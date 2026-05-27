Дагестанский экспресс All inclusive: главное за 3 дня

Яркие эмоции, душевная компания, перезагрузка и классные локации - всё это ваш отдых
Описание тура

Хотите увидеть главные места Дагестана за ограниченный промежуток времени? Для Вас важно увидеть горы, получить яркие эмоции от лучших мест республики и перезагрузиться? Планируете приехать самостоятельно либо с компанией? Я сделала этот тур специально для Вас!

Вас ждут горы и самые известные места Дагестана, море новых фото и впечатлений, свежесваренный в турке кофе прямо на остановках с потрясающими видами, душевная мини-компания до 16 человек, очень сытная и разнообразная еда, приготовленная с особой любовью, комфортное жильё со всеми удобствами в номерах, местные напитки, джипы и супер комфортные минивэны зарубежного производства (Mercedes Gl, Lexus Lx, Kia Sorento, Toyota Alphard, Honda Elysion и др.) и горцы-гиды, которые обещают сделать Ваш отдых незабываемым. Все расходы включены в стоимость!

В т. ч. подарки именинникам и помощь в организации предложения руки и сердца в самых красивых местах.

Компаниям от 4-х человек (семьям, друзьям и не только) и детям до 10 лет предусмотрены скидки. Для уточнения размера и брони со скидкой пишите в личные сообщения. Автоматически скидка не применяется и обе эти скидки не суммируются. Также возможен индивидуальный тур в любые даты и на любое количество человек. Уточняйте условия в чате.

На 2026 год действует раннее бронирование, совсем скоро стоимость будет повышаться.

Дополнительно возможны (при наличии возможности, желания группы и погоды):

-в летних турах возможен рафтинг

-в зимних возможны коньки, квадроциклы на замерзшем озере Мочох.

Кроме этого, мы с командой готовы:

  • подстроиться под Ваши ограничения в питании (аллергии, вегетарианство и пр.),

  • предоставить жильё другого формата за доп. оплату (глемпинг, люкс-номер, отдельный домик и не только),

  • предложить одноместное размещение за доп. оплату,

  • организовать экскурсии в другие направления до/после тура (Грозный, юж Даг и т. д.),

  • помочь с жильём до/после тура в любом месте,

  • организовать индивидуальный тур как по этой программе, так и переделав её под Ваши пожелания,

  • помочь добраться до любого другого города после тура (в Дербент для отдыха, Грозный для вылета и не только).

И это не всё! Давайте обсудим в личных сообщениях всё что Вам нужно)

Программа тура по дням

1 день

Знаменитый каньон и лучший вид Дагестана

Локации: Сулакский каньон - глубочайший в Европе, Чиркейское водохранилище и прогулка на катере с ветерком, Ирганайское водохранилище, Гимринский автомобильный тоннель - самый длинный в России, бархан Сарыкум - крупнейшая песчаная дюна Евразии.
Встреча: самостоятельно позавтракав, встречаемся в 8:00 в центре Махачкалы. Адрес, как и другая важная информация, высылаются после бронирования. Если нужно - помогу подобрать гостиницу, в которой Вы сможете отдохнуть перед туром.
Подробное описание

Первая достопримечательность в нашем путешествии - бархан Сарыкум, крупнейший песчаный бархан, признанный вторым по величине в мире (больше только в Сахаре). Гуляя по бархану складывается ощущение, что побывал на другой планете: так удивительны здесь пейзажи и климат. Именно на этом бархане проходили съёмки Белого солнца пустыни.
Проголодавшись, едем обедать. На Ваш выбор будут форель, мясо и курица в комплексе Главрыба.
Далее глубочайший в Европе каньон, Сулакский. Даже Большой каньон в Сша не такой глубокий как наш. Кроме каньона на смотровой площадке можно увидеть орлов, парящих совсем близко к гостям.
Одна из частей каньона - Чиркейское водохранилище, по бирюзовой глади которого мы прокатимся на катере, подплывая прямо к сводам каньона. По Вашему желанию наш катер будет идти с элементами экстрима либо в спокойном темпе. Катер обязательно побывает в ущельях Сулакского каньона.
После наслаждения каньоном выдвигаемся в сторону гор. По дороге увидим самый длинный автомобильный тоннель в России и смотровую на Ирганайском водохранилище со знаменитыми качелями, на которых можно сделать фото на фоне бирюзовой водной глади и гор.
Завершим первый день мы сытным ужином и заселением. Проживание одно на весь тур - апартаменты/номера со всеми удобствами в горах, в знаменитом селении Гуниб и его окрестностях.

2 день

Аул-призрак и местная история

Локации: вид на село Чох и его террасы, дагестанский Мачу-Пикчу Гамсутль, гунибский краеведческий музей, гунибская крепость, царская поляна и беседка Шамиля.
Подробное описание

Позавтракав, продолжаем наше путешествие и останавливаемся у Чохских террас. Одни говорят, что они рукотворные, другие же утверждают, что человек такое создать точно не в состоянии. Интересно, что скажете Вы? Как бы то ни было, вид здесь великолепен, а от яркой зелени не знаешь куда отвести взгляд.
Далее нас ждёт знаменитый аул-призрак Гамсутль, который также называют дагестанским Мачу-Пикчу. Последний житель покинул этот мир в 2015-м году и теперь здесь больше никто не живёт. Однако в одном из домов и сегодня можно увидеть некоторые домашние вещи и, даже, встретить коров, а на горных склонах - коз и баранов.
Важно: к самому аулу доехать на машине нельзя, есть несколько вариантов подъёма: пешком (4 км), на Уазиках и пешком (по 2 км), верхом. Обратно же вернуться можно только пешком, но уже по другим тропам, где расстояние и время будут меньше. Гид заранее расскажет Вам подробнее обо всех вариантах и поможет подобрать оптимальный.
Вдоволь насладившись видами, впечатлениями и пешей прогулкой едем на обед. Он снова очень разнообразный и плотный.
После обеда едем в местный краеведческий музей. Поверьте, здесь не будет нудных экскурсий. Вас ждут только интересные факты и возможность примерить национальные аварские костюмы. После музея поднимемся на крепость Шамиля, о которой услышим в музее. Эту свидетельницу Кавказской войны стоит видеть.
В завершении дня ужинаем и отдыхаем.

Бонус: по желанию группы, сделаем мастер-класс по лезгинке от профессионального танцора в очень интересном месте. Вы запомните его надолго и обязательно ещё не раз захотите станцевать этот зажигательный танец, поверьте!

3 день

Ворота чудес и языки местных шайтанов

Локации: плотина Гунибской Гэс, башня Андалал, Карадахская теснина, смотровая Дарада-Мурада, аул Старый Гоор с развалинами домов и башен, Языки троллей они же Языки шайтанов, Датунский храм.
Подробная описание

Выселяемся со всеми вещами, завтракаем и направляемся к Гунибской Гэс, где Вы сможете прогуляться по плотине, насладиться видами и подняться на башню Андалал, названную в честь одноимённого вольного общества. Это важный мемориал, представляющий собой родовую башню, родник и извилистый путь к нему, который раньше горянки преодолевали каждый день вместе с тяжёлыми кувшинами.
Далее наш путь лежит в Карадахскую теснину, которую также называют Воротами чудес. Это уникальный природный памятник, образовавшийся благодаря некогда активной реке. Рельефы теснины никого не оставляют равнодушным. Проверьте и Вы!
Прогулка по теснине занятие довольно утомительное, поэтому сразу после неё мы направляемся в гости к местным жителям на обед. По всем обычаям горского гостеприимства стол тут также очень щедрый: Вас ждёт несколько блюд и чай с вареньем.
Стараемся не заснуть после такого плотного обеда и двигаемся дальше к аулу Старый Гоор. Здесь сохранились развалины домов и башен, которые часто изображают в рекламе Дагестана. Также рядом с башнями находятся знаменитые Языки троллей/шайтанов - каменные выступы, сфотографироваться на которых смогут только самые отважные гости (при страховке наших гидов, конечно). Виды здесь просто восхитительные: горные хребты, высокогорные аулы, Аварское койсу - сердце здесь просто замирает.
Далее Датунский храм: грузинская церковь в ущелье на берегу безымянной речки. Кстати, Вы знали, что эти земли были когда-то частью грузинского государства? А что здесь находится одна из могил знаменитой царицы Тамары? Вместе прогуляемся к храму и послушаем интересные истории.
Бонус: смотровая Дарада-Мурада с привалом на фоне очень захватывающего вида.
На этом наше совместное приключение подходит к концу и мы искренне прощаемся с каждым нашим гостем, приглашая Вас к нам за новыми впечатлениями в этот и новые туры. Поэтому говорим Вам не До свидания, а До новой встречи!.
Проводы: завершится наше путешествие около 18:00, после чего мы завезём всех гостей куда им будет необходимо - в аэропорт либо к местам размещения в Махачкале/Каспийске.
Если нужно, я помогу подобрать гостиницу для отдыха после тура. Авиабилеты рекомендую брать начиная с рейса в 20:20.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Комфортные иномарки (джипы и минивэны)
  • Работа классных гидов-водителей
  • Сопровождение на всех локациях, помощь в получении классных снимков и роликов
  • Все входные билеты
  • Все экскурсии по программе
  • Помощь в приобретении сувениров по приятным ценам самого лучшего качества
  • Вкусное, разнообразное и очень сытное питание - завтраки, обеды и ужины. Если у Вас специфическое/ограниченное питание - свяжитесь со мной, обсудим как Вас накормить
  • Кофе и чай, сваренные прямо на привалах + сладости к ним
  • Угощение местным коньяком и вином
  • Проживание в номерах/квартирах по 2/3/4 человека со всеми удобствами, также возможно одноместное за доп. оплату (см. доп. услуги)
  • Уазики при подъёме в Гоор и Гамсутль
  • Помощь в подборе проживания до/после тура и билетов до/из Махачкалы
  • Национальные костюмы для фото
  • Моя личная поддержка на всех этапах начиная с выбора тура, ответ на любые вопросы и в любое время. Мы с командой чувствуем ответственность за Вас всё время Вашего нахождения в Дагестане, не только на время тура
Что не входит в цену
  • Завтрак в первый день до начала тура и ужин в крайний день после его окончания
  • Конная прогулка - по желанию, от 1000 р/чел
  • Личные траты (сувениры, алкоголь и пр.)
  • Зиплайн (ориентировочно 1500 р), роупджампинг (9000 р) и другие подобные развлечения (в Т.Ч. рафтинг, сапы - от 1500 и 500 р соответственно) - по желанию
  • Билеты до/из Махачкалы и проживание до/после тура
  • Одноместное размещение
  • Мастер-класс по лезгинке от профессионального танцора (по желанию)
  • Прогулка на катере - по желанию, от 1000 р/чел
О чём нужно знать до поездки

По объективным и независящим от организатора причинам (рекомендации Мчс, погодные и дорожные условия, угроза жизни и здоровью, технические работы и т. д.) список посещаемых локаций и их очерёдность, также как и очерёдность дней между собой, могут быть скорректированы координатором (в т. ч. заменены на аналогичные или отменены вообще). Также эти пункты могут быть скорректированы в связи с туристической нагрузкой на локациях из программы и с внезапным изменением графика работы туристических объектов.
Порядок дней, локаций и пр. между собой может быть изменён по усмотрению организатора без дополнительного предупреждения. Если для Вас очень важно знать какую-либо связанную с этим информацию - пожалуйста, уточните заранее.
В связи с частичной мобилизацией, объявленной на территории Рф, клиент обязан самостоятельно удостовериться в наличии у него права на выезд за пределы места прописки, в т. ч. в Республику Дагестан. В случае отмены тура по этой причине действуют общие правила отмены тура.
Скидка для компаний от 4-х человек не суммируется со скидкой по промокоду или для детей младше 10 лет. При этом любая из этих дополнительных скидок суммируется с основной скидкой на тур. Скидки не применяются автоматически. Пишите в личные сообщения - создам спец предложение.
Соблюдение дресс-кода - обязательное требование к гостям республики любого пола и возраста. Рекомендуем всем прикрыть колени, плечи и зону декольте, воздержаться от откровенных, обтягивающих и прозрачных нарядов. Если планируете водный отдых в горах возьмите с собой запасной комплект одежды, т. к. в купальнике находиться в этих местах нельзя. Если планируете водный отдых на пляже до/после тураможно брать с собой купальник.

Пожелания к путешественнику

- Уважение к культуре и народам Дагестана, организаторам и другим гостям тура, окружающим.

- Соблюдение дресс-кода. Обязательно всем прикрыть колени, плечи и зону декольте, воздержаться от откровенных и прозрачных нарядов. На места купания у моря это не распространяется.

- Связь со мной по всем вопросам, замечаниям и предложениям для своевременной координации отдыха.

- Своевременное уведомление о плохом самочувствии для возможности оказать медицинскую помощь.

- Следование указанием сопровождающих на локациях, соблюдение техники безопасности.

- Умеренность в алкоголе и других пристрастиях.
- Связь с организаторами и группой в Вотсапе.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Полина
Полина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я очень люблю путешествовать, но ещё больше люблю заниматься организацией крутых туров и мероприятий, знакомить людей с другой культурой и жизнью. Уже 5 лет я, как культуролог, создаю уникальные туры по
Беларуси и Кавказу, лично отвечая за каждый момент вашего отдыха. Я забочусь о безопасности и комфорте, но главное - делаю все, чтобы ваше путешествие стало наполненным яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями. Только лучшие гиды, идеально подобранные маршруты и полное погружение в местную культуру - это гарантия вашего идеального отпуска. Хотите увидеть Кавказ не с картинки, а своими глазами? Готовы к приключениям? Тогда напишите мне - и мы создадим ваше идеальное путешествие!

