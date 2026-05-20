Дагестанская Одиссея

4-дневный экскурсионный тур для всей семьи, в котором мы прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу и восхитимся красотами Сулакского каньона, а смельчаки смогут прокатиться на аттракционе зиплайн.

Посещение этноцентра в Махачкале
даст нам исчерпывающую информацию о традициях и ремеслах многонационального Дагестана, а комплекс «ГлавРыба» — возможность выйти за пределы шумного, суетливого города и окунуться в атмосферу семейного праздника у самого подножия Сулакского каньона! Также мы остановимся у настоящего «Каспийского монстра» — экраноплана Лунь и прогуляемся по крепости Нарын-Кала, которая является частью огромной фортификационной системы Дербента.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по Махачкале

Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.

Заселение в отель в 14:00.

После заселения, в 14:10 состоится обед в ресторане отеля (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

15:00 Трансфер от отеля на обзорную экскурсию по Махачкале.

Посещение этноцентра, современного культурного пространства, где можно получить исчерпывающую информацию о традициях и ремеслах многонационального Дагестана.

Но главное даже не раритетные находки и старинные сокровища.

Главное — вам тут искренне рады.

Рады рассказать, показать, объяснить, поделиться.

Девушки-консультанты очень любят традиции родного края, причем, что здорово, умеют преподнести их в рамках общемировой культуры

Далее осмотр Джума мечети, расположенной в самом центре столицы Дагестана.

Это одно из самых больших и красивых религиозных строений в Европе.

Мечеть постоянно расширяют, но она сохраняет эстетичный внешний вид и геометрические пропорции.

Джума-мечеть не только образец великолепной архитектуры, украшающий город, но и место, куда люди приходят побыть наедине со своим Богом.

Пешая экскурсия по городу (1,5-2 часа).

Мы пройдемся по центральному проспекту нашей столицы спустимся к исторической части города.

По пути маршрута увидим: Русский театр, национальную библиотеку, памятники Расулу Гамзатову и Сулейману Стальскому, Аварский театр, спуск к морю, далее к Дому с Атлантами, где расположен краеведческий музей, знакомство с историей Дагестана, прогулка по первой улице города.

Возвращение в Отель примерно в 20:00.

Ужин — самостоятельно.

В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, обед в ресторане отеля, посещение музея Тахо Годи.

2 день

Экскурсия в Дербент

В 08:00 после завтрака Вы отправитесь с нашим гидом в Дербент.

Экскурсия в самый южный город России Дербент с обедом в этно-доме.

Первая наша остановка у «Каспийского монстра» Лунь.

Экраноплан, получивший на Западе название «Каспийский монстр», был произведен на заводе «Волга» и являлся единственным полностью построенным кораблем проекта 903 из восьми планировавшихся.

Далее экскурсия по крепости Нарын-Кала, которая являетсячастью огромной фортификационной системы, куда кроме цитадели входили городские стены, морские укрепления и 40-километровая Горная стена (Даг-бары), направленная в сторону Кавказского хребта.

Оборонительные сооружения были возведены в самом уязвимом месте — узком трехкилометровом участке равнины между горами и морем, откуда начиналось любое нападение кочевых племен с севера;посмотрим окрестности одной из старейших мечетей РоссииДжума мечети (8 век).

Далее отправление в отель, ориентировочное время прибытия 20:30.

Ужин — самостоятельно.

В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, обед в этно-доме, услуги гида при посещении крепости Нарын-Кала, входные билеты на территорию крепости Нарын-Кала.

3 день

Экскурсия на Сулакский каньон, катание на катерах, посещение аттракциона зиплайн и Висячий мост, бархан Сары Кум

В 07:00 после завтрака выезд в Казбековский район, где находится один из самых глубоких каньонов в мире и самый глубочайший в Европе — Сулакский каньон.

Его глубина достигает до 1920 метров, а протяжённость 53 километра.

Это самое известное и посещаемое всеми путешественниками мира место в Дагестане.

По пути на каньон есть место, которое невозможно проехать мимо — Чиркейское водохранилище, образованное на реке Сулак в результате строительства Чиркейской ГЭС — самой мощной гидроэлектростанции на Северном Кавказе.

Здесь состоится катание на водных катерах.

Далее мы продолжаем наше путешествие прибытием к главной смотровой площадке Сулакского каньона, которая расположена на высоте более 900 метров.

Вас ожидает потрясающий панорамный вид и фотосессия на фоне живописной природы.

После того как вся группа насладится потрясающими видами, мы дружно отправимся к новому туристическому объекту.

В Казбековском районе Дагестана для туристов отрыли комплекс «Нокъо», который объединяет три пещеры.

Одна расположена на левом берегу реки Сулак и две — на правом.

Общая длина лабиринтов — несколько сот метров.

Соединяются пещеры подвесным мостом, который оборудован в 60 метрах над водой.

Здесь смельчаки могут испытать себя на аттракционе зиплайн, который расположен поперек каньона.

Катание на аттракционе платное (500 руб. /чел. по желанию).

Далее мы отправимся в комплекс «ГлавРыба».

«ГлавРыба» — это возможность выйти за пределы шумного, суетливого города и окунуться в атмосферу семейного праздника, имеющего место быть в живописном уголке Дагестана, у самого подножия Сулакского каньона!

Здесь на форелевом хозяйстве и состоится обед, плавно переходящий в полдник.

После трапезы мы отправимся в Махачкалу к отелю.

По дороге осуществим заезд на бархан Сары Кум (в переводе с кумыкского означает «жёлтые пески») позволяет путешественникам полюбоваться песчаным наносным холмом, не выезжая за пределы России.

Интерес подогревает и то, что природная достопримечательность находится не в пустыне, а в предгорьях Дагестана.

Прибытие в отель в 20:00.

Ужин — самостоятельно.

В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, входные билеты в пещерный комплекс «Нокъо», входные билеты на посещение бархана «Сары Кум», обед в ресторане «ГлавРыба», прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу.

4 день

Отъезд

В 12:00 выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города и т. д.

Трансфер в аэропорт или ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице (если выбран тариф с проживанием).

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение Категория

Twin

2-местное

Double

2-местное

Singl

1-местное

Triple

3-местное

DBL+CH

3-местное

QuadBreakfast/Завтрак
Jaqueshotel 4*Стандарт100 77166 136143 657142 157по запросуМеню
Hotelmonto 4*Стандарт101 52167 636144 782142 907по запросуМеню

Стоимость тура без проживания, руб:

1 ВЗР2 ВЗР3 ВЗР4 ВЗР2 ВЗР+CH
33 88667 772101 658135 544133 000

Варианты проживания

Отель «Жак»

3 ночи

Современный отель «Жак» предлагает размещение в Махачкале.

Каждый номер отвечает европейским стандартам и располагает всей необходимой мягкой и корпусной мебелью, в некоторых оборудована рабочая зона. Из удобств: ванна или душ.

Свое питание гости могут организовывать в ресторане с прекрасным видом на город и горы.

В гостинице представлены разнообразные сервисы и услуги, которые призваны обеспечить комфорт и уют на время пребывания.

Расстояние до аэропорта - около 25 километров. Для большего постояльцев предоставляется трансфер. Неподалеку расположен Дагестанский Институт Экономики и Политики.

Гостиница «Монто»

3 ночи

Отель «Монто» расположен в Махачкале, в 2,8 км от пляжа Горянка. В распоряжении гостей ресторан, бар и фитнес-центр. Гости могут отдохнуть в сауне и на террасе. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле можно заказать доставку еды и напитков в номер и обменять валюту.

Все номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменным столом, холодильником и чайником. В числе удобств также душ. Номера укомплектованы банными халатами. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам в отеле «Монто» сервируют завтрак «шведский стол».

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в Махачкале Jaqueshotel 4* / Hotelmonto 4*, если выбран тариф с размещением
  • Экскурсии по программе тура с высококвалифицированными гидами
  • Питание: завтраки в отеле (если выбран тур с проживанием) + обеды по программе тура
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
  • Катание на катере на Чиркейском водохранилище
Что не входит в цену
  • Авиа-и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Проживание и завтраки - если выбран тариф без размещения
  • Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы и обратно заказывается отдельно
  • Катание на аттракционе зиплайн - 500 руб. /чел. по желанию
  • Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Питание: ужины
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Махачкала
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каком транспорте будут перемещаться туристы?

Mercedes Benz Sprinter 18 мест (трансфер может быть заменен на минивен класса комфорт в зависимости от кол-ва человек в группе).

Гостям, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.

Как будет осуществляться связь с туристами?

Накануне дня заезда формируется группа в мессенджере MAX, куда добавляются все участники программы. В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

