Ищете место для отдыха и перезагрузки? Дагестан идеально подходит для вас. Приглашаю вас в 3-дневный тур по главным достопримечательностям республики.
Вас ждет знакомство с историей и традициями Дагестана, прогулка по Сулакскому каньону и заброшенному аулу Гамсутль, вкусная национальная еда и зажигательная лезгинка. Откроете для себя Дагестан!
Вас ждет знакомство с историей и традициями Дагестана, прогулка по Сулакскому каньону и заброшенному аулу Гамсутль, вкусная национальная еда и зажигательная лезгинка. Откроете для себя Дагестан!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание тура
Хотите увидеть главные места Дагестана за ограниченный промежуток времени? Для Вас важно увидеть горы, получить яркие эмоции от лучших мест республики и перезагрузиться? Планируете приехать самостоятельно либо с компанией? Я сделала этот тур специально для Вас! Вас ждут горы и самые известные места Дагестана, море новых фото и впечатлений, свежесваренный в турке кофе прямо на остановках с потрясающими видами, душевная мини-компания до 12 человек, очень сытная и разнообразная еда, приготовленная с особой любовью, комфортное жильё со всеми удобствами в номерах, местные напитки, джипы и супер комфортные минивэны зарубежного производства (Mercedes GL, Lexus LX, KIA Sorento, Toyota Alphard, Honda Elysion и др.) и горцы-гиды, которые обещают сделать Ваш отдых незабываемым. Все расходы включены в стоимость! В т. ч. подарки именинникам и помощь в организации предложения руки и сердца в самых красивых местах. Кроме этого, мы с командой готовы: - подстроиться под Ваши ограничения в питании (аллергии, вегетарианство и пр.), - предоставить жильё другого формата за доп оплату (глемпинг, люкс-номер, отдельный домик и не только), - предложить одноместное размещение за доп оплату, - организовать экскурсии в другие направления до/после тура (Грозный, юж Даг и т. д.), - помочь с жильём до/после тура в любом месте, - организовать индивидуальный тур как по этой программе, так и переделав её под Ваши пожелания, - помочь добраться до любого другого города после тура (в Дербент для отдыха, Грозный для вылета и не только).
Каждую неделю по понедельникам, пятницам и субботам
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Место съёмки фильма «Аманат»
- Высокогорный аул Старый Гоор с развалинами домов, башен и захватывающими дух "Языками троллей", известными также как "Языки шайтанов"
- Сулакский каньон (он, кстати, глубже Большого каньона в США) и Чиркейское водохранилище, прогулка на катере
- Вид на знаменитый Гуниб
- Гунибский краеведческий музей с примеркой национальных костюмов
- Крепость Шамиля
- Аул-призрак Гамсутль, он же дагестанский Мачу-Пикчу
- Карадахская теснина
- Ирганайское водохранилище и Аварское койсу
- Датунский храм - грузинская церковь в горах Дагестана
- Чохские рукотворные террасы - когда-то сельскохозяйственное чудо, а сегодня невероятная красота
- Горские аулы и дома местных жителей
- Гимринский тоннель - самый длинный в России
- ГЭС
Что включено
- Комфортные иномарки (преимущественно джипы, редко минивэны)
- Работа классных водителей и гида
- Сопровождение на всех локациях, помощь в получении классных снимков и роликов
- Все входные билеты
- Все экскурсии по программе
- Помощь в приобретении сувениров по приятным ценам самого лучшего качества
- Вкусное, разнообразное и очень сытное питание - завтраки, обеды и ужины. Если у Вас специфическое/ограниченное питание - свяжитесь со мной, обсудим как Вас накормить
- Кофе и чай, сваренные прямо на привалах + сладости к ним
- Угощение местным коньяком и вином
- Проживание в номерах/квартирах по 2/3/4 человека со всеми удобствами, также возможно одноместное за доп оплату (см. доп услуги)
- УАЗики при подъёме в Гоор и Гамсутль
- Помощь в подборе проживания до/после тура и билетов до/из Махачкалы
- Национальные костюмы для фото
Что не входит в цену
- Завтрак в первый день до начала тура и ужин в крайний день после его окончания
- Конная прогулка (по желанию)
- Личные траты (сувениры, алкоголь и пр.)
- Зиплайн, роупджампинг и другие подобные развлечения
- Билеты до/из Махачкалы и проживание до/после тура
- Одноместное размещение
- Мастер-класс по лезгинке от профессионального танцора (по желанию)
- Прогулка на катере (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сообщается после бронирования
Завершение: Отвозим к отелю в Махачкале/Каспийске либо в аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую неделю по понедельникам, пятницам и субботам
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
- Добрый день! Спасибо за доверие и выбор нашей команды. Я обязательно свяжусь с Вами в Вотсапе в ближайшее время и вышлю памятку с важной информацией
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
14 мая 2024
Впечатления от поездки самые восторженные. Наикрасивейшие места,, наивкуснейшая еда и широчайшее гостеприимство.
И хотя 3 дня несомненно мало, мы успели посмотреть и полюбить Дагестан.
Отдельное спасибо нашему гиду и водителю Магомеду за безупречное сопровождение и доброжелательность, за красивые и весёлые фото и видео. И за солнечное настроение, которое было у нас всегда, даже в дождь и туман.
Желаем всем успехов и процветания!
И хотя 3 дня несомненно мало, мы успели посмотреть и полюбить Дагестан.
Отдельное спасибо нашему гиду и водителю Магомеду за безупречное сопровождение и доброжелательность, за красивые и весёлые фото и видео. И за солнечное настроение, которое было у нас всегда, даже в дождь и туман.
Желаем всем успехов и процветания!
Ш
Шурыгина
24 авг 2023
Замечательная команда, лучший гид Мурад. Увидели всё что было указано в туре и чуть даже больше, лучшее размещение, домашние обеды и ужины, мастер класс Лезгинки, всё просто великолепно, советую всем
Тур входит в следующие категории Махачкалы
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