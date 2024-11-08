Вкусные выходные в горах Дагестана: всё включено

Отведать местных блюд с видом на озеро Мочох, приготовить абрикосовую кашу и посетить лучшие локации
Приглашаем в путешествие по наиболее популярным местам Дагестана, насыщенное не только видами, но и вкусами! Каждый день будем угощать вас традиционными блюдами по домашним рецептам и научим готовить абрикосовую кашу.
читать дальше

Вы попробуете хинкал, чуду, курзе, урбеч и другие местные яства.

Встретите утро на берегу озера Мочох, восхититесь панорамой Хунзахского плато, увидите подземный водопад и аул-призрак Гамсутль. Вас ждут и другие смотровые точки, а самые смелые смогут опробовать экстремальные развлечения.

Вкусные выходные в горах Дагестана: всё включено
Вкусные выходные в горах Дагестана: всё включено
Вкусные выходные в горах Дагестана: всё включено
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание тура

Организационные детали

Если у вас есть аллергия или другие ограничения в питании, сообщите об этом до начала тура. Для вас будет индивидуальное меню.

Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
— не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
— плечи, живот и колени должны быть прикрыты
— запрещено распитие спиртных напитков во время тура
— нельзя брать с собой животных

С собой рекомендуется взять:
— головной убор
— солнцезащитный крем
— наличные деньги
— воду
— удобную обувь
— куртку, ветровку либо свитер

Очередность экскурсий может быть изменена из-за погодных условий или по иным причинам. При этом организатор обязуется выполнить программу в полном объёме.

Проживание. В гостевых домах со всеми удобствами. 2-, 3-местное размещение. Санузел на этаже. Есть кухня и общие зоны.

*Фото предоставлены организатором

Питание. Всё включено: 2 завтрака, 3 обеда и 2 ужина. Если у вас есть ограничения в питании, сообщите об этом до начала тура (организатор составит для вас индивидуальное меню).

Транспорт. Зависит от количества человек. Легковое авто, минивэн или микроавтобус.

Дети. От 6 лет.

Связь и интернет. Wi-Fi во всех гостевых домах.

Программа тура по дням

1 день

Гимринский тоннель, Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Гоор, Карадахская теснина и национальные блюда

Встречаемся в 11:00 в аэропорту и сразу отправляемся в горы. Проедем сквозь Гимринский тоннель, который является самым длинным в России. Увидим Ирганайское водохранилище, Датунский храм 10 века, древние башни в Гооре. После обеда с видом на горы найдём дагестанский Язык Тролля, выступающий над бездной. Затем посетим Карадахскую теснину, где прогуляемся по узким проходам между высоченных скал.

Вечером заселимся в гостевой дом и отведаем домашних блюд национальной кухни.

Гимринский тоннель, Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Гоор, Карадахская теснина и национальные блюдаГимринский тоннель, Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Гоор, Карадахская теснина и национальные блюдаГимринский тоннель, Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Гоор, Карадахская теснина и национальные блюдаГимринский тоннель, Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Гоор, Карадахская теснина и национальные блюдаГимринский тоннель, Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Гоор, Карадахская теснина и национальные блюдаГимринский тоннель, Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Гоор, Карадахская теснина и национальные блюдаГимринский тоннель, Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Гоор, Карадахская теснина и национальные блюдаГимринский тоннель, Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Гоор, Карадахская теснина и национальные блюдаГимринский тоннель, Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Гоор, Карадахская теснина и национальные блюдаГимринский тоннель, Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Гоор, Карадахская теснина и национальные блюдаГимринский тоннель, Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Гоор, Карадахская теснина и национальные блюдаГимринский тоннель, Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Гоор, Карадахская теснина и национальные блюдаГимринский тоннель, Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Гоор, Карадахская теснина и национальные блюдаГимринский тоннель, Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Гоор, Карадахская теснина и национальные блюдаГимринский тоннель, Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Гоор, Карадахская теснина и национальные блюда
2 день

Гамсутль, Чохские террасы, Салтинский водопад и озеро Мочох

Сегодня отправимся в аул-призрак Гамсутль, расположенный на гребне горы на высоте более 1500 метров над уровнем моря. На машине подъедем максимально близко, далее немного пройдёмся пешком (около 40 минут в одну сторону). Либо возможно подняться на лошадях (за доплату). После спуска пообедаем в селе и доедем до Чохских террас. Прогуляемся по Салтинской теснине и посмотрим на уникальный гротовый водопад.

Вечером вы заселитесь в гостевой дом старшего куратора путешествия. Место расположено у живописного озера Мочох. Вас встретят с накрытым столом, полным традиционных блюд.

Гамсутль, Чохские террасы, Салтинский водопад и озеро МочохГамсутль, Чохские террасы, Салтинский водопад и озеро МочохГамсутль, Чохские террасы, Салтинский водопад и озеро МочохГамсутль, Чохские террасы, Салтинский водопад и озеро МочохГамсутль, Чохские террасы, Салтинский водопад и озеро МочохГамсутль, Чохские террасы, Салтинский водопад и озеро МочохГамсутль, Чохские террасы, Салтинский водопад и озеро МочохГамсутль, Чохские террасы, Салтинский водопад и озеро МочохГамсутль, Чохские террасы, Салтинский водопад и озеро МочохГамсутль, Чохские террасы, Салтинский водопад и озеро МочохГамсутль, Чохские террасы, Салтинский водопад и озеро МочохГамсутль, Чохские террасы, Салтинский водопад и озеро МочохГамсутль, Чохские террасы, Салтинский водопад и озеро МочохГамсутль, Чохские террасы, Салтинский водопад и озеро МочохГамсутль, Чохские террасы, Салтинский водопад и озеро МочохГамсутль, Чохские террасы, Салтинский водопад и озеро МочохГамсутль, Чохские террасы, Салтинский водопад и озеро МочохГамсутль, Чохские террасы, Салтинский водопад и озеро Мочох
3 день

Утро на берегу озера, кулинарный мастер-класс, Хунзах, водопады и Каменная чаша

Для вас будет подан завтрак на берегу озера. Также вы увидите, как готовится абрикосовая каша. Далее сможете покататься на сапах по водной глади, катамаранах (за доплату) или просто прогуляться.

Затем отправимся на Хунзахское плато, а по пути посетим Каменную чашу. Увидим водопады Матлас и Тобот. Самые смелые смогут опробовать экстремальные развлечения (за доплату).

Вечером проводим вас в аэропорт или завезём в Махачкалу/Каспийск (по вашему желанию).

Утро на берегу озера, кулинарный мастер-класс, Хунзах, водопады и Каменная чашаУтро на берегу озера, кулинарный мастер-класс, Хунзах, водопады и Каменная чашаУтро на берегу озера, кулинарный мастер-класс, Хунзах, водопады и Каменная чашаУтро на берегу озера, кулинарный мастер-класс, Хунзах, водопады и Каменная чашаУтро на берегу озера, кулинарный мастер-класс, Хунзах, водопады и Каменная чашаУтро на берегу озера, кулинарный мастер-класс, Хунзах, водопады и Каменная чашаУтро на берегу озера, кулинарный мастер-класс, Хунзах, водопады и Каменная чашаУтро на берегу озера, кулинарный мастер-класс, Хунзах, водопады и Каменная чашаУтро на берегу озера, кулинарный мастер-класс, Хунзах, водопады и Каменная чашаУтро на берегу озера, кулинарный мастер-класс, Хунзах, водопады и Каменная чашаУтро на берегу озера, кулинарный мастер-класс, Хунзах, водопады и Каменная чашаУтро на берегу озера, кулинарный мастер-класс, Хунзах, водопады и Каменная чашаУтро на берегу озера, кулинарный мастер-класс, Хунзах, водопады и Каменная чашаУтро на берегу озера, кулинарный мастер-класс, Хунзах, водопады и Каменная чашаУтро на берегу озера, кулинарный мастер-класс, Хунзах, водопады и Каменная чашаУтро на берегу озера, кулинарный мастер-класс, Хунзах, водопады и Каменная чашаУтро на берегу озера, кулинарный мастер-класс, Хунзах, водопады и Каменная чашаУтро на берегу озера, кулинарный мастер-класс, Хунзах, водопады и Каменная чашаУтро на берегу озера, кулинарный мастер-класс, Хунзах, водопады и Каменная чашаУтро на берегу озера, кулинарный мастер-класс, Хунзах, водопады и Каменная чаша

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет24 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Все переезды по программе
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Экскурсионное сопровождение (сертифицированный гид)
  • Работа старшего координатора группы
  • Входные билеты на все объекты по программе
  • Мастер-класс по приготовлению абрикосовой каши
  • Информационная помощь и рекомендации для тех, кто хочет приехать раньше и остаться после тура (где жить, куда сходить)
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно в ваш город
  • Дополнительные развлечения (зиплайн, конная прогулка, пещеры, квадроциклы и другие)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00
Завершение: Аэропорт Махачкалы, до 21:00 или Махачкала/Каспийск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

Похожие туры из Махачкалы

В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
На машине
21 отзыв
5 дней
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
Посидеть у костра, сделать фото в национальной одежде, вкусно поесть и научиться готовить чуду
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
27 ноя в 08:00
4 дек в 08:00
39 500 за человека
В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
На машине
скидка
15%
3 отзыва
5 дней
В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
Увидеть все значимые места региона, побывать в гостях у местных и на производстве урбеча
Начало: Г. Махачкала, 8:00
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
4400037 400 за человека
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Пешая
На квадроциклах
SUP-прогулки
15 отзывов
5 дней
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Покататься на сапе и квадроцикле, научиться готовить абрикосовую кашу и чуду, посетить аулы-призраки
Начало: Аэропорт Уйташ (Махачкала), 10:30. Возможна встреч...
10 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
40 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Махачкале
Все туры из Махачкалы
ХорошоТам