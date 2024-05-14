Описание тура

Хотите увидеть главные места Дагестана за ограниченный промежуток времени? Для Вас важно увидеть горы, получить яркие эмоции от лучших мест республики и перезагрузиться? Планируете приехать самостоятельно либо с компанией? Я сделала этот тур специально для Вас! Вас ждут горы и самые известные места Дагестана, море новых фото и впечатлений, свежесваренный в турке кофе прямо на остановках с потрясающими видами, душевная мини-компания до 12 человек, очень сытная и разнообразная еда, приготовленная с особой любовью, комфортное жильё со всеми удобствами в номерах, местные напитки, джипы и супер комфортные минивэны зарубежного производства (Mercedes GL, Lexus LX, KIA Sorento, Toyota Alphard, Honda Elysion и др.) и горцы-гиды, которые обещают сделать Ваш отдых незабываемым. Все расходы включены в стоимость! В т. ч. подарки именинникам и помощь в организации предложения руки и сердца в самых красивых местах. Кроме этого, мы с командой готовы: - подстроиться под Ваши ограничения в питании (аллергии, вегетарианство и пр.), - предоставить жильё другого формата за доп оплату (глемпинг, люкс-номер, отдельный домик и не только), - предложить одноместное размещение за доп оплату, - организовать экскурсии в другие направления до/после тура (Грозный, юж Даг и т. д.), - помочь с жильём до/после тура в любом месте, - организовать индивидуальный тур как по этой программе, так и переделав её под Ваши пожелания, - помочь добраться до любого другого города после тура (в Дербент для отдыха, Грозный для вылета и не только).