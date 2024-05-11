Вам понадобятся: головной убор (платок или кепка), тёплая одежда, портативное зарядное устройство, аптечка, удобная обувь для треккинга, крем от загара, наличные и бутылка для воды.

Проживание. На турбазе в селе Микрах, 2-местные номера с удобствами. На территории базы есть сауна, бассейн, зона барбекю и кафе.

Питание. В программу включено 3-разовое питание.

Связь и интернет. На турбазе хорошо ловит МТС и Мегафон — в пеших турах при походе в горы на части маршрута связи не будет.