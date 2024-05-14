Дагестанский экспресс - главные места за 3 дня

Групповая экскурсия по Дагестану из Махачкалы на 3 дня
Ищете место для отдыха и перезагрузки? Дагестан идеально подходит для вас. Приглашаю вас в 3-дневный тур по главным достопримечательностям республики.

Вас ждет знакомство с историей и традициями Дагестана, прогулка по Сулакскому каньону и заброшенному аулу Гамсутль, вкусная национальная еда и зажигательная лезгинка. Откроете для себя Дагестан!
5
2 отзыва
Дагестанский экспресс - главные места за 3 дня
Дагестанский экспресс - главные места за 3 дня
Дагестанский экспресс - главные места за 3 дня
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Хотите увидеть главные места Дагестана за ограниченный промежуток времени? Для Вас важно увидеть горы, получить яркие эмоции от лучших мест республики и перезагрузиться? Планируете приехать самостоятельно либо с компанией? Я сделала этот тур специально для Вас! Вас ждут горы и самые известные места Дагестана, море новых фото и впечатлений, свежесваренный в турке кофе прямо на остановках с потрясающими видами, душевная мини-компания до 12 человек, очень сытная и разнообразная еда, приготовленная с особой любовью, комфортное жильё со всеми удобствами в номерах, местные напитки, джипы и супер комфортные минивэны зарубежного производства (Mercedes GL, Lexus LX, KIA Sorento, Toyota Alphard, Honda Elysion и др.) и горцы-гиды, которые обещают сделать Ваш отдых незабываемым. Все расходы включены в стоимость! В т. ч. подарки именинникам и помощь в организации предложения руки и сердца в самых красивых местах. Кроме этого, мы с командой готовы: - подстроиться под Ваши ограничения в питании (аллергии, вегетарианство и пр.), - предоставить жильё другого формата за доп оплату (глемпинг, люкс-номер, отдельный домик и не только), - предложить одноместное размещение за доп оплату, - организовать экскурсии в другие направления до/после тура (Грозный, юж Даг и т. д.), - помочь с жильём до/после тура в любом месте, - организовать индивидуальный тур как по этой программе, так и переделав её под Ваши пожелания, - помочь добраться до любого другого города после тура (в Дербент для отдыха, Грозный для вылета и не только).

Каждую неделю по понедельникам, пятницам и субботам

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Место съёмки фильма «Аманат»
  • Высокогорный аул Старый Гоор с развалинами домов, башен и захватывающими дух "Языками троллей", известными также как "Языки шайтанов"
  • Сулакский каньон (он, кстати, глубже Большого каньона в США) и Чиркейское водохранилище, прогулка на катере
  • Вид на знаменитый Гуниб
  • Гунибский краеведческий музей с примеркой национальных костюмов
  • Крепость Шамиля
  • Аул-призрак Гамсутль, он же дагестанский Мачу-Пикчу
  • Карадахская теснина
  • Ирганайское водохранилище и Аварское койсу
  • Датунский храм - грузинская церковь в горах Дагестана
  • Чохские рукотворные террасы - когда-то сельскохозяйственное чудо, а сегодня невероятная красота
  • Горские аулы и дома местных жителей
  • Гимринский тоннель - самый длинный в России
  • ГЭС
Что включено
  • Комфортные иномарки (преимущественно джипы, редко минивэны)
  • Работа классных водителей и гида
  • Сопровождение на всех локациях, помощь в получении классных снимков и роликов
  • Все входные билеты
  • Все экскурсии по программе
  • Помощь в приобретении сувениров по приятным ценам самого лучшего качества
  • Вкусное, разнообразное и очень сытное питание - завтраки, обеды и ужины. Если у Вас специфическое/ограниченное питание - свяжитесь со мной, обсудим как Вас накормить
  • Кофе и чай, сваренные прямо на привалах + сладости к ним
  • Угощение местным коньяком и вином
  • Проживание в номерах/квартирах по 2/3/4 человека со всеми удобствами, также возможно одноместное за доп оплату (см. доп услуги)
  • УАЗики при подъёме в Гоор и Гамсутль
  • Помощь в подборе проживания до/после тура и билетов до/из Махачкалы
  • Национальные костюмы для фото
Что не входит в цену
  • Завтрак в первый день до начала тура и ужин в крайний день после его окончания
  • Конная прогулка (по желанию)
  • Личные траты (сувениры, алкоголь и пр.)
  • Зиплайн, роупджампинг и другие подобные развлечения
  • Билеты до/из Махачкалы и проживание до/после тура
  • Одноместное размещение
  • Мастер-класс по лезгинке от профессионального танцора (по желанию)
  • Прогулка на катере (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сообщается после бронирования
Завершение: Отвозим к отелю в Махачкале/Каспийске либо в аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую неделю по понедельникам, пятницам и субботам
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
  • Добрый день! Спасибо за доверие и выбор нашей команды. Я обязательно свяжусь с Вами в Вотсапе в ближайшее время и вышлю памятку с важной информацией
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
14 мая 2024
Впечатления от поездки самые восторженные. Наикрасивейшие места,, наивкуснейшая еда и широчайшее гостеприимство.
И хотя 3 дня несомненно мало, мы успели посмотреть и полюбить Дагестан.
Отдельное спасибо нашему гиду и водителю Магомеду за безупречное сопровождение и доброжелательность, за красивые и весёлые фото и видео. И за солнечное настроение, которое было у нас всегда, даже в дождь и туман.
Желаем всем успехов и процветания!
Ш
24 авг 2023
Замечательная команда, лучший гид Мурад. Увидели всё что было указано в туре и чуть даже больше, лучшее размещение, домашние обеды и ужины, мастер класс Лезгинки, всё просто великолепно, советую всем
читать дальше

не пожалеете, не откладывайте своё приключение увидеть красоты Дагестана с "ASSA TRAVEL" Команда бомбическая лучшие гиды, всё для людей. Огромное спасибо "ASSA TRAVEL" И отдельное спасибо Полине организатору, а также нашему гиду Мураду вы в моём ❤ вместе с Дагестаном.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

Похожие туры из Махачкалы

От Сулакского каньона до Дербента
На машине
62 отзыва
5 дней
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
Уникальный тур по Дагестану: Сулакский каньон, Дербент, горные аулы. Всё включено: проживание, питание, экскурсии. Забронируйте своё приключение
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договоренн...
13 сен в 08:00
16 сен в 08:00
39 000 за человека
Экспресс-путешествие по Дагестану: старинные аулы, горы и национальная кухня
На машине
На катере
3 отзыва
2 дня
Экспресс-путешествие по Дагестану: старинные аулы, горы и национальная кухня
Увидеть знаменитые места республики, прокатиться на катере по Сулакскому каньону и влюбиться в горы
Начало: Аэропорт Уйташ (Каспийск) или место вашего прожива...
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
22 000 за человека
Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
На машине
На катере
3 отзыва
3 дня
Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
Покататься на катере по Сулакскому каньону и увидеть дагестанский Мачу-Пикчу
Начало: Махачкала, время приезда до 8:00
4 окт в 08:00
11 окт в 08:00
26 500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Махачкале
Все туры из Махачкалы
ХорошоТам