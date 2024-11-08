Описание тура
Организационные детали
Если у вас есть аллергия или другие ограничения в питании, сообщите об этом до начала тура. Для вас будет индивидуальное меню.
Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
— не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
— плечи, живот и колени должны быть прикрыты
— запрещено распитие спиртных напитков во время тура
— нельзя брать с собой животных
С собой рекомендуется взять:
— головной убор
— солнцезащитный крем
— наличные деньги
— воду
— удобную обувь
— куртку, ветровку либо свитер
Очередность экскурсий может быть изменена из-за погодных условий или по иным причинам. При этом организатор обязуется выполнить программу в полном объёме.
Проживание. В гостевых домах со всеми удобствами. 2-, 3-местное размещение. Санузел на этаже. Есть кухня и общие зоны.
*Фото предоставлены организатором
Питание. Всё включено: 2 завтрака, 3 обеда и 2 ужина. Если у вас есть ограничения в питании, сообщите об этом до начала тура (организатор составит для вас индивидуальное меню).
Транспорт. Зависит от количества человек. Легковое авто, минивэн или микроавтобус.
Дети. От 6 лет.
Связь и интернет. Wi-Fi во всех гостевых домах.
Программа тура по дням
Гимринский тоннель, Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Гоор, Карадахская теснина и национальные блюда
Встречаемся в 11:00 в аэропорту и сразу отправляемся в горы. Проедем сквозь Гимринский тоннель, который является самым длинным в России. Увидим Ирганайское водохранилище, Датунский храм 10 века, древние башни в Гооре. После обеда с видом на горы найдём дагестанский Язык Тролля, выступающий над бездной. Затем посетим Карадахскую теснину, где прогуляемся по узким проходам между высоченных скал.
Вечером заселимся в гостевой дом и отведаем домашних блюд национальной кухни.
Гамсутль, Чохские террасы, Салтинский водопад и озеро Мочох
Сегодня отправимся в аул-призрак Гамсутль, расположенный на гребне горы на высоте более 1500 метров над уровнем моря. На машине подъедем максимально близко, далее немного пройдёмся пешком (около 40 минут в одну сторону). Либо возможно подняться на лошадях (за доплату). После спуска пообедаем в селе и доедем до Чохских террас. Прогуляемся по Салтинской теснине и посмотрим на уникальный гротовый водопад.
Вечером вы заселитесь в гостевой дом старшего куратора путешествия. Место расположено у живописного озера Мочох. Вас встретят с накрытым столом, полным традиционных блюд.
Утро на берегу озера, кулинарный мастер-класс, Хунзах, водопады и Каменная чаша
Для вас будет подан завтрак на берегу озера. Также вы увидите, как готовится абрикосовая каша. Далее сможете покататься на сапах по водной глади, катамаранах (за доплату) или просто прогуляться.
Затем отправимся на Хунзахское плато, а по пути посетим Каменную чашу. Увидим водопады Матлас и Тобот. Самые смелые смогут опробовать экстремальные развлечения (за доплату).
Вечером проводим вас в аэропорт или завезём в Махачкалу/Каспийск (по вашему желанию).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|24 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Все переезды по программе
- Трансфер из/в аэропорт
- Экскурсионное сопровождение (сертифицированный гид)
- Работа старшего координатора группы
- Входные билеты на все объекты по программе
- Мастер-класс по приготовлению абрикосовой каши
- Информационная помощь и рекомендации для тех, кто хочет приехать раньше и остаться после тура (где жить, куда сходить)
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно в ваш город
- Дополнительные развлечения (зиплайн, конная прогулка, пещеры, квадроциклы и другие)