Покорить вершину Шалбуздаг, побывать в «селе-призраке» и насладиться национальной кухней
Вы совершите восхождение на священную гору, посетите самое высокогорное селение в Европе, познакомитесь с бытом и культурой лезгинов и прогуляетесь по улочкам аула, где проживает всего один человек.
Вас ждут незаезженные места без толп туристов и возможность побыть наедине с природой, чтобы навсегда влюбиться в Кавказ.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|38 000 ₽
Описание
Организационные детали
Вам понадобятся: головной убор (платок или кепка), тёплая одежда, портативное зарядное устройство, аптечка, удобная обувь для треккинга, крем от загара, наличные и бутылка для воды.
Проживание. На турбазе в селе Микрах, 2-местные номера с удобствами. На территории базы есть сауна, бассейн, зона барбекю и кафе.
Питание. В программу включено 3-разовое питание.
Связь и интернет. На турбазе хорошо ловит МТС и Мегафон — в пеших турах при походе в горы на части маршрута связи не будет.
Программа тура по дням
Прогулка по селу Ахты
Встречаемся в аэропорту Махачкалы и едем на турбазу. После заселения отправляемся в село Ахты, основанное в 6 веке. Курорт славится целебными термальными источниками, серными банями и арочными мостами. По легенде, первый мост построили бельгийский и итальянский инженеры в 1915 году. Ахтынский зодчий решил доказать, что местные умельцы могут ничуть не хуже, и возвёл вторую арочную конструкцию, не уступающую иностранной в величии и красоте.
Прогуляемся по колоритным сельским улочкам и вернёмся на турбазу.
Заброшенное селение Гра
Направляемся туда, где время остановилось — в «село-призрак» Гра. Когда-то на склонах Самурского хребта кипела жизнь, но после серии землетрясений местные покинули свои дома. Теперь в Гра живёт всего одна жительница, не желающая уезжать из родного села.
Пройдёмся по аулу и рассмотрим полуразрушенные дома, стены которых помнят Кавказскую войну и сражения с войсками имама Шамиля, развал империи и становление советского государства.
Вечером вернёмся на турбазу.
Визит в село Куруш
Сегодня едем в самое высокогорное поселение Европы на склонах священной для мусульман горы Шалбуздаг. Село Куруш расположилось на высоте 2500 м в окружении живописных вершин Ерыдаг и Базардюзю, возвышающихся над аулом.
Вы познакомитесь с древними традициями, которые до сих пор чтят жители Куруша, погрузитесь в культуру Дагестана и узнаете, как лезгины организовывают свой быт в условиях высокогорности.
Подъём на гору Шалбуздаг
Нас ждёт восхождение на вершину Шалбуздаг, манящую паломников со всего мира. Мы пройдём древний аул, увидим аутентичную мечеть, полюбуемся озером Зам-Зам, покрытым льдом даже в жаркую погоду, и посетим «Пир Сулеймана» — священное погребение праведника, жившего в этих местах. Поднимемся на пик и окажемся на высоте 3800 м, откуда открываются головокружительные виды на заснеженные вершины и пушистые облака, обнимающие горные массивы.
Вечером — трансфер в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы по программе
- 3-разовое питание
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Трансферы вне программы