проходами. Здесь легко почувствовать себя героем приключенческого фильма.
Гоор, Язык Тролля. Рафтинг. Карадахская теснина
Локации Дня: Гоор. Язык Тролля. Рафтинг по реке Аварское Койсу (только в тёплое время года). Смотровая Дарада-Мурада. Гоцатлинское водохранилище. Гоцатлинская Гэс. Карадахская теснина.
После завтрака мы отправляемся туда, где время будто остановилось — в древнее село Гоор, которое заслуженно называют Страной башен. Здесь, на вершине утеса, возвышаются старинные боевые башни, когда-то защищавшие жителей от набегов. Их суровая красота и величественные панорамы навсегда остаются в памяти.
Следующая остановка — Язык Тролля, природный каменный выступ, откуда открывается захватывающий вид на бескрайние горы и каньон. Это то самое место, где хочется задержаться подольше и вдохнуть полной грудью.
После насыщенной первой половины дня нас ждет вкусный домашний обед с блюдами дагестанской кухни — сытно, ароматно и по-настоящему душевно. А дальше — адреналин и эмоции! Мы отправляемся на рафтинг по реке Аварское Койсу — бурная вода, мощные пороги, крики восторга и брызги в лицо. Это не просто активность — это маленькое приключение, которое взбодрит и зарядит энергией на долгое время.
В зимний сезон, когда рафтинг невозможен, мы не оставим вас без впечатлений. Вместо этого поднимемся на смотровую площадку Дарада-Мурада, откуда открывается один из самых живописных видов в регионе: величественные горы, ущелья и каньон реки внизу — идеальное место для неспешной прогулки, красивых кадров и настоящего уединения с природой.
А кульминацией дня станет Карадахская теснина — узкий, высокий каньон, больше похожий на волшебный портал в другой мир. Его стены уходят в небо на 173 метра, а тишина здесь — будто сама природа задерживает дыхание. Вечером — возвращение на базу или переезд в новое место, где нас ждет уютный ужин и отдых.
Вечером возвращаемся на базу или переезжаем в новое место проживания. Нас ждет теплый ужин, уютная атмосфера и обмен впечатлениями от этого яркого, насыщенного дня.
Ирганайское водохранилище. Сулакский каньон
Представляем вам завершающий день нашего путешествия по Дагестану - пятый день, который богат на уникальные природные шедевры.
Локации Дня: Ирганайское водохранилище. Гимринский тоннель. Село Дубки. Сулакский каньон. Катание на катере. Нескучный сад Салмановых. Смотровая площадка на Чиркейское водохранилище.
Мы начинаем с посещения Ирганайского водохранилища, искусственного водного объекта, созданного на реке Аварское Койсу в результате строительства одноименной Гэс.
По пути к следующей локации мы проедем через знаменитый Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель России, протяжённостью более 4 км. Это не просто дорога — это ворота в сердце горного Дагестана.
Далее нас ждёт село Дубки и его невероятная смотровая площадка. Отсюда открывается захватывающий панорамный вид на Сулакский каньон — один из самых глубоких в мире и самый глубокий в Европе! Представьте: стены каньона уходят вниз почти на 2 километра, а его длина превышает 50 км. Цвет воды — насыщенно бирюзовый, контрастирует с суровыми скалами, создавая пейзаж, который невозможно забыть.
А теперь — взрыв адреналина и эмоций! Мы отправимся на прогулку по каньону на скоростном катере. Волны, ветер, крутые повороты и мощь воды — настоящее приключение, от которой перехватывает дыхание!
После этого мы отправимся на обед в Нескучный сад Салмановых. Здесь вы попробуете нежнейшую горную форель, свежайшие продукты и, конечно, насладитесь неспешной прогулкой по плантациям с сезонными фруктами. Ароматы, вкусы, атмосфера — идеальное завершение активной первой части дня.
Но наше приключение ещё не заканчивается! Впереди — пещера Нохъо — новое туристическое пространство, которое удивит даже бывалых путешественников. Внутри вас ждут: кафе прямо в скале с террасой, зависшей над обрывом, аттракционы для тех, кто любит горный экстрим и острые ощущения, панорамная смотровая площадка с видами на каньон, бирюзовую реку Сулак, водопад и величественных орлов, парящих над горами.
К 18:00-19:00 возвращаемся в Махачкалу, наполненные яркими впечатлениями, потрясающими видами и новыми историями, которыми захочется делиться снова и снова.
Это путешествие — не просто маршрут. Это возможность прикоснуться к настоящему Дагестану — величественному, доброму и бесконечно красивому.
До новых встреч! Мы уже ждём Вас снова.
Что включено
- Трансфер (комфортные внедорожники: Toyta Land Cruiser, Lexus и т. д.)
- Сопровождение профессионального гида
- Размещение на базе в уютных домиках/номерах (2 и 3-местные дома, семейные номера со всем необходимым: кондиционер, тапочки, полотенца, фен, wi-fi и т. д.)
- 3-разовое питание (завтраки, обеды, ужины)
- Пикники, чай и кофе от гидов в горах
- Помощь с подбором авиабилетов и гостиниц, если планируете прилететь накануне
- Посетим мельницу, где готовят удивительный урбеч! Мы увидим процесс его приготовления, а потом нас ждет чаепитие с дегустацией различных видов урбеча, где расскажут о его пользе и секретах:
- Самые красивые фото и видео от гидов (Для наших гостей приятный бонус! Мы предоставляем роскошные платья со шлейфом для незабываемых снимков бесплатно!)
- Постоянная связь с менеджером до и на протяжении тура 24/7 (Мы с радостью посоветуем, какие кафе и рестораны стоит посетить, а также расскажем о лучших локациях до и после тура. Кроме того, мы предоставим список необходимых вещей, чтобы ваше путешествие было максимально комфортным)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до/обратно из аэропорта города Махачкала
- Личные траты (на сувениры, спиртное и т. д.)
- Прогулка на высокоскоростном катере по Сулакскому каньону (от 1500 руб.)
- Все входные билеты/экологические сборы на протяжении маршрута (1500-2000 руб.)
- Экстремальные виды отдыха: зип-лайн 1500-2000 руб., роуп-джампинг 8000 руб. (с камерой 9), езда на лошадях 1500-2000 руб., сапсерфинг 1000 руб., рафтинг 3000 руб
О чём нужно знать до поездки
Перед началом тура мы создадим общий чат участников, где будут все организационные вопросы и рекомендации по необходимым вещам в тур.
Пожелания к путешественнику
Отдавая дань уважения традициям республики просим быть сдержаннее в одежде. Девушкам рекомендуется избегать короткие юбки и платья, глубокие декольте, вещи из просвечивающих материалов, короткие кофточки и топы. Мужчинам также советуем отказаться от коротких шорт и открытых маек.