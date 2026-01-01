Описание тура
Приглашаем Вас в увлекательный тур по Дагестану.
Это путешествие откроет для вас край глубоких каньонов и бурных водопадов, аулов-призраков и живописных теснин, вкусных угощений и добрых людей.
- Сулакский каньон — Салтинский водопад —Кахиб — Старый Гоор — Новый Гоор — Гамсутль — Чох — Дербент — Крепость Нарын-Кала
Программа тура по дням
Сбор в аэропорту/Сулакский каньон
Сбор группы в аэропорту г. Махачкала. Рекомендуемое время прилета — до 12:00.
Групповые трансферы:
— аэропорт Уйташ
— ж/д вокзал, г. Махачкала
— отель Кэпитал
Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.
Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого, под толщей воды, покоится аул Старый Чиркей. Вас ждет яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.
Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской Гэс до Миатлинской плотины. С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на его самые эффектные изгибы.
На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель. (Возможна замена главного блюда по запросу).
Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане комплексе пещер Нохъо (за дополнительную плату 700 руб.) Штольни объединяются навесным мостом над рекой Сулак, по обе стороны которого оборудованы смотровые площадки. С них открываются невообразимые виды. Здесь у вас будет возможность совершить прыжок с тарзанки за дополнительную плату.
Изюминка нашей программы прогулка на катере за дополнительную плату (от 700 рублей) по малому и большому ущелью чиркейского водохранилища с выходом к реке Сулак. Здесь вы сможете разглядеть всю красоту природы. Особенно впечатляет дивная лазурная вода.
Размещение в селе Гоцатль Малый.
Старый Кахиб и Старый Гоор
Завтрак на базе.
Дагестан не зря переводится как страна гор, и в этом путешествии мы откроем для вас потаенные уголки нагорной части республики. Старый Кахиб или же Дагестанская Атлантида спрятался на склоне горы, дома здесь как будто растут из скалы, надёжно укрывая своих обитателей от взора посторонних. Вы прогуляетесь среди древних руин, любуясь архитектурой и ландшафтом древнего поселения.
После прогулки отправитесь на сытный обед у гостеприимной аварской семьи.
Старый Гоор настоящая жемчужина Дагестана. Название села переводится как ветреный, и будьте осторожны, здесь сносит с ног не только ветер, но и впечатления. Именно здесь вы сделаете шикарные фотографии на языке тролля, названном так кем-то из первых туристов, что конечно является отсылкой к норвежской достопримечательности, и ни на йоту не уступает ей по красоте. Вы увидите старинные сторожевые башни, которые охраняются государством, и хранят в себе легенды былых веков.
Возвращение на базу.
Гамсутль и Салтинский водопад
Завтрак на базе. Освобождение номеров
Сегодня мы продолжим исследовать горный Дагестан и познакомимся с традициями аварского народа.
Гамсутль — знаменитый заброшенный аул Дагестана, расположенный на высоте 1500 метров над уровнем моря. Гамсутль полон легенд и небылиц, а среди скопления опустевших домов дагестанского Мачу-Пикчу гуляют лишь ветер, да забредающие сюда отважные туристы. Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура села погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев.
В Гамсутль мы будем спускаться с вершины села Согратль, старинного поселения в Гунибском районе, в истории оно известно как центр Андалала или Андалальского вольного общества. Согратль раскинулся среди гор хребта Нукатль над долиной реки Цамтичай, во время подъема на вершину откроются виды на знаменитые горы Седло и Маяк.
На обеде нас ждут уже знакомые национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовая каша.
После Гамсутля мы сделаем остановку в ещё одном знаковое место Дагестана — удивительные по своей красоте Чохские террасы.
Следующей нашей точкой будет знаменитый Салтинский водопад. В Гунибском районе, рядом с селом Салта, расположился необычный Салтинский водопад единственный подземный водопад в Дагестане. Это уникальное место входит в Топ-10 природных достопримечательностей республики. С 1983 года является памятником природы регионального значения. Перед вами откроется невероятная картина: сквозь камни, с 20-тиметровой высоты в ущелье мощным напором врывается водопад, образуя под собой водоем, в котором можно искупаться. Вид и атмосфера этого места непередаваемы!
Если позволит световой день, после водопада, мы посетим село Гуниб. Это настоящий музей под открытым небом, естественный горно-ботанический сад со своим микроклиматом, растительным и животным миром. С селением Гуниб связана история Кавказской войны. Именно здесь она закончилась в 1859 году. Окрестности рокового аула вдохновляли своими пейзажами Айвазовского и других художников. Здесь же можно организовать ужин за дополнительную плату.
Заселение в гостиницу в Дербенте.
Свободный день
- Завтрак в отеле.
- Свободный день. На четвертый день у вас будет возможность присоединиться к однодневным экскурсиям за дополнительную плату на выбор:
— Хунзах
— Кубачи
— Ахты
- Либо провести этот день в Дербенте, посетить пляж или любую другую активность.
Дербент/Отъезд в Аэропорт
- Завтрак в отеле.
- Первая остановка у экраноплана Лунь — гениального творения советской инженерии. Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, сейчас он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.
- Посещение цитадели Нарын-Кала откроет вам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников и завоевателей. Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
- Во время прогулки по узким улочкам старого города, окутанного ароматами свежей выпечки, вы прочувствуете неповторимый восточный колорит Дербента
- Чтобы увезти с собой не только воспоминания, но и памятные подарки, в программу включено посещение сувенирной лавки, где можно приобрести изделия местных мастеров, чай, сладости и многое другое.
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду.
- Время вылета из Дагестана — после 18:00.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание по схеме: 2 ночи в горах, 2 ночи в Дербенте
- Двухразовое питание: завтраки на базе и обеды по программе
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Катание на катере (от 700 рублей)
- Входные билеты в комплекс пещер Нохъо (700 рублей)
- Авиа - и ж/д билеты
- Ужины
- Сувениры и другие личные покупки
Пожелания к путешественнику
Удобную и спортивную одежду;
Чистый разум, чтобы отключиться от повседневной суеты и насладиться прекрасным моментом настоящего путешествия;
Также следует учесть следующие рекомендации, касаемо дресс-кода на территории Республики:
1. Умеренность и приличие: При одевании следует придерживаться консервативного стиля и избегать слишком откровенных нарядов. Одежда должна быть скромной, не обтягивающей и закрывающей большую часть тела.
2. Покрывание головы: Для женщин обычно рекомендуется носить головной убор, такой как шарф или хиджаб, чтобы накрыть волосы при посещении мечетей.
3. Не обнажайте плечи и ноги: Для обоих полов не рекомендуется носить одежду, которая оставляет открытой кожу на плечах и ногах. Женщины должны избегать коротких платьев или юбок, а мужчины - шорт и шортов.
4. Закрытие живота и спины: Женщины и мужчины следует избегать одежды, которая оставляет обнаженной спину или живот. Платья или рубашки должны быть достаточно длинными, чтобы покрывать эти части тела.
5. Избегайте прозрачных тканей: Одежда не должна быть сделана из прозрачных материалов, которые могут открывать контуры тела.