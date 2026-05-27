Описание тура
Хотите увидеть главные места Дагестана за ограниченный промежуток времени? Для Вас важно увидеть горы, получить яркие эмоции от лучших мест республики и перезагрузиться? Планируете приехать самостоятельно либо с компанией? Я сделала этот тур специально для Вас!
Вас ждут горы и самые известные места Дагестана, море новых фото и впечатлений, свежесваренный в турке кофе прямо на остановках с потрясающими видами, душевная мини-компания до 16 человек, очень сытная и разнообразная еда, приготовленная с особой любовью, комфортное жильё со всеми удобствами в номерах, местные напитки, джипы и супер комфортные минивэны зарубежного производства (Mercedes Gl, Lexus Lx, Kia Sorento, Toyota Alphard, Honda Elysion и др.) и горцы-гиды, которые обещают сделать Ваш отдых незабываемым. Все расходы включены в стоимость!
В т. ч. подарки именинникам и помощь в организации предложения руки и сердца в самых красивых местах.
Компаниям от 4-х человек (семьям, друзьям и не только) и детям до 10 лет предусмотрены скидки. Для уточнения размера и брони со скидкой пишите в личные сообщения. Автоматически скидка не применяется и обе эти скидки не суммируются. Также возможен индивидуальный тур в любые даты и на любое количество человек. Уточняйте условия в чате.
На 2026 год действует раннее бронирование, совсем скоро стоимость будет повышаться.
Дополнительно возможны (при наличии возможности, желания группы и погоды):
-в летних турах возможен рафтинг
-в зимних возможны коньки, квадроциклы на замерзшем озере Мочох.
Кроме этого, мы с командой готовы:
подстроиться под Ваши ограничения в питании (аллергии, вегетарианство и пр.),
предоставить жильё другого формата за доп. оплату (глемпинг, люкс-номер, отдельный домик и не только),
предложить одноместное размещение за доп. оплату,
организовать экскурсии в другие направления до/после тура (Грозный, юж Даг и т. д.),
помочь с жильём до/после тура в любом месте,
организовать индивидуальный тур как по этой программе, так и переделав её под Ваши пожелания,
помочь добраться до любого другого города после тура (в Дербент для отдыха, Грозный для вылета и не только).
И это не всё! Давайте обсудим в личных сообщениях всё что Вам нужно)
Программа тура по дням
Знаменитый каньон и лучший вид Дагестана
Локации: Сулакский каньон - глубочайший в Европе, Чиркейское водохранилище и прогулка на катере с ветерком, Ирганайское водохранилище, Гимринский автомобильный тоннель - самый длинный в России, бархан Сарыкум - крупнейшая песчаная дюна Евразии.
Встреча: самостоятельно позавтракав, встречаемся в 8:00 в центре Махачкалы. Адрес, как и другая важная информация, высылаются после бронирования. Если нужно - помогу подобрать гостиницу, в которой Вы сможете отдохнуть перед туром.
Подробное описание
Первая достопримечательность в нашем путешествии - бархан Сарыкум, крупнейший песчаный бархан, признанный вторым по величине в мире (больше только в Сахаре). Гуляя по бархану складывается ощущение, что побывал на другой планете: так удивительны здесь пейзажи и климат. Именно на этом бархане проходили съёмки Белого солнца пустыни.
Проголодавшись, едем обедать. На Ваш выбор будут форель, мясо и курица в комплексе Главрыба.
Далее глубочайший в Европе каньон, Сулакский. Даже Большой каньон в Сша не такой глубокий как наш. Кроме каньона на смотровой площадке можно увидеть орлов, парящих совсем близко к гостям.
Одна из частей каньона - Чиркейское водохранилище, по бирюзовой глади которого мы прокатимся на катере, подплывая прямо к сводам каньона. По Вашему желанию наш катер будет идти с элементами экстрима либо в спокойном темпе. Катер обязательно побывает в ущельях Сулакского каньона.
После наслаждения каньоном выдвигаемся в сторону гор. По дороге увидим самый длинный автомобильный тоннель в России и смотровую на Ирганайском водохранилище со знаменитыми качелями, на которых можно сделать фото на фоне бирюзовой водной глади и гор.
Завершим первый день мы сытным ужином и заселением. Проживание одно на весь тур - апартаменты/номера со всеми удобствами в горах, в знаменитом селении Гуниб и его окрестностях.
Аул-призрак и местная история
Локации: вид на село Чох и его террасы, дагестанский Мачу-Пикчу Гамсутль, гунибский краеведческий музей, гунибская крепость, царская поляна и беседка Шамиля.
Подробное описание
Позавтракав, продолжаем наше путешествие и останавливаемся у Чохских террас. Одни говорят, что они рукотворные, другие же утверждают, что человек такое создать точно не в состоянии. Интересно, что скажете Вы? Как бы то ни было, вид здесь великолепен, а от яркой зелени не знаешь куда отвести взгляд.
Далее нас ждёт знаменитый аул-призрак Гамсутль, который также называют дагестанским Мачу-Пикчу. Последний житель покинул этот мир в 2015-м году и теперь здесь больше никто не живёт. Однако в одном из домов и сегодня можно увидеть некоторые домашние вещи и, даже, встретить коров, а на горных склонах - коз и баранов.
Важно: к самому аулу доехать на машине нельзя, есть несколько вариантов подъёма: пешком (4 км), на Уазиках и пешком (по 2 км), верхом. Обратно же вернуться можно только пешком, но уже по другим тропам, где расстояние и время будут меньше. Гид заранее расскажет Вам подробнее обо всех вариантах и поможет подобрать оптимальный.
Вдоволь насладившись видами, впечатлениями и пешей прогулкой едем на обед. Он снова очень разнообразный и плотный.
После обеда едем в местный краеведческий музей. Поверьте, здесь не будет нудных экскурсий. Вас ждут только интересные факты и возможность примерить национальные аварские костюмы. После музея поднимемся на крепость Шамиля, о которой услышим в музее. Эту свидетельницу Кавказской войны стоит видеть.
В завершении дня ужинаем и отдыхаем.
Бонус: по желанию группы, сделаем мастер-класс по лезгинке от профессионального танцора в очень интересном месте. Вы запомните его надолго и обязательно ещё не раз захотите станцевать этот зажигательный танец, поверьте!
Ворота чудес и языки местных шайтанов
Локации: плотина Гунибской Гэс, башня Андалал, Карадахская теснина, смотровая Дарада-Мурада, аул Старый Гоор с развалинами домов и башен, Языки троллей они же Языки шайтанов, Датунский храм.
Подробная описание
Выселяемся со всеми вещами, завтракаем и направляемся к Гунибской Гэс, где Вы сможете прогуляться по плотине, насладиться видами и подняться на башню Андалал, названную в честь одноимённого вольного общества. Это важный мемориал, представляющий собой родовую башню, родник и извилистый путь к нему, который раньше горянки преодолевали каждый день вместе с тяжёлыми кувшинами.
Далее наш путь лежит в Карадахскую теснину, которую также называют Воротами чудес. Это уникальный природный памятник, образовавшийся благодаря некогда активной реке. Рельефы теснины никого не оставляют равнодушным. Проверьте и Вы!
Прогулка по теснине занятие довольно утомительное, поэтому сразу после неё мы направляемся в гости к местным жителям на обед. По всем обычаям горского гостеприимства стол тут также очень щедрый: Вас ждёт несколько блюд и чай с вареньем.
Стараемся не заснуть после такого плотного обеда и двигаемся дальше к аулу Старый Гоор. Здесь сохранились развалины домов и башен, которые часто изображают в рекламе Дагестана. Также рядом с башнями находятся знаменитые Языки троллей/шайтанов - каменные выступы, сфотографироваться на которых смогут только самые отважные гости (при страховке наших гидов, конечно). Виды здесь просто восхитительные: горные хребты, высокогорные аулы, Аварское койсу - сердце здесь просто замирает.
Далее Датунский храм: грузинская церковь в ущелье на берегу безымянной речки. Кстати, Вы знали, что эти земли были когда-то частью грузинского государства? А что здесь находится одна из могил знаменитой царицы Тамары? Вместе прогуляемся к храму и послушаем интересные истории.
Бонус: смотровая Дарада-Мурада с привалом на фоне очень захватывающего вида.
На этом наше совместное приключение подходит к концу и мы искренне прощаемся с каждым нашим гостем, приглашая Вас к нам за новыми впечатлениями в этот и новые туры. Поэтому говорим Вам не До свидания, а До новой встречи!.
Проводы: завершится наше путешествие около 18:00, после чего мы завезём всех гостей куда им будет необходимо - в аэропорт либо к местам размещения в Махачкале/Каспийске.
Если нужно, я помогу подобрать гостиницу для отдыха после тура. Авиабилеты рекомендую брать начиная с рейса в 20:20.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортные иномарки (джипы и минивэны)
- Работа классных гидов-водителей
- Сопровождение на всех локациях, помощь в получении классных снимков и роликов
- Все входные билеты
- Все экскурсии по программе
- Помощь в приобретении сувениров по приятным ценам самого лучшего качества
- Вкусное, разнообразное и очень сытное питание - завтраки, обеды и ужины. Если у Вас специфическое/ограниченное питание - свяжитесь со мной, обсудим как Вас накормить
- Кофе и чай, сваренные прямо на привалах + сладости к ним
- Угощение местным коньяком и вином
- Проживание в номерах/квартирах по 2/3/4 человека со всеми удобствами, также возможно одноместное за доп. оплату (см. доп. услуги)
- Уазики при подъёме в Гоор и Гамсутль
- Помощь в подборе проживания до/после тура и билетов до/из Махачкалы
- Национальные костюмы для фото
- Моя личная поддержка на всех этапах начиная с выбора тура, ответ на любые вопросы и в любое время. Мы с командой чувствуем ответственность за Вас всё время Вашего нахождения в Дагестане, не только на время тура
Что не входит в цену
- Завтрак в первый день до начала тура и ужин в крайний день после его окончания
- Конная прогулка - по желанию, от 1000 р/чел
- Личные траты (сувениры, алкоголь и пр.)
- Зиплайн (ориентировочно 1500 р), роупджампинг (9000 р) и другие подобные развлечения (в Т.Ч. рафтинг, сапы - от 1500 и 500 р соответственно) - по желанию
- Билеты до/из Махачкалы и проживание до/после тура
- Одноместное размещение
- Мастер-класс по лезгинке от профессионального танцора (по желанию)
- Прогулка на катере - по желанию, от 1000 р/чел
О чём нужно знать до поездки
По объективным и независящим от организатора причинам (рекомендации Мчс, погодные и дорожные условия, угроза жизни и здоровью, технические работы и т. д.) список посещаемых локаций и их очерёдность, также как и очерёдность дней между собой, могут быть скорректированы координатором (в т. ч. заменены на аналогичные или отменены вообще). Также эти пункты могут быть скорректированы в связи с туристической нагрузкой на локациях из программы и с внезапным изменением графика работы туристических объектов.
Порядок дней, локаций и пр. между собой может быть изменён по усмотрению организатора без дополнительного предупреждения. Если для Вас очень важно знать какую-либо связанную с этим информацию - пожалуйста, уточните заранее.
В связи с частичной мобилизацией, объявленной на территории Рф, клиент обязан самостоятельно удостовериться в наличии у него права на выезд за пределы места прописки, в т. ч. в Республику Дагестан. В случае отмены тура по этой причине действуют общие правила отмены тура.
Скидка для компаний от 4-х человек не суммируется со скидкой по промокоду или для детей младше 10 лет. При этом любая из этих дополнительных скидок суммируется с основной скидкой на тур. Скидки не применяются автоматически. Пишите в личные сообщения - создам спец предложение.
Соблюдение дресс-кода - обязательное требование к гостям республики любого пола и возраста. Рекомендуем всем прикрыть колени, плечи и зону декольте, воздержаться от откровенных, обтягивающих и прозрачных нарядов. Если планируете водный отдых в горах возьмите с собой запасной комплект одежды, т. к. в купальнике находиться в этих местах нельзя. Если планируете водный отдых на пляже до/после тураможно брать с собой купальник.
Пожелания к путешественнику
- Уважение к культуре и народам Дагестана, организаторам и другим гостям тура, окружающим.
- Соблюдение дресс-кода. Обязательно всем прикрыть колени, плечи и зону декольте, воздержаться от откровенных и прозрачных нарядов. На места купания у моря это не распространяется.
- Связь со мной по всем вопросам, замечаниям и предложениям для своевременной координации отдыха.
- Своевременное уведомление о плохом самочувствии для возможности оказать медицинскую помощь.
- Следование указанием сопровождающих на локациях, соблюдение техники безопасности.
- Умеренность в алкоголе и других пристрастиях.
- Связь с организаторами и группой в Вотсапе.