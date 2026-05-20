Посещение этноцентра в Махачкале
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия по Махачкале
Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.
Заселение в отель в 14:00.
После заселения, в 14:10 состоится обед в ресторане отеля (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
15:00 Трансфер от отеля на обзорную экскурсию по Махачкале.
Посещение этноцентра, современного культурного пространства, где можно получить исчерпывающую информацию о традициях и ремеслах многонационального Дагестана.
Но главное даже не раритетные находки и старинные сокровища.
Главное — вам тут искренне рады.
Рады рассказать, показать, объяснить, поделиться.
Девушки-консультанты очень любят традиции родного края, причем, что здорово, умеют преподнести их в рамках общемировой культуры
Далее осмотр Джума мечети, расположенной в самом центре столицы Дагестана.
Это одно из самых больших и красивых религиозных строений в Европе.
Мечеть постоянно расширяют, но она сохраняет эстетичный внешний вид и геометрические пропорции.
Джума-мечеть не только образец великолепной архитектуры, украшающий город, но и место, куда люди приходят побыть наедине со своим Богом.
Пешая экскурсия по городу (1,5-2 часа).
Мы пройдемся по центральному проспекту нашей столицы спустимся к исторической части города.
По пути маршрута увидим: Русский театр, национальную библиотеку, памятники Расулу Гамзатову и Сулейману Стальскому, Аварский театр, спуск к морю, далее к Дому с Атлантами, где расположен краеведческий музей, знакомство с историей Дагестана, прогулка по первой улице города.
Возвращение в Отель примерно в 20:00.
Ужин — самостоятельно.
В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, обед в ресторане отеля, посещение музея Тахо Годи.
Экскурсия в Дербент
В 08:00 после завтрака Вы отправитесь с нашим гидом в Дербент.
Экскурсия в самый южный город России Дербент с обедом в этно-доме.
Первая наша остановка у «Каспийского монстра» — Лунь.
Экраноплан, получивший на Западе название «Каспийский монстр», был произведен на заводе «Волга» и являлся единственным полностью построенным кораблем проекта 903 из восьми планировавшихся.
Далее экскурсия по крепости Нарын-Кала, которая являетсячастью огромной фортификационной системы, куда кроме цитадели входили городские стены, морские укрепления и 40-километровая Горная стена (Даг-бары), направленная в сторону Кавказского хребта.
Оборонительные сооружения были возведены в самом уязвимом месте — узком трехкилометровом участке равнины между горами и морем, откуда начиналось любое нападение кочевых племен с севера;посмотрим окрестности одной из старейших мечетей РоссииДжума мечети (8 век).
Далее отправление в отель, ориентировочное время прибытия 20:30.
Ужин — самостоятельно.
В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, обед в этно-доме, услуги гида при посещении крепости Нарын-Кала, входные билеты на территорию крепости Нарын-Кала.
Экскурсия на Сулакский каньон, катание на катерах, посещение аттракциона зиплайн и Висячий мост, бархан Сары Кум
В 07:00 после завтрака выезд в Казбековский район, где находится один из самых глубоких каньонов в мире и самый глубочайший в Европе — Сулакский каньон.
Его глубина достигает до 1920 метров, а протяжённость 53 километра.
Это самое известное и посещаемое всеми путешественниками мира место в Дагестане.
По пути на каньон есть место, которое невозможно проехать мимо — Чиркейское водохранилище, образованное на реке Сулак в результате строительства Чиркейской ГЭС — самой мощной гидроэлектростанции на Северном Кавказе.
Здесь состоится катание на водных катерах.
Далее мы продолжаем наше путешествие прибытием к главной смотровой площадке Сулакского каньона, которая расположена на высоте более 900 метров.
Вас ожидает потрясающий панорамный вид и фотосессия на фоне живописной природы.
После того как вся группа насладится потрясающими видами, мы дружно отправимся к новому туристическому объекту.
В Казбековском районе Дагестана для туристов отрыли комплекс «Нокъо», который объединяет три пещеры.
Одна расположена на левом берегу реки Сулак и две — на правом.
Общая длина лабиринтов — несколько сот метров.
Соединяются пещеры подвесным мостом, который оборудован в 60 метрах над водой.
Здесь смельчаки могут испытать себя на аттракционе зиплайн, который расположен поперек каньона.
Катание на аттракционе платное (500 руб. /чел. по желанию).
Далее мы отправимся в комплекс «ГлавРыба».
«ГлавРыба» — это возможность выйти за пределы шумного, суетливого города и окунуться в атмосферу семейного праздника, имеющего место быть в живописном уголке Дагестана, у самого подножия Сулакского каньона!
Здесь на форелевом хозяйстве и состоится обед, плавно переходящий в полдник.
После трапезы мы отправимся в Махачкалу к отелю.
По дороге осуществим заезд на бархан Сары Кум (в переводе с кумыкского означает «жёлтые пески») позволяет путешественникам полюбоваться песчаным наносным холмом, не выезжая за пределы России.
Интерес подогревает и то, что природная достопримечательность находится не в пустыне, а в предгорьях Дагестана.
Прибытие в отель в 20:00.
Ужин — самостоятельно.
В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, входные билеты в пещерный комплекс «Нокъо», входные билеты на посещение бархана «Сары Кум», обед в ресторане «ГлавРыба», прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу.
Отъезд
В 12:00 выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города и т. д.
Трансфер в аэропорт или ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице (если выбран тариф с проживанием).
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория
Twin
2-местное
Double
2-местное
Singl
1-местное
Triple
3-местное
DBL+CH
3-местное
|Quad
|Breakfast/Завтрак
|Jaqueshotel 4*
|Стандарт
|—
|100 771
|66 136
|143 657
|142 157
|по запросу
|Меню
|Hotelmonto 4*
|Стандарт
|101 521
|—
|67 636
|144 782
|142 907
|по запросу
|Меню
Стоимость тура без проживания, руб:
|1 ВЗР
|2 ВЗР
|3 ВЗР
|4 ВЗР
|2 ВЗР+CH
|33 886
|67 772
|101 658
|135 544
|133 000
Варианты проживания
Отель «Жак»
Современный отель «Жак» предлагает размещение в Махачкале.
Каждый номер отвечает европейским стандартам и располагает всей необходимой мягкой и корпусной мебелью, в некоторых оборудована рабочая зона. Из удобств: ванна или душ.
Свое питание гости могут организовывать в ресторане с прекрасным видом на город и горы.
В гостинице представлены разнообразные сервисы и услуги, которые призваны обеспечить комфорт и уют на время пребывания.
Расстояние до аэропорта - около 25 километров. Для большего постояльцев предоставляется трансфер. Неподалеку расположен Дагестанский Институт Экономики и Политики.
Гостиница «Монто»
Отель «Монто» расположен в Махачкале, в 2,8 км от пляжа Горянка. В распоряжении гостей ресторан, бар и фитнес-центр. Гости могут отдохнуть в сауне и на террасе. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле можно заказать доставку еды и напитков в номер и обменять валюту.
Все номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменным столом, холодильником и чайником. В числе удобств также душ. Номера укомплектованы банными халатами. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам в отеле «Монто» сервируют завтрак «шведский стол».
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в Махачкале Jaqueshotel 4* / Hotelmonto 4*, если выбран тариф с размещением
- Экскурсии по программе тура с высококвалифицированными гидами
- Питание: завтраки в отеле (если выбран тур с проживанием) + обеды по программе тура
- Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
- Катание на катере на Чиркейском водохранилище
Что не входит в цену
- Авиа-и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Проживание и завтраки - если выбран тариф без размещения
- Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы и обратно заказывается отдельно
- Катание на аттракционе зиплайн - 500 руб. /чел. по желанию
- Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Питание: ужины
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На каком транспорте будут перемещаться туристы?
Mercedes Benz Sprinter 18 мест (трансфер может быть заменен на минивен класса комфорт в зависимости от кол-ва человек в группе).
Гостям, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.
Как будет осуществляться связь с туристами?
Накануне дня заезда формируется группа в мессенджере MAX, куда добавляются все участники программы. В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.