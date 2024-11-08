Приглашаем в путешествие по наиболее популярным местам Дагестана, насыщенное не только видами, но и вкусами! Каждый день будем угощать вас традиционными блюдами по домашним рецептам и научим готовить абрикосовую кашу.

Вы попробуете хинкал, чуду, курзе, урбеч и другие местные яства. Встретите утро на берегу озера Мочох, восхититесь панорамой Хунзахского плато, увидите подземный водопад и аул-призрак Гамсутль. Вас ждут и другие смотровые точки, а самые смелые смогут опробовать экстремальные развлечения.

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Описание тура

Организационные детали

Если у вас есть аллергия или другие ограничения в питании, сообщите об этом до начала тура. Для вас будет индивидуальное меню.

Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:

— не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)

— плечи, живот и колени должны быть прикрыты

— запрещено распитие спиртных напитков во время тура

— нельзя брать с собой животных

С собой рекомендуется взять:

— головной убор

— солнцезащитный крем

— наличные деньги

— воду

— удобную обувь

— куртку, ветровку либо свитер

Очередность экскурсий может быть изменена из-за погодных условий или по иным причинам. При этом организатор обязуется выполнить программу в полном объёме.