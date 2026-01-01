Удобную и спортивную одежду;

Чистый разум, чтобы отключиться от повседневной суеты и насладиться прекрасным моментом настоящего путешествия;

Также следует учесть следующие рекомендации, касаемо дресс-кода на территории Республики:

1. Умеренность и приличие: При одевании следует придерживаться консервативного стиля и избегать слишком откровенных нарядов. Одежда должна быть скромной, не обтягивающей и закрывающей большую часть тела.

2. Покрывание головы: Для женщин обычно рекомендуется носить головной убор, такой как шарф или хиджаб, чтобы накрыть волосы при посещении мечетей.

3. Не обнажайте плечи и ноги: Для обоих полов не рекомендуется носить одежду, которая оставляет открытой кожу на плечах и ногах. Женщины должны избегать коротких платьев или юбок, а мужчины - шорт и шортов.

4. Закрытие живота и спины: Женщины и мужчины следует избегать одежды, которая оставляет обнаженной спину или живот. Платья или рубашки должны быть достаточно длинными, чтобы покрывать эти части тела.

5. Избегайте прозрачных тканей: Одежда не должна быть сделана из прозрачных материалов, которые могут открывать контуры тела.