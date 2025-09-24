Дагестан влюбляет в себя с первого взгляда! Однако у вас будет гораздо больше шансов влюбиться, ведь мы с вами побываем в разных местах республики: проедем сквозь тоннели, поднимемся на лучшие смотровые площадки, увидим водохранилища и ущелья, водопады, крепости и заброшенные горные селения. Это путешествие подарит вам море ярких впечатлений!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание тураВНИМАНИЕ! В Дагестан можно влюбиться и оставить здесь часть своего сердца! Проверено.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гуниб
- Орлиное гнездо
- Аул-призрак Гамсутль
- Салтинский водопад
- Язык тролля
- Сулакский каньон и много другое
Что включено
- Трансфер во время тура
- Услуги гида-проводника
- Посещение локаций по туру
- Прогулка на катере по каньону
- Прогулка SUP
- 3-разовое питание
- Проживание
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа/жд билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Аэропорт Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 73 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
